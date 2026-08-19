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Canal 1: Ibope ainda é indispensável para a TV, apesar das críticas e controvérsias

Na edição de hoje, Flávio Ricco fala sobre como o Ibope segue indispensável para a TV e o mercado publicitário, mesmo sob críticas.

Por Flávio Ricco Publicado em 19/08/2026 às 9:11
Imagem dos destaques do Canal 1
Imagem dos destaques do Canal 1 - Divulgação

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  • Por: Flávio Ricco
  • Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Bem ou mal, Ibope segue como ferramenta indispensável no universo da TV

Os serviços do Ibope têm lá os seus problemas e nem sempre conseguem atender as necessidades. É um fato. São muitas as críticas, questionamentos e também divergências em relação aos resultados.

Mas, goste-se ou não, é o que temos. Ruim com ele, muito pior sem ele.

Depois de algumas tentativas que nunca foram adiante, segue como principal referência disponível para medir a audiência da televisão.

Através dele, e só através dele, toda e qualquer emissora consegue ter parâmetros e reunir elementos que são indispensáveis para apresentar ao mercado publicitário, avaliar sua programação e traçar estratégias.

Algumas até chegam a ter esses serviços de medição interrompidos, mas por falta de pagamento. Assim que recuperam as suas melhores condições, imediatamente voltam a se servir deles.

Mas outras, agora, decidiram que não precisam mais e que podem tocar suas vidas sozinhas.

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É o mesmo que assumir um voo completamente às cegas, que não sabe de onde sai e nem para onde vai.

Até se entende a TV Brasil, que é do governo federal, como TV Cultura do governo de São Paulo, a audiência não figurar entre as principais exigências. O principal propósito delas deve ser outro e não o de concorrer com quem quer que seja,

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O que não se pode admitir por parte da Rede TV!, ainda que ela coloque os horários de grade e não o mercado da propaganda, o principal objetivo de suas vendas.

Hoje, considerando o que tem no ar, 44% da sua programação é terceirizada. Quase a metade. Não por acaso a sua rabeira na tabela, a falta de interesse em produzir e se acomodar a uma situação que nunca será saudável a uma TV que se preze.

Divulgação/TV Brasil
Cissa Guimarães - Divulgação/TV Brasil

TV Tudo

E outra

A RedeTV! indicou que colocaria o “Superpop” ao vivo e já voltou atrás, dando impressão de falta de rumo.

Vai e vem demais para uma decisão simples, que só acaba estressando a equipe, confundindo e desgastando a audiência.

Divulgação
Cariúcha - Divulgação

Papo do mercado - 1

Ontem, durante parte do dia, circularam rumores de que a Record teria conquistado os direitos da Liga dos Campeões a partir de 2027.

Que a área de Finanças e Negócios do SBT teria queimado o filme com a Warner, responsável pela negociação.

Papo do mercado – 2

Ouvidas as partes, em se tratando da TV aberta, a verdade é que o SBT continua no páreo mais do que nunca.

Vai brigar até o fim para seguir com as transmissões da Champions, apesar de um certo estranhamento, sim, com a dona dos direitos.

Papo do mercado – 3

A Record, por sua vez e de fonte segura, tem interesse na CL e também deseja entrar nesta briga, mas só isso por enquanto.

Data hoje, o assunto segue em avaliação e sem proposta concreta.

Outro detalhe

Sobre a Copa do Brasil, a Record também continua com uma posição bem cautelosa. Nada de proposta até agora.

Existem estudos para saber se vale ou não apenas, entendendo que a qualidade da maioria dos jogos é bem duvidosa. Inclusive a Globo, atual detentora, é citada como exemplo, com só oito jogos transmitidos até agora.

De qualquer forma

Hoje os detentores de direitos esportivos e respectivos agenciadores nem mais voam, praticamente moram no “céu de brigadeiro”.

Pedem o que querem, decidem quando bem entendem e o mercado é feito de “gato e sapato”. Nem se importam se os veículos, depois de comprar, precisam de tempo para colocar e negociar seus planos no mercado.

Dia triste

A morte de Laura Cardoso é uma das perdas mais sentidas da dramaturgia brasileira. Uma carreira impecável, marcada por personagens que ficaram na memória e uma presença sempre muito especial.

Uma pessoa que desde a TV Tupi se dedicou inteiramente ao trabalho e nunca aceitou ficar longe dele.

Divulgação – Globo
Laura Cardoso - Divulgação – Globo

Diferenças

Quando decidimos escrever a Biografia da Televisão Brasileira, Zé Armando e eu, procuramos ouvir todas as pessoas que escreveram essa história.

Tivemos alguns “nãos”, mas felizmente de pessoas não tão expressivas e bem dispensáveis, mas os “sims” sempre vieram dos mais importantes. Dona Laura, claro, entre eles.

Sem limites

O debate em Minas terminou com Alexandre Kalil perdendo a cabeça, xingando Gabriel Azevedo e ainda querendo resolver no braço.

Ponto para a Band, que cortou o microfone e evitou que a situação fosse ainda mais longe. É o que temos.

Bom começo

Em novela, a vida ensina, nem sempre a primeira impressão é a que vale, só que nada mais justo que reconhecer boas qualidades em “Por Você”, nova novela das 19h da Globo.

Parece que tem boa história e muitos acertos em seus primeiros capítulos, entre direção, elenco, produção, continuidade, luz e trilha, entre outros fatores.

Manoella Mello
Sheron Menezzes - Manoella Mello

Bate – Rebate

  • Começaram em São Paulo as gravações do “Dog House Brasil”, da Sabrina Sato, para o GNT e Globoplay...
  • ... É um programa que acompanha histórias de adoção e cães resgatados. Estreia em 8 de outubro, com dez episódios semanais.
  • A Globo promoveu ontem, em São Paulo, um happy hour para apresentar as novidades da nova temporada do “Estrela da Casa”...
  • ... Presenças de Belo, Junior, Ana Clara e direção do programa, além de uma prévia das novidades da nova temporada.
  • O espetáculo beneficente “Um Lugar Para Nós – da Broadway ao Brasil” reuniu grandes nomes do teatro musical em São Paulo no domingo...
  • ... Sob direção de Gustavo Barchilon, o elenco teve Alessandra Maestrini, Bruna Guerin, Giulia Nadruz, Kiara Sasso, Samantha Schmütz e Soraya Ravenle, entre outros.
  • Depois de passar por Nova York, Seattle e Dublin, “A Mente de um Serial Killer: Uma Experiência Imersiva” chega ao Shopping Eldorado, em São Paulo...
  • ... A abertura ao público será no dia 3 de setembro. Toda uma jornada pelos casos e contextos históricos de alguns dos serial killers mais conhecidos.
  • “O que é ser brasileiro?” estreia, sábado, às 7h30, nova temporada na BandNews TV, com apresentação de Nando Monteiro e Juliana Rosa...
  • ... A primeira convidada é Isabelle Nogueira, finalista do “BBB24”.

C´est fini

Está bem perto do fim a “novela” Amaury Junior – TV Gazeta. Sobre a troca de minutas, tudo que precisava ser, já foi devidamente alterado.

Independentemente de tudo, as providências sobre o programa já estão bem avançadas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

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