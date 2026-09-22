Canal 1: Já passou da hora de melhorar o áudio nas transmissões de futebol
Protestos e comemorações da torcida voltaram a comprometer o áudio de uma transmissão de futebol e reforçam a necessidade de uma melhor equalização.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Passou da hora: é preciso melhorar a equalização e mixagem de áudio nas transmissões do futebol
Em mais de uma ocasião, esta santa coluna chamou a atenção para a necessidade de uma equalização de áudio mais caprichada nas transmissões externas da TV, especialmente no futebol.
Em algumas vezes, percebe-se um trabalho bem equilibrado, também por uma maior colaboração de todo o ambiente. Em outras, porém, e são muitas, isso não tem acontecido.
Domingo passado, em Corinthians e Fluminense, diante de quase 40 mil torcedores, isso voltou a acontecer.
Os protestos de um lado e as comemorações de outro comprometeram, em vários momentos, a qualidade do áudio. Não tanto o do narrador Everaldo Marques, mas principalmente dos comentaristas Caio Ribeiro e Roger Flores.
Trata-se de algo que vem se repetindo com uma frequência inaceitável. Por mais difícil que sejam as condições, a transmissão precisa entregar um som limpo, equilibrado e agradável.
Porque, no fim das contas, áudio também entra no conjunto das qualidades e nunca é legal entregar um trabalho comprometido. É horrível alguém querer ouvir alguma coisa e não
conseguir por força das circunstâncias.
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TV Tudo
Exemplo do certo
Uma boa referência para o assunto colocado acima é a Premier League e a Champions.
Lá, independentemente de onde e quem joga, mas estádios sempre cheios, percebe-se um trabalho bem cuidadoso na equalização. Que não incomoda nunca.
Hora certa – 1
Não está fácil pra ninguém, em se tratando da área comercial e em televisão nenhuma. Tem que suar a camisa para se chegar a resultados mais razoáveis. Se aproximar da meta.
Então o que existe e é conseguido, precisa ser bem feito. E corretamente entregue.
Hora certa – 2
E essa é mais um beabá da história, em se tratando dos merchandisings, hoje fundamentais e imprescindíveis na vida e saúde de todos os programas.
Essas ações nunca podem ser feitas na saídas ou volta dos breakes. É contraproducente. Joga contra os interesses do patrocinador e da própria paciência do telespectador. E é o que mais está sendo feito por aí. Talvez não, só na Globo
É ele
Homero Salles, nome conhecido e respeitado na história da TV, é o convidado do nosso programa, nesta terça, na LeoDias TV. Assuntos de montão, dignos de barulheira.
Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.
Rota recalculada – 1
Depois de deixarem de comparecer ao primeiro debate presidencial, Lula e Flávio Bolsonaro agora recalculam a rota. Acenam para a possibilidade de.
O presidente sinaliza que pretende participar do encontro da Globo, marcado para 1º de outubro.
Rota recalculada – 2
Flávio, por sua vez, já havia condicionado sua presença à participação de Lula.
Evidente que os resultados das pesquisas, para o caso em questão, também serão determinantes.
Um pingo de esperança
Está mais difícil, mas a Record também mantém certa expectativa de também poder realizar seu debate presidencial no próximo domingo, 21h.
Tudo passa a depender dos movimentos dos dois principais candidatos.
Mandou bem
Boa a estreia do “Quem Sabe Mais”, novo game show do “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”.
O quadro coloca 60 participantes em uma disputa de conhecimento, lógica e rapidez. Meio que fórmula infalível. O público sempre abraça.
Escolha certeira
A Band acertou em cheio na escolha dos nomes para o “MasterChef Profissionais”. A repercussão nas redes sociais foi significativa, algo que há tempos não acontecia dessa forma com o programa.
A nova temporada reúne rostos conhecidos do público e novos competidores. Bom barulho.
Upfront do SBT
O de agora, será o primeiro upfront institucional da história do SBT, como encontro formal, anual, voltado ao mercado publicitário para anunciar seus projetos e nova programação.
Antes, claro, sempre existiram apresentações mais simples, sem os ares, pompas e circunstâncias de um upfront.
Vale acrescentar
Ainda sobre o upfront do SBT, a certeza é que será mesmo em outubro. Tempo certo para se trabalhar no mercado.
Mas ainda falta definir dia e local.
Bate – Rebate
- Ruan Vitor Vaqueirinho fará sua estreia como protagonista no cinema em “O Menino Que Não Existia”, da O2 Filmes...
- ... Dirigido por Iberê Carvalho, o longa está sendo rodado em Brasília e reúne ainda Thainá Duarte e Tânia Maria no elenco.
- “A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão” estreia na quinta, no Sesc Pinheiros, com Johnny Massaro no elenco...
- ... Inspirado no livro de Ana Suy, o espetáculo fica em cartaz até 31 de outubro, com dramaturgia de Júlia Portes e direção de Helena Varvaki.
- A 12ª temporada de “Reis” estreia hoje, a partir das 22h15, na Record, com “Reis – A Emboscada”...
- ... A nova fase chega com capítulos inéditos e promete uma sequência marcada por tensão na superprodução bíblica.
- “A Última Gravação” reúne imagens inéditas dos últimos quatro anos de vida de Sérgio Britto e estreia na quinta, às 20h, no Canal Brasil...
- ... Dirigido por Isabel Cavalcanti e Célia Freitas, o documentário revisita a trajetória do ator e diretor e sua relação com o teatro brasileiro.
- “Noverama TV” estreou ontem a novela “Outra Vez Você”, sucesso turco estrelado por Aybüke Pusat e Furkan Andç...
- ... Os capítulos inéditos e dublados serão exibidos diariamente, às 20h, com Selin e Demir obrigados a dividir a mesma casa e, de quebra, o ambiente de trabalho.
- A Band FM, desde ontem, ampliou sua presença em Rondônia com uma nova afiliada em Machadinho do Oeste...
- ... Na frequência 89,3 MHz, a emissora também alcança Theobroma e Vale do Anari, elevando para dez o número de estações da rede no estado.
- Vitor Rocha estreia “Epifania – Uma Fábula Moderna” em 28 de outubro, no Teatro Estúdio, em São Paulo...
- ... O musical autoral reúne sete atores multi-instrumentistas e aborda criatividade, hiperconexão, solidão e as pressões do mundo contemporâneo.
C´est fini
A Record não confirma nada, mas tá um zumzumzum forte sobre mudanças no “Hoje em Dia”. Finalmente.
Um sacode mais que necessário para o programa recuperar a vitalidade de antes. Nos bastidores fala-se até em troca de nomes.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!