Canal 1: Já passou da hora de melhorar o áudio nas transmissões de futebol

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Protestos e comemorações da torcida voltaram a comprometer o áudio de uma transmissão de futebol e reforçam a necessidade de uma melhor equalização.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Passou da hora: é preciso melhorar a equalização e mixagem de áudio nas transmissões do futebol

Em mais de uma ocasião, esta santa coluna chamou a atenção para a necessidade de uma equalização de áudio mais caprichada nas transmissões externas da TV, especialmente no futebol.

Em algumas vezes, percebe-se um trabalho bem equilibrado, também por uma maior colaboração de todo o ambiente. Em outras, porém, e são muitas, isso não tem acontecido.

Domingo passado, em Corinthians e Fluminense, diante de quase 40 mil torcedores, isso voltou a acontecer.

Os protestos de um lado e as comemorações de outro comprometeram, em vários momentos, a qualidade do áudio. Não tanto o do narrador Everaldo Marques, mas principalmente dos comentaristas Caio Ribeiro e Roger Flores.

Trata-se de algo que vem se repetindo com uma frequência inaceitável. Por mais difícil que sejam as condições, a transmissão precisa entregar um som limpo, equilibrado e agradável.

Porque, no fim das contas, áudio também entra no conjunto das qualidades e nunca é legal entregar um trabalho comprometido. É horrível alguém querer ouvir alguma coisa e não

conseguir por força das circunstâncias.

Everaldo Marques - Divulgação/Globo

TV Tudo

Exemplo do certo

Uma boa referência para o assunto colocado acima é a Premier League e a Champions.

Lá, independentemente de onde e quem joga, mas estádios sempre cheios, percebe-se um trabalho bem cuidadoso na equalização. Que não incomoda nunca.

Estádio de Futebol - Divulgação

Hora certa – 1

Não está fácil pra ninguém, em se tratando da área comercial e em televisão nenhuma. Tem que suar a camisa para se chegar a resultados mais razoáveis. Se aproximar da meta.

Então o que existe e é conseguido, precisa ser bem feito. E corretamente entregue.

Hora certa – 2

E essa é mais um beabá da história, em se tratando dos merchandisings, hoje fundamentais e imprescindíveis na vida e saúde de todos os programas.

Essas ações nunca podem ser feitas na saídas ou volta dos breakes. É contraproducente. Joga contra os interesses do patrocinador e da própria paciência do telespectador. E é o que mais está sendo feito por aí. Talvez não, só na Globo

É ele

Homero Salles, nome conhecido e respeitado na história da TV, é o convidado do nosso programa, nesta terça, na LeoDias TV. Assuntos de montão, dignos de barulheira.

Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Homero Salles e Gugu - Instagram

Rota recalculada – 1

Depois de deixarem de comparecer ao primeiro debate presidencial, Lula e Flávio Bolsonaro agora recalculam a rota. Acenam para a possibilidade de.

O presidente sinaliza que pretende participar do encontro da Globo, marcado para 1º de outubro.

Rota recalculada – 2

Flávio, por sua vez, já havia condicionado sua presença à participação de Lula.

Evidente que os resultados das pesquisas, para o caso em questão, também serão determinantes.

Um pingo de esperança

Está mais difícil, mas a Record também mantém certa expectativa de também poder realizar seu debate presidencial no próximo domingo, 21h.

Tudo passa a depender dos movimentos dos dois principais candidatos.

Mandou bem

Boa a estreia do “Quem Sabe Mais”, novo game show do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”.

O quadro coloca 60 participantes em uma disputa de conhecimento, lógica e rapidez. Meio que fórmula infalível. O público sempre abraça.

Escolha certeira

A Band acertou em cheio na escolha dos nomes para o “MasterChef Profissionais”. A repercussão nas redes sociais foi significativa, algo que há tempos não acontecia dessa forma com o programa.

A nova temporada reúne rostos conhecidos do público e novos competidores. Bom barulho.

Upfront do SBT

O de agora, será o primeiro upfront institucional da história do SBT, como encontro formal, anual, voltado ao mercado publicitário para anunciar seus projetos e nova programação.

Antes, claro, sempre existiram apresentações mais simples, sem os ares, pompas e circunstâncias de um upfront.

Vale acrescentar

Ainda sobre o upfront do SBT, a certeza é que será mesmo em outubro. Tempo certo para se trabalhar no mercado.

Mas ainda falta definir dia e local.

Bate – Rebate

Ruan Vitor Vaqueirinho fará sua estreia como protagonista no cinema em “O Menino Que Não Existia”, da O2 Filmes...

... Dirigido por Iberê Carvalho, o longa está sendo rodado em Brasília e reúne ainda Thainá Duarte e Tânia Maria no elenco.

“A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão” estreia na quinta, no Sesc Pinheiros, com Johnny Massaro no elenco...

... Inspirado no livro de Ana Suy, o espetáculo fica em cartaz até 31 de outubro, com dramaturgia de Júlia Portes e direção de Helena Varvaki.

A 12ª temporada de “Reis” estreia hoje, a partir das 22h15, na Record, com “Reis – A Emboscada”...

... A nova fase chega com capítulos inéditos e promete uma sequência marcada por tensão na superprodução bíblica.

“A Última Gravação” reúne imagens inéditas dos últimos quatro anos de vida de Sérgio Britto e estreia na quinta, às 20h, no Canal Brasil...

... Dirigido por Isabel Cavalcanti e Célia Freitas, o documentário revisita a trajetória do ator e diretor e sua relação com o teatro brasileiro.

“Noverama TV” estreou ontem a novela “Outra Vez Você”, sucesso turco estrelado por Aybüke Pusat e Furkan Andç...

... Os capítulos inéditos e dublados serão exibidos diariamente, às 20h, com Selin e Demir obrigados a dividir a mesma casa e, de quebra, o ambiente de trabalho.

A Band FM, desde ontem, ampliou sua presença em Rondônia com uma nova afiliada em Machadinho do Oeste...

... Na frequência 89,3 MHz, a emissora também alcança Theobroma e Vale do Anari, elevando para dez o número de estações da rede no estado.

Vitor Rocha estreia “Epifania – Uma Fábula Moderna” em 28 de outubro, no Teatro Estúdio, em São Paulo...

... O musical autoral reúne sete atores multi-instrumentistas e aborda criatividade, hiperconexão, solidão e as pressões do mundo contemporâneo.

C´est fini

A Record não confirma nada, mas tá um zumzumzum forte sobre mudanças no “Hoje em Dia”. Finalmente.

Um sacode mais que necessário para o programa recuperar a vitalidade de antes. Nos bastidores fala-se até em troca de nomes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

