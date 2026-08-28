Canal 1: Sabatinas de Tralli e Renata mostram força do jornalismo nas eleições

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para Flávio Ricco, as entrevistas conduzidas por Tralli e Renata têm um papel essencial: colocar os candidatos diante das próprias propostas.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Tralli e Renata mostram como jornalismo podem confrontar candidatos nas eleições

Sabatinas têm papel fundamental para informar o eleitor e fortalecer a democracia

O período eleitoral sempre se apresenta como a melhor e mais propícia ocasião para o bom jornalismo cobrar respostas, confrontar discursos e colocar as promessas dos candidatos à prova.

Exatamente o que César Tralli e Renata Vasconcellos têm realizado nas entrevistas com os candidatos à Presidência da República, se apresentando com a seriedade, firmeza e profissionalismo que se deseja, sem transformar o questionamento em espetáculo. Ao contrário, nunca deixar passar aquilo que deve ser esclarecido.

Um trabalho que tem um valor enorme e muito mais verdadeiro que, claro, a propaganda gratuita e os próprios debates.

O candidato é chamado a falar e se colocar, botar a cara, assumir posições e mostrar propostas, como um material que pode ser revisitado e cobrado pelo eleitor.

É uma espécie de documento da campanha que vai muito além do tempo de duração da entrevista.

Jornalismo eleitoral bem feito é serviço ao eleitor e à democracia. Perguntar, insistir, confrontar informações e não aceitar respostas evasivas são obrigações de quem entrevista aqueles que pretendem governar o país.

Quanto mais preparado e disposto a questionar estiver o jornalista, maiores serão as condições para que o cidadão forme sua própria opinião, não através da propaganda e material montado, mas a partir das respostas que os próprios candidatos são chamados a dar.

Imagem de Tralli e Renata - Divulgação/João Cotta

TV Tudo

É hoje

Hoje começa a propaganda política, em dois horários, no rádio e televisão, que vai até 1º de outubro neste primeiro turno.

Seria bem conveniente um “antes e depois” por parte das emissoras, para se saber o quanto perdem com isso. Além do dinheiro, até o telespectador que vai procurar outros lugares.

Cenário maluco

Agosto, especialmente, está sendo um mês bem ruim para todas as TVs, muito ainda com a ressaca da Copa do Mundo.

Todas faturando abaixo do projetado. Algumas menos da metade.

De volta

Ratinho retomou o projeto de entrevistas com candidatos à Presidência que havia realizado em 2022.

O primeiro foi Flávio Bolsonaro. A ordem das próximas ainda será divulgada, não por nada mas porque tem a questão das agendas no meio disso.

A propósito

Nas sabatinas do SBT e SBT News realizadas na semana passada, Lula e Flávio Bolsonaro não atenderam aos convites.

Mas há um esforço junto às campanhas dos dois para a marcação de novas datas.

Arre!

Até que enfim, o “Superpop”, de Cariúcha, ganhou a plateia que até foi anunciada e depois cancelada. Demorou, mas aconteceu.

O programa tem espaço para crescer e essa presença no estúdio sempre colabora com um gás bem diferente.

Imagem de "Superpop", de Cariúcha - Divulgação/Cariucha

Onde vai parar? - 1

A relação entre a imprensa e o pessoal do futebol, jornalistas e treinadores principalmente, em outros tempos já foi mais respeitosa.

As entrevistas após os jogos tornaram-se inteiramente desnecessárias. Nada ou nenhum esclarecimento é fornecido, mas, muitas vezes, só bolinha de lado ou jogo de intimidação.

Onde vai parar? – 2

Natural que existam exceções, mas há inclusive uma inversão de ordens.

Alguns treinadores não gostam e não querem responder nada sobre parte técnica, mas se metem a professores de jornalismo. No fim de Palmeiras e Santos, mais uma vez, houve a tentativa de mais uma “aula”. No fundo, no fundo, falta mesmo é educação.

Teve reclamação

Na transmissão de Palmeiras e Santos, dia dos 112 do alviverde, teve quem reclamasse da Globo sobre a escalação de dois ex-santistas nos comentários: Caio e Ricardinho.

Há controvérsias a respeito: isso também deve ser considerado?

Discussão é válida

A decisão da Folha em processar a Perplexity AI no uso indevido de seus conteúdos para alimentar uma plataforma de inteligência artificial abre uma discussão que também deveria se estender a outros lugares.

Quem produz um volume enorme de jornalismo, com equipes, investimentos e direitos envolvidos, nada mais justo do que discutir também regras, limites e remuneração. Um princípio que é o mais justo.

Posso falar?

É meio que um presta atenção nas assessorias das TVs: o que cada uma ganha divulgando seus feitos de audiência que muitas vezes não são tão feitos assim?

Todos os dias saem releases a respeito e ninguém publica, entre outras razões, porque não dá leitura. Ninguém está interessado em saber. Televisão tem tanta coisa para se falar, mas não. Deve dar trabalho apurar.

Sem hora para acabar

Depois do sucesso de sábado passado, Gusttavo Lima fará novo show em Barretos neste final de semana.

A proposta é a mesma daquele na pandemia: tem hora para começar, mas não para terminar. A previsão é de mais de 60 músicas no repertório.

Imagem de Leo Dias e Gusttavo Lima - Divulgação/Leo Dias

Bate – Rebate

Alertado pelo sempre muito atento Edu Cesar, do Papo de Bola, vale a correção: a entrada do Neto na Band se deu em 12 de janeiro de 2027…

... Informação, aliás, baseada em uma nota desta santa coluna na ocasião.

Pelo mata-mata do Brasileirão Feminino, Bahia e Palmeiras jogam na segunda-feira, às 21h30, com transmissão do N Sports.

A propósito de N Sports, a X Sports é que deu uma sumidinha depois da Copa do Mundo. Com a estranheza que isto, claro, causa no mercado.

A 17ª edição do Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico ocupa o MIS entre 1º e 6 de setembro…

... A programação é dedicada a produções de horror, fantasia, ficção científica e thriller, com foco na difusão e valorização do cinema fantástico.

O catálogo do Telecine está incluindo algumas produções que disputam vaga no Oscar: “O Rei da Internet” e “Malê” entre elas.

Mais cinco episódios de “Emergência 53”, os que fecham a temporada, foram disponibilizados pelo Globoplay.

O departamento de chamadas da Record é finalista do Prêmio Galo, de Gramado, com dois trabalhos…

... Um é “O Chamado”, sobre a estreia da “Fazenda”, e outro “Produtores”, do “Câmera Record”.

C´est fini

O “Estrelas da Casa” nunca, desde sua primeira edição, apareceu entre as sete maravilhas do mundo, mas tudo leva a crer que a direção da Globo segue acreditando no formato.

Agora, após tão recente estreia e as mudanças realizadas, vale dar um tempo. Esperar antes de “sentenciar” como vem acontecendo.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

