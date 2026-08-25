Canal 1: Debate da Band decepciona e expõe nova realidade política
Flávio Ricco analisa o esvaziamento do debate da Band e questiona se os principais candidatos estarão presentes nos próximos confrontos eleitorais.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
A política e os políticos mudaram com o tempo
Talvez porque a memória ainda guarde nomes como Leonel Brizola, Mario Covas, Paulo Maluf, Montoro, Ulysses, Aureliano e até o Lula do passado, no fundo, no fundo, foi muito triste para a história da política em nosso país, o esvaziamento do debate da Band no último domingo.
Está certo que tudo nos levava a esperar por aquilo. O cenário não apontava para nada diferente. Hoje o medo de queimar o filme ou o jogo das conveniências falam muito mais alto. A política mudou. Os nossos políticos mudaram.
Mais que doloroso, uma decepção.
Nos resta esperar se foi só na Band ou se a mesma postura irá se repetir no SBT, Record e Globo.
Nada nos leva a acreditar na presença dos dois melhores colocados nas pesquisas participarem de algum desses debates no primeiro turno.
Perde o eleitor. Perde a democracia.
TV Tudo
Tem que rever
A Band, por muito tempo, se orgulhou em ser a primeira, em todas as eleições, a realizar o primeiro debate.
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Hoje só tem a perder. É uma postura que para as próximas deve ser modificada.
Depois do Lula
A Record, após a entrevista do presidente Lula, já tem acertado que Flávio Bolsonaro será o próximo, também na noite de domingo.
Mariana Godoy, de novo, como entrevistadora.
Pan também
A Jovem Pan marcou uma bela rodada de sabatinas com os candidatos à Presidência, entre 31 de agosto e 7 de setembro.
Tudo devidamente organizado com os partidos, dias, horários e a devida ordem. Só falta combinar com os candidatos...
Jornalismo - 1
Daniel Caniato, ex-“Pingo nos Is” da Jovem Pan, é o novo contratado da Rede TV!.
E já estreou como apresentador do “Rede TV! Notícias” de todas as manhãs.
Jornalismo – 2
Fábio Pannunzio, por sua vez, é a novidade do jornalismo da TV Gazeta, especialmente para as eleições.
Inclusive, comandará programas especiais nos dias do primeiro e segundo turnos.
Bem na cara
Os programas da manhã na Globo têm conseguido, normalmente, uma audiência maior que todas as outras emissoras somadas. Mas bem maior.
Para bom entendedor, um pingo é letra.
É ele
Carlos Tramontina, alguém sempre da primeira prateleira, é o convidado do nosso programa nesta terça.
Às 17h30, na LeoDias TV, logo depois do “Jornal dos Famosos”.
Produtora responsável
A Formata, da Daniela Busoli, é a empresa escolhida para tocar os trabalhos do “Oi Sumido”, da Prime Video.
As gravações começam agora no mês que vem, em Campos do Jordão, mas ainda sem data definida para exibição.
Ao de leve
Luís Roberto voltou e voltou muito bem nas transmissões do futebol da Globo.
Mas, por enquanto, só em escalas da Libertadores. Copa do Brasil e Brasileirão continuam com Everaldo Marques e Gustavo Villani.
Toque de caixa
Seguem bem acelerados os trabalhos de “Mãe Imperfeita”, série da Netflix, com Paola Oliveira.
A direção é do ex-marido dela, Rogério Gomes, e o elenco conta ainda com as participações de Totia Meirelles e Ailton Graça, além de outros.
Bate – Rebate
- “Emergência 53”, do Globoplay, é daquelas produções brasileiras que merecem ser destacadas. Muito bem realizada e qualidade de sobra...
- ... Fernanda Montenegro, como sempre, entrega uma participação brilhante e acrescenta ainda mais força à série.
- Ignácio de Loyola Brandão completa 90 anos e será homenageado pelo Sesc Pinheiros na quinta, às 19h, em encontro sobre literatura e resistência...
- ... Ao lado de Iara Biderman, o escritor conversa sobre sua trajetória, com mediação de Ygor Kassab e participação especial de Arlete Montenegro.
- “Elis & Eu” estreia amanhã como novo documentário sobre a trajetória de Elis Regina...
- ... A produção usa grandes clássicos do repertório da cantora para conduzir a narrativa por diferentes momentos de sua vida e carreira.
- Os telejornais da Gazeta receberam, recentemente, necessários cuidados na parte visual...
- ... Mas deve-se também reconhecer por aí o ganho na qualidade editorial. Inspiram confiança.
- Hoje, 23h, tem a estreia de “O Grande Vencedor”, programa da Gianne Albertoni na Rede TV!.
C´est fini
Pela primeira vez na história, o SBT não tem hoje nenhuma sessão de cinema em sua grade de programação.
Mas poderá vir a ter. Há a possibilidade de uma, aos sábados, final de noite, muito em breve.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!