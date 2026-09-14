Canal 1: TV tem comentários demais e informação de menos
A televisão vive uma inversão preocupante, com opiniões ocupando cada vez mais espaço enquanto informação, dados e apuração ficam em segundo plano.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Há uma inversão preocupante na TV: comentários demais para informação de menos.
Como não é possível ter notícia nova o tempo todo, um mesmo assunto acaba sendo discutido à exaustão, por diferentes programas e TVs de jornalismo. E isso vale também para o segmento esportivo, cada vez mais preso à combinação de polêmica, opinião, provocação e repercussão nas redes.
O bom jornalismo é aquele que vai atrás da informação: dados, números, documentos, fontes, personagens e depoimentos, elementos, enfim, que ajudem a explicar os fatos. Não apenas de pessoas reunidas num estúdio refrigerado, para dizer o que pensam sobre eles.
Até porque estar em um estádio, em um clube ou diante de um acontecimento não significa, necessariamente, produzir jornalismo.
Opinião tem seu valor e seu espaço. O problema é quando ela passa a ocupar o lugar da informação.
E isso é o mais que tem acontecido por aí.
TV Tudo
Mais dois
A escalação de “Avenida Brasil 2” segue avançando. Jéssica Ellen e Ernani Moraes são os novos nomes confirmados para integrar o elenco da produção.
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As gravações estão previstas para começar em outubro, enquanto a estreia continua programada para janeiro.
Outra mudança
O BandSports, como aqui já se falou, até amanhã muda tudo da Tabapuã para a Berrini.
Algumas outras novidades sobre o canal serão anunciadas após isso.
Mas tem mais
O Arte 1, do Grupo Bandeirantes, a partir de amanhã, terça, também passará a operar inteiramente do prédio da FAAP, no Pacaembu.
O interessante é que toda a produção do canal, a partir de agora, contará com a estreita colaboração dos professores e alunos da faculdade. Uma iniciativa das mais interessantes do Caio Carvalho.
Planos de mudança
Há o desejo da direção da Record em tornar a RecordNews mais competitiva e em condições mais iguais de outros canais de notícias.
Mais que isso, existem planos e até o final deste ano, como prazo definido. Há o entendimento que só com investimentos poderá se tornar mais competitivo.
Expectativa
A Band tem algumas coisas programadas para os próximos meses, entre estreias – “Dossiê Celebridades” em outubro e o que já está sendo pensado para o ano que vem.
Mas em completo acordo à forma do diretor Guillermo Pendino trabalhar, nada ainda é muito anunciado ou conhecido.
Dramaturgia ao vivo
Sobre o acerto com o diretor Ajax Camacho para a dramaturgia da Band, sabe-se que a pré-produção deve começar agora em outubro.
A ideia, como maior novidade, é botar no ar muita coisa ao vivo. Este promete ser o grande diferencial em relação ao que já existe.
Mérito dele
Manter segredo em torno de qualquer coisa nesse mundo da televisão é uma tarefa das mais impossíveis. Sempre alguém deixa escapar alguma coisa.
Mas com o Pendino funciona diferente. Nem nas reuniões da direção, às segundas-feiras, ele não é de falar muita coisa.
Equipe montada
Em “Elas que Lutem”, próxima das 19h na Globo, o autor Daniel Ortiz já tem toda a sua equipe de colaboradores montada.
Novela em parceria com Victor Atherino e Flávia Vessone, com a colaboração de Nilton Braga, Daisy Chaves, Celso Tadei, Fabrício Santiago e Cris Werson. Patrícia Bruzzi, que não sei se é parente da Iris, a pesquisadora.
Zicado
Alguém sabe por que não para ninguém nesse horário das 18h do SBT?
A lista de entradas e saídas, só nesses últimos tempos, está cada vez maior: Christina Rocha, Marcão do Povo, Márcia Dantas, José Luiz Datena, Macedão da Chinelada, Bruno Peruka, Geraldo Luís, Marco Pagetti, Darlisson Dutra, Dano Brandi, Rodrigo Bocardi e a Érica Reis. Tem que benzer.
Outra coisa
Diante da quantidade de nomes utilizados nesta faixa, com perfis, modos e maneiras tão diferentes, podemos concluir que o problema não está em quem apresenta.
Uma pesquisa mais abrangente junto aos telespectadores do horário, com certeza vai apresentar para o SBT caminhos mais seguros.
Férias da Cissa
Cissa Guimarães entra em férias na TV Brasil a partir de hoje e o comando do “Sem Censura” passa para Katy Navarro, que em algumas ocasiões já exerceu a função.
Thalita Rebouças, Lilia Schwarcz e a atriz Stella Miranda serão algumas das convidadas da semana.
Bate – Rebate
- As relações Galvão Bueno e SBT são as melhores possíveis...
- ... Data hoje, tudo caminha para a renovação do contrato que termina no final deste ano.
- Bete Boechat estreia hoje nova temporada do “Todo Dia”, das 11h às 13h, na Dia TV.
- Até segunda ordem, Érica Reis seguirá sozinha no comando do “SBT Cidades”...
- ... A informação é que, diante de tudo o que aconteceu e há tão poucos dias, ainda não deu nem tempo de estudar melhor o assunto.
- O up-front do SBT ainda não tem uma data. Mas será em outubro...
- ... E o que se sabe é que há um esforço conjunto, com a participação de vários setores, para poder surpreender o mercado.
- Sem dúvida, a estreia de mais uma “Fazenda” é uma das atrações desta noite na TV...
- ... Há a promessa de que algumas das suas maiores novidades devem ser apresentadas já no primeiro dia.
C´est fini
O que é a vida. Hoje, os assuntos políticos e tudo que gravita em torno deles, estão se transformando nas maiores atrações da nossa TV, aberta e fechada.
Essa semana, em particular, promete ser uma das mais especiais. Te cuida “Quem Ama Cuida”.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!