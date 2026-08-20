Canal 1: A televisão brasileira desaprendeu a fazer televisão?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco analisa a crise criativa da TV brasileira e aponta como a aposta em formatos prontos contribuiu para a perda de identidade.

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Por: Flávio Ricco

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Triste constatação: o brasileiro desaprendeu fazer televisão

Sinto dizer, mas a televisão brasileira vive hoje uma das suas piores fases de todos os tempos.

Caiu muito o nosso poder de realização. E isso não é um achômetro, mas triste constatação.

Houve um tempo em que, mesmo com dinheiro curto, era preciso suar a camisa para colocar um programa no ar. Tudo era feito aqui, porque tinha que ser feito aqui, com criatividade, talento e, principalmente, identidade. Era fazer ou fazer.

E foi dessa necessidade que surgiram grandes produtores, diretores e profissionais capazes de criar trabalhos que entraram para a história. A lista é enorme.

A decadência começou no exato instante em que virou mania comprar pronto. O pacote fechado. Formatos, ideias, modelos de programas e, por consequência, um monte de gente aí que não sabe fazer outra coisa.

O resultado, como se vê, é dos mais desastrosos. A qualidade das programações caiu de bico, na mesma proporção em que os bastidores foram empobrecendo e que a audiência também vai despencando.

São poucos os profissionais, todos cabendo nos dedos de uma mão só, ainda capazes de criar, desenvolver, produzir, dirigir e formatar programas realmente bons, do nosso jeito, com a nossa cara.

E se hoje chegamos a esse ponto, diante do atual panorama fica complicado imaginar como será o amanhã.

Nilton Travesso é um dos maiores nomes da nossa história - Arquivo pessoal

TV Tudo

Reality do Caco

Se há reclamações contra a falta de novidades no “Fantástico”, o sempre bom Caco Barcelos está se encarregando disso.

O Show da Vida”, de agora até o final de setembro, vai apresentar o “Profissão Repórter Procura”.

Caco Barcelos - Bob Paulinho

O que se trata

Ao longo das diversas temporadas do programa, foram muitos e dos mais talentosos os novos valores descobertos.

Agora, como quadro do “Fantástico”, o “Profissão Repórter” vai buscar um novo valor para o jornalismo da Globo, através de 20 candidatos já inscritos. Todo domingo, haverá uma eliminação. Ao vencedor, como prêmio, o emprego. Quer melhor?

Tecnologia

Ainda em função dos 45 anos, o SBT está anunciando a exibição de alguns registros raros do “Chaves”, recuperados do seu acervo e tratados para os tempos atuais.

Aí sim. É também para isso que a tecnologia serve. Resgatar, recuperar e preservar a memória da TV. E não simplesmente colocar coisa velha no ar.

Que venham mais

Nesta fase tão em baixa da criatividade da televisão, não só o SBT, mas as outras TVs também poderiam se servir dos seus arquivos e dos meios disponíveis para colocar mais qualidade no ar.

Já que hoje não temos capacidade de repetir o que já foi feito, vale recuperar o antigo.

Desencontro

O mundo hoje é complicado. A internet, no geral, entra em êxtase a qualquer escorregada, como no recente episódio da Aline Midlej na GloboNews.

Euforia muito própria de quem nunca passou na porta de uma televisão. Não imagina como funciona. E a Aline, uma profissional com sobras, só fez o que tinha que fazer, diante de uma situação desencontrada

Aline Midlej - Daniela Tovianky

Documento

Nesta quinta, no “Arquivo A”, às 21h, a Rede Aparecida vai prestar uma homenagem ao Padre César Moreira, missionário redentorista, falecido no último sábado e que foi um dos seus fundadores.

O trabalho jornalista Eduardo Miranda mostra todas as dificuldades que foram superadas no começo, em 2005.

Justas homenagens – 1

As mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes renderam bonitas homenagens em praticamente todas as emissoras. Nada mais justo. Foram duas operárias da dramaturgia brasileira.

Duas mulheres que ajudaram a construir e solidificar a nossa televisão e a própria cultura do país. Mereciam mesmo esse reconhecimento.

Justas homenagens – 2

Tudo muito bonito nas homenagens a Laura e Glória.

Mas fica também uma reflexão: esse reconhecimento precisa esperar pela morte? Por que não celebrar em vida e sempre oferecer o respeito que esses grandes nomes merecem?

Vale muito lembrar também dos esquecidos e escanteados, vítimas do mais estupido etarismo.

Nomes da Fazenda

Além das especulações e de alguns nomes escaparem aqui ou ali, a divulgação oficial dos participantes da “Fazenda” será durante a sua estreia no dia 15 de setembro.

O confinamento de todos vai começar uma semana antes.

Festa da Praça

Hoje é a vez da “c” celebrar os 45 anos do SBT, com todas as homenagens que o Carlos Alberto de Nóbrega, mais do que ninguém, e a turma dele podem oferecer. Um programa repleto de registros e personagens históricos.

E de graça, ainda, a participação de Raul Gil.

Praça é Nossa - Lourival Ribeiro

Bate – Rebate

Aguinaldo Silva participa, nesta sexta-feira, da leitura de seu texto “Almoço com a Estrela”, às 20h, na Casa de Artes SP...

... Direção de Maciel Silva e elenco com TchaKa Drag Queen, Leonardo Miggiorin, Glamour Garcia, Vinicius Andrade, Tomás Vasconcelos e Cleo Borzi...

... A peça se passa durante a ditadura e transforma um simples almoço em uma mistura de amizade, sobrevivência, vingança e justiça.

A Jovem Pan promove, em 16 de setembro, o “JP Conecta Saúde – O Futuro da Oncologia”, das 8h às 12h30, em São Paulo...

... Com apresentação de Danúbia Braga, o encontro reunirá especialistas para discutir os novos caminhos da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.

A Record está muito satisfeita com os resultados de “Acerte ou Caia”...

... Vai daí que outras temporadas pela frente começam a ser definidas.

A 73ª edição do Miss Mundo, direto do Vietnã em 5 de setembro, terá exibição exclusiva do SBT no

YouTube e redes sociais.

Foi bem a Globo em chamar de volta a Geovanna Tominaga para apresentar o especial da TV Globinho.

C´est fini

A Globo divulgou um vídeo de bastidores de “Por Você” em que uma cena com Sharon Menezzes recorre ao chroma key para mostrar a paisagem do Rio de Janeiro. Até aí, tudo bem.

Só tem um detalhe: a novela é toda gravada no Rio. Economizar é sempre bom, mas, nesse caso, talvez foi uma economia meio exageradinha, um pouco demais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

