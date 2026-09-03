Canal 1: Show de Gusttavo Lima mostra que música ainda tem espaço na TV
O sucesso da transmissão do show de Gusttavo Lima em Barretos surpreendeu a Globo e reacendeu a discussão sobre o espaço da música na TV aberta.
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- Por Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Show do Gusttavo Lima mostrou que a música tem lugar na TV. Mas depende como
A TV aberta, com todo seu alcance, tem enormes dificuldades em poder trabalhar com as suas possibilidades.
A música, depois de um tempo rifada de todas as programações, voltou mais recentemente em formato de reality.
Mas hoje, verifica-se, que nem “The Voice”, “Estrela da Casa” ou “Canta Comigo” dos casos em questão, nenhum consegue arrancar maior suspiro - como diria o sábio Wanderley Nogueira - do telespectador.
Diferentemente, por exemplo, do que aconteceu com a transmissão de um show do Gusttavo Lima, há poucos dias em Barretos, cujos resultados surpreenderam a própria direção da Globo.
Daniel, como outro exemplo, também é um sucesso nas manhãs de domingo com o “Viver Sertanejo”.
Situações que encucam e que não são só casos isolados, mas importantes sinais.
Música tem espaço, sim, como se demonstra, só depende do jeito, com quem e da embalagem oferecida.
E não foi abandonada pelo público. Pode ter abandonado, isto sim, determinadas formas de apresentá-la.
Isso é uma boa reflexão, talvez até lição de casa, para quem pensa e decide sobre a televisão brasileira.
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TV Tudo
No streaming
A Mileto lançou o Mil Play, plataforma digital de vídeo, e o Mil Sports, seu primeiro canal próprio.
Com foco em esporte ao vivo, o Mil Sports estreia com jogos da Copa do Brasil Sub-20. O acordo foi fechado por sublicenciamento com a CBF.
Equipe montada
O Mil Sports, de início, conta em sua equipe com Téo José e Eduardo Moreno, como narradores; Conrado Santana e André Garone, comentaristas e as repórteres Marina Dantas (RJ) e Babi Olusete (SP).
O primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-20 será Flamengo e Forte, na terça-feira.
Mais dinheiro
O governo federal mandou ao Congresso o Orçamento de 2027 com aumento de recursos para a EBC, R$ 207,9 milhões, o maior dos últimos dez anos.
São R$ 50 milhões a mais que no ano passado. Mesmo corrigido pela inflação, o valor supera os registros da última década.
Onde gastar
Vale dizer que este dinheiro não contempla despesas obrigatórias, como a folha de pagamento. É a verba disponível para manter a operação da EBC.
Entram aí contratos, manutenção, tecnologia, apoio operacional e investimentos. Ou seja, dinheiro para a empresa funcionar e também investir.
Conta de padaria
Se consideramos o valor previsto no orçamento e que, data hoje, somos 213,4 milhões habitantes, a TV Brasil vai custar R$ 0,97 por brasileiro no ano que vem.
Independentemente de tudo, tem que fazer valer a pena.
Mais uma
A estreia da segunda temporada do “Nesse Canto Eu Conto”, da Sandy, está confirmada para o próximo dia 22, às 23h, no Multishow.
E com a participação de Maiara e Maraisa, Gaby Amarantos, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna e Duda Beat. O programa também estará disponível no Globoplay, no plano Premium.
Já imaginou?
“Amor Sob Vigilância”, vertical que estreia dia 15 no Globoplay, com Malu Rodrigues e Dudu Azevedo como protagonistas.
Novela tem o fake news como fio condutor. Se levaram mesmo esse tema a sério, nunca mais vai faltar história.
Aliás...
Pode acreditar que não existe rigorosamente nada no SBT e nem qualquer movimento sobre volta do “Vem pra Cá” nas manhãs.
A possibilidade é zero.
Carnaval na Band
A Band prepara, para o próximo dia 15, um encontro de axé, com o propósito de apresentar ao mercado o plano comercial do Band Folia de 2027.
E com tudo que tem direito, de trio elétrico e apresentadoras do Carnaval.
Boa surpresa
“Sua Mãe Te Conhece?” chega à reta final na Netflix. E merece elogios.
O reality apresentado por Claudia Raia encontrou uma maneira simples e eficiente de explorar a relação entre mães e filhos. A atriz se encontrou em mais essa função.
Bate-Rebate
- Lucas Tors estreia como protagonista de “DAVI – Até o Limite de um Adolescente”, longa sobre luto e bullying...
- ... O filme estreia nesta sexta-feira no Prime Video, Claro TV, Apple TV e Box Brazil.
- “Marrom, o Musical”, sobre a trajetória de Alcione, volta aos palcos após levar mais de 80 mil pessoas aos teatros em sua primeira montagem...
- ... O espetáculo estreia, dia 10, no Teatro Claro+, em São Paulo, com texto e direção de Miguel Falabella. Depois, segue para outras quatro capitais.
- “A Bola Preta” (“La Bola Negra”), dos espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrossi, vai abrir a 28ª edição do Festival do Rio...
- ... A estreia brasileira será em 1º de outubro, no tradicional Cine Odeon, durante a Gala de Abertura do festival.
- Na sexta, durante a estreia de “Aeroporto – Área Restrita”, do SBT, um momento peculiar: a chegada da cantora mexicana Lucero a Guarulhos mobiliza fãs e equipes de segurança...
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- ... Inclusive, a Paramount Pictures liberou uma versão jogável do trailer no YouTube, em um arcade inspirado nos anos 80 e 90.
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- ... A abertura, no dia 11, será no Theatro Municipal de Niterói, às 20h, com Paulo Betti em “Autobiografia Autorizada”.
C’est fini
Prestes a completar 80 anos, em fevereiro de 2027, Edwin Luisi vive um momento especial em “Eu Sou Minha Própria Mulher”, interpretando nada menos que 20 personagens.
O espetáculo estreia, sexta que vem, no Teatro FAAP e ficará em cartaz até novembro. Na estreia, Edwin ainda vai reservar as primeiras fileiras para antigos amigos da escola de teatro.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!