Canal 1: Venda de horários ameaça qualidade e identidade da TV brasileira
A dependência das emissoras pela venda de horários para igrejas e televendas fragmenta a programação e ameaça a identidade da televisão brasileira.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Venda destemperada de horário é o começo do fim de toda TV
A venda destemperada de horários é o começo do fim de toda TV.
O excesso de espaços destinados a igrejas, televendas e outros conteúdos comprados compromete a harmonia da programação, fragmenta as grades e reduz a capacidade de atração das emissoras.
Em muitos casos, horários que poderiam ser ocupados por jornalismo, entretenimento, séries ou novos formatos acabam entregues a conteúdos adquiridos em busca de receita imediata.
Durante muito tempo, montar uma grade de programação era também uma questão de prestígio e competição. Hoje, em algumas emissoras, prevalece cada vez mais a lógica do aluguel.
TV Tudo
Tamanho do prejuízo
O MasterChef é um dos principais programas da Band. Mesmo assim, por causa do bloco político-eleitoral e da programação religiosa, acabou indo ao ar perto das 11 da noite e terminou quase às 2 da manhã.
Tem que rever
É preciso repensar o modelo da televisão eleitoral gratuita. Ele funcionou muito bem em uma época na qual a TV era a principal fonte de informação da população.
Hoje, com a internet ocupando esse espaço, o modelo se tornou um peso para as emissoras. Os primeiros números de audiência já demonstram isso.
Outra coisa
Os programas partidários, em muitos casos, também deixam bastante a desejar em termos de qualidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sem decisão
Ainda não está definido se vai acontecer o debate presidencial marcado para o dia 20, promovido pelo SBT em parceria com um pool de empresas.
A tendência, neste momento, é que não aconteça.
Problema é o seguinte
Lula declarou que não pretende participar. Sem Lula, Flávio Bolsonaro também não deverá comparecer.
Diante disso, o pool formado por 11 empresas provavelmente deverá cancelar o encontro.
Sempre surpreendendo
Andréia Sadi, agora no I Pod, demonstra que também funciona muito bem fora do ambiente exclusivamente político.
A entrevista com Marina Ruy Barbosa foi bastante elogiada.
Curiosidade inevitável
O SBT promoveu mudanças em sua liderança comercial. Daniel Abravanel, Ricardo Scalamandré e Sérgio Valente passam a dividir responsabilidades.
Agora será necessário deixar bem claras as funções e os papéis de cada um.
Pendências
Os interessados nos direitos esportivos precisam encontrar uma solução até o dia 20 para a Copa do Brasil e para o terceiro pacote da Libertadores.
Fez por merecer
Michele Silva, que começou em Porto Alegre, passou pela Rádio Bandeirantes e pela Rádio Globo e agora está no Cazé.
Monique Vilela, da TMC Curitiba, também é outro exemplo.
São situações que mostram que São Paulo e Rio de Janeiro já não são os únicos polos de formação e descoberta de talentos.
Já tem conversa
Christina Rocha está sendo considerada para a Cabine de Descompressão, da Fazenda.
Já houve um primeiro contato e, particularmente, considero uma ótima escolha.
Bate-Rebate
- As TVs estão tentando encontrar maneiras de reduzir os efeitos de um agosto considerado fraco em receita.
- O SBT Discovery terá uma faixa às sextas-feiras com Aeroporto – Área Restrita, apresentado por Cesar Filho.
- O SBT pretende realizar seu upfront para 2027, mas ainda não existe uma data definida.
- Vera Viel estreia o podcast Vozes da Vida, trazendo convidados e relatos relacionados à experiência que enfrentou com o câncer. Fabiana Justus, Mariana Rios e Amanda Meirelles estão entre os nomes convidados.
- A Osesp recebe a maestrina Xian Zhang e dez músicos da NCPA Orchestra, dentro da programação do Ano Cultural Brasil-China. A violinista Tai Murray também participa, com obras de Yuankai Bao, Prokofiev e Mussorgsky.
- A TV Cultura foi premiada com Theo e Entre Mães no Festival Internacional de Curtas de São Paulo.
C'est fini
Daniel Ortiz acompanha de perto o processo de escalação de Elas que Lutem, nova produção da Globo.
O cuidado com o sigilo aumentou antes da assinatura dos contratos, especialmente depois de vazamentos ocorridos anteriormente.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!