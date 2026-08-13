Canal 1: IA avança na TV e Globo mira novos campeonatos de futebol
Nessa edição, Flávio Ricco analisa o avanço da inteligência artificial na TV e destaca novidades envolvendo SBT, Globo, Record e futebol.
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- Por: Flávio Ricco
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira
Uso de IA na televisão cresce, mas excesso pode comprometer a criatividade
Ferramenta avança rapidamente no meio, mas substituição do trabalho humano traz riscos
A inteligência artificial chegou de vez à televisão e 2026 vai sendo o ano em que esse movimento ganhou ainda mais força, principalmente com o avanço da IA generativa.
O crescimento na busca à ferramenta, observa-se, já acontece para diferentes finalidades, da criação de peças e trilhas à produção de conteúdos. Aí que bate o medo.
Em alguns casos, essa utilização é pontual. Parcimoniosa. Mas em outros, começa a ganhar espaço de maneira muito ampla, com consequências que também são inevitáveis.
O problema, no fim das contas, não está em usar a tecnologia, mas sim em permitir que ela substitua quem pensa, cria e dá personalidade ao conteúdo.
Televisão que é televisão depende essencialmente de criatividade, do dedo e da participação humana. Ideias surgem de pessoas, de experiências, de referências, sentimentos e até de erros.
É essa combinação que produz algo original.
E, por mais avançada que seja a tecnologia, ainda é difícil imaginar uma ferramenta generativa reproduzindo aquilo que realmente faz diferença: a capacidade de criar algo que surpreenda, emocione e tenha alma.
TV Tudo
Ano que vem
A direção do SBT tem atuado pontualmente e procurado atender as necessidades do agora, mas com as atenções voltadas para uma montagem de grade mais competitiva em 2027.
Fonte segura: mais de 35 projetos foram avaliados até agora.
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Uma coisa é certa
Sobre a dramaturgia, há o desejo de colocar no ar só novelas inéditas no ano que vem.
Já existem alguns títulos negociados e reservados.
Ibope – Rádio
Levantamento da audiência do rádio em São Paulo, maio a julho, mostra Alpha, Antena Um e Band FM nos três primeiros lugares.
Massa, Gospel e TMC nos três últimos.
Novo comando
A sexta temporada de “Arcanjo Renegado” entrou em pré-produção, e a novidade é Isabella Gabaglia na direção geral da série.
Integrante da equipe de direção desde sempre, ela se torna agora a primeira mulher a assumir a direção-geral de uma série brasileira de ação.
Olha a loucura
Ontem, aqui mesmo, se falou do patrocínio de uma novela turca no YouTube, o que nos leva a ver que a Record, com as suas, também não pode se queixar.
“Coração de Mãe”, em cartaz, tem patrocínio do Mercado Livre e outras 15 marcas envolvidas nos seus beakes.
A propósito
Ontem, dia lindo em Istambul, a correspondente internacional Patrícia Nielsen entrevistou Cansu Dere, protagonista de “A Iludida”, a próxima a entrar em cartaz na Record.
Exibição, em breve, no “Domingo Espetacular”.
Espanholização
Tem quem ainda não aceite que o futuro do futebol brasileiro, em pouco tempo, se resumirá a um “Real Madrid e Barcelona”, aqui representados por Flamengo e Palmeiras. Mas tudo nos leva a esta conclusão.
Os valores que esses clubes ganham entre patrocínios, televisão, premiações por colocações na tabela, venda de jogadores, camisas etc é zilhões de vezes superior aos demais.
Não tem como
O Corinthians, abaixo do Flamengo e o que mais fatura com os direitos de mídia e TV, mas o Palmeiras, por aí no mesmo nível que o São Paulo, se supera em todos os outros itens.
É um círculo vicioso. Porque têm mais, Flamengo e Palmeiras sempre ganharão mais. Em todos os sentidos.
Prioridade
Ainda do campo esportivo, a Globo está se empenhando com todas as forças, para voltar a transmitir os principais campeonatos regionais de futebol.
O Paulista, principalmente. Se ainda não foi, a Record, dona atualmente, será procurada para um acordo. É claro que por aí, a conversa poderá se estender por trocas de outras competições. Copa do Brasil, por exemplo.
Dúvidas da Fazenda
Ainda não está totalmente descartada a participação do Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão” ou em qualquer outra coisa na “Fazenda” da Record. Tem conversa.
Assim como pode ser possível também a participação de Dudu Camargo. O único problema dele é o jornal pela manhã.
Bate – Rebate
- Pelos playoffs da UEFA Champions League, o SBT vai transmitir. Fenerbahçe x Lyon, terça que vem, 16h…
- ... No dia 25, mesmo horário, será a vez de Bodo/Glimt x NEC Nijmegen. Na TV e no +SBT.
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- ... Filmada na Zâmbia ao longo de cinco anos, a série acompanha quatro predadoras em disputa por território, liderança e proteção das famílias.
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- Jovem Pan acaba de conquistar o prêmio Top de Marketing 2026, promoção da ADVB, como destaque de comunicação.
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- ... Será a primeira exibição do filme de João Wainer na televisão brasileira.
C´est fini
Por todo carinho e respeito que tenho pelo Carlos Alberto de Nóbrega, não encontro sentido nenhum em toda essa confusão que também envolve a sua ex, Andrea de Nóbrega, e a atual, Renata Dominguez.
Desgaste total. Daquelas que ninguém ganha nada com nada. Ao contrário, é só uma total queimação de filme.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!