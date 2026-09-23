Canal 1: Reta final das eleições aumenta importância da boa informação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na reta final das eleições, a falta de debates entre os candidatos aumenta a responsabilidade da televisão em oferecer informação ao eleitor.

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Por: Flávio Ricco Colaboração:

Luiz Henrique Oliveira

Eleições: remotas chances de debates só fazem aumentar o valor da boa informação

A partir de hoje até 4 de outubro, serão apenas mais 11 dias até as eleições do primeiro turno.

E a corrida presidencial chega a esse momento decisivo ainda sem uma definição clara e, principalmente, nem uma agenda de debates que permita colocar os principais candidatos frente a frente.

Band até fez o dela, mas não como desejava. SBT desistiu e, para não dizer que não existem, são também bem remotas, quase inexistentes, as chances de a Record fazer o dela.

Há ainda a possibilidade da Globo mas, até aqui, nada confirmado. Pela regra eleitoral, só pode até antevéspera, 1º, com possibilidade de extensão até as primeiras horas do dia 2.

E é por aí, independentemente de qualquer cara-a-cara, que se espera uma conduta diferente da TV. Mais que mostrar serviço, prestar serviço.

Com tão pouco tempo pela frente, não haverá espaço para transformar cada pesquisa, cada declaração ou cada movimento de campanha em horas de discussão. O eleitor precisa de informação: propostas, números, posições, promessas e, principalmente, o que cada candidato pretende fazer caso chegue ao poder.

Sem debates, o jornalismo de televisão ganha uma responsabilidade ainda maior. É preciso colocar os candidatos diante de suas próprias declarações, conferir o que é fato, o que é promessa e o que não se sustenta.

Nesta reta final, mais do que acompanhar a eleição, a televisão precisa ajudar o eleitor a entendê-la. E isso se faz com informação, não com excesso de opinião.

Lula e Flávio Bolsonaro - Portal Leo Dias

TV Tudo

Infelizmente

O SBT já iniciou a busca de um substituto para o Celso Freitas, que vai mesmo se aposentar no final de outubro, após as eleições.

Independentemente de quem venha, será uma virada de página, por tudo o que o Celso representa, das mais significativas da televisão brasileira.

Celso Freitas - Divulgação

Conforme o combinado

Na verdade, a volta do Celso Freitas, depois de parar na Record, só se deu por causa do convite do Leandro Cippoloni, diretor de jornalismo do SBT.

E, em acordo ao que combinaram desde o primeiro dia, que seria para o lançamento do canal de notícias e seu primeiro momento de maturação.

Melhor controle

Direção da “Fazenda” precisa controlar mais o tempo de arte do programa, para não estourar – como aconteceu segunda-feira e ter o final deslocado para o aplicativo.

Telespectador nenhum precisa ser levado a este serviço e ainda mais a um serviço que não funciona. Travado.

Uma coisa...

É uma coisa, outra coisa, outra coisa... Calma nessa hora. “A Fazenda” em cartaz tem pouco mais de uma semana e alguns já conseguem ter uma opinião “formada” sobre ela.

Vale avisar que o jogo ainda nem começou.

De prima

“The Traitors”, que venceu o Emmy de Melhor Reality de Competição, será uma das atrações da Record no ano que vem.

Faltam só algumas assinaturas, mas já está tudo no fio do bigode e exibição inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2027.

The Traitors - Divulgação

Formato

Como a própria tradução entrega, “The Traitors” reúne 30 participantes num castelo para ganhar um grande prêmio em dinheiro.

Claro que existe um grupo da maior lealdade, só que também tem a trairagem selecionada pelo anfitrião para eliminar os bonzinhos. A Record já vai sair em busca de um apresentador.

Estreia aberta

O “Herança em Jogo”, novo reality do Globoplay, estreia em 25 de setembro com três episódios, e o primeiro deles será liberado também para não assinantes.

Depois, a história segue em doses semanais: dois episódios em 2 de outubro, mais dois no dia 9 e os três últimos em 16 de outubro.

Agora na TV

O “Estádio 97”, que há quase três décadas faz barulho na resenha esportiva, agora também vai para a televisão. A partir desta última segunda, a equipe da Energia 97 FM ganhou espaço na N Sports, em TVs por assinatura e Fast TV.

Por aí se entenda, Sombra, Mano, Domenico Gatto, Marcão e companhia bela.

Solidariedade

Esta coluna abre espaço para prestar sua total solidariedade à jornalista Joana Treptow, da TMC e Gazeta, vítima de crime xenofóbico nas redes sociais.

Uma série de ataques covardes e sem nenhum sentido. Coisa de bandido. O que está virando isso, hein?

Democracia Corintiana

A HBO vai botar em curso a produção de uma série da Democracia Corintiana, sobre jogadores e dirigentes que desafiaram as tradições, costumes e austeridade de uma época.

Serão 8 episódios e já estão confirmadas as participações de Humberto Carrião, Marco Ricca e Alessandra Negrini, corintiana juramentada.

Alessandra Negrini - Instagram

Bate – Rebate

“Criadas”, drama sobrenatural nacional vencedor do Prêmio do Público na Mostra de SP, estreia nesta quarta no Telecine...

... O filme chega ao streaming via Globoplay, Prime Video e operadoras, além de ir ao ar às 22h, no Telecine Premium.

O Festival do Rio anunciou a programação completa da edição 2026, que acontece de 1º a 11 de outubro, com produções brasileiras e internacionais...

... Entre os destaques estão 16 filmes na corrida por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, incluindo “Feito Pipa”, representante do Brasil.

A exposição “Traçando Veríssimo – O Mundo Fabuloso do Mestre do Humor Brasileiro” abre hoje, às 19h, no Centro Cultural Fiesp...

... Com curadoria de Isa Pessoa, a mostra celebra a obra de Veríssimo e fica em cartaz até 28 de fevereiro de 2027, com entrada gratuita.

A Rádio Cultura FM exibe, às 23h, um especial pelo centenário de nascimento de John Coltrane, revisitando a trajetória do saxofonista...

... O programa reúne depoimentos de Dianne Reeves, Roberto Sion, Leo Gandelman e do crítico musical Carlos Calado.

O júri do PPA 2026, Prêmio Profissionais do Ano, já está definido: serão 72 profissionais de publicidade, comunicação e marketing...

... A primeira etapa acontece online em 22 de setembro, com o julgamento final presencial no dia 24, na sede da Globo. Os vencedores serão anunciados em novembro.

“Meu Filho é um Musical”, sobre a trajetória e o legado de Paulo Gustavo, entra nas últimas semanas no Teatro Renault, em São Paulo...

... A produção da Touché Entretenimento e Dona Déa Lúcia fica em cartaz até 11 de outubro, com sessões de quinta a domingo.

A SportyNet amplia sua presença na TV paga e estreou nesta semana na Oi TV, alcançando uma base potencial de 190 mil residências....

... Com a novidade, o canal passa a estar nas principais operadoras do país, que, juntas, representam cerca de 95% do mercado nacional.

A Seleção Brasileira inicia um novo ciclo pós-Copa na sexta, contra a Austrália, às 7h, com transmissão da Globo, Sportv e Ge TV...

... Na Globo, Luís Roberto narra ao lado de Caio Ribeiro e Denilson; no Sportv, Luiz Carlos Jr. comanda a cobertura, enquanto a Ge TV terá Jorge Iggor na narração.

A TV Cultura estreia hoje, às 22h30, o documentário “Nydia Licia – O Espetáculo Continua”, em homenagem ao centenário da artista...

... Produção original do Jornalismo da emissora, o filme revisita a trajetória da atriz, apresentadora, diretora e escritora, além de sua contribuição para a dramaturgia brasileira.

C´est fini

O filme sobre Chorão, com José Loreto, vencedor do Kikito em Gramado no papel do cantor, tem “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?” como título oficial.

É dirigido por Hugo Prata e Felipe Novaes e chega aos cinemas em 2027.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

