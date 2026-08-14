Canal 1: TV perde espaço para vídeos curtos e busca reação digital
Na edição de hoje, Flávio Ricco analisa como os vídeos curtos mudaram o consumo de conteúdo e desafiam a TV aberta a buscar novos caminhos.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Já existe um público que não vê mais a TV como principal alternativa
Dia desses, esta santa coluna falou sobre audiência na TV, acompanhada dos aborrecimentos que são sempre inevitáveis. Tudo bem, é do jogo.
Mas a questão agora é outra: o que a TV aberta está fazendo diante da mudança no hábito de consumo de vídeo?
Uma pesquisa do Kwai for Business mostra que 50% dos entrevistados passam mais de três horas por dia assistindo aos vídeos curtos.
E, que esse consumo acontece de maneira cada vez mais fragmentada: durante tarefas domésticas, muito mais à noite e, principalmente, antes de dormir.
Vídeos de até um minuto são os preferidos de 31% dos participantes.
É uma mudança importante, que a televisão não pode simplesmente ignorar. A disputa deixou de ser apenas entre emissoras. Hoje, a TV aberta concorre pelo tempo e pela atenção do público com um outro universo que cabe em qualquer intervalo do dia.
Talvez esteja aí uma das discussões mais urgentes para o momento, que não se limita a apenas produzir bons programas, mas sair novamente atrás desse público, que não enxerga mais a televisão como principal alternativa.
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TV Tudo
Mundo novo
Hoje, desde as novelas ao jornalismo, passando pelo futebol, entrevistas e recortes de programas, tudo pode virar conteúdo para as redes sociais, inclusive shorts no YouTube.
A televisão também tem que aderir a isso. Enquanto ela não faz, outros já estão fazendo.
Por exemplo
Por que a Globo não cria um “Vídeo Show” para as redes sociais, com trechos das novelas, programas e até notícias? Um negócio caprichado, bem produzido, com apresentador e tudo?
Por aí, inclusive, pode surgir um novo e vantajoso campo comercial.
Nova temporada
“Na Palma da Mari”, programa da Mari Palma na CNN Brasil, agora com o tema “Entre Mulheres”, volta quinta-feira que vem no YouTube e dia 22 na CNN Brasil.
Claudia Raia é a primeira convidada.
Mercado
O Grupo Zahran, Globo no MT e MS, comprou tudo que era do Grupo Jaime Câmara, em Goiás, e por aí se entenda TV, rádios, jornais e portais.
Uma praça, especialmente a capital Goiânia, em que a Record e o SBT são muito fortes. Há toda uma expectativa do mercado.
TV paga
Durante a realização do +TV Forum, evento do Tela Viva e Teletime, foi anunciado que Jonas Antunes assumirá a presidência da ABTA – Associação Brasileira de TV por Assinatura.
Substituirá Oscar Simões, há 14 anos no cargo.
Problema de sempre
O maior desafio para o novo presidente da ABTA será interromper a acelerada queda de assinantes na TV paga.
Mas, independentemente de números, há o entendimento do mercado, como foi colocado no +TV Fórum, que as transformações seguirão existindo, mas ela nunca acabará.
Executivos da Claro, Samsung, Roku e Globo, presentes ao encontro, destacaram a sua importância. Hoje, além da TV a cabo, existem novas formas de transmissão.
Próxima do Aguinaldo
Nos interiores da Globo já se dá como certo um novo trabalho do Aguinaldo Silva para a faixa de novelas das 21h.
Inclusive, com lugar na fila reservado: estreia em setembro de 2027, depois da “Avenida Brasil 2”.
Ver de novo
O “Plantão de Polícia”, sucesso da Globo nos anos 80, chega ao catálogo do Globoplay na próxima segunda-feira.
Trabalho do Antonio Carlos Fontoura, Leopoldo Serran, Doc Comparato e Aguinaldo Silva. Entre os protagonistas do elenco, Hugo Carvana, Marcos Paulo, Lucinha Lins, Lutero Luiz e Denise Bandeira.
Lembra dela?
Vivi Romanelli, um dos rostos que marcaram história no Shoptime e trabalhos também na Band e RedeTV!, está voltando ao formato de vendas ao vivo, só que agora nos Estados Unidos.
Ela é uma das novas apostas da TV Connect.
Primeiro lugar
“Jogada de Risco”, do Cauã Reymond, segue na liderança no Globoplay, como série mais buscada.
Os oito episódios disponibilizados cumprem fielmente a promessa de mostrar “o jogo por trás do jogo”, com excelentes desempenhos de Letícia Collin, Mariana Sena, Marcos Frota, o próprio Cauã e todos os outros.
Bate – Rebate
- A TV Cultura promoveu nesta semana o workshop “Documentários Pré-Escolares Brasil”, em parceria com o Midiativa e o Festival comKids.
- A Fórmula E já tem a ESPN/Disney+ como nova casa para a temporada 2026-2027.
- O SBT preparou uma edição especial das “Câmeras Escondidas” para domingo, inspirada em “Sobrenatural: Agora Entre Nós”, novo filme da Sony Pictures.
- “Chorão: Só os Loucos Sabem” começa sua première mundial na próxima segunda-feira, durante a 54ª edição do Festival de Gramado…
- ... O filme, com direção de Hugo Prata e Felipe Novaes, tem José Loreto no papel principal.
- O “Hoje em Dia”, da Record, estreou o “Rolê da Fu”, quadro com Márcia Fu diante de profissões e experiências diferentes.
- O brasileiro “Corrida dos Bichos” foi o título de língua não inglesa mais assistido na Prime Video nos primeiros dias deste mês.
- Hoje, às 20h, estreia o “De Olho no Voto”, na TV Cultura, com apresentação de Rodrigo Piscitelli e participação do economista Maurício Moura…
- ... O cientista político Carlos Melo é o primeiro convidado para falar da importância das eleições deste ano.
C´est fini
Os resultados demonstram o acerto da Sessão + SBT, criada para os 45 anos da emissora.
Numa dessas, considerando a riqueza dos arquivos da Anhanguera e tanta coisa que ainda tem lá, pode ser uma seguir com o programa além do aniversário.
Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!