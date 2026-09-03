Canal 1: Show de Gusttavo Lima mostra que música ainda tem espaço na TV

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O sucesso da transmissão do show de Gusttavo Lima em Barretos surpreendeu a Globo e reacendeu a discussão sobre o espaço da música na TV aberta.

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Por Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Show do Gusttavo Lima mostrou que a música tem lugar na TV. Mas depende como

A TV aberta, com todo seu alcance, tem enormes dificuldades em poder trabalhar com as suas possibilidades.

A música, depois de um tempo rifada de todas as programações, voltou mais recentemente em formato de reality.

Mas hoje, verifica-se, que nem “The Voice”, “Estrela da Casa” ou “Canta Comigo” dos casos em questão, nenhum consegue arrancar maior suspiro - como diria o sábio Wanderley Nogueira - do telespectador.

Diferentemente, por exemplo, do que aconteceu com a transmissão de um show do Gusttavo Lima, há poucos dias em Barretos, cujos resultados surpreenderam a própria direção da Globo.

Daniel, como outro exemplo, também é um sucesso nas manhãs de domingo com o “Viver Sertanejo”.

Situações que encucam e que não são só casos isolados, mas importantes sinais.

Música tem espaço, sim, como se demonstra, só depende do jeito, com quem e da embalagem oferecida.

E não foi abandonada pelo público. Pode ter abandonado, isto sim, determinadas formas de apresentá-la.

Isso é uma boa reflexão, talvez até lição de casa, para quem pensa e decide sobre a televisão brasileira.

Gusttavo Lima - Divulgação

TV Tudo

No streaming

A Mileto lançou o Mil Play, plataforma digital de vídeo, e o Mil Sports, seu primeiro canal próprio.

Com foco em esporte ao vivo, o Mil Sports estreia com jogos da Copa do Brasil Sub-20. O acordo foi fechado por sublicenciamento com a CBF.

Equipe montada

O Mil Sports, de início, conta em sua equipe com Téo José e Eduardo Moreno, como narradores; Conrado Santana e André Garone, comentaristas e as repórteres Marina Dantas (RJ) e Babi Olusete (SP).

O primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-20 será Flamengo e Forte, na terça-feira.

Téo José - Divulgação

Mais dinheiro

O governo federal mandou ao Congresso o Orçamento de 2027 com aumento de recursos para a EBC, R$ 207,9 milhões, o maior dos últimos dez anos.

São R$ 50 milhões a mais que no ano passado. Mesmo corrigido pela inflação, o valor supera os registros da última década.

Onde gastar

Vale dizer que este dinheiro não contempla despesas obrigatórias, como a folha de pagamento. É a verba disponível para manter a operação da EBC.

Entram aí contratos, manutenção, tecnologia, apoio operacional e investimentos. Ou seja, dinheiro para a empresa funcionar e também investir.

Conta de padaria

Se consideramos o valor previsto no orçamento e que, data hoje, somos 213,4 milhões habitantes, a TV Brasil vai custar R$ 0,97 por brasileiro no ano que vem.

Independentemente de tudo, tem que fazer valer a pena.

Mais uma

A estreia da segunda temporada do “Nesse Canto Eu Conto”, da Sandy, está confirmada para o próximo dia 22, às 23h, no Multishow.

E com a participação de Maiara e Maraisa, Gaby Amarantos, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna e Duda Beat. O programa também estará disponível no Globoplay, no plano Premium.

Sandy - Juan Ribeiro

Já imaginou?

“Amor Sob Vigilância”, vertical que estreia dia 15 no Globoplay, com Malu Rodrigues e Dudu Azevedo como protagonistas.

Novela tem o fake news como fio condutor. Se levaram mesmo esse tema a sério, nunca mais vai faltar história.

Aliás...

Pode acreditar que não existe rigorosamente nada no SBT e nem qualquer movimento sobre volta do “Vem pra Cá” nas manhãs.

A possibilidade é zero.

Carnaval na Band

A Band prepara, para o próximo dia 15, um encontro de axé, com o propósito de apresentar ao mercado o plano comercial do Band Folia de 2027.

E com tudo que tem direito, de trio elétrico e apresentadoras do Carnaval.

Boa surpresa

“Sua Mãe Te Conhece?” chega à reta final na Netflix. E merece elogios.

O reality apresentado por Claudia Raia encontrou uma maneira simples e eficiente de explorar a relação entre mães e filhos. A atriz se encontrou em mais essa função.

Claudia Raia - Divulgação

Bate-Rebate

Lucas Tors estreia como protagonista de “DAVI – Até o Limite de um Adolescente”, longa sobre luto e bullying...

... O filme estreia nesta sexta-feira no Prime Video, Claro TV, Apple TV e Box Brazil.

“Marrom, o Musical”, sobre a trajetória de Alcione, volta aos palcos após levar mais de 80 mil pessoas aos teatros em sua primeira montagem...

... O espetáculo estreia, dia 10, no Teatro Claro+, em São Paulo, com texto e direção de Miguel Falabella. Depois, segue para outras quatro capitais.

“A Bola Preta” (“La Bola Negra”), dos espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrossi, vai abrir a 28ª edição do Festival do Rio...

... A estreia brasileira será em 1º de outubro, no tradicional Cine Odeon, durante a Gala de Abertura do festival.

Na sexta, durante a estreia de “Aeroporto – Área Restrita”, do SBT, um momento peculiar: a chegada da cantora mexicana Lucero a Guarulhos mobiliza fãs e equipes de segurança...

... A produção acompanha a operação montada às pressas para proteger a artista e os admiradores durante o desembarque.

O GLORY está de volta ao Combate. O novo acordo garante todas as edições da organização em 2026 e 2027, incluindo o COLLISION 10, em dezembro...

... O reencontro acontece neste sábado, com o GLORY 109, direto de Roterdã, a partir das 14h.

O filme “Street Fighter”, dirigido por Kitao Sakurai, estreia em 15 de outubro nos cinemas...

... Inclusive, a Paramount Pictures liberou uma versão jogável do trailer no YouTube, em um arcade inspirado nos anos 80 e 90.

O Niterói em Cena chega à 19ª edição entre 11 e 27 de setembro, com programação gratuita e atrações nacionais e internacionais...

... A abertura, no dia 11, será no Theatro Municipal de Niterói, às 20h, com Paulo Betti em “Autobiografia Autorizada”.

C’est fini

Prestes a completar 80 anos, em fevereiro de 2027, Edwin Luisi vive um momento especial em “Eu Sou Minha Própria Mulher”, interpretando nada menos que 20 personagens.

O espetáculo estreia, sexta que vem, no Teatro FAAP e ficará em cartaz até novembro. Na estreia, Edwin ainda vai reservar as primeiras fileiras para antigos amigos da escola de teatro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!