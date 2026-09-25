Canal 1: SBT começa a encontrar novo caminho após 2 anos sem Silvio Santos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Daniela Beyruti parece ter encontrado o time ideal para reorganizar o SBT e recolocar a emissora em melhores condições de competitividade.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Os bons ventos da primavera, enfim, começam a bater no SBT

A falta de Silvio Santos no dia-a-dia do SBT era esperada. Não apenas como sua principal estrela, mas aquele que também tinha a última palavra em praticamente tudo.

Errou? Sim, muitas vezes. Mas acertou sempre mais.

E foi o único dos nossos que, além de artista, tornou-se dono de uma rede de televisão em uma façanha histórica. Sem precedentes e nem posteriores.

Não seria fácil, como não foi superar sua falta.

Mas passados esses mais de dois anos e depois dos erros cometidos, percebe-se agora um trabalho mais consistente e com possibilidades de recolocar o SBT em melhores condições de competitividade.

Daniela Beyruti, enfim, soube encontrar o seu time ideal, um grupo de executivos capaz de botar ordem na casa e, ao mesmo tempo, desenhar uma maior produção de resultados.

Demorou. Não foi fácil. Mas, finalmente, o SBT parece estar encontrando seu novo caminho.

Sem Silvio Santos, é verdade. Mas cada vez mais preparado para seguir a história que ele começou.

Imagem de Daniela Beyruti - Divulgação SBT

TV Tudo

Prédio da Jequiti - 1

Toda a operação da Jequiti, desde 2025, foi transferida para o Espírito Santo, considerado, na ocasião, um ponto estratégico para a distribuição dos seus produtos.

O enorme galpão em Osasco, em uma área de quase 300 mil metros quadrados na Avenida das Comunicações, desde então, nunca mais foi utilizado. Está e continua fechado.

Prédio da Jequiti – 2

Todo este complexo, que serviu de sede a Jequiti, segue como uma das propriedades do Grupo Silvio Santos e, bem aos padrões do seu criador, as suas herdeiras não pretendem passar pra frente. Só alugar.

Sobre a venda ou não da Jequiti, oficialmente continua o mistério. Mas gente, diretamente envolvida com o assunto, jura de pés juntos que sim. Tempo ao tempo.

Pelas assinaturas

Ainda não existe o anuncio oficial da ESPN, nas transmissões da Copa do Brasil, a partir do ano que vem.

Está tudo certo e sacramentado, mas ainda faltam algumas assinaturas por parte da Disney para completar o processo.

Vale esclarecer

Homeopaticamente, vão surgindo informações sobre o “The Trators”, reality que a Record vai exibir no ano que vem.

Uma produção própria em parceria com Disney e Universal. Em questão: Boninho sim ou Boninho não?

Imagem de Boninho - Divulgação/Instagram

No tempo dele

Há um silêncio em torno do processo para a criação de uma liga única no futebol brasileiro, encabeçado pela CBF, em conversas com os 40 clubes das séries A e B do Brasileiro.

A TV, claro, acompanha tudo de perto porque os direitos de transmissão, a partir de 2029, serão negociados a partir dela. De qualquer forma, ainda é cedo para um prognóstico.

Aniversário

“Stadium”, um dos programas esportivos mais antigos da televisão brasileira, está chegando hoje aos seus 50 anos de exibição.

Em uma edição especial, Marília Arrigoni vai receber José Inácio Werneck, uma das lendas do jornalismo esportivo, que foi um dos primeiros apresentadores.

Não sabe, não faz

O exagero na tragédia do helicóptero, além de algumas TVs, também se estendeu a canais do YouTube e até via jornalistas conhecidos, mas que também passaram do ponto.

Pior: chegaram a divulgar como verdadeiro um suposto áudio do Rick, responsabilizando o piloto, para muito depois dizer que a gravação era de um morador da região. Um erro grave, sobretudo em um momento tão delicado.

Mundo hoje

O caça-clique e a disputa pela audiência têm levado pessoas e veículos perderem completamente o cuidado com a informação.

O desespero em querer lacrar e a pressa em dar notícia de qualquer jeito sempre é um desastre. O problema é que, diante de uma tragédia e pela questão do respeito, o cuidado e a responsabilidade não podem ser desprezados. E são.

Eleições

O jornalismo da Band já tem tudo definido para a cobertura, o dia todo, em 3 de outubro.

Às 17h, abertura das urnas, Adriana Araujo e Eduardo Oinegue assumem os trabalhos. Às 19h, Rodolfo Schneider e às 10h da noite “Canal Livre Especial”. Participações de Deysi Cioccari e Fernando Schüler.

Ao de leve

Eduardo Oinegue pegou um estaleiro de quase um mês, proibindo de abrir a boca, para cuidar da voz.

Voltou ao “Jornal da Band”, mas só ao “Jornal da Band”. Não ainda para o programa da BandNews na hora do almoço.

Imagem: Eduardo Oinegue - Divulgação/Band

Bate – Rebate

A CNN Brasil estreia no dia 28, no CNN Money, o semanal “Valor de Marca”, com apresentação de Muriel Porfiro...

... Pedro Torres, da Gerdau, e Salles Neto, do Meio & Mensagem, são alguns dos primeiros convidados confirmados.

A TV Aparecida exibe hoje, às 6h15 e às 19h, uma edição especial do “Terço de Aparecida” pelos 50 anos de sacerdócio do Padre Antonio Maria...

... Gravado na residência do religioso, no Mosteiro Ain Karim, em Jacareí, o momento será dedicado à celebração

O Sportv exibe o documentário inédito “Sandro Dias e a Maior Rampa de Skate do Mundo”, na “Sessão Sportv” a partir das 23h30 de hoje...

... Produzido pela Red Bull, o filme mostra os bastidores do desafio em Porto Alegre que rendeu ao skatista dois recordes mundiais.

“ELZA”, documentário sobre Elza Soares narrado pela própria artista, terá estreia mundial na Première Brasil do Festival do Rio, em outubro...

... Dirigido por Eryk Rocha, o filme tem previsão de chegar aos cinemas ainda neste ano.

“Socorro! Minha Babá Tirou Férias!”, é a nova comédia do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, com criação e protagonismo de Rodrigo Sant’Anna...

... É o filme de amanhã, às 22h, no Telecine Premium, e domingo, às 20h, no Telecine Pipoca.

C´est fini

O áudio vazado do programa da Ana Maria Braga, quarta-feira, com alguém da produção falando o que não devia, claro que pegou muito mal.

Só que isso parece está virando moda na TV. Tem muita gente no switcher, também em vários outros programas, falando fora de hora, se investindo de crítico e de “dono da verdade”. Dá nisso.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

