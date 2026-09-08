Canal 1: TV insiste nos mesmos nomes e deixa de apostar em novos talentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A televisão brasileira continua apostando nos mesmos nomes de sucesso e, segundo Flávio Ricco, deixa de investir na renovação dos seus protagonistas.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

TV é irresponsável em não renovar mais os seus valores

Repare você mesmo como as figuras de sucesso na televisão continuam sendo as mesmas de muito tempo.

Tudo bem que não nasce um Pelé todo dia. Nem uma Fernanda Montenegro, Silvio Santos, Faustão, Gugu, Lima Duarte, Hebe Camargo ou qualquer outro alguém na mesma altura.

Porém, se existe algo que a televisão brasileira não leva na conta que deveria é a falta de renovação de seus protagonistas.

Parece mentira, mas não existe, salvo raríssimas exceções, a menor preocupação com isso.

As figuras de maior sucesso continuam sendo praticamente as mesmas. Nos últimos cinco anos, quem foi a última grande revelação do jornalismo? Qual o apresentador ou apresentadora que realmente fez diferença? E no esporte, qual o novo narrador que se transformou em referência?

Nada muito além, por exemplo, do Tiago Leifert, João Silva, Ana Clara e só.

Talento novo é claro que existe. O que parece faltar é espaço e, principalmente, disposição em se apostar nele.

Não por acaso, o mercado continua voltado aos mesmos de sempre. São eles que despertam interesse, audiência e disputa entre as emissoras.

Mas uma televisão que vive permanentemente de seus nomes consagrados pode estar deixando de construir o seu futuro.

Assim como nada é feito para o público mais jovem, aquele que será o telespectador de amanhã.

E aí se cai na velha história: renovar programas é importante. Mas renovar os protagonistas talvez seja ainda mais.

Imagem de Tiago Leifert, Ana Clara e João Silva - Divulgação/Instagram/Beatriz Damy

TV Tudo

Entre as exceções

Numa TV tão resistente ao novo, é gratificante ver uma atriz, como a Letícia Colin, se saindo bem em tudo que faz.

E é por aí que tem que ser: as oportunidades têm que ser oferecidas, porque tem muita gente boa pedindo passagem.

Imagem de Letícia Colin - DIvulgação/Manoella Mello

Prêmio Multishow

Marcada para 9 de dezembro, a próxima edição do Prêmio Multishow, considerada a grande festa da música.

Transmissão do antes, durante e depois, no Multishow, claro, mas também da Globo e Globoplay.

Falas do Serginho

O próximo “Falas da Vida”, da Globo, no próximo dia 30, terá Serginho Groisman como um dos seus condutores.

Sobre o tema “Quantos Dias, Quantas Noites”, o programa vai falar de longevidade.

Está na praça

Agora fora da Globo, muita coisa já começa a aparecer sobre o próximo destino do Hélio Vargas.

Nada muito a ver até agora. Existem sondagens, primeiras conversas e até algumas boas possibilidades sendo acenadas. Mas, data hoje, só isso.

Dia do Rodolfo

Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo da Band, rádio e TV, é o convidado do nosso programa nesta terça na LeoDias TV.

Nada como alguém como ele para dar uma geral de tudo o que está acontecendo.

Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Imagem de Rodolfo Schneider - Divulgação/Band

A propósito

Passar a ocupar o lugar de alguém como William Bonner, com 29 anos de “Jornal Nacional”, seria um desafio natural para qualquer um.

A rápida adaptação ao posto e a segurança que sempre apresentou revelam que a escolha de César Tralli foi das mais acertadas.

Estreias

O SBT aproveitou a folga dos titulares dos telejornais da manhã durante o feriado para promover algumas estreias.

Marco Pagetti assumiu a apresentação do “Se Liga, Brasil”. Já Marcelo Casagrande fez sua estreia no comando das duas edições do “Primeiro Impacto”.

Ibope - 1

Diante da derrapada da noite de sábado, o Ibope procurou esta santa coluna na noite de domingo para apresentar o resultado consolidado.

Em vez de 9, 10 pontos, o “Jornal Nacional” fechou com 19,3 de média.

Ibope – 2

Diante do ocorrido, desde então, domingo, 20h33, algumas questões foram colocadas ao Ibope e continuam em acerto.

Por que o consolidado na noite de domingo e antes de um feriado, como algo que nunca aconteceu? Uma explicação sobre o simulcast do JN com a TVT, emissora VHF do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC? Respostas que ainda são aguardadas até em nome de uma total transparência.

Mês que vem

A estreia da nova temporada do “Chef de Alto Nível”, com a Ana Maria Braga, está confirmada para o dia 27 de outubro.

Serão 24 competidores, com Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto como mentores e jurados.

Imagem de Ana Maria Braga - Divulgação/Daniela Toviansky

Bate-Rebate

A TV Cultura programou a estreia de “Go Astro Boy Go!”, clássico dos mangás e da animação japonesa...

... Será dia 16, no “Antimatéria: Energia Geek”, com exibição de segunda a sexta, às 18h30, e edição inédita aos sábados.

“Porta pro Milhão”, especial do Porta dos Fundos gravado em Portugal com a RTP, estreou ontem nos canais digitais do grupo no Brasil...

... Inspirado em “Quem Quer Ser um Milionário?”, o projeto reúne Fábio Porchat, João Vicente de Castro e Gregório Duvivier em sete esquetes...

... Todas contando com participações de humoristas portugueses.

Marcelo Tas recebe Roberta Miranda no “Provoca”, da TV Cultura...

... A cantora revisita momentos da carreira, fala sobre família e sexualidade e revela detalhes da criação de “Majestade, o Sabiá”, composta em apenas cinco minutos.

No próximo sábado, o Paramount+ prepara uma rodada dupla de esportes de combate para marcar o fim de semana da Independência do México...

... A programação terá “Noche UFC: Silva x Delgado”, a partir das 14h, e “Ryan Garcia x Conor Benn”, primeira superluta do Zuffa Boxing na plataforma, às 18h.

A Sony abriu as inscrições para as edições 2027 do Sony World Photography Awards e do Sony Future Filmmaker Awards...

... As iniciativas são voltadas a fotógrafos, cineastas, estudantes e novos talentos da América Latina, com oportunidades de exposição, formação, mentoria e premiação.

C’est fini

Uma terça-feira de muito futebol, e futebol dos bons, no SBT, à tarde com Real Madrid e Inter de Milão pela Champions.

E à noite, Sul-Americana, Boca Juniors e São Paulo, da Bombonera.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

