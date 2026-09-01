Canal 1: Eliana e Portiolli repetem disputa de Faustão e Gugu na TV

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Flávio Ricco compara a disputa entre Eliana e Portiolli com a antiga rivalidade de Faustão e Gugu e defende uma concorrência saudável na televisão.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Eliana e Portiolli repetem Faustão e Gugu na concorrência dos domingos

A disputa entre Eliana e Portiolli, Globo e SBT, guardadas as devidas proporções e diferenças de tempo, lembra um pouco aquela antiga e marcante concorrência entre Faustão e Gugu nos anos 90 e começo de 2.000.

Mais importante do que a vitória de um ou de outro é o empenho de cada lado em procurar entender e atender aquilo que o telespectador deseja assistir. Os programas são diferentes, têm propostas próprias, mas disputam, em boa medida, o mesmo público.

Fausto e Gugu, na época deles, nunca foram amigos e nem muito próximos, mas se respeitavam tremendamente e travavam uma concorrência sempre muito saudável. A tal ponto que, em uma ocasião, foram contratados para abrirem juntos e em rede uma campanha da Nestlé, ao vivo. Era uma guerra de audiência educada, em alto nível.

É assim que tem que ser e nem pode ser diferente. Quem ganha com isso não é apenas uma emissora ou um apresentador, mas a própria televisão, obrigada a se movimentar, criar, se renovar e oferecer alternativas.

Louvável o “Domingo Legal” querendo quebrar a invencibilidade do “Em Família”, que nunca perdeu desde a estreia.

Mas fica a pergunta: por que isso precisa acontecer apenas aos domingos? Por que limitar essa disputa a Eliana e Portiolli?

Que venham mais concorrências, em outros horários e com outros protagonistas. Uma televisão mais disputada, mais criativa e mais presente na vida das pessoas só pode ser melhor para todos.

Imagem de Eliana e Celso Portiolli - Divulgação/Daniela Tovianski/SBT

TV Tudo

Confidencial

Esta é mais uma daquelas que “ainda não pode contar pra ninguém”.

O “Doc Investigação”, que a Thais Furlan conduz tão bem na Record, vai ganhar uma nova roupagem na Netflix. Rogério Gallo - lembra dele? -, é quem está à frente de tudo.

Imagem de Thais Furlan - Divulgação

Uma do rádio

A Eldorado vai voltar e o anúncio oficial a respeito deve sair nos próximos dias.

A informação é que os seus estúdios, na Marginal Tietê, estão em fase final de reformas. Nos bastidores fala-se até que o projeto envolve uma forte parceria.

Outra do rádio

Há uma queixa, aqui e outros lugares, sempre a baixa qualidade das entrevistas com os treinadores após os jogos.

Por acaso, depois de São Paulo e Bragantino, sábado, não teve repórter de rádio nenhuma ouvindo Dorival Jr. e Vagner Mancini.

Muito chute

Influencers e agentes de famosos sempre se alvoroçam um pouco, às vésperas de todo “BBB” e “Fazenda”.

Nada muito diferente do panorama de agora. O interessante, e isto segundo alguém importante da Record, é que a enorme maioria dos nomes especulados não tem nada a ver.

E mais

Em boa parte, todo esse barulho em torno de possíveis participante da nova “Fazenda” é, ao mesmo tempo, inconsequente e possui prazo de validade.

Não tem mais vaga para ninguém. A lista está fechada e os escolhidos às vésperas do confinamento.

É ela

Camila Busnello, alguém com uma história das mais importantes no jornalismo da Record e hoje titular na apresentação do “Domingo Espetacular”, é a entrevistada do nosso programa nesta terça.

Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”, na LeoDias TV.

Imagem de Camila Busnello - Divulgação/Edu Moraes

Intervalo – 1

Ricardo Scalamandré, nome dos mais respeitados no mercado e já anunciado pelo SBT como consultor, deve começar a despachar da sua sala nesses próximos dias.

Alguém que, sem dúvida, poderá colaborar bastante.

Intervalo – 2

Sérgio Valente, também dos mais respeitados no campo da propaganda e com passagens por Globo e JBS, é outra novidade do comercial do SBT.

Também consultor. Mas ainda não anunciado. As saladas dos dois estão em fase final de reformas.

Novo canal

Eduardo Araújo, lembra dele?, “O Bom”, está abrindo com o Helio Sileman, a quatro mãos, uma nova TV voltada para o agronegócio.

Ele dono, Helio diretor e a Frame na produção.

Bela jogada

Foi bem o SBT nessa em colocar no YouTube, programas inéditos do “The Noite”, do Danilo Gentili, justamente no horário da propaganda eleitoral gratuita na TV aberta.

Uma estratégia muito bem pensada, que pode dar bons resultados.

Imagem do "The Noite", de Danilo Gentili - Divulgação/SBT

Bate – Rebate

Na Globo, Kenya Sade será novamente a responsável pela cobertura do Rock in Rio…

... Entre outras atribuições, o comando de uma revista eletrônica diária, com os principais destaques de cada dia e entradas ao vivo direto do festival.

No Multishow e no Canal Bis essa missão ficará por conta de Laura Vicente, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Chinaina, Xan Revelli e Gominho.

“90 Decibéis”, novo longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, estreia na Globo dia 28, após festivais no Brasil e exibições no exterior…

... Benedita Casé Zerbini faz sua estreia como atriz no papel de Ana, uma advogada que enfrenta a descoberta de uma perda auditiva progressiva.

“A Casa de Dona Carlota” terá sua primeira exibição no Festival do Rio 2026. O curta é escrito e dirigido por Lili Fialho e Bruna Linzmeyer, que também estreia na direção…

... O filme vai agora para alguns festivais nacionais e internacionais, com previsão de chegar às plataformas de streaming em 2027.

No “MasterChef” de hoje, Erick Jacquin recebe Rodrigo Oliveira, velho conhecido do talent show, para o primeiro desafio…

... Ao lado de Bárbara Frazão, campeã do “MasterChef Profissionais”, ele revela aos participantes que os doces, na verdade, contêm sal.

“Tropicaliente” vai estrear no Globoplay Novelas no dia 7. Novela do Walther Negrão – aliás, por onde o senhor anda?

C´est fini

Foi boa a estreia oficial do “Sessão +SBT Show”, no sábado, com Gaby Cabrini e Cartolano. A dupla rejuvenece a faixa e tem perfil para aproximar também os anunciantes.

O programa, simpático e bem dosado, acertou ao misturar passado e presente. Sem inventar demais, encontrou um caminho. Tem futuro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

