Canal 1: Canais de notícias melhoram desempenho ao priorizar informação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco avalia que canais de notícias estão acertando ao colocar a informação novamente em primeiro plano e reduzir o excesso de debates.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Canais de notícias passam a priorizar a informação e se dão bem

Os canais de notícia que apresentam melhor desempenho, não por acaso, são justamente aqueles que voltaram a colocar o noticiário em primeiro plano. Para isso basta verificar a melhora nos desempenhos de CNN, GloboNews, BandNews, Jovem Pan, SBT News e companhia bela.

Claro e natural que análises, entrevistas, debates e comentários são necessários e indispensáveis, porque o jornalismo, na amplitude que merece, não pode se limitar à só uma simples divulgação dos fatos. Todo o espaço deve ser dividido com a maior parcimônia possível.

O problema é que em muitos momentos, assiste-se ao mesmo assunto sendo debatido durante horas, de manhã, à tarde e noite, com pequenas variações de enfoque e, muitas vezes, por exatamente as mesmas pessoas.

Em vez de aprofundar ou contextualizar melhor, desgasta.

Quem procura a qualquer uma dessas TVs quer, antes de tudo, saber o que está acontecendo. Está em busca de informação, agilidade e cobertura dos fatos. A análise vem depois, como complemento indispensável, mas nunca protagonista permanente.

As mudanças promovidas na GloboNews indicam uma compreensão dessa realidade. Há um nítido desejo de privilegiar mais o acompanhamento dos acontecimentos e a reduzir a dependência de longos blocos de debates. Parece uma decisão acertada.

No jornalismo de televisão, especialmente em tempos de informação instantânea, a notícia continua sendo o principal produto. Todo o restante deve existir para valorizá-la, jamais para ocupar seu lugar ou querer substitui-la.

Imagem: Camila Bonfim da GloboNews - Divulgação

TV Tudo

Correção de rota

Não chega ao ponto de uma volta dos que não foram, mas a Globo, discretamente, está fazendo retornar alguns profissionais que sempre foram importantes e imprescindíveis na prática. Aguinaldo Silva e Ricardo Waddington, por exemplo.

E ao que se informa, já existem outros a caminho e para diferentes setores ou funções, além da dramaturgia.

Imagem de Ricardo Waddington - Divulgação/João Cotta

De um lado

O Casemiro, ao falar do jornalismo esportivo, diz que matérias bem escritas, contextualizadas e mais extensas não têm mais lugar nos dias de hoje. E não mentiu.

É muito isso que vem virou. Uma maioria nem lê mais nada ou prefere os textos reduzidos do “X”.

Mas de outro

Dá gosto ligar na Globo e encontrar Renata Vasconcellos e Cesar Tralli tão bem preparados nas entrevistas com os presidenciais no “Jornal Nacional”.

E o que se viu até agora, mais preparados que os próprios candidatos. É de se imaginar a pressão em cima dos próximos, depois de assistir aos dois primeiros.

Dupla de frente

É dos mais entrosados o trabalho de Lívia Nepomuceno e Gustavo Furtado na apresentação do “BandSports News”, diariamente, às 8h30, na Band.

Tudo bem conversado, com leveza e chamando o telespectador a participar. Diferente e interessante.

Imagem: Lívia Nepomuceno e Gustavo Furtado - Divulgação

Chegando a hora

Na coletiva da “Fazenda”, dia 10, em Itapecerica da Serra, a Record não vai anunciar nenhum participante, mas irá apresentar as mudanças e nova decoração da sede.

A ideia, quanto aos nomes, é segurar até a estreia. Há uma vigilância das mais severas para que nada vaze antes da hora.

Candidato Renan - 1

São mínimas as chances de a Record confirmar o debate entre os presidenciais neste primeiro turno.

Mas ainda que venha a acontecer, Renan Santos (Missão) não será convidado.

Candidato Renan – 2

Assim como está fazendo com todos os candidatos, a Record também convidou Renan Santos para ser entrevistado.

O que também não irá acontecer, diante da exigência dele em ser ao vivo.

Difícil assim

O governador de São Paulo e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas cancelou na parte tarde a sua entrevista no “Roda Viva” da noite de segunda-feira.

Alegou “incompatibilidade de agenda”. Complicado e duro de entender. Isso para quem trabalha em produção na TV é uma tragédia. No lugar, foi uma reprise do Miguel Falabella.

Empatia

Letícia Colin deu em tempo em “Quem Ama Cuida” na segunda-feira, para participar das gravações do “Em Família com Eliana”.

O que chamou atenção nos bastidores foi o carinho das crianças com ela. E o dela com as crianças.

Imagem de Letícia Colin - Diulgação/Manoella Mello

Bate – Rebate

Nathália Fontana está assumindo a Gestão de Talentos da Globo. Passam agora para sua responsabilidade, programas como Estágio, Jovem Aprendiz, Trainee e Onboarding.

Paty, do “Cozinha Amiga”, da TV Gazeta, estreou o “Vida Leve” na RedeTV! Tocantins, ao lado de Alessandra Alves.

A chegada da Blogueirinha à Globo não chega exatamente como surpresa. Esse “namoro” já vinha de algum tempo e era conhecido nos bastidores...

... Agora, com o quadro no “Estrela da Casa” e o programa no Multishow, a relação se confirma. Ainda mais depois da saída tumultuada da DiaTV, como se sabe.

O programa “Plateia Vip”, do Marcelo Abud, aos sábados, 10h, na My News Vip FM, tem a participação da jornalista Ludmila Azevedo, analisando trilhas sonoras e críticas de séries.

“Matéria Escura” estreia nesta sexta-feira sua segunda temporada no Apple TV, com Joel Edgerton e Jennifer Connelly no elenco...

... Os dez episódios serão lançados semanalmente, sempre às sextas, até 30 de outubro.

O Teatro Sérgio Cardoso recebe, neste domingo, às 11h, o musical infantil “O Mistério do SOM”, da Cambalhota Musical, com entrada gratuita...

... A montagem propõe uma viagem pelo universo dos sons e movimentos, com músicas, brincadeiras e participação de crianças e famílias.

Thiago Soares volta aos palcos do Rio com sua releitura de “Carmem”, de 16 a 19 de setembro, no Teatro Multiplan...

... A temporada terá ainda a estreia no Brasil de Sasha De Sola, primeira bailarina do San Francisco Ballet, como convidada especial.

“O Beijo no Asfalto”, clássico de Nelson Rodrigues, ganha nova montagem do Grupo Oficcina Multimédia, com estreia nacional nesta quinta no CCBB Belo Horizonte...

... O espetáculo ficará em cartaz até 5 de outubro e depois segue para as unidades do CCBB no Rio de Janeiro e em Brasília.

O Teatro Baccarelli recebe, no dia 30 de agosto, o espetáculo “We Will Rock You”, com clássicos de Queen, AC/DC e Beatles em arranjos sinfônicos...

... Sob regência de William Coelho, a Orquestra Joseense divide o palco com a banda Makina L.A. em uma mistura de música de concerto e rock.

C´est fini

O “Sessão +SBT” resgata hoje alguns dos momentos mais espontâneos de Silvio Santos em mais de quatro décadas de SBT, incluindo cenas que ficaram na memória do público.

Entre outras, a esteira do “Topa Tudo por Dinheiro” e a queda no tanque de água.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

