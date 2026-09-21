Canal 1: Rádio mantém alcance impressionante apesar do avanço do streaming

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Dados recentes mostram a força do rádio no mundo, mas a comparação com o Spotify exige cuidado por envolver métricas e metodologias diferentes.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira



Rádio ainda dá um banho no streaming, mas comparação exige cuidados

Aparelho de Rádio - Divulgação

Os números impressionam mesmo colocando frente a frente métricas de naturezas diferentes

É curioso observar como o rádio, “n” vezes apontado como um meio em decadência, continua mostrando sua força impressionante. Segundo estimativas mais recentes da Deloitte, empresa de auditoria, consultoria e gestão de riscos, o meio chega a cerca de 4 bilhões de ouvintes por mês no mundo.

Para colocar isso em perspectiva, o Spotify aparece com aproximadamente 761 milhões de usuários mensais, segundo os dados apresentados no mesmo levantamento.

Apesar das métricas virem de fontes e metodologias diferentes, o bom desempenho do rádio merece ser considerado. Com o cenário dominado por plataformas digitais, ele continua alcançando uma parcela gigantesca da população mundial.

Ou melhor: demonstra uma capacidade de sobrevivência que muita gente já colocou em dúvida.

Talvez a principal conclusão não seja escolher um vencedor entre rádio e Spotify. Porém reconhecer que, mesmo com toda a transformação provocada pelo streaming, o velho rádio continua muito vivo e com um alcance que impressiona.

Spotify - Divulgação

TV Tudo

Há um engano

Têm saído notícias de que o SBT estaria negociando com a Paramount, uma parcela de jogos da Libertadores.

Na-na-ni-na-não. A Conmebol não permite sublicenciamento.

O que existe

A Paramount, já com o dedo na Warner, iniciou conversas com o SBT e o SBT com ela sobre a Champions, novo pacote, a partir do ano que vem.

É por aí a conversa.

Liga dos Campeões - UEFA

Projeto do SBT – 1

Pessoal do SBT, especialmente da área comercial e tendo 2027 em vista, está trabalhando o lançamento do formato “The Farmer Wants a Wife”.

Um fazendeiro em busca de um amor.

Projeto do SBT – 2

Além do que o comercial está querendo vender, o que se sabe é que o formato foi negociado junto à Mixer.

E que há o desejo de estrear no começo do ano que vem, nas noites de quarta-feira.

Não vai dar

O tempo está jogando contra e só por isso a Band será obrigada a transferir as estreias que tinha planejado ainda para este ano.

Luciana Gimenez, por exemplo, só será possível em 2027.

Luciana Gimenez - Divulgação

Só meio corajoso

Tem gente que se acha suficientemente capaz de ditar normas e regras de comportamento nas redes sociais.

Se enche de coragem para falar, mas não aceita ouvir nada. Fecha os comentários. Freud explica?

Custa?

É tão bom ver uma TV tratando a outra como se deve.

E até, como é justo e digno, se dignar a dar o devido crédito à concorrente, diretriz que a CNN Brasil costumeiramente obedece ao contrário de outras.

Além de se tratar de algo absolutamente correto, é também simpático, educado. Dar o devido crédito não diminui ninguém, mas reforça ainda mais a informação.

Aí sim

A AESP – Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo – lançou uma nova campanha institucional, que chama atenção para os diferentes tratamentos aplicados ao rádio e à televisão em relação às plataformas digitais em relação a propaganda e horário político.

Um atraso que precisa, sim, ser corrigido e um manifesto, vamos combinar, muito em função das declarações do diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, em nosso programa.

Interessante isso

Um desavisado qualquer, diante da atual obrigatoriedade da propaganda política, pode perfeitamente imaginar que o rádio e a televisão são de um mundo, com os ônus que isto representa, e o digital de outro, todo diferente.

Dói na audiência e no bolso. As emissoras e as entidades que as representam têm mais é que se mexer mesmo.

Na disputa

O “Repórter Record Investigação” está entre os finalistas do The AIBs, com premiação em novembro.

Sob supervisão do André Basbaum, André Tal, Cristiane Massuyama e Wellington Farias viajaram a Alemanha para contar a história de George Legmann, brasileiro que nasceu em um campo de concentração na Segunda Guerra. Emocionante.

RRI - Divulgação

Bate – Rebate

Nesses próximos dias devem ser anunciadas novidades sobre transmissões esportivas na TV Brasil.

A propósito: amanhã, terça, 21h30, a TV Brasil vai estrear uma nova faixa de documentários selvagens. Começa com “Criaturas do Grande Azul”...

... Trata de um mergulho no mundo desconhecido dos oceanos Pacífico e Antartico...

... Outras, também em vista, para exibições em breve são “Um Ano Selvagem” e “Batalha dos Alfas”.

Foi um enorme prazer ter participado, sábado, da homenagem ao casal Marilu Torres e Nilson Travesso promovida pela Associação de Moradores do Jardim Lar São Paulo e do Jardim Londrina...

... Ninguém melhor que eles para representar os 76 anos da televisão brasileira. Dois pioneiros. Parabéns Paulo Machado pela iniciativa. Uma honra.

“Fofocalizando” vai mesmo passar por reformas, ao que parece de acordo com um planejamento que o diretor Márcio Esquilo já tinha apresentado.

Heloisa Périssé também está praticamente certa no elenco de “Avenida Brasil 2”...

... Vai voltar ou continuar com a cabeleireira Monalisa. Deve fechar hoje.

Outro exemplo de simplicidade e acerto: “A Praça é Nossa”. Segue como uma das maiores audiências do SBT...

... Às vezes consegue crescer depois das 23h, algo que foge muito do que é frequente.

C´est fini

O projeto de dramaturgia da Band, que ainda nem deu a largada, já começa a chamar atenção de praticamente todo o mercado.

Por aí se entenda, atores, atrizes e autores interessados. Tiro de largada será em outubro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais, Tchau!

