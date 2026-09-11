Canal 1: Propaganda eleitoral no rádio e TV ainda deixa a desejar

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A falta de criatividade e a fórmula antiga das campanhas eleitorais são criticadas, enquanto a TV aberta segue perdendo audiência.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

A propaganda eleitoral no rádio e TV está longe de ser a ideal

Mais uma vez, a propaganda eleitoral gratuita deixa muito a desejar. E não, claro, pelo conteúdo político, que é assunto de outro departamento, mas a sua apresentação como um todo. A criatividade é zero, imaginação nenhuma e sobra uma fórmula que parou no século passado.

O festival de fades é um dos componentes obrigatórios desse desastre. Não como um legítimo e usual recurso de edição, mas para cobrir falhas na entrada de um próximo conteúdo. Isso está virando praticamente a linguagem oficial da propaganda. Um despreparo completo.

Existem peças montadas seguindo uma cartilha antiga, com pouca preocupação em surpreender ou estabelecer alguma comunicação realmente interessante com o eleitor.

Pior é que dinheiro não falta para colocar um material de melhor qualidade no ar e as TVs, coitadas, que só perdem com isso assistem suas audiências escaparem pelo ralo.

Ou engrossarem números do streaming, TV paga e companhia bela, como parte de um contexto que é totalmente injusto e desleal.

A TV aberta, e só ela, é quem paga essa conta sozinha.

Propaganda eleitoral - Divulgação

TV Tudo

Ponto principal

A entrevista do Fausto Silva ao Pedro Bial tem importantes significados e a volta dele ao vídeo da Globo, claro, se inclui entre eles.

Mas o principal ponto da conversa girou em torno de uma maior conscientização sobre a importância da doação e dos transplantes de órgãos. Vai ao ar na terça-feira.

Não por acaso

O que mais chama atenção das pessoas que participam do programa do Bial, é a sua preparação para as entrevistas.

Todos percebem muito bem que houve uma pesquisa cuidadosa em torno da vida e atividade de cada um.

Não por acaso, sempre, o bom resultado.

Pedro Bial - Giovana Figueiró

Equação - 1

O “SBT Cidades”, do Rodrigo Bocardi e Érica Reis, veio resolver um problema importante que o SBT tinha, no começo de noite, em São Paulo.

Na audiência, não chegou na Record, mas já descolou um pouco da Band.

Rodrigo Bocardi e Érica-Reis - Reprodução/SBT

Equação – 2

O grande desafio ainda em relação ao “SBT Cidades” é apagar o incêndio da rede. Há uma certa chiadeira.

Mais identificado com São Paulo, o programa ainda não pegou na maioria das praças, dada a quantidade de assuntos locais. Uma maior participação delas pode ser um caminho.

Começou a mudança

Finalmente começou a mudança do BandSports, da rua Tapabuã para a avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin.

Até o dia 15, o canal já estará operando totalmente das novas instalações.

Agora vai?

Ontem foi anunciando oficialmente os vencedores da Copa do Brasil, direitos de transmissão, a partir do ano que vem.

A Amazon, via Prime Video, entre elas. Espera-se que agora comecem as tão prometidas contratações para a sua equipe de esporte.

Derrota sofrida

Foi bem frustrante para o SBT o resultado da licitação da Copa do Brasil. Havia a expectativa de conseguir, pelo menos, uma pequena fatia do bolo. Mas nada.

Desta forma, a partir do ano que vem, de acordo com o cenário de agora, só Champions League continuará.

Devidas explicações

O acordo atual do SBT para transmissão da Champions League vai até junho de 2027.

Mas há um contrato de parceria com a Warner, vencedora do próximo quadriênio, para seguir até 2031.

Vale a discussão

O resultado da Copa do Brasil só vem ao encontro do que esta santa coluna fala há algum tempo: a briga pelos direitos de transmissão está se tornando cada dia mais complicada.

Agora, por exemplo, a Globo, que é a Globo, ganhou. Mas os vencedores dos outros dois pacotes foram empresas de fora, Amazon e Disney.

Tem um complicador

Diante da Globo sempre optar pela transmissão de sete ou oito jogos na aberta, a competição ficará quase que esquecida pela TV aberta.

Todas outras partidas, mais de cem, estarão na TV paga ou streaming.

Bate – Rebate

A Paramount+ foi uma das derrotadas na licitação da Copa do Brasil.

Walter Zagari está preparando um livro, para contar sua vida nos bastidores da TV...

... Histórias de Tupi, Band, SBT, Record e Jovem Pan agora, com os mais diversos personagens.

A audiência segue como maior problema dos realities musicais...

... O “Estrelas da Casa” segue abaixo do que a Globo vinha esperando...

... E a final do “Canta Comigo”, na Record, mesmo em segundo lugar, fechou com 5 pontos.

Aliás, audiência, em muitas ocasiões, chega a ser algo bem injusto...

... A novela “A Nobreza do Amor” da Globo, pelo conjunto da obra, merece muito mais dos 15 ou 16 registrados.

Sobre o acerto da Band com Ajax Camacho para a sua dramaturgia, bom dizer que nada envolve produção de novela...

... Trata-se de uma ideia nova, mas que mais se aproxima das montagens teatrais.

C´est fin

A Rede TV! vem aí com quatro novos lançamentos, a partir deste domingo, “Vizinhos em Guerra”, às 21h30, com Katiuzia Rios.

Depois, dia 24, “Dinheiro na Conta”, da Naty Finanças; 27, “Amor em Risco”, apresentação da Baby Xavier e em 2 de outubro, “Operação Resgate”, do Jorge Lordello.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

