Canal 1: A Fazenda 18 estreia com acertos e pontos que ainda incomodam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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Com apenas três dias no ar, A Fazenda 18 já mostra uma dinâmica mais ágil, mas também deixa dúvidas sobre algumas escolhas da nova temporada.

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Por: Flávio Ricco Colaboração:

Luiz Henrique Oliveira

Os prós e contras da nova Fazenda

No ar, só desde a última segunda-feira e com apenas três dias de exibição, toda e qualquer opinião sobre a nova “Fazenda” não vai além de uma impressão inicial.

E bem impossível ainda uma melhor opinião a respeito.

Porém, existem algumas coisas que já saltam aos olhos e podem ser comentadas ou convenientemente divididas.

Pontos a favor:

a entrada dos participantes obedeceu a uma nova mecânica, nada arrastada como das vezes anteriores, mas bem mais elegante e acelerada;

a dinâmica de apontamento, logo de cara, também contribuiu para quebrar a monotonia comum de todo primeiro dia. Oportunidade mais imediata de cada um mostrar a que veio.

e o fato de agora o programa ter mais dias ao vivo e só dois gravados, que deve acelerar as atividades e colaborar com todo o desenvolvimento.

Pontos negativos:

falta de uma melhor explicação sobre a entrada dos “visitantes”. E algo bem abaixo, por exemplo, do significado da “Casa de Vidro” para o “BBB”. Deixou em todos a impressão da falta de alguma coisa ou de um algo a mais;

O número tão elevado de ex-Chiquititas entre os participantes. Passa a impressão de terem buscado todos em um lugar só. O famoso “já que não tem tu, vai tu mesmo”;

assim como a de outros ex alguma coisa, que a maior parte do público tem dificuldade de identificar e saber de onde veio.

Enfim, está aí “A Fazenda 18”, com a missão de, muito em particular para a Record, levar a todos esquecerem que a recente “Casa do Patrão” um dia existiu.

A fazenda 18 - Logo / Record

TV Tudo

Estreia satisfaz

“A Fazenda 18”, neste começo, está entregando os números que a Record esperava. Deu 5,6 na noite de estreia, com pico de 6,6 e 13,2% de share.

Garantiu o segundo lugar na faixa. Está longe dos números de outros tempos, mas essas comparações em relação ao passado, nem são mãos cabíveis nos dias atuais.

Adriane Galisteu - Divulgação/Record

Olha o porque

Quando aqui se fala em atraso, caduquice até, nas comparações com o passado, é porque o mundo mudou. Além do aparelho de TV, outros meios são buscados quando alguém deseja acompanhar alguma coisa.

A CNN Brasil, por exemplo, bateu recorde no YouTube na terça, durante a transmissão da sessão do STF sobre Alexandre de Morais. Pico de 467 mil pessoas. Um mundo de gente.

Seria cômico, não fosse ridículo

Na guerra dos releases, tem TV comemorando dois, três insignificantes minutos à frente da concorrente.

Um pouco demais. Meio que passar recibo da própria incompetência.

Vergonha

Cobrando o que cobra pelos direitos de transmissão das suas competições, a Conmebol ainda não adotou o impedimento semiautomático.

É muito atraso. Ou, também, convém ficar no atraso. Sãopaulinice à parte, porque o time nem merece, foi um assalto o gol anulado no Morumbi.

Não deu

A anunciada mudança do BandSports, da Tabapuã para a Berrini, ainda não aconteceu.

Problemas de última hora causaram mais esse atraso.

O problema, segundo o pessoal de lá, é que agora vai ficar um pouco apertado com todas as TVs da Newco num andar só, mais redação, figurino, maquiagem, estúdios, área técnica e comercial.

Tá esquisito

Todos, na Paramount, aqui no Brasil, parecem pressentir um clima estranho no ar, sem qualquer certeza sobre os dias pela frente.

Os seus responsáveis, porém, reafirmam que estão acordados quanto a Libertadores, a partir do ano que vem.

Silêncio em cima

A IMG, empresa que negocia os direitos da Libertadores e todos os demais da Conmebol, foi consultada pela coluna sobre a questão do terceiro pacote.

Resposta: nada pode ser comentado ainda, “estamos em processo de assinatura de contrato”. Fica a dúvida se o uso do singular tem algum ou maior significado.

Mercado

Maurício Jacob, com mais de 25 anos de mercado, é o novo diretor comercial do Times Brasil | CNBC.

Com passagens por Disney, ESPN, Band, UOL, VEVO, TV Cultura e outras empresas, Jacob também tem experiência no esporte, com trabalhos no Corinthians e na CBB.

Vida normal

O estúdio está pronto, a sala de imprensa quase e o credenciamento já começou, mas ainda existem incertezas sobre os debates na Record.

Segunda que vem, no dos governadores em São Paulo, Tarcísio de Freitas não deve aparecer. A expectativa também não é das mais animadoras para o domingo, 28, dia dos presidenciáveis.

Está no alvo

Catia Fonseca e a TV Jovem Pan ainda não têm nada assinado, mas há algum tempo já existe um acordo verbal entre as partes.

A princípio a ideia é para um programa no ano que vem, só que numa dessas pode até acontecer um poco antes.

Catia Fonseca - Divulgação

Bate – Rebate

“O Musical dos Musicais” está em cartaz no Teatro Liberdade durante setembro, em duas versões: Kids e Teens...

... Idealizado por Fernanda Chamma, o espetáculo reúne mais de 20 artistas em cena e homenageia sucessos como “Matilda”, “Wicked” e “Meninas Malvadas”.

“Slow Horses”, série de espionagem estrelada por Gary Oldman, terá uma oitava temporada no Apple TV...

... A nova leva será baseada em “Clown Town”, livro da série “Slough House”, de Mick Herron.

“Era Uma Vez Minha 1ª Vez”, adaptação do livro de Thalita Rebouças, chega às telas da Cinemark nesta quinta...

... Com direção de Claudia Castro, o filme aborda, com leveza e humor, amadurecimento, amizade e sexualidade na juventude.

O UNIVERSAL+ anuncia o retorno de “Saturday Night Live”, que estreia sua 52ª temporada no dia 26, às 0h30 no Brasil...

... A nova temporada chega ao ar na madrugada de domingo, com transmissão simultânea ao horário de Nova York.

“Bom Dia Rio”, “RJ1” e “RJ2” terão reportagens, quadros de serviço e novas séries sobre diferentes regiões do estado...

... A proposta é aproximar o debate eleitoral da realidade dos fluminenses e abordar temas que impactam diretamente o dia a dia da população.

Estrelado por Jackson Antunes, Thais Lago e Eucir de Souza, “Território do Crime” estreia em 12 de outubro, às 22h30, no Space e na HBO Max...

... O filme nacional aposta em ação e suspense ao abordar disputas entre diferentes forças do crime, além de temas como poder, lealdade e justiça.

A segunda temporada de primeira novela vertical de hu“Vermelho Sangue” chegou completa ao Globoplay ontem, com dez episódios inéditos...

... A nova fase amplia a história de Guarambá (MG) e coloca Juan, Martín e Elizabeta novamente no centro da trama.

C´est fini

Terão início no próximo mês as gravações da primeira novela vertical de humor da Globoplay, que terá Dani Calabresa como protagonista.

Texto de Cintia Portella e Victor Ahmar, com direção de Marcelo Zambelli.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

