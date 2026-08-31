Canal 1: Flávio Ricco critica excesso de releases sobre audiência na TV
Para Flávio Ricco, as emissoras deveriam se preocupar mais em fazer televisão do que em divulgar resultados de audiência por meio de releases.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Por favor, menos releases e mais televisão – se não for pedir muito
Já comentamos aqui, mas vale insistir na inutilidade dos tantos releases que as TVs continuam produzindo para comemorar seus pontos de audiência.
Feitos que, na grande maioria das vezes, nem são tão feitos assim. Mas números que, na verdade, apenas atestam o quanto ainda falta ser feito para alcançar resultados mais expressivos.
Em poucos lugares, como nos próprios bastidores de cada TV, existe uma coleção de coisas que merecem um melhor destaque e não são.
Entre essas tantas, as dificuldades que as produções rotineiramente enfrentam, equipes obrigadas a se desdobrar, programas sendo colocados de pé na base da insistência e profissionais resolvendo problemas que nunca chegam ao conhecimento de quem está do lado de fora – tudo passa batido.
E por que isso, aparentemente, dá mais trabalho para contar.
Ficou mais fácil, reconheço, o Ctrl C e Ctrl V da tela do Ibope.
É meio que a história do espelho, espelho meu...
Já houve um tempo em que as TVs se preocupavam muito mais em fazer televisão do que em produzir textos para propalar resultados.
E a audiência, em outras épocas, não precisava de release para provar que existia. Era tão grande que falava por si só.
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TV Tudo
Só no embalo
Esta santa coluna sempre considerou que assessoria de imprensa deve trabalhar como assessoria de imprensa. Quando divulga uma nota, divulga para todos, sem privilegiar ninguém.
Algumas, no entanto, inclusive com TVs envolvidas, se prestam a servir de “fontes”. Nada mais sinuoso e condenável.
Novo momento
Joanna de Assis já superou o impacto da saída do Grupo Globo, após mais de 20 anos, e agora começa a conversar com o mercado sobre novas possibilidades.
Trata-se de alguém que soube implantar muito bem a sua marca no jornalismo esportivo.
Confusão na área
O processo da fusão entre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery não andou um milímetro nos últimos tempos.
Está tudo muito na dependência do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, que não parece muito interessado em acelerar o caso.
Panorama de agora
A lentidão em torno de uma solução para o assunto está atravancando diretamente os negócios, tanto da Paramount quanto da Warner.
Nada de mais importante é decidido e a perspectiva é que nada se resolva antes do primeiro trimestre do ano que vem.
Diante disso
Se a Conmebol, por exemplo, está esperando por isso para uma decisão final sobre os direitos da Libertadores da América para o streaming, pode tirar o cavalinho da chuva.
Sobre o caso da Paramount, especificamente, só em 2027 e uma decisão definitiva em se tratando da competição tem que ser agora. Aliás, já existe até um enorme atraso.
Correspondentes
Na sexta passada, Sonia Blota completou 15 anos como correspondente da Band em Paris. É uma das mais antigas.
Na questão de tempo, Ilze Scamparini, da Globo, está há 27 anos na Itália.
Ainda não tem
A Record ainda não tem ninguém escolhido para o lugar do Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão” da “Fazenda”.
A informação é que “estamos estudando as alternativas”.
E outra
A partir de hoje, Marcia Fu começa a gravar o seu novo quadro da “Fazenda”, “Fuzenda”.
Todo em cima de humor, para exibição nas quintas-feiras e entrevistas com eliminados na semana anterior.
Sabatinas
Do dia 15 ao 18, a Record vai sabatinar candidatos à Presidência da República no “Jornal da Record”, com Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro. Todos com tempo estipulado.
Pela ordem, Lula, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro. Estes ao vivo. Renan Santos e Augusto Cury gravados.
Quanto à Band
No que diz respeito às sabatinas, a Band reservou esta semana para os candidatos ao Governo do Rio de Janeiro.
A novidade é que, pela primeira vez, serão realizados debates de senadores de São Paulo, Rio, Minas, Paraná e outras praças.
Detalhe
O debate para os candidatos ao Senado por São Paulo será realizado no dia 9 de setembro, quarta da semana que vem.
Transmissão na TV aberta para SP, BandNews TV, rádios e digital.
Bate – Rebate
- Quanto aos presidenciáveis, a Band entrevistou a todos, menos um, no “Canal Livre”...
- ... Ficou faltando o Lula. Mas está em negociação.
- O SBT já tem a grade de 2027 totalmente desenhada…
- ... Mais de 40 projetos foram analisados para se chegar ao resultado final…
- ... Na parte que diz respeito à dramaturgia, a ideia é só exibir novelas inéditas o ano inteiro. Não reprisar nada.
- Na Globo, o programa “Viver Sertanejo”, do Daniel, já está garantido na grade do ano que vem. São muito bons os resultados alcançados.
- Estão previstas para começar agora em setembro as gravações de um novo filme do Roberto Carlos…
- ... Os atores Victor Medeiros e Théo Matos, para dois momentos, adulto e criança, foram escolhidos para o papel do cantor.
- Também neste próximo mês, começam as gravações de “Paraíso Perdido”, a próxima novela do Globoplay…
- ... De autoria de George Moura e Sérgio Goldenberg, terá um total de 40 capítulos.
C’est fini
Por fim, a Jovem Pan também começa hoje as suas sabatinas com os candidatos à Presidência da República, no “Jornal da Manhã”, das 8h às 9h.
Pela ordem, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Lula, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury.
Então é isso. Amanhã tem mais. Tchau!