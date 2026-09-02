Canal 1: Venda de horários ameaça qualidade e identidade da TV brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A dependência das emissoras pela venda de horários para igrejas e televendas fragmenta a programação e ameaça a identidade da televisão brasileira.

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Por: Flávio Ricco

Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Venda destemperada de horário é o começo do fim de toda TV

A venda destemperada de horários é o começo do fim de toda TV.

O excesso de espaços destinados a igrejas, televendas e outros conteúdos comprados compromete a harmonia da programação, fragmenta as grades e reduz a capacidade de atração das emissoras.

Em muitos casos, horários que poderiam ser ocupados por jornalismo, entretenimento, séries ou novos formatos acabam entregues a conteúdos adquiridos em busca de receita imediata.

Durante muito tempo, montar uma grade de programação era também uma questão de prestígio e competição. Hoje, em algumas emissoras, prevalece cada vez mais a lógica do aluguel.

Imagem: RR Soares é um dos concessionários da Band - Divulgação

TV Tudo

Tamanho do prejuízo

O MasterChef é um dos principais programas da Band. Mesmo assim, por causa do bloco político-eleitoral e da programação religiosa, acabou indo ao ar perto das 11 da noite e terminou quase às 2 da manhã.

Tem que rever

É preciso repensar o modelo da televisão eleitoral gratuita. Ele funcionou muito bem em uma época na qual a TV era a principal fonte de informação da população.

Hoje, com a internet ocupando esse espaço, o modelo se tornou um peso para as emissoras. Os primeiros números de audiência já demonstram isso.

Imagem de propaganda eleitoral - Divulgação/TSE

Outra coisa

Os programas partidários, em muitos casos, também deixam bastante a desejar em termos de qualidade.

Sem decisão

Ainda não está definido se vai acontecer o debate presidencial marcado para o dia 20, promovido pelo SBT em parceria com um pool de empresas.

A tendência, neste momento, é que não aconteça.

Problema é o seguinte

Lula declarou que não pretende participar. Sem Lula, Flávio Bolsonaro também não deverá comparecer.

Diante disso, o pool formado por 11 empresas provavelmente deverá cancelar o encontro.

Sempre surpreendendo

Andréia Sadi, agora no I Pod, demonstra que também funciona muito bem fora do ambiente exclusivamente político.

A entrevista com Marina Ruy Barbosa foi bastante elogiada.

Imagem: "I Pod" - Divulgação/Globo

Curiosidade inevitável

O SBT promoveu mudanças em sua liderança comercial. Daniel Abravanel, Ricardo Scalamandré e Sérgio Valente passam a dividir responsabilidades.

Agora será necessário deixar bem claras as funções e os papéis de cada um.

Pendências

Os interessados nos direitos esportivos precisam encontrar uma solução até o dia 20 para a Copa do Brasil e para o terceiro pacote da Libertadores.

Fez por merecer

Michele Silva, que começou em Porto Alegre, passou pela Rádio Bandeirantes e pela Rádio Globo e agora está no Cazé.

Monique Vilela, da TMC Curitiba, também é outro exemplo.

São situações que mostram que São Paulo e Rio de Janeiro já não são os únicos polos de formação e descoberta de talentos.

Já tem conversa

Christina Rocha está sendo considerada para a Cabine de Descompressão, da Fazenda.

Já houve um primeiro contato e, particularmente, considero uma ótima escolha.

Imagem de Christina Rocha - Divulgação/Portal Leo Dias

Bate-Rebate

As TVs estão tentando encontrar maneiras de reduzir os efeitos de um agosto considerado fraco em receita.

O SBT Discovery terá uma faixa às sextas-feiras com Aeroporto – Área Restrita, apresentado por Cesar Filho.

O SBT pretende realizar seu upfront para 2027, mas ainda não existe uma data definida.

Vera Viel estreia o podcast Vozes da Vida, trazendo convidados e relatos relacionados à experiência que enfrentou com o câncer. Fabiana Justus, Mariana Rios e Amanda Meirelles estão entre os nomes convidados.

A Osesp recebe a maestrina Xian Zhang e dez músicos da NCPA Orchestra, dentro da programação do Ano Cultural Brasil-China. A violinista Tai Murray também participa, com obras de Yuankai Bao, Prokofiev e Mussorgsky.

A TV Cultura foi premiada com Theo e Entre Mães no Festival Internacional de Curtas de São Paulo.

C'est fini

Daniel Ortiz acompanha de perto o processo de escalação de Elas que Lutem, nova produção da Globo.

O cuidado com o sigilo aumentou antes da assinatura dos contratos, especialmente depois de vazamentos ocorridos anteriormente.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

