Canal 1: Record fecha plano de novelas até 2027 entre bíblicas e turcas
Na edição de hoje, Flávio Ricco revela os planos da Record para a dramaturgia até 2027 e destaca mudanças previstas na programação da Globo.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Record define a sua dramaturgia para 2026 e 2027
A Record, entre produções bíblicas e novelas turcas, já tem a ordem de entrada das suas novelas e séries estabelecida até o final de 2027.
O começo será agora em setembro, com tudo inédito, a partir das duas últimas temporadas de “Reis”.
Depois, “Amor em Ruínas”, que estreia em fevereiro, será substituída por “Ben-Hur”. “As Sete Marias”, inspirada na história de Maria Madalena, e “A Ira do Herdeiro” virão na sequência, com “Os Sete Anjos” fechando a programação de 2027.
Na faixa dedicada às novelas turcas, após “Iludida”, que substituirá “Amor de Mãe” no dia 25, serão exibidas “My Little Girl” e “Doutor Milagre”, esta inspirada na série americana “The Good Doctor”.
Trata-se, portanto, de uma programação desenhada com cores definitivas, mantendo a aposta da Record nas bíblicas e turcas como pilares centrais da sua dramaturgia.
TV Tudo
Mutantes 2026
A Record também está entrando de cabeça no campo das novelas verticais e a primeira delas será “Mutantes – Nova Era” para exibição na RecordPlus.
Entre as certezas, a participação de alguém de 2008 para dar a devida liga com os personagens da versão de agora.
Descompensado
Difícil responsabilizar este ou aquele, porque a questão das operadoras também pode existir, mas em várias transmissões de futebol o áudio não tem apresentado o equilíbrio desejado.
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O barulho da torcida quase sempre cobre o narrador. Flamengo e São Paulo, Rosário e Corinthians, um aqui e outro fora, são só alguns dos últimos exemplos.
Tá enrolado
Ainda do futebol, há a expectativa por parte de alguns veículos de sair o resultado da Copa do Brasil, direitos de transmissão, nessas duas próximas semanas.
No entanto, alguns dos que frequentam a sede da CBF não têm toda essa certeza.
Tiro certo
Um toque a mais, porque isso já foi falado aqui, mas que pode ajudar: a direção do SBT tem que pensar com carinho na continuidade da “Sessão +SBT”.
A própria audiência e repercussão avaliam essa aposta. Sei porque já estive lá: o arquivo da Anhanguera está recheado de coisas maravilhosas.
A propósito
Existem profissionais nos bastidores das TVs, e isto em seus tantos setores, que merecem o melhor dos reconhecimentos.
A contribuição de todos para o conjunto dos trabalhos sempre é absolutamente imprescindível.
Um exemplo
Em se tratando do arquivo do SBT, em meio às comemorações dos seus 45 anos, o nome do Dorival Afonso merece todas as homenagens.
Está à frente de um setor que sempre se destacou pela eficiência e organização.
E outra
Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, naturalmente, são sempre citados em se tratando da “Sessão +SBT”, mas é também muito justo destacar o trabalho do pessoal por trás.
A direção é de Norma Mantovanni, curadoria de Allan Gomes e criação do Murilo Fraga.
Silêncio em cima
Em relação a “Avenida Brasil 2” que vem aí, a Globo está adotando uma postura diferente da que sempre teve e tem com as suas novelas.
Além de autor, equipe de direção e alguns nomes do elenco, muito pouca coisa se sabe ou foi divulgado até agora. É um silêncio proposital, estratégico, para não comprometer nada antes da hora.
Dupla avançada
“Por Você” é a estreia da Globo, nesta segunda, 19h, no lugar de “Coração Acelerado”.
Trabalho dos autores estreantes Dino Cantelli e Juliana Peres, direção de André Câmara e um elenco pesado, com nomes como Sheron Menezzes, Thiago Lacerda, Lycy Ramos, Alinne Moraes e Larissa Murai, entre outros. Muita da história, por sinal, vai girar em torno da relação dessas duas últimas.
Apostando alto
O espaço aos novos autores é uma reclamação de sempre das nossas novelas.
É o que Globo faz agora em “Por Você”, mesmo assumindo o horário que era de “Coração Acelerado”. Uma novela que prometeu muito, mas entregou bem pouco.
Bate – Rebate
- A Record inicia amanhã no “Balanço Geral SP”, as sabatinas com os candidatos ao Governo de São Paulo...
- ... Pela ordem do sorteio, Tarcísio de Freitas primeiro e Fernando Haddad na quinta. Eleandro Passaia vai conduzir esses encontros.
- Na Cultura, o “Provoca”, do Marcelo Tas, recebe amanhã, 22h30, o fotógrafo e fotojornalista Pedro Martinelli.
- Desde este último sábado até quinta-feira, o Canal Brasil exibe o Festival José Wilker, numa homenagem aos 82 anos que ele estaria completando.
- O “Hoje em Dia”, da Record, exibe hoje mais uma edição do quadro “Personagens do Brasil”, com Renata Alves...
- ... Em Salvador, ela conhece Gabriel Velloso, especialista em leitura labial e dublador que soma mais de 3,6 milhões de seguidores.
- A Caravana do Silvinho também chega para celebrar os 45 anos do SBT, com 45 esculturas inspiradas em Silvio Santos...
- ... A exposição fica no gramado próximo à Tenda do “Bake Off Brasil”, no Parque Aquático do SBT, de hoje até 30 de setembro.
- “Vicentina Pede Desculpas”, novo trabalho de Gabriel Martins, está na disputa pela Concha de Ouro no Festival de San Sebastián...
- ... O filme foi selecionado para a Seção Oficial do evento espanhol, que acontece de 18 a 26 de setembro.
C´est fini
O esporte da Globo, em breve, deverá realizar algumas mudanças na apresentação dos seus programas.
Por aí se entenda, “Globo Esporte”, em algumas praças, e mesmo o “Esporte Espetacular” nos domingos.
Então é isso. Mas amanhã tem mais, Tchau!