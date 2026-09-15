Canal 1: NSports é cobrada por atrasos em salários e cachês de equipes
Salários e cachês de profissionais ligados às operações da NSports não estariam sendo pagos, provocando descontentamento entre os envolvidos. Confira!
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Independentemente do SBT, a NSports também precisa honrar suas obrigações
É bom separar as coisas.
De fato, existem pendências do SBT com a NSports, ainda relativas à compra dos direitos da última Copa do Mundo.
Porém, também é fato, e uma coisa nada tem a ver com a outra, que a própria NSports está em falta com suas equipes.
O que a coluna apurou, junto a fontes muito seguras, é que salários e cachês de profissionais ligados às suas operações e transmissões não estão sendo pagos. Existem atrasos importantes e, naturalmente, um enorme descontentamento entre os envolvidos.
É preciso deixar claro, mais uma vez, que são operações bem diferentes. Uma é a que envolve o SBT, enquanto a outra, como parte do problema, estava na Record, trabalho do Desimpedidos no R7.
A Record, sabe-se, não é de atrasar seus compromissos, como nunca atrasou também neste caso.
A coluna, claro, procurou a NSports e aguarda uma posição da empresa a respeito.
TV Tudo
A qualquer momento
Além do Grupo Globo e Amazon já assegurados, o desfecho sobre os direitos da Copa do Brasil, 2027-2030, será anunciado após uma conversa definitiva da Disney com a CBF.
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Em um encontro que pode ser confirmado ainda para o dia de hoje.
Outro departamento
O mundo mudou e muito da televisão não está mais na briga da Globo contra a Record ou contra o SBT e nenhuma outra TV aberta.
A disputa agora é com outros departamentos. O crescimento do digital, principalmente.
Tem um porém...
O crescimento do streaming e o fato de muita gente fugir para ele também se devem à incapacidade da TV aberta de oferecer produtos de melhor qualidade, suficientemente capazes de prender a atenção das pessoas.
E isto em todos os seus setores, especialmente dramaturgia e entretenimento, que já tiveram momentos muito melhores.
Precisa de paz
Quanto ao SBT, todos sabíamos que a falta de Silvio Santos seria enorme, mas não a níveis tão elevados, entre desorientação e medidas equivocadas.
A impressão é que agora parece tudo um pouco diferente. Existem planos de trabalho traçados e bem definidos.
Lição nº 1
Ao SBT, para botar a casa em ordem e definitivamente se afastar de momentos tão conturbados, basta não permitir nem procurar novos problemas, como foi o episódio com Rodrigo Bocardi.
Um caso todo errado, desde o começo, no meio e fim.
É ela
Nadja Haddad, com uma trajetória importante no jornalismo da Band, entre Rio e São Paulo, agora mais voltada para o entretenimento, é a convidada do nosso programa nesta terça-feira. Trabalho e vida em momentos bem diferentes.
Às 17h30, depois do “Jornal dos Famosos”, na LeoDias TV.
Leitura labial
É muito bom ter o Luís Roberto de volta no futebol da Globo.
E com o mesmo gás de sempre, só que agora inovando com a leitura labial de algumas das manifestações dos jogadores em campo. A qualidade das imagens tornou isso bastante possível.
Uma pena
A Globo até tentou mexer no “Estrela da Casa”, dar um embalo diferente, mas, a esta altura, parece difícil falar em reação. A temporada atual também não caiu na graça do público.
E o resultado aparece na audiência, que entrou naquele platô pouco animador.
Vamos combinar
A TV tem mais é que dar um tempo nessa de competição musical.
Os resultados atestam que não está pegando e ficou tudo muito igual, sem mais despertar maior interesse.
Título pesado
A Globo bateu o martelo e oficializou “Avenida Brasil 2” como título da continuação da novela de 2012, prevista para janeiro. É um nome que, por si só, já chega carregado de expectativa.
Continuação de novela nunca é tarefa simples e, aqui, o risco é ainda maior: se funcionar, será uma grande cartada. Se não, pode sobrar até para a memória da original.
Bate – Rebate
- Neto voltou da Itália, onde comemorou os 60 anos, e já reassumiu seu trabalho na Band, entre rádio e TV.
- No dia 20, a GE TV terá o vôlei masculino, Brasil e Argentina, pelo pré-olímpico.
- Upfront da Globo para anunciar as novidades da sua programação em 2027 será no dia 14 de outubro...
- ... E mais uma vez no Auditório Ibirapuera.
- Bruno Fagundes também está no elenco de “Dra. Perfeita, Sr. Caótico”, do Gustavo Reiz, direção da Roberta Richard...
- ... Além dele, Monique Alfradique, Diogo Novaes, Gabriel Terra e Luiza Tomé.
- O Grupo Bandeirantes colocou no ar a campanha “Desate o Nó”, dentro das ações do Setembro Amarelo...
- ... A estreia aconteceu no “Jornal da Band”, com uma intervenção simbólica dos apresentadores.
- Paulo Andrade merece registro pela transmissão de Corinthians e Flamengo no fim de semana. É um narrador que sabe encontrar o tom certo para o futebol...
- ... Não força a resenha, mas também passa longe da frieza. Sabe controlar bem a temperatura do jogo.
C'est fini
O “Dog House Brasil” já tem o time de especialistas definido para acompanhar Sabrina Sato na missão de aproximar cães resgatados de suas novas famílias. A estreia está marcada para 8 de outubro, no GNT e no Globoplay.
Entre os profissionais estão Luli Sarraf, Dante Camacho, Gi Martins, Gabi Sousa, Carol Rodrigues e Léo Duarte. A atração será exibida às quintas-feiras, às 21h45.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!