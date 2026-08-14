Canal 1: TV perde espaço para vídeos curtos e busca reação digital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na edição de hoje, Flávio Ricco analisa como os vídeos curtos mudaram o consumo de conteúdo e desafiam a TV aberta a buscar novos caminhos.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Já existe um público que não vê mais a TV como principal alternativa

Dia desses, esta santa coluna falou sobre audiência na TV, acompanhada dos aborrecimentos que são sempre inevitáveis. Tudo bem, é do jogo.

Mas a questão agora é outra: o que a TV aberta está fazendo diante da mudança no hábito de consumo de vídeo?

Uma pesquisa do Kwai for Business mostra que 50% dos entrevistados passam mais de três horas por dia assistindo aos vídeos curtos.

E, que esse consumo acontece de maneira cada vez mais fragmentada: durante tarefas domésticas, muito mais à noite e, principalmente, antes de dormir.

Vídeos de até um minuto são os preferidos de 31% dos participantes.

É uma mudança importante, que a televisão não pode simplesmente ignorar. A disputa deixou de ser apenas entre emissoras. Hoje, a TV aberta concorre pelo tempo e pela atenção do público com um outro universo que cabe em qualquer intervalo do dia.

Talvez esteja aí uma das discussões mais urgentes para o momento, que não se limita a apenas produzir bons programas, mas sair novamente atrás desse público, que não enxerga mais a televisão como principal alternativa.

Imagem de uma menina assistindo vídeos curtos - Divulgação

TV Tudo

Mundo novo

Hoje, desde as novelas ao jornalismo, passando pelo futebol, entrevistas e recortes de programas, tudo pode virar conteúdo para as redes sociais, inclusive shorts no YouTube.

A televisão também tem que aderir a isso. Enquanto ela não faz, outros já estão fazendo.

Por exemplo

Por que a Globo não cria um “Vídeo Show” para as redes sociais, com trechos das novelas, programas e até notícias? Um negócio caprichado, bem produzido, com apresentador e tudo?

Por aí, inclusive, pode surgir um novo e vantajoso campo comercial.

Nova temporada

“Na Palma da Mari”, programa da Mari Palma na CNN Brasil, agora com o tema “Entre Mulheres”, volta quinta-feira que vem no YouTube e dia 22 na CNN Brasil.

Claudia Raia é a primeira convidada.

Imagem do programa "Na Palma da Mari" - Divulgação

Mercado

O Grupo Zahran, Globo no MT e MS, comprou tudo que era do Grupo Jaime Câmara, em Goiás, e por aí se entenda TV, rádios, jornais e portais.

Uma praça, especialmente a capital Goiânia, em que a Record e o SBT são muito fortes. Há toda uma expectativa do mercado.

TV paga

Durante a realização do +TV Forum, evento do Tela Viva e Teletime, foi anunciado que Jonas Antunes assumirá a presidência da ABTA – Associação Brasileira de TV por Assinatura.

Substituirá Oscar Simões, há 14 anos no cargo.

Problema de sempre

O maior desafio para o novo presidente da ABTA será interromper a acelerada queda de assinantes na TV paga.

Mas, independentemente de números, há o entendimento do mercado, como foi colocado no +TV Fórum, que as transformações seguirão existindo, mas ela nunca acabará.

Executivos da Claro, Samsung, Roku e Globo, presentes ao encontro, destacaram a sua importância. Hoje, além da TV a cabo, existem novas formas de transmissão.

Próxima do Aguinaldo

Nos interiores da Globo já se dá como certo um novo trabalho do Aguinaldo Silva para a faixa de novelas das 21h.

Inclusive, com lugar na fila reservado: estreia em setembro de 2027, depois da “Avenida Brasil 2”.

Imagem de Agnaldo SIlva - Divulgação

Ver de novo

O “Plantão de Polícia”, sucesso da Globo nos anos 80, chega ao catálogo do Globoplay na próxima segunda-feira.

Trabalho do Antonio Carlos Fontoura, Leopoldo Serran, Doc Comparato e Aguinaldo Silva. Entre os protagonistas do elenco, Hugo Carvana, Marcos Paulo, Lucinha Lins, Lutero Luiz e Denise Bandeira.

Lembra dela?

Vivi Romanelli, um dos rostos que marcaram história no Shoptime e trabalhos também na Band e RedeTV!, está voltando ao formato de vendas ao vivo, só que agora nos Estados Unidos.

Ela é uma das novas apostas da TV Connect.

Primeiro lugar

“Jogada de Risco”, do Cauã Reymond, segue na liderança no Globoplay, como série mais buscada.

Os oito episódios disponibilizados cumprem fielmente a promessa de mostrar “o jogo por trás do jogo”, com excelentes desempenhos de Letícia Collin, Mariana Sena, Marcos Frota, o próprio Cauã e todos os outros.

Imagem de Cauã Reymond - Divulgação

Bate – Rebate

A TV Cultura promoveu nesta semana o workshop “Documentários Pré-Escolares Brasil”, em parceria com o Midiativa e o Festival comKids.

A Fórmula E já tem a ESPN/Disney+ como nova casa para a temporada 2026-2027.

O SBT preparou uma edição especial das “Câmeras Escondidas” para domingo, inspirada em “Sobrenatural: Agora Entre Nós”, novo filme da Sony Pictures.

“Chorão: Só os Loucos Sabem” começa sua première mundial na próxima segunda-feira, durante a 54ª edição do Festival de Gramado…

... O filme, com direção de Hugo Prata e Felipe Novaes, tem José Loreto no papel principal.

O “Hoje em Dia”, da Record, estreou o “Rolê da Fu”, quadro com Márcia Fu diante de profissões e experiências diferentes.

O brasileiro “Corrida dos Bichos” foi o título de língua não inglesa mais assistido na Prime Video nos primeiros dias deste mês.

Hoje, às 20h, estreia o “De Olho no Voto”, na TV Cultura, com apresentação de Rodrigo Piscitelli e participação do economista Maurício Moura…

... O cientista político Carlos Melo é o primeiro convidado para falar da importância das eleições deste ano.

C´est fini

Os resultados demonstram o acerto da Sessão + SBT, criada para os 45 anos da emissora.

Numa dessas, considerando a riqueza dos arquivos da Anhanguera e tanta coisa que ainda tem lá, pode ser uma seguir com o programa além do aniversário.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

