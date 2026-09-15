Canal 1: NSports é cobrada por atrasos em salários e cachês de equipes

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Salários e cachês de profissionais ligados às operações da NSports não estariam sendo pagos, provocando descontentamento entre os envolvidos. Confira!

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Independentemente do SBT, a NSports também precisa honrar suas obrigações

É bom separar as coisas.

De fato, existem pendências do SBT com a NSports, ainda relativas à compra dos direitos da última Copa do Mundo.

Porém, também é fato, e uma coisa nada tem a ver com a outra, que a própria NSports está em falta com suas equipes.

O que a coluna apurou, junto a fontes muito seguras, é que salários e cachês de profissionais ligados às suas operações e transmissões não estão sendo pagos. Existem atrasos importantes e, naturalmente, um enorme descontentamento entre os envolvidos.

É preciso deixar claro, mais uma vez, que são operações bem diferentes. Uma é a que envolve o SBT, enquanto a outra, como parte do problema, estava na Record, trabalho do Desimpedidos no R7.

A Record, sabe-se, não é de atrasar seus compromissos, como nunca atrasou também neste caso.

A coluna, claro, procurou a NSports e aguarda uma posição da empresa a respeito.

Sbt/NSports - Reprodução

TV Tudo

A qualquer momento

Além do Grupo Globo e Amazon já assegurados, o desfecho sobre os direitos da Copa do Brasil, 2027-2030, será anunciado após uma conversa definitiva da Disney com a CBF.

Em um encontro que pode ser confirmado ainda para o dia de hoje.

Outro departamento

O mundo mudou e muito da televisão não está mais na briga da Globo contra a Record ou contra o SBT e nenhuma outra TV aberta.

A disputa agora é com outros departamentos. O crescimento do digital, principalmente.

Tem um porém...

O crescimento do streaming e o fato de muita gente fugir para ele também se devem à incapacidade da TV aberta de oferecer produtos de melhor qualidade, suficientemente capazes de prender a atenção das pessoas.

E isto em todos os seus setores, especialmente dramaturgia e entretenimento, que já tiveram momentos muito melhores.

Precisa de paz

Quanto ao SBT, todos sabíamos que a falta de Silvio Santos seria enorme, mas não a níveis tão elevados, entre desorientação e medidas equivocadas.

A impressão é que agora parece tudo um pouco diferente. Existem planos de trabalho traçados e bem definidos.

Silvio Santos - Reprodução / SBT

Lição nº 1

Ao SBT, para botar a casa em ordem e definitivamente se afastar de momentos tão conturbados, basta não permitir nem procurar novos problemas, como foi o episódio com Rodrigo Bocardi.

Um caso todo errado, desde o começo, no meio e fim.

É ela

Nadja Haddad, com uma trajetória importante no jornalismo da Band, entre Rio e São Paulo, agora mais voltada para o entretenimento, é a convidada do nosso programa nesta terça-feira. Trabalho e vida em momentos bem diferentes.

Às 17h30, depois do “Jornal dos Famosos”, na LeoDias TV.

Nadja Haddad - Reprodução / Band

Leitura labial

É muito bom ter o Luís Roberto de volta no futebol da Globo.

E com o mesmo gás de sempre, só que agora inovando com a leitura labial de algumas das manifestações dos jogadores em campo. A qualidade das imagens tornou isso bastante possível.

Uma pena

A Globo até tentou mexer no “Estrela da Casa”, dar um embalo diferente, mas, a esta altura, parece difícil falar em reação. A temporada atual também não caiu na graça do público.

E o resultado aparece na audiência, que entrou naquele platô pouco animador.

Vamos combinar

A TV tem mais é que dar um tempo nessa de competição musical.

Os resultados atestam que não está pegando e ficou tudo muito igual, sem mais despertar maior interesse.

Título pesado

A Globo bateu o martelo e oficializou “Avenida Brasil 2” como título da continuação da novela de 2012, prevista para janeiro. É um nome que, por si só, já chega carregado de expectativa.

Continuação de novela nunca é tarefa simples e, aqui, o risco é ainda maior: se funcionar, será uma grande cartada. Se não, pode sobrar até para a memória da original.

Bate – Rebate

Neto voltou da Itália, onde comemorou os 60 anos, e já reassumiu seu trabalho na Band, entre rádio e TV.

No dia 20, a GE TV terá o vôlei masculino, Brasil e Argentina, pelo pré-olímpico.

Upfront da Globo para anunciar as novidades da sua programação em 2027 será no dia 14 de outubro...

... E mais uma vez no Auditório Ibirapuera.

Bruno Fagundes também está no elenco de “Dra. Perfeita, Sr. Caótico”, do Gustavo Reiz, direção da Roberta Richard...

... Além dele, Monique Alfradique, Diogo Novaes, Gabriel Terra e Luiza Tomé.

O Grupo Bandeirantes colocou no ar a campanha “Desate o Nó”, dentro das ações do Setembro Amarelo...

... A estreia aconteceu no “Jornal da Band”, com uma intervenção simbólica dos apresentadores.

Paulo Andrade merece registro pela transmissão de Corinthians e Flamengo no fim de semana. É um narrador que sabe encontrar o tom certo para o futebol...

... Não força a resenha, mas também passa longe da frieza. Sabe controlar bem a temperatura do jogo.

C'est fini

O “Dog House Brasil” já tem o time de especialistas definido para acompanhar Sabrina Sato na missão de aproximar cães resgatados de suas novas famílias. A estreia está marcada para 8 de outubro, no GNT e no Globoplay.

Entre os profissionais estão Luli Sarraf, Dante Camacho, Gi Martins, Gabi Sousa, Carol Rodrigues e Léo Duarte. A atração será exibida às quintas-feiras, às 21h45.

Dog House Brasil - Reprodução / Izac Fedotti

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

