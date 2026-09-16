Canal 1: TVs brasileiras enfrentam dificuldade para disputar direitos esportivos

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A alta dos preços e a desvalorização do real tornam cada vez mais difícil para as emissoras brasileiras competir pelos grandes direitos esportivos.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Está quase impossível para os brasileiros competir pelos grandes direitos esportivos

Um dia isso ia chegar... e parece que chegou.

Para as TVs brasileiras, está cada vez mais difícil competir pelos principais direitos esportivos. Primeiro, porque os preços subiram de forma bem absurda; depois, porque a desvalorização do real frente às grandes moedas, dólar e euro como principais, torna essas negociações ainda mais pesadas.

Independentemente de tudo, claro, também há certa ganância. E, se hoje já é difícil, amanhã poderá ser impossível, diante dos valores que vêm sendo cobrados.

O recente resultado da disputa pelos direitos da Copa do Brasil, uma competição totalmente realizada no país, já dá uma demonstração clara disso: a Globo ficou com uma das principais parcelas, mas as outras duas foram parar nas mãos de empresas estrangeiras, Amazon e ESPN.

É um movimento que merece atenção. Não se trata apenas de quem transmite mais ou menos futebol, mas de até onde as TVs brasileiras terão condições de acompanhar essa escalada de preços.

Porque, se nada mudar, poderá chegar o momento em que produzir e transmitir o nosso próprio futebol será uma atividade cada vez mais dominada por empresas de fora.

E aí a discussão deixará de ser apenas sobre direitos esportivos: será sobre quem terá condições de contar, na televisão, a história do esporte brasileiro.

CBF - Copa do Brasil

TV Tudo

Fazenda “envenenada”

A nova temporada de “A Fazenda” chegou com novidades na dinâmica do jogo, entre elas, o Rancho do Fazendeiro como importância estratégica.

O espaço exclusivo do vencedor da semana terá influência direta nas votações, aumentando o peso da liderança nas decisões do reality.

Mais ao vivo

Um diferencial é que a “Fazenda” em curso terá mais conteúdo ao vivo. Só sexta e sábado que não.

A proposta é aproveitar ainda mais a espontaneidade do confinamento e mostrar os conflitos em tempo real, aproximando o público da rotina dos fazendeiros.

Sem data ainda

Terminaram os trabalhos de “Marília”, original Prime Video sobre Marília Mendonça, totalmente filmado em Goiânia e São Paulo, para estreia em 2027.

Este será o segundo projeto do Prime Video dedicado à cantora. Antes do filme, chega a série documental “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, em 16 de outubro.

Ela sabe fazer

“Pulso Político”, da Daniela Lima, no UOL, merece destaque. É um programa vibrante, com informação o tempo todo e um ritmo que prende.

A experiência jornalística da Daniela, ainda mais depois de suas experiências na Cultura e GloboNews, sempre pesa demais.

Procura-se

Por enquanto, o “SBT Cidades” vai seguindo com a Érica Reis, profissional experiente com passagens na Band e RedeTV!.

Mas há o interesse de buscar alguém no mercado para colocar do lado dela.

Érica Reis - Arquivo pessoal

Parecido com ele

O SBT, para o “SBT Cidades”, quer “alguém com o perfil do Bocardi”.

Claro que não em tudo, mas na sua forma correta de ancorar e se comunicar com o público.

Alerta digital – 1

O caso envolvendo Fernanda Montenegro e Antônio Fagundes é mais um daqueles sinais de que a Inteligência Artificial já exige atenção redobrada.

Os dois denunciaram anúncios falsos na internet que utilizavam suas imagens e vozes para divulgar medicamentos contra o Alzheimer.

Alerta digital – 2

A tecnologia avança, mas os cuidados e a regulamentação precisam acompanhar esse movimento.

A imagem de ninguém pode ser usada sem autorização em uma peça comercial, e a discussão sobre os chamados direitos da personalidade ganha ainda mais importância.

Curioso isso

Gozado como para certas pessoas é fácil fazer televisão. E televisão boa. No último “Altas Horas”, sem pauta pré-fixada, TP ou outros do gênero, Serginho Groisman recebeu Paolla Oliveira, Zeca Pagodinho, Taís Araújo, Alcione, Jorge Aragão e Sabrina Sato.

Programa bom e gostoso. E uma das maiores audiências da Globo no final de semana.

Altas Horas - Divulgação/Globo

Parceria

A chegada do SONY ONE à Watch TV é mais um sinal de que o streaming vai, aos poucos, mudando de endereço.

Hoje, não basta apenas ter catálogo: facilitar o acesso também entrou nessa conta.

Mesma coisa

E a parceria entre Sony Pictures Television e Watch TV vai nessa direção.

Reunir franquias conhecidas, sucessos recentes e séries já estabelecidas, como “Community” e “The Tudors”, ajuda a dar identidade ao pacote.

Melhores amigos

Às vésperas de completar mais um ano de vida, Cariúcha comanda uma edição especial do “SuperPop” hoje na RedeTV!, com a presença de Leo Dias. O jornalista participa de uma série de dinâmicas ao lado da apresentadora.

Gabriel Perline, Janaína Nunes e Denis Brito também estarão na edição, que celebra o aniversário de Cariúcha, marcado para o próximo dia 18.

Cariúcha e Leo Dias - Divulgação

Caminho do Sol

A Rádio Bandeirantes vai retomar, na próxima segunda, as madrugadas ao vivo com o tradicional “Bandeirantes a Caminho do Sol”, da meia-noite às 5h. De segunda a sábado, o comando será de Diogo Braga.

Aos domingos, Danilo Gobatto apresenta uma versão gravada. Com a mudança, a rádio volta a ter programação ao vivo 24 horas por dia.

Boa volta, Escobar

Alex Escobar é um nome bem identificado com esta santa coluna, desde os seus primeiros tempos como comentarista do SporTV.

Um cara que sabe se colocar, alegre, que não parece com ninguém sem ser com ele mesmo e que agora está voltando. É um desses que faz muita falta. Só não pode mais dar susto na gente.

Alex Escobar - João Cotta

Bate – Rebate

Grace Gianoukas leva “Dora” ao Rio Grande do Sul após temporadas de sucesso no Rio e em Brasília...

... O espetáculo passa por Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, entre os dias 17 e 20 de setembro.

A HBO Max disponibilizou três novos episódios de “CONMEBOL Libertadores 2026: A Glória Eterna”, sobre as oitavas de final...

... A série documental acompanha o torneio em tempo real e terá 11 episódios, incluindo um especial sobre a trajetória do campeão.

“Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini, foi o grande vencedor do Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami...

... O longa levou quatro troféus Lente de Cristal: Melhor Filme pelo júri e pelo público, Melhor Direção e Melhor Roteiro.

“Feliz Ano Velho”, romance autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, ganhará sua primeira versão musical, com direção de Gustavo Barchilon...

... Hugo Bonèmer, Bruno Garcia e Heloísa Périssé formam o elenco protagonista da adaptação, assinada por Marilia Toledo...

... Estreia no Teatro Sabesp Frei Caneca, de 19 de setembro a 22 de novembro de 2026.

“Quem Ama Cuida” chegou ao capítulo 100 na sexta, com números expressivos na faixa das 9...

... A novela já alcançou mais de 128 milhões de pessoas e registra 23 pontos de média no Painel Nacional de Televisão, mantendo 40% de participação.

“Viver é Melhor que Sonhar”, cinebiografia sobre Antonio Carlos Belchior, chega aos cinemas em 3 de dezembro...

... Dirigido por Eduardo Albergaria, o road movie aborda o período em que o cantor deixou a fama e o patrimônio para desaparecer pelo mundo ao lado de Edna, sua companheira.

C'est fini

A Record já marcou a première de “Ben-Hur” para o dia 29, uma terça-feira, no Shopping Cidade Jardim. O elenco estará reunido por lá.

Entre outros nomes confirmados, Vinícius Redd, Bia Arantes, Ingrid Conte, Rômulo Weber, Petrônio Gontijo, Nicola Siri e Daniel Dantas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

