Canal 1: Debate da Globo marca quinta decisiva para a televisão

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Flávio Ricco analisa a importância do debate da Globo, os bastidores dos realities e as movimentações das principais emissoras brasileiras.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Uma quinta especial: fim do horário político e dia do debate da Globo

Para as eleições em primeiro turno neste próximo domingo, esta quinta-feira será de enorme significado, diante do encerramento da propaganda política e o dia do debate presidencial na Globo.

A propaganda no rádio e na TV, há algum tempo, parece ter perdido sentido ou parte do significado que já teve. E os debates, entre cancelamentos, ausências, incertezas e estratégias de campanha, também não conseguiram até aqui repetir a relevância que já tiveram.

Por isso, o encontro da Globo ganha uma importância especial. Ninguém tem certeza de nada, muito menos dos dois melhores colocados nas pesquisas, mas, numa dessas, perigas até de todos os principais candidatos resolverem aparecer. Vai ter gente se escondendo na esquina, para acompanhar o movimento do outro.

Até porque, há três dias da eleição, está será a última grande oportunidade da televisão para colocar os candidatos frente a frente e oferecer ao eleitor algo além das peças produzidas, discursos ensaiados e manifestações nas redes sociais.

Resta, enfim, saber como será. E se assim será. No jogo da democracia, mais uma vez se percebe, algumas regras precisam ser revistas e atualizadas.

César Tralli - Divulgação/Daniela Toviansky

TV Tudo

Vale o registro – 1

A imprensa americana deu uma demonstração de união, que deveria, no mínimo, provocar uma reflexão por aqui.

Depois que Trump barrou CNN, MS NOW e o site Politico da Casa Branca, todas as TVs que participavam do pool de cobertura suspenderam a produção e o compartilhamento de imagens em solidariedade aos colegas.

Vale o registro – 2

O resultado foi curioso: num evento importante, não havia transmissão ao vivo das grandes redes americanas.

Quando a imprensa resolve agir em conjunto, até a ausência de uma cobertura vira notícia. É uma lição que merece ser observada com atenção no Brasil.

Limite

A Record decidiu não expulsar Serginho após a acusação feita por Ana Bruna.

Adriane Galisteu exibiu as imagens, explicou que a produção analisou o episódio e informou que o participante foi advertido, com algumas situações chegando perto do limite.

Serginho - Divulgação

Portas abertas

Mas chama atenção também a decisão de colocar essas imagens no ar.

Reality show precisa de intervenção quando uma situação ultrapassa os limites do jogo. Mas também precisa tomar cuidado para não transformar toda controvérsia em julgamento público. É de doer a alma o que esse moço está passando.

Até onde?

No caso de Serginho, a Record escolheu explicar o caminho que levou à decisão.

É uma postura que dá transparência, mas também abre uma discussão importante: até que ponto a produção deve entrar em cena para resolver aquilo que acontece dentro do próprio reality?

E mais

Está provado que o Serginho não tem a menor condição de continuar lá dentro.

Se agora já está assim, a tendência é ficar ainda muito pior. Tudo bem a audiência, tudo bem a repercussão, mas bom senso e humanidade, por favor, acima de tudo.

Parada no box

Não é só a Globo, SBT ou Record, mas todas as TVs, a partir da MP das bets, deram um tempo no geral para reorganizar as suas vidas.

Em todas, especialmente nas áreas de operação e produção, muita coisa será modificada, adaptada ou deixada de lado. Não tem como. Semana nervosa nos bastidores. E se já estava difícil, deve ficar muito pior.

Prazo definido

A direção da Record, já há algum tempo, vem discutindo e tomando decisões sobre a programação 2027.

Existem ainda algumas questões, mas tudo estará definido até o final de outubro, começo de novembro.

Entre as atrações

A exibição do “The Traitors” está confirmada para o primeiro semestre em parceria com a Universal.

Mas como se trata de um formato, que não vai além de 11 episódios, deve ganhar mais de uma temporada.

Poster de Os Traidores - Divulgação

Que bom!

A exemplo da Record, o SBT também adotou um tom mais moderado na divulgação e comemorações das suas audiências.

Os bons resultados têm mesmo que ser festejados, mas sem atirar pedras em ninguém. Antes de tudo, é maias educado. Aplaudindo de pé aqui.

Bate – Rebate

· Bella Campos, de férias da TV, se encontrou com Viola Davis em Paris. A atriz americana é produtora executiva de “Cinco Tipos de Medo”, longa brasileiro estrelado por Bella...

· ... O filme vem ganhando reconhecimento desde o Festival de Cinema de Gramado e também no mercado internacional.

· A Record News foi uma das vencedoras do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Vídeo, em São Paulo, com reportagem sobre tecnologia na indústria...

· ... O trabalho, escolhido entre 400 inscritos e 15 finalistas, mostra como empresas usam recursos como o RFID para otimizar processos e acompanhar produtos em tempo real.

· Mike Tyson volta ao Brasil após 15 anos: o ex-campeão dos pesos-pesados estará em São Paulo, em novembro, na ExpoCannabis Brasil 2026...

· ... Enquanto isso, a Netflix prepara a série “Tyson”, que vai revisitar a trajetória do lendário boxeador.

· Walcyr Carrasco assume “Sanditon”, romance inacabado de Jane Austen, e dá continuidade à história interrompida pela morte da escritora inglesa em 1817...

· ... O lançamento da Principis aproxima dois autores separados por mais de dois séculos, mantendo temas como relações humanas, convenções sociais, interesses e conflitos afetivos.

· “Eu Não Era Louca, Era Casada”, nova novelinha Original dos Estúdios Globo, estreia em 6 de outubro no Globoplay...

· ... Gravada em formato vertical, a produção é um suspense psicológico protagonizado por Fernanda Rodrigues e Ricardo Pereira.

· O MIS celebra os 91 anos de Julie Andrews com uma programação especial nos dias 2, 3 e 4 de outubro, reunindo clássicos da carreira da atriz e cantora...

· ... A homenagem acontece no fim de semana de aniversário da artista, com ingressos a R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia).

· Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson estrelam “Missão Resgate de Natal”, nova comédia natalina do Prime Video, que estreia mundialmente em 2 de dezembro...

· ... Com uma mistura de ação e humor, o filme aposta em uma abordagem diferente para o entretenimento de fim de ano.

C´est fini

Murilo Fraga, porque antes de assumir o Artístico e Programação, já tinha essa viagem marcada, tirou alguns dias de férias no SBT. Mas volta logo.

Por outro lado, os preparativos do upfront no dia 22 indicam para um evento do mercado da propaganda. Claro que a parte artística e programação se incluem, mas não como protagonistas e nem prioridades da festa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais Tchau!