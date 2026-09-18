Canal 1: Daniela Beyruti pede união das TVs contra alta dos direitos esportivos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A presidente do SBT alerta para a alta dos direitos esportivos e diz que as TVs abertas precisam se unir para enfrentar a concorrência internacional.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Daniela Beyruti pede a união do setor para enfrentar a inflação dos direitos esportivos

Os direitos esportivos, inclusive aqueles colocados em disputa aqui no Brasil, estão cada vez mais caros e levando a TV aberta a ceder um espaço que sempre foi dela para os grandes players internacionais. E que não têm por eles o mesmo carinho e atenção que sempre receberam.

Só que nada do que está acontecendo foi por falta de aviso.

Essas empresas de fora, além de poderem fazer frente às enormes cifras exigidas, ainda abrigam e meio que escondem essas competições no streaming, afastando uma parcela importante do público da televisão aberta. No fundo, no fundo, uma elitização afrontosa.

Preocupada, Daniela Beyruti, a número um do SBT, também tem uma posição clara sobre o assunto:

“Precisamos falar mais disso. Eu acredito que isso pode ser resolvido no setor e pelo setor, mas o setor precisa se unir! Somos cinco principais emissoras com duas associações, onde já se viu isso? Estamos perdendo para nós mesmos. Agora a concorrência não é mais entre nós, e sim pela atenção geral das pessoas e das milhares de ofertas que vêm das plataformas e do YouTube.”

É uma discussão que não pode mais ser adiada.

As TVs abertas precisam entender que é uma batalha delas para enfrentar essa nova realidade, caso contrário continuarão entregando aos grandes players internacionais não apenas os direitos esportivos, mas também oferecendo na bandeja o público que sempre foi seu.

Daniela Beyruti - Divulgação

TV Tudo

Vale repetir

Diante do panorama atual, a Globo, e só a Globo, ainda está competindo à altura dos estrangeiros nos direitos esportivos.

Mas, do jeito que vai e na velocidade em que sobem os preços, daqui a pouco também terá dificuldades de encontrar respostas no mercado.

Copa do Brasil - CBF

Batendo lata

As TVs, as nossas, evidentemente, estão se virando nos 30 para poder fazer frente às suas operações.

O dinheiro está curto. Há uma retração muito séria, e todas têm encontrado dificuldades de fechar as suas metas. Pior é que as perspectivas não apontam para nada diferente.

Por exemplo

Em outros tempos, “A Fazenda” no ar já estaria com todas as suas cotas vendidas.

É claro que existe trabalho e várias frentes sendo trabalhadas, mas, por enquanto, apenas McDonald’s, Dark Lab e BYD são as suas patrocinadoras.

Time poderoso

Com início de operações previsto para o início de dezembro, a Podcast TV será o único canal de TV, via Claro/Net, dedicado unicamente a podcasts.

A lista de talentos acertados é enorme: Caio Blinder, Felipe Moura Brasil, Letícia Levy, Millena Machado, Cristina Lyra, Viviane Barbosa, Patrícia Costa, Fábio Piperno, Marcus Montenegro, Vivi Mascaro, Mariana Kupfer, Fernanda Venturini, Samuel Felberg, Giuliny Schauer, Bernardo Amaral, Thayna Marcondes e Rafael Ponzi.

Podcast TV - Divulgação

Noite sertaneja

Na noite de hoje, Multishow e Globoplay transmitem ao vivo, direto de Jaguariúna, mais uma etapa do “Circuito Sertanejo”, com Zezé Di Camargo & Luciano e Wesley Safadão.

Amanhã, depois do “Altas Horas”, Kenya Sade e Rafa Kalimann comandam um especial na Globo com os melhores momentos da festa. Dose dupla.

Noite de gala

Noite de gala para o Grupo LeoDias de Comunicação no Fofoca Awards, realizado na quarta-feira. O Portal LeoDias levou o prêmio de “@ do Ano”, enquanto Leo Dias foi eleito “Fofoqueiro do Ano” pelo terceiro ano consecutivo.

E teve mais: o “Melhor da Tarde”, da Band, também saiu premiado, como “Melhor Programa de Fofoca na TV”. A companhia agradece.

A propósito

Por favor, não entenda como indelicado dizer isso, mas o crescimento do “Melhor da Tarde”, na Band, é um fato absolutamente natural.

O programa é consistente e todos os dias é renovado com informações as mais diferentes. Faz o que o público do horário gosta, com simplicidade e determinação.

Por outro lado

O “Fofocalizando” atual está bem diferente daquele idealizado por Silvio Santos.

Transformou-se meio que numa “ação entre amigos”, sem quase nunca conseguir surpreender o seu público. Falta uma boa sacudida e aquilo que o próprio título do programa sugere. Um gás diferente.

Pronto, falei!

Heróis esquecidos

Um dos grandes nomes da GloboNews, Octavio Guedes lança “Heróis por Acaso”, livro que recupera figuras anônimas que tiveram participação importante em momentos da História do Brasil.

A obra reúne episódios curiosos e pouco conhecidos, daqueles que dificilmente aparecem nos livros tradicionais. Um resgate interessante de quem ajudou a construir o país, mas acabou ficando fora dos holofotes.

Atenções voltadas

O SBT já está com as suas atenções voltadas para o Teleton, nos dias 6 e 7 de novembro.

Na próxima segunda-feira, a AACD irá anunciar a campanha deste ano.

Daniel e Eliana - Daniela Beyruti

Bate – Rebate

A terceira temporada de “Inacreditável com Dan Aykroyd” estreia neste sábado, às 21h25, no History...

... Um trabalho que revisita histórias reais extraordinárias da humanidade, explorando esses casos com humor, imaginação e um toque de fantasia.

O MIS promove dia 20, das 14h às 18h, um evento gratuito em homenagem ao baixista Champignon, do Charlie Brown Jr....

... A programação terá oficina de beatbox, palestra e lançamento do livro “Champ”, de Pedro de Luna, com sessão de autógrafos.

“Tenzing”, novo drama de aventura da Apple Original Films, estreia mundialmente em 16 de outubro no Apple TV...

... Baseado em fatos reais, o longa é estrelado por Genden Phuntsok e Tom Hiddleston, com direção de Jennifer Peedom e roteiro de Luke Davies.

“Feito Pipa”, de Allan Deberton, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027...

... O longa concorrerá na categoria de Melhor Filme Internacional na 99ª edição da premiação.

Kiko Mascarenhas volta ao Tucarena, em São Paulo, com “Todas as Coisas Maravilhosas”, vencedor do APCA 2024...

... Dirigido por Fernando Philbert, o espetáculo já foi visto por mais de 20 mil pessoas e aborda a relação de um menino com a depressão da mãe.

“Habitat” e “Rita Lee – Balada da Louca” estão em cartaz gratuitamente no Teatro João Caetano nesta semana...

... O projeto Palcos: SP, do Instituto Arlequim, segue por mais três semanas nos teatros públicos municipais. Lilia Cabral interpreta Rita Lee neste sábado e domingo.

“Dentro da Minha Pele”, documentário de Toni Venturi e Val Gomes, será exibido pela TV Cultura neste sábado, às 23h30...

... O filme acompanha nove pessoas negras que relatam experiências de racismo vividas no cotidiano de São Paulo.

Isabelle Drummond será a protagonista de “Deixa Nevar”, nova série da Netflix baseada no livro de Camila Antunes...

... Na trama, ela vive Vânia, uma designer de joias que tenta fugir de um trauma por meio dos excessos, até que um encontro inesperado muda sua vida.

C´est fini

Foi dada a largada para “Herança em Jogo”. O novo reality do Globoplay terá um bate-papo virtual na terça-feira, às 14h, com Rico Perez, Rodrigo Faro e Susana Vieira para falar das novidades e fazer um "esquenta".

A estreia está marcada para 25 de setembro. Produzido pela Formata, o reality tem direção geral de Rico e direção de Claudia Alves.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

