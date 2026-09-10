Canal 1: Dandan critica numeração apagada na camisa do Grêmio

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A numeração dourada na camisa azul do Grêmio ficou praticamente invisível durante o jogo contra o Vitória e virou alvo de crítica na transmissão.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Números apagados na camisa do Grêmio: foi bem o Dandan na reclamação dele.

Daniel Pereira, o Dandan do Spotv, na transmissão de Vitória e Grêmio, segunda-feira, fez uma reclamação absolutamente pertinente.

A camisa do time gaúcho, de um azul mais claro, muito bonito, tinha a numeração em dourado, praticamente impossível de se enxergar à distância. Ainda mais em jogo à noite, com uma iluminação que também não era lá essas coisas.

Para um narrador, que precisa identificar os jogadores a todo instante, é um problema sério.

E, para a transmissão de televisão, pior ainda.

Sempre existem críticas quando há uma troca de nomes ou mesmo algum equívoco nas informações.

Só que no caso da camisa em questão, nem mesmo as modernas lentes hoje utilizadas conseguiam fazer a leitura exata.

É difícil acreditar que situações como essa ainda aconteçam, principalmente quando há um prejuízo direto para as emissoras que pagam verdadeiras fortunas pelos direitos de transmissão.

É um detalhe que parece pequeno, mas que incomoda e pode comprometer toda a qualidade da cobertura

Daniel Pereira - Instagram

TV Tudo

Já encheu

Faça a prova você mesmo: ligue em qualquer canal de notícias ou esporte, para sentir na pele como, hoje, em vez de informação, sobram opiniões.

Está terrível e cada vez pior isso. Sobram donos da verdade.

Resultado

Tanto no jornalismo como nos programas esportivos, a audiência começa a minguar. Causa e efeito absolutamente naturais.

Quem aguenta toda essa quantidade de comentaristas sem pesquisas, sem fontes e, muitas vezes, sem informação suficiente para sustentar o que ficam falando? E é só o que virou.

Estreia

Está confirmada para o próximo dia 22, a estreia de “Reis – A Emboscada”.

É a 12ª temporada da série, ainda inédita na TV aberta.

Giselle de Prattes - Divulgação

Ainda da Record

Hoje é a coletiva de “A Fazenda”, dia de encontro de jornalistas de todo Brasil com Adriane Galisteu, Rodrigo Carelli e Fernando Viudez, para conhecer as novidades desta edição.

Entre essas, uma visita ao novo set do programa, o maior de todos até agora.

Vai, não vai

Há quem jure, de pés juntos, que a Eldorado volta ao ar em São Paulo no próximo dia 15, inicialmente pela internet. Outros que será no lugar da Tropical.

Informações ou confirmações oficiais até agora, neca de pitibiribas.

Boa discussão

Na Globo, já existe quem não concorde mais com o seguimento do “Vale a Pena Ver de Novo” na grade, entendendo que para essas reexibições, hoje, já existe o Globoplay Novelas.

Que o horário poderia ser melhor utilizado, inclusive com a possibilidade de maiores resultados. Há, no entanto, certa resistência, em nome da tradição.

Quarentinha

Ricardo Carlini, o Comandante, está completando 40 anos de televisão, hoje como diretor de jornalismo da TV Alterosa, em Minas Gerais.

E depois de passagens bem importantes na Globo e SBT, em São Paulo.

Ricardo Carlini - Arquivo pessoal

Está mantido

A Globo, consultada, informa que vai realizar seu debate presidencial, dia 1º, com a certeza da presença de todos.

E, para isso, conta com alguns fatores a favor: por ser às vésperas da eleição, vai que um candidato, depois de dizer que não vai, resolva aparecer de última hora?

A mesma coisa

Para oficiais efeitos, o debate presidencial na Record, dia 27, está mantido.

Há a expectativa que todos os candidatos participem, inclusive Lula e Flávio Bolsonaro, diante dos resultados mais apertados das últimas pesquisas.

Homenagem

Betty Faria e Tony Ramos estiveram soberbos como sempre no “Conversa com Bial”, exibido na terça-feira. Os dois reuniram décadas de histórias e serviços prestados à teledramaturgia brasileira.

Valentina Daniel, neta de Betty Faria e Daniel Filho, também participou e ampliou o papo ao falar sobre a relação com os avós e os desafios de construir uma trajetória própria.

Conversa com Bia - Beatriz Damy

Bate – Rebate

A Itatiaia completa 13 meses consecutivos na liderança de audiência entre as rádios do Brasil em alcance nacional, segundo dados do Ibope...

... Segundo as mesmas pesquisas, são cerca de 4 milhões de ouvintes no país e também a liderança em Minas Gerais há sete anos.

A Ge TV completa um ano com alcance superior a 38 milhões de pessoas por mês e mais de 300 transmissões ao vivo...

... E já são mais de 20 milhões de inscritos no YouTube. A Globo comemora Dia 12, sábado, a rádio Nacional vai completar 90 anos...

... O “Sem Censura”, da TV Brasil e da Cissa Guimarães, em meio aos festejos, recebe hoje José Carlos Araújo, o Garotinho.

O “Fofoca Awards 2026”, da Keila Jimenez e Dennys Motta, chega à terceira edição dia 16, quanta que vem no cine Joia, em São Paulo...

... Nelson Rubens será o grande homenageado da noite.

A Link TV, da Record Entretenimento, ganhou o reforço de Naty Curvelo em seu elenco...

... Jornalista e apresentadora, ela chega com experiência em jornalismo, entretenimento, esporte e também no ambiente digital.

C´est fini

Jogada de mestre essa da Band em fechar com o diretor Ajax Camacho para a sua teledramaturgia.

O projeto do Ajax é um achado, dos mais robustos, inclusive pela possibilidade de poder contar com alguns dos principais nomes do mercado.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

