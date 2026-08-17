Canal 1: Record fecha plano de novelas até 2027 entre bíblicas e turcas

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Na edição de hoje, Flávio Ricco revela os planos da Record para a dramaturgia até 2027 e destaca mudanças previstas na programação da Globo.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Record define a sua dramaturgia para 2026 e 2027

A Record, entre produções bíblicas e novelas turcas, já tem a ordem de entrada das suas novelas e séries estabelecida até o final de 2027.

O começo será agora em setembro, com tudo inédito, a partir das duas últimas temporadas de “Reis”.

Depois, “Amor em Ruínas”, que estreia em fevereiro, será substituída por “Ben-Hur”. “As Sete Marias”, inspirada na história de Maria Madalena, e “A Ira do Herdeiro” virão na sequência, com “Os Sete Anjos” fechando a programação de 2027.

Na faixa dedicada às novelas turcas, após “Iludida”, que substituirá “Amor de Mãe” no dia 25, serão exibidas “My Little Girl” e “Doutor Milagre”, esta inspirada na série americana “The Good Doctor”.

Trata-se, portanto, de uma programação desenhada com cores definitivas, mantendo a aposta da Record nas bíblicas e turcas como pilares centrais da sua dramaturgia.

Imagem de Brenda Haddad - Edu Moraes

TV Tudo

Mutantes 2026

A Record também está entrando de cabeça no campo das novelas verticais e a primeira delas será “Mutantes – Nova Era” para exibição na RecordPlus.

Entre as certezas, a participação de alguém de 2008 para dar a devida liga com os personagens da versão de agora.

Imagem: Romulo Estrela, hoje na Globo, integrou o elenco de "Mutantes" na Record - Dan Taviansky

Descompensado

Difícil responsabilizar este ou aquele, porque a questão das operadoras também pode existir, mas em várias transmissões de futebol o áudio não tem apresentado o equilíbrio desejado.

O barulho da torcida quase sempre cobre o narrador. Flamengo e São Paulo, Rosário e Corinthians, um aqui e outro fora, são só alguns dos últimos exemplos.

Tá enrolado

Ainda do futebol, há a expectativa por parte de alguns veículos de sair o resultado da Copa do Brasil, direitos de transmissão, nessas duas próximas semanas.

No entanto, alguns dos que frequentam a sede da CBF não têm toda essa certeza.

Tiro certo

Um toque a mais, porque isso já foi falado aqui, mas que pode ajudar: a direção do SBT tem que pensar com carinho na continuidade da “Sessão +SBT”.

A própria audiência e repercussão avaliam essa aposta. Sei porque já estive lá: o arquivo da Anhanguera está recheado de coisas maravilhosas.

Imagem: Gaby e Cartolano - Divulgação/SBT

A propósito

Existem profissionais nos bastidores das TVs, e isto em seus tantos setores, que merecem o melhor dos reconhecimentos.

A contribuição de todos para o conjunto dos trabalhos sempre é absolutamente imprescindível.

Um exemplo

Em se tratando do arquivo do SBT, em meio às comemorações dos seus 45 anos, o nome do Dorival Afonso merece todas as homenagens.

Está à frente de um setor que sempre se destacou pela eficiência e organização.

E outra

Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, naturalmente, são sempre citados em se tratando da “Sessão +SBT”, mas é também muito justo destacar o trabalho do pessoal por trás.

A direção é de Norma Mantovanni, curadoria de Allan Gomes e criação do Murilo Fraga.

Silêncio em cima

Em relação a “Avenida Brasil 2” que vem aí, a Globo está adotando uma postura diferente da que sempre teve e tem com as suas novelas.

Além de autor, equipe de direção e alguns nomes do elenco, muito pouca coisa se sabe ou foi divulgado até agora. É um silêncio proposital, estratégico, para não comprometer nada antes da hora.

Dupla avançada

“Por Você” é a estreia da Globo, nesta segunda, 19h, no lugar de “Coração Acelerado”.

Trabalho dos autores estreantes Dino Cantelli e Juliana Peres, direção de André Câmara e um elenco pesado, com nomes como Sheron Menezzes, Thiago Lacerda, Lycy Ramos, Alinne Moraes e Larissa Murai, entre outros. Muita da história, por sinal, vai girar em torno da relação dessas duas últimas.

Apostando alto

O espaço aos novos autores é uma reclamação de sempre das nossas novelas.

É o que Globo faz agora em “Por Você”, mesmo assumindo o horário que era de “Coração Acelerado”. Uma novela que prometeu muito, mas entregou bem pouco.

Bate – Rebate

A Record inicia amanhã no “Balanço Geral SP”, as sabatinas com os candidatos ao Governo de São Paulo...

... Pela ordem do sorteio, Tarcísio de Freitas primeiro e Fernando Haddad na quinta. Eleandro Passaia vai conduzir esses encontros.

Na Cultura, o “Provoca”, do Marcelo Tas, recebe amanhã, 22h30, o fotógrafo e fotojornalista Pedro Martinelli.

Desde este último sábado até quinta-feira, o Canal Brasil exibe o Festival José Wilker, numa homenagem aos 82 anos que ele estaria completando.

O “Hoje em Dia”, da Record, exibe hoje mais uma edição do quadro “Personagens do Brasil”, com Renata Alves...

... Em Salvador, ela conhece Gabriel Velloso, especialista em leitura labial e dublador que soma mais de 3,6 milhões de seguidores.

A Caravana do Silvinho também chega para celebrar os 45 anos do SBT, com 45 esculturas inspiradas em Silvio Santos...

... A exposição fica no gramado próximo à Tenda do “Bake Off Brasil”, no Parque Aquático do SBT, de hoje até 30 de setembro.

“Vicentina Pede Desculpas”, novo trabalho de Gabriel Martins, está na disputa pela Concha de Ouro no Festival de San Sebastián...

... O filme foi selecionado para a Seção Oficial do evento espanhol, que acontece de 18 a 26 de setembro.

C´est fini

O esporte da Globo, em breve, deverá realizar algumas mudanças na apresentação dos seus programas.

Por aí se entenda, “Globo Esporte”, em algumas praças, e mesmo o “Esporte Espetacular” nos domingos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais, Tchau!

