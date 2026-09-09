Canal 1: SBT aposta em Cartolano e Gaby Cabrini para renovação

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Flávio Ricco fala sobre como a nova atração das tardes de sábado representa uma oportunidade para revelar novos valores e alcançar um público jovem.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

SBT tem em Cartolano e Gaby Cabrini boa aposta para a renovação

Ainda sobre essa resistência da TV atual em abrir pouco espaço para novos valores, vale muito essa iniciativa do SBT em confiar a Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano o horário das tardes de sábado.

Foram só duas exibições do “Sessão +SBT Show” até agora. Tudo muito no começo, longe de apresentar um melhor rendimento, mas que, por ser um formato original, leve e aberto a diferentes possibilidades, tem espaço para crescer e encontrar o seu caminho.

Assim como conquistar um público diferente, mais jovem, praticamente esquecido pela televisão nos últimos tempos.

Mais do que os resultados imediatos, há também uma outra questão bem significativa nisso, que é a de dar oportunidade a quem ainda tem muito a oferecer.

Sem querer, querendo, dois pontos bem importantes podem ser atendidos por aí.

Vale a aposta.

Gaby e Cartolano - Reprodução / SBT

TV Tudo

Picotado

O editor Oscar Marinho tem razão ao reclamar da direção de câmeras do Rock in Rio.

Está mesmo excessivamente picotada, com troca de planos sem muita lógica musical. E, em transmissão de show, isso pesa bastante.

Lição de casa

Em se tratando de eventos na altura do Rock in Rio, não basta ter um monte de câmeras à disposição e imagens bonitas.

É preciso saber quando cortar e, principalmente, quando deixar a imagem respirar.

Elton John - Reprodução / Multishow

Exemplo disso

As transmissões de futebol, hoje, estão em um nível muito melhor, muito disso porque os seus responsáveis sabem bem o momento, quando e como cortar as imagens. Basta de dedo nervoso.

Hoje, nenhum lance é perdido de jogo nenhum.

Segunda etapa

O que se sabe é que, como consequência das medidas anunciadas na semana passada, outras mudanças devem acontecer na Globo, em sua ordem das coisas, ainda no decorrer deste ano.

A maioria delas logo após as eleições e nas chefias de departamentos.

Streaming - 1

Depois da Odete Roitman em “Vale Tudo”, Debora Bloch tem agora na série “Resposta ao Tempo”, de Lícia Manzo e do Globoplay, o seu novo trabalho.

É a história de quatro amigas que foram nadadoras campeãs na década de 1990.

Debora Bloch - Reprodução / Globo

Streaming – 2

Ainda do Globoplay, há uma expectativa das mais interessantes em torno da série “Veronika com K”, protagonizada por Roberta Rodrigues e mais Mariana Ximenes, Letícia Spiller, Marcelo Serrado e Dudu Azevedo, entre outros, no elenco.

Mas nada de estreia até agora. A informação segue a mesma: “segundo semestre de 2026”.

Tem mais coisa

Sobre “A Fazenda 18”, que estreia semana que vem, a direção da Record reserva ainda algumas surpresas.

Outras novidades serão conhecidas no decorrer desses próximos dias e prometem ser importantes na dinâmica do jogo.

Nada novo - 1

A retirada do logo e das chamadas da BocaTV do jornal apresentado por Rodrigo Bocardi no SBT segue a mesma lógica de situações já vividas por Leo Dias e Luiz Bacci.

Houve a percepção de que o espaço dedicado à marca pessoal estava passando do ponto e a emissora voltou atrás.

Bocardi - Reprodução / SBT

Nada novo - 2

Pelo menos por enquanto, não há sinal de crise entre Bocardi e o SBT por conta disso.

O clima entre as partes continua bom e, apesar da mudança, não existe indicação de que o apresentador esteja disposto a “espanar”.

Não pega bem

Em televisão, claro, é a vontade do dono da antena que sempre prevalece, porém, essa mudança de regras depois da bola rolando é sempre um enorme aborrecimento.

Muitas vezes injusta. E deixa ressentimentos.

Perdeu a mão

Durante a transmissão de Remo x Flamengo, na getv, houve um momento curioso. Em um lance de falta, os comentários estavam mais concentrados... na chuva do que no que acontecia em campo.

Resenha no futebol, claro, sempre pega bem. Mas é preciso saber a hora de parar. Quando a conversa passa a disputar espaço com o jogo, fica feio.

Bate – Rebate

Após mais de 40 apresentações no Teatro Poeira, “A Pequena Prisão” retorna ao Rio para uma temporada de nove sessões no Teatro Laura Alvim...

... Com direção de Fernando Ceylão e atuação de Vino Fragoso, o espetáculo fica em cartaz de 11 a 27 de setembro, abordando o sistema prisional brasileiro e seus impactos.

Será nesta sexta, 18h, a sessão de autógrafos de Eduardo Suplicy, no estande da Cortez Editora, na Bienal de São Paulo...

... São dois lançamentos: “Renda de Cidadania: a saída é pela porta”, de sua autoria, e “Renda Básica: uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã”, que tem prefácio assinado por ele.

O filme “Carolina Maria de Jesus” ganhou seu primeiro teaser no sábado, durante a Bienal do Livro de São Paulo...

... Maria Gal, Vera Eunice, Clayton Nascimento e Conceição Evaristo participaram do lançamento, mediado pela jornalista Adriana Couto.

“Desaparecida” (“Last Seen”), nova série australiana de suspense, estreia hoje no Apple TV...

... Estrelada por Patrick Brammall, a trama acompanha um técnico de emergências que recebe uma chamada de socorro de uma adolescente que acredita ser sua filha, desaparecida há 11 anos.

Demian Maia revisita sua trajetória no jiu-jitsu e no MMA em “Maia-Leão: Disciplina, Coragem e Reinvenção”, livro da Editora Alamiré...

... Com coautoria de Mauro Albano, a obra percorre mais de três décadas de carreira e revela bastidores, escolhas, perdas e transformações do atleta.

Emilio Orciollo Neto está com dois personagens importantes pela frente: no teatro, será Fernando Pessoa em “O Fingidor”, com estreia em outubro...

No audiovisual, segue como o Pastor Anderson na quinta temporada de “Arcanjo Renegado”, que chega ao Globoplay em outubro...

... Em novembro, já começa a filmar a sexta.

C'est fini

Marcelo Pereira, coapresentador do “Bom Dia São Paulo”, da Globo, se confundiu ao vivo nesta última terça-feira. Ao falar sobre o trânsito, chamou a Ponte Engenheiro Ary Torres de “Ponte Ary Fontoura”.

Tudo bem. Ary, o Fontoura, merece sempre ser lembrado.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

