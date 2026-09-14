Canal 1: TV tem comentários demais e informação de menos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A televisão vive uma inversão preocupante, com opiniões ocupando cada vez mais espaço enquanto informação, dados e apuração ficam em segundo plano.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Há uma inversão preocupante na TV: comentários demais para informação de menos.

Como não é possível ter notícia nova o tempo todo, um mesmo assunto acaba sendo discutido à exaustão, por diferentes programas e TVs de jornalismo. E isso vale também para o segmento esportivo, cada vez mais preso à combinação de polêmica, opinião, provocação e repercussão nas redes.

O bom jornalismo é aquele que vai atrás da informação: dados, números, documentos, fontes, personagens e depoimentos, elementos, enfim, que ajudem a explicar os fatos. Não apenas de pessoas reunidas num estúdio refrigerado, para dizer o que pensam sobre eles.

Até porque estar em um estádio, em um clube ou diante de um acontecimento não significa, necessariamente, produzir jornalismo.

Opinião tem seu valor e seu espaço. O problema é quando ela passa a ocupar o lugar da informação.

E isso é o mais que tem acontecido por aí.

Globo News - Divulgação

TV Tudo

Mais dois

A escalação de “Avenida Brasil 2” segue avançando. Jéssica Ellen e Ernani Moraes são os novos nomes confirmados para integrar o elenco da produção.

As gravações estão previstas para começar em outubro, enquanto a estreia continua programada para janeiro.

Jéssica Ellen - Léo Rosário/Globo

Outra mudança

O BandSports, como aqui já se falou, até amanhã muda tudo da Tabapuã para a Berrini.

Algumas outras novidades sobre o canal serão anunciadas após isso.

Mas tem mais

O Arte 1, do Grupo Bandeirantes, a partir de amanhã, terça, também passará a operar inteiramente do prédio da FAAP, no Pacaembu.

O interessante é que toda a produção do canal, a partir de agora, contará com a estreita colaboração dos professores e alunos da faculdade. Uma iniciativa das mais interessantes do Caio Carvalho.

Planos de mudança

Há o desejo da direção da Record em tornar a RecordNews mais competitiva e em condições mais iguais de outros canais de notícias.

Mais que isso, existem planos e até o final deste ano, como prazo definido. Há o entendimento que só com investimentos poderá se tornar mais competitivo.

Expectativa

A Band tem algumas coisas programadas para os próximos meses, entre estreias – “Dossiê Celebridades” em outubro e o que já está sendo pensado para o ano que vem.

Mas em completo acordo à forma do diretor Guillermo Pendino trabalhar, nada ainda é muito anunciado ou conhecido.

Guillermo Pendino - Divulgação Band

Dramaturgia ao vivo

Sobre o acerto com o diretor Ajax Camacho para a dramaturgia da Band, sabe-se que a pré-produção deve começar agora em outubro.

A ideia, como maior novidade, é botar no ar muita coisa ao vivo. Este promete ser o grande diferencial em relação ao que já existe.

Mérito dele

Manter segredo em torno de qualquer coisa nesse mundo da televisão é uma tarefa das mais impossíveis. Sempre alguém deixa escapar alguma coisa.

Mas com o Pendino funciona diferente. Nem nas reuniões da direção, às segundas-feiras, ele não é de falar muita coisa.

Equipe montada

Em “Elas que Lutem”, próxima das 19h na Globo, o autor Daniel Ortiz já tem toda a sua equipe de colaboradores montada.

Novela em parceria com Victor Atherino e Flávia Vessone, com a colaboração de Nilton Braga, Daisy Chaves, Celso Tadei, Fabrício Santiago e Cris Werson. Patrícia Bruzzi, que não sei se é parente da Iris, a pesquisadora.

Elas que Lutem - Divulgação

Zicado

Alguém sabe por que não para ninguém nesse horário das 18h do SBT?

A lista de entradas e saídas, só nesses últimos tempos, está cada vez maior: Christina Rocha, Marcão do Povo, Márcia Dantas, José Luiz Datena, Macedão da Chinelada, Bruno Peruka, Geraldo Luís, Marco Pagetti, Darlisson Dutra, Dano Brandi, Rodrigo Bocardi e a Érica Reis. Tem que benzer.

Outra coisa

Diante da quantidade de nomes utilizados nesta faixa, com perfis, modos e maneiras tão diferentes, podemos concluir que o problema não está em quem apresenta.

Uma pesquisa mais abrangente junto aos telespectadores do horário, com certeza vai apresentar para o SBT caminhos mais seguros.

Férias da Cissa

Cissa Guimarães entra em férias na TV Brasil a partir de hoje e o comando do “Sem Censura” passa para Katy Navarro, que em algumas ocasiões já exerceu a função.

Thalita Rebouças, Lilia Schwarcz e a atriz Stella Miranda serão algumas das convidadas da semana.

Cissa Guimarães, Sem Censura - Rodrigo Peixoto/TV Brasil

Bate – Rebate

As relações Galvão Bueno e SBT são as melhores possíveis...

... Data hoje, tudo caminha para a renovação do contrato que termina no final deste ano.

Bete Boechat estreia hoje nova temporada do “Todo Dia”, das 11h às 13h, na Dia TV.

Até segunda ordem, Érica Reis seguirá sozinha no comando do “SBT Cidades”...

... A informação é que, diante de tudo o que aconteceu e há tão poucos dias, ainda não deu nem tempo de estudar melhor o assunto.

O up-front do SBT ainda não tem uma data. Mas será em outubro...

... E o que se sabe é que há um esforço conjunto, com a participação de vários setores, para poder surpreender o mercado.

Sem dúvida, a estreia de mais uma “Fazenda” é uma das atrações desta noite na TV...

... Há a promessa de que algumas das suas maiores novidades devem ser apresentadas já no primeiro dia.

C´est fini

O que é a vida. Hoje, os assuntos políticos e tudo que gravita em torno deles, estão se transformando nas maiores atrações da nossa TV, aberta e fechada.

Essa semana, em particular, promete ser uma das mais especiais. Te cuida “Quem Ama Cuida”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

