Canal 1: Flávio Ricco critica excesso de releases sobre audiência na TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para Flávio Ricco, as emissoras deveriam se preocupar mais em fazer televisão do que em divulgar resultados de audiência por meio de releases.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Por favor, menos releases e mais televisão – se não for pedir muito

Já comentamos aqui, mas vale insistir na inutilidade dos tantos releases que as TVs continuam produzindo para comemorar seus pontos de audiência.

Feitos que, na grande maioria das vezes, nem são tão feitos assim. Mas números que, na verdade, apenas atestam o quanto ainda falta ser feito para alcançar resultados mais expressivos.

Em poucos lugares, como nos próprios bastidores de cada TV, existe uma coleção de coisas que merecem um melhor destaque e não são.

Entre essas tantas, as dificuldades que as produções rotineiramente enfrentam, equipes obrigadas a se desdobrar, programas sendo colocados de pé na base da insistência e profissionais resolvendo problemas que nunca chegam ao conhecimento de quem está do lado de fora – tudo passa batido.

E por que isso, aparentemente, dá mais trabalho para contar.

Ficou mais fácil, reconheço, o Ctrl C e Ctrl V da tela do Ibope.

É meio que a história do espelho, espelho meu...

Já houve um tempo em que as TVs se preocupavam muito mais em fazer televisão do que em produzir textos para propalar resultados.

E a audiência, em outras épocas, não precisava de release para provar que existia. Era tão grande que falava por si só.

Imagem de uma mulher com a televisão escrito "Ibope" - Divulgação

TV Tudo

Só no embalo

Esta santa coluna sempre considerou que assessoria de imprensa deve trabalhar como assessoria de imprensa. Quando divulga uma nota, divulga para todos, sem privilegiar ninguém.

Algumas, no entanto, inclusive com TVs envolvidas, se prestam a servir de “fontes”. Nada mais sinuoso e condenável.

Novo momento

Joanna de Assis já superou o impacto da saída do Grupo Globo, após mais de 20 anos, e agora começa a conversar com o mercado sobre novas possibilidades.

Trata-se de alguém que soube implantar muito bem a sua marca no jornalismo esportivo.

Imagem de Joana de Assis - Divulgação

Confusão na área

O processo da fusão entre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery não andou um milímetro nos últimos tempos.

Está tudo muito na dependência do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, que não parece muito interessado em acelerar o caso.

Panorama de agora

A lentidão em torno de uma solução para o assunto está atravancando diretamente os negócios, tanto da Paramount quanto da Warner.

Nada de mais importante é decidido e a perspectiva é que nada se resolva antes do primeiro trimestre do ano que vem.

Diante disso

Se a Conmebol, por exemplo, está esperando por isso para uma decisão final sobre os direitos da Libertadores da América para o streaming, pode tirar o cavalinho da chuva.

Sobre o caso da Paramount, especificamente, só em 2027 e uma decisão definitiva em se tratando da competição tem que ser agora. Aliás, já existe até um enorme atraso.

Correspondentes

Na sexta passada, Sonia Blota completou 15 anos como correspondente da Band em Paris. É uma das mais antigas.

Na questão de tempo, Ilze Scamparini, da Globo, está há 27 anos na Itália.

Imagem das Sonia Blota e Ilze Scamparini - Divulgação

Ainda não tem

A Record ainda não tem ninguém escolhido para o lugar do Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão” da “Fazenda”.

A informação é que “estamos estudando as alternativas”.

E outra

A partir de hoje, Marcia Fu começa a gravar o seu novo quadro da “Fazenda”, “Fuzenda”.

Todo em cima de humor, para exibição nas quintas-feiras e entrevistas com eliminados na semana anterior.

Sabatinas

Do dia 15 ao 18, a Record vai sabatinar candidatos à Presidência da República no “Jornal da Record”, com Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro. Todos com tempo estipulado.

Pela ordem, Lula, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro. Estes ao vivo. Renan Santos e Augusto Cury gravados.

Quanto à Band

No que diz respeito às sabatinas, a Band reservou esta semana para os candidatos ao Governo do Rio de Janeiro.

A novidade é que, pela primeira vez, serão realizados debates de senadores de São Paulo, Rio, Minas, Paraná e outras praças.

Detalhe

O debate para os candidatos ao Senado por São Paulo será realizado no dia 9 de setembro, quarta da semana que vem.

Transmissão na TV aberta para SP, BandNews TV, rádios e digital.

Bate – Rebate

Quanto aos presidenciáveis, a Band entrevistou a todos, menos um, no “Canal Livre”...

... Ficou faltando o Lula. Mas está em negociação.

O SBT já tem a grade de 2027 totalmente desenhada…

... Mais de 40 projetos foram analisados para se chegar ao resultado final…

... Na parte que diz respeito à dramaturgia, a ideia é só exibir novelas inéditas o ano inteiro. Não reprisar nada.

Na Globo, o programa “Viver Sertanejo”, do Daniel, já está garantido na grade do ano que vem. São muito bons os resultados alcançados.

Estão previstas para começar agora em setembro as gravações de um novo filme do Roberto Carlos…

... Os atores Victor Medeiros e Théo Matos, para dois momentos, adulto e criança, foram escolhidos para o papel do cantor.

Também neste próximo mês, começam as gravações de “Paraíso Perdido”, a próxima novela do Globoplay…

... De autoria de George Moura e Sérgio Goldenberg, terá um total de 40 capítulos.

C’est fini

Por fim, a Jovem Pan também começa hoje as suas sabatinas com os candidatos à Presidência da República, no “Jornal da Manhã”, das 8h às 9h.

Pela ordem, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Lula, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury.

Então é isso. Amanhã tem mais. Tchau!

