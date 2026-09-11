Canal 1: Propaganda eleitoral no rádio e TV ainda deixa a desejar
A falta de criatividade e a fórmula antiga das campanhas eleitorais são criticadas, enquanto a TV aberta segue perdendo audiência.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
A propaganda eleitoral no rádio e TV está longe de ser a ideal
Mais uma vez, a propaganda eleitoral gratuita deixa muito a desejar. E não, claro, pelo conteúdo político, que é assunto de outro departamento, mas a sua apresentação como um todo. A criatividade é zero, imaginação nenhuma e sobra uma fórmula que parou no século passado.
O festival de fades é um dos componentes obrigatórios desse desastre. Não como um legítimo e usual recurso de edição, mas para cobrir falhas na entrada de um próximo conteúdo. Isso está virando praticamente a linguagem oficial da propaganda. Um despreparo completo.
Existem peças montadas seguindo uma cartilha antiga, com pouca preocupação em surpreender ou estabelecer alguma comunicação realmente interessante com o eleitor.
Pior é que dinheiro não falta para colocar um material de melhor qualidade no ar e as TVs, coitadas, que só perdem com isso assistem suas audiências escaparem pelo ralo.
Ou engrossarem números do streaming, TV paga e companhia bela, como parte de um contexto que é totalmente injusto e desleal.
A TV aberta, e só ela, é quem paga essa conta sozinha.
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TV Tudo
Ponto principal
A entrevista do Fausto Silva ao Pedro Bial tem importantes significados e a volta dele ao vídeo da Globo, claro, se inclui entre eles.
Mas o principal ponto da conversa girou em torno de uma maior conscientização sobre a importância da doação e dos transplantes de órgãos. Vai ao ar na terça-feira.
Não por acaso
O que mais chama atenção das pessoas que participam do programa do Bial, é a sua preparação para as entrevistas.
Todos percebem muito bem que houve uma pesquisa cuidadosa em torno da vida e atividade de cada um.
Não por acaso, sempre, o bom resultado.
Equação - 1
O “SBT Cidades”, do Rodrigo Bocardi e Érica Reis, veio resolver um problema importante que o SBT tinha, no começo de noite, em São Paulo.
Na audiência, não chegou na Record, mas já descolou um pouco da Band.
Equação – 2
O grande desafio ainda em relação ao “SBT Cidades” é apagar o incêndio da rede. Há uma certa chiadeira.
Mais identificado com São Paulo, o programa ainda não pegou na maioria das praças, dada a quantidade de assuntos locais. Uma maior participação delas pode ser um caminho.
Começou a mudança
Finalmente começou a mudança do BandSports, da rua Tapabuã para a avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin.
Até o dia 15, o canal já estará operando totalmente das novas instalações.
Agora vai?
Ontem foi anunciando oficialmente os vencedores da Copa do Brasil, direitos de transmissão, a partir do ano que vem.
A Amazon, via Prime Video, entre elas. Espera-se que agora comecem as tão prometidas contratações para a sua equipe de esporte.
Derrota sofrida
Foi bem frustrante para o SBT o resultado da licitação da Copa do Brasil. Havia a expectativa de conseguir, pelo menos, uma pequena fatia do bolo. Mas nada.
Desta forma, a partir do ano que vem, de acordo com o cenário de agora, só Champions League continuará.
Devidas explicações
O acordo atual do SBT para transmissão da Champions League vai até junho de 2027.
Mas há um contrato de parceria com a Warner, vencedora do próximo quadriênio, para seguir até 2031.
Vale a discussão
O resultado da Copa do Brasil só vem ao encontro do que esta santa coluna fala há algum tempo: a briga pelos direitos de transmissão está se tornando cada dia mais complicada.
Agora, por exemplo, a Globo, que é a Globo, ganhou. Mas os vencedores dos outros dois pacotes foram empresas de fora, Amazon e Disney.
Tem um complicador
Diante da Globo sempre optar pela transmissão de sete ou oito jogos na aberta, a competição ficará quase que esquecida pela TV aberta.
Todas outras partidas, mais de cem, estarão na TV paga ou streaming.
Bate – Rebate
- A Paramount+ foi uma das derrotadas na licitação da Copa do Brasil.
- Walter Zagari está preparando um livro, para contar sua vida nos bastidores da TV...
- ... Histórias de Tupi, Band, SBT, Record e Jovem Pan agora, com os mais diversos personagens.
- A audiência segue como maior problema dos realities musicais...
- ... O “Estrelas da Casa” segue abaixo do que a Globo vinha esperando...
- ... E a final do “Canta Comigo”, na Record, mesmo em segundo lugar, fechou com 5 pontos.
- Aliás, audiência, em muitas ocasiões, chega a ser algo bem injusto...
- ... A novela “A Nobreza do Amor” da Globo, pelo conjunto da obra, merece muito mais dos 15 ou 16 registrados.
- Sobre o acerto da Band com Ajax Camacho para a sua dramaturgia, bom dizer que nada envolve produção de novela...
- ... Trata-se de uma ideia nova, mas que mais se aproxima das montagens teatrais.
C´est fin
A Rede TV! vem aí com quatro novos lançamentos, a partir deste domingo, “Vizinhos em Guerra”, às 21h30, com Katiuzia Rios.
Depois, dia 24, “Dinheiro na Conta”, da Naty Finanças; 27, “Amor em Risco”, apresentação da Baby Xavier e em 2 de outubro, “Operação Resgate”, do Jorge Lordello.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!