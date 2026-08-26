Canal 1: Canais de notícias melhoram desempenho ao priorizar informação
Flávio Ricco avalia que canais de notícias estão acertando ao colocar a informação novamente em primeiro plano e reduzir o excesso de debates.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Canais de notícias passam a priorizar a informação e se dão bem
Os canais de notícia que apresentam melhor desempenho, não por acaso, são justamente aqueles que voltaram a colocar o noticiário em primeiro plano. Para isso basta verificar a melhora nos desempenhos de CNN, GloboNews, BandNews, Jovem Pan, SBT News e companhia bela.
Claro e natural que análises, entrevistas, debates e comentários são necessários e indispensáveis, porque o jornalismo, na amplitude que merece, não pode se limitar à só uma simples divulgação dos fatos. Todo o espaço deve ser dividido com a maior parcimônia possível.
O problema é que em muitos momentos, assiste-se ao mesmo assunto sendo debatido durante horas, de manhã, à tarde e noite, com pequenas variações de enfoque e, muitas vezes, por exatamente as mesmas pessoas.
Em vez de aprofundar ou contextualizar melhor, desgasta.
Quem procura a qualquer uma dessas TVs quer, antes de tudo, saber o que está acontecendo. Está em busca de informação, agilidade e cobertura dos fatos. A análise vem depois, como complemento indispensável, mas nunca protagonista permanente.
As mudanças promovidas na GloboNews indicam uma compreensão dessa realidade. Há um nítido desejo de privilegiar mais o acompanhamento dos acontecimentos e a reduzir a dependência de longos blocos de debates. Parece uma decisão acertada.
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No jornalismo de televisão, especialmente em tempos de informação instantânea, a notícia continua sendo o principal produto. Todo o restante deve existir para valorizá-la, jamais para ocupar seu lugar ou querer substitui-la.
TV Tudo
Correção de rota
Não chega ao ponto de uma volta dos que não foram, mas a Globo, discretamente, está fazendo retornar alguns profissionais que sempre foram importantes e imprescindíveis na prática. Aguinaldo Silva e Ricardo Waddington, por exemplo.
E ao que se informa, já existem outros a caminho e para diferentes setores ou funções, além da dramaturgia.
De um lado
O Casemiro, ao falar do jornalismo esportivo, diz que matérias bem escritas, contextualizadas e mais extensas não têm mais lugar nos dias de hoje. E não mentiu.
É muito isso que vem virou. Uma maioria nem lê mais nada ou prefere os textos reduzidos do “X”.
Mas de outro
Dá gosto ligar na Globo e encontrar Renata Vasconcellos e Cesar Tralli tão bem preparados nas entrevistas com os presidenciais no “Jornal Nacional”.
E o que se viu até agora, mais preparados que os próprios candidatos. É de se imaginar a pressão em cima dos próximos, depois de assistir aos dois primeiros.
Dupla de frente
É dos mais entrosados o trabalho de Lívia Nepomuceno e Gustavo Furtado na apresentação do “BandSports News”, diariamente, às 8h30, na Band.
Tudo bem conversado, com leveza e chamando o telespectador a participar. Diferente e interessante.
Chegando a hora
Na coletiva da “Fazenda”, dia 10, em Itapecerica da Serra, a Record não vai anunciar nenhum participante, mas irá apresentar as mudanças e nova decoração da sede.
A ideia, quanto aos nomes, é segurar até a estreia. Há uma vigilância das mais severas para que nada vaze antes da hora.
Candidato Renan - 1
São mínimas as chances de a Record confirmar o debate entre os presidenciais neste primeiro turno.
Mas ainda que venha a acontecer, Renan Santos (Missão) não será convidado.
Candidato Renan – 2
Assim como está fazendo com todos os candidatos, a Record também convidou Renan Santos para ser entrevistado.
O que também não irá acontecer, diante da exigência dele em ser ao vivo.
Difícil assim
O governador de São Paulo e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas cancelou na parte tarde a sua entrevista no “Roda Viva” da noite de segunda-feira.
Alegou “incompatibilidade de agenda”. Complicado e duro de entender. Isso para quem trabalha em produção na TV é uma tragédia. No lugar, foi uma reprise do Miguel Falabella.
Empatia
Letícia Colin deu em tempo em “Quem Ama Cuida” na segunda-feira, para participar das gravações do “Em Família com Eliana”.
O que chamou atenção nos bastidores foi o carinho das crianças com ela. E o dela com as crianças.
Bate – Rebate
- Nathália Fontana está assumindo a Gestão de Talentos da Globo. Passam agora para sua responsabilidade, programas como Estágio, Jovem Aprendiz, Trainee e Onboarding.
- Paty, do “Cozinha Amiga”, da TV Gazeta, estreou o “Vida Leve” na RedeTV! Tocantins, ao lado de Alessandra Alves.
- A chegada da Blogueirinha à Globo não chega exatamente como surpresa. Esse “namoro” já vinha de algum tempo e era conhecido nos bastidores...
- ... Agora, com o quadro no “Estrela da Casa” e o programa no Multishow, a relação se confirma. Ainda mais depois da saída tumultuada da DiaTV, como se sabe.
- O programa “Plateia Vip”, do Marcelo Abud, aos sábados, 10h, na My News Vip FM, tem a participação da jornalista Ludmila Azevedo, analisando trilhas sonoras e críticas de séries.
- “Matéria Escura” estreia nesta sexta-feira sua segunda temporada no Apple TV, com Joel Edgerton e Jennifer Connelly no elenco...
- ... Os dez episódios serão lançados semanalmente, sempre às sextas, até 30 de outubro.
- O Teatro Sérgio Cardoso recebe, neste domingo, às 11h, o musical infantil “O Mistério do SOM”, da Cambalhota Musical, com entrada gratuita...
- ... A montagem propõe uma viagem pelo universo dos sons e movimentos, com músicas, brincadeiras e participação de crianças e famílias.
- Thiago Soares volta aos palcos do Rio com sua releitura de “Carmem”, de 16 a 19 de setembro, no Teatro Multiplan...
- ... A temporada terá ainda a estreia no Brasil de Sasha De Sola, primeira bailarina do San Francisco Ballet, como convidada especial.
- “O Beijo no Asfalto”, clássico de Nelson Rodrigues, ganha nova montagem do Grupo Oficcina Multimédia, com estreia nacional nesta quinta no CCBB Belo Horizonte...
- ... O espetáculo ficará em cartaz até 5 de outubro e depois segue para as unidades do CCBB no Rio de Janeiro e em Brasília.
- O Teatro Baccarelli recebe, no dia 30 de agosto, o espetáculo “We Will Rock You”, com clássicos de Queen, AC/DC e Beatles em arranjos sinfônicos...
- ... Sob regência de William Coelho, a Orquestra Joseense divide o palco com a banda Makina L.A. em uma mistura de música de concerto e rock.
C´est fini
O “Sessão +SBT” resgata hoje alguns dos momentos mais espontâneos de Silvio Santos em mais de quatro décadas de SBT, incluindo cenas que ficaram na memória do público.
Entre outras, a esteira do “Topa Tudo por Dinheiro” e a queda no tanque de água.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!