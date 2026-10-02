Fim das bets deixa TV e esporte diante de um "e agora?" que só está começando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Retirada de patrocínios atinge programas, campeonatos e uma cadeia inteira de negócios

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O fim das bets no Brasil já provoca enorme preocupação nos bastidores da televisão. Programas perdem naming rights, emissoras deixam de contar com uma importante fonte de publicidade e contratos precisam ser revistos.

No esporte, o impacto também será grande. Além de clubes, algumas dessas empresas patrocinavam campeonatos e outras propriedades esportivas. É dinheiro que, de uma hora para outra, não mais existe. Deixa de circular.

É compreensível o argumento de que o vício em apostas precisa ser combatido. Trata-se, sem dúvida, de uma questão que merece atenção por parte de todos. Mas também é preciso olhar para o outro lado da decisão.

A forma como essa retirada foi feita pode provocar efeitos em uma cadeia que emprega muita gente. Quando uma receita importante desaparece, o problema não fica restrito ao financeiro das empresas.

E esse, talvez, seja apenas o começo.

De modo particular, a televisão e o esporte, nesses próximos meses, ainda deverão sentir os efeitos da falta desse dinheiro.

Programas, eventos, clubes e profissionais terão de encontrar alternativas para uma receita que deixou de existir.

TV Tudo

Parece que não sei...

O SBT acaba de fechar com Renato Ambrósio, do “Viva a Sorte”.

E não é que escolheram “Vira Sorte” para a nova campanha da Tele Sena, que coloca em dúvida até a frase do Chacrinha: veio para explicar ou confundir?

Telesena começou a divulgação no mercado de títulos de capitalização. - Divulgação

Então...

Tony Ramos é alguém acima de toda curva. Uma personalidade e um privilégio tê-lo como convidado de qualquer programa. Como foi no “Roda Viva”, segunda-feira.

Só que no tempo errado.

Por que não?

A Cultura teve “n” ocasiões para um “Roda Viva” com Tony Ramos, mas escolheu justamente a semana da eleição. Ninguém pensou?

É muita falta de conhecimento e sensibilidade.

Tony Ramos - (Reprodução / Globo)

Baratear

O Prime Video vê na inteligência artificial uma das grandes transformações do audiovisual. Segundo Kelly Day, a tecnologia pode reduzir custos e permitir uma produção maior de projetos.

É justamente aí que mora o perigo.

Cuidado com isso

Se a conta for simplesmente produzir mais e gastar menos, a IA pode até ser ótima para o negócio. A RedeTV!, inclusive, está toda entusiasmada trabalhando em cima disso.

Só que televisão e audiovisual dependem de tudo da sensibilidade humana. Trocar gente por máquina em nome da economia pode custar caro à própria indústria.

Só depois

Evidente, de forma natural até, que buscar um novo âncora já está entre as prioridades do SBT News.

Mas o assunto só receberá maior atenção na semana que vem, depois do primeiro turno das eleições. Sérgio Aguiar, da GloboNews e da Record, é um nome em pauta.

Fechamento

O SBT terá Leandro Magalhães e Simone Queiroz no fechamento da cobertura eleitoral, com a missão de acompanhar a apuração e os resultados deste domingo.

Tanto Simone como Leandro são muito bem avaliados internamente. Aliás, com todo merecimento.

Última forma

A direção da Band está convencida de que deve, sim, promover um evento, a exemplo de Globo e SBT, para apresentar ao mercado os seus planos e projetos de 2027.

Se tudo correr como se espera, será no dia 27 ou 28 deste mês.

Chico Rei

Sob o comando de Roberto Salim e Beto Duarte, boa dupla do bom e sempre lembrado “Histórias do Esporte”, da ESPN, trabalham em Ouro Preto na produção de “Descobrindo Chico Rei”. Que pode virar documentário ou série.

Um resgate de personagens afro-brasileiros, escondidos pela cultura oficial e pelo racismo branco. A apresentação é da modelo Vitória Oguazú, de pai nigeriano.

Bate – Rebate

Otávio Augusto, um menino com seus 81 bem vividos, prepara um novo espetáculo, depois do sucesso de “A Tropa”.

Érick Jacquin está quase totalmente recuperado de uma emergência no coração...

... Mas ainda não está liberado para todas as atividades.

Marco Luque tem uma participação bem importante em “O Gatola da Cartola”, filme da Warner que estreia em novembro.

A Pluto TV transmite gratuitamente a Libertadores Feminina 2026, de 15 a 31 de outubro, no Equador, pelo quinto ano seguido...

... Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro estão entre os brasileiros na disputa, com os primeiros jogos já definidos para os dias 15 a 22 de outubro.

Globoplay prepara a estreia de “Verônika com K”, com Roberta Rodrigues em um drama jurídico cheio de ação e reviravoltas...

... Criada por José Junior, a série tem direção geral de Silvio Guindane e reúne nomes como Marcelo Serrado, Maria Ceiça, Mariana Ximenes, Letícia Spiller e Marcello Melo Jr.

O Globoplay terá ainda, no dia 29, o lançamento de “Arquivos do Céu”, com cinco episódios dedicados a casos ufológicos brasileiros...

... A produção revisita acontecimentos como a Operação Prato, a Noite dos OVNIs e o caso de Casimiro de Abreu, investigando histórias que permanecem cercadas de mistério.

A Globo fechou parceria inédita e exclusiva com a Time Brasil TV para ampliar a visibilidade e o engajamento do movimento olímpico brasileiro...

... O acordo também terá a Play9 Content Group como parceira estratégica na produção de conteúdo e em ações com influenciadores.

· A TMC prepara uma operação com 150 profissionais e 17 horas de cobertura ao vivo no primeiro turno das Eleições 2026, com equipes em seis praças...

· A TMC prepara uma operação com 150 profissionais e 17 horas de cobertura ao vivo no primeiro turno das Eleições 2026, com equipes em seis praças... ... A multiplataforma também fechou parceria com a ESPM para análises durante a apuração, além de já ter realizado mais de 30 sabatinas e dois debates regionais.

C’est fini

Otávio Müller deve interpretar PC Farias em uma série sobre a trajetória do empresário que ganhou papel central no governo Fernando Collor. Bella Campos também está escalada como uma das mulheres que passaram pela vida de PC.

A produção vai revisitar um dos personagens mais controversos da República, morto em circunstâncias que permanecem cercadas de mistério em 1996.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!