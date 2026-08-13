Canal 1: IA avança na TV e Globo mira novos campeonatos de futebol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nessa edição, Flávio Ricco analisa o avanço da inteligência artificial na TV e destaca novidades envolvendo SBT, Globo, Record e futebol.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Uso de IA na televisão cresce, mas excesso pode comprometer a criatividade

Ferramenta avança rapidamente no meio, mas substituição do trabalho humano traz riscos

A inteligência artificial chegou de vez à televisão e 2026 vai sendo o ano em que esse movimento ganhou ainda mais força, principalmente com o avanço da IA generativa.

O crescimento na busca à ferramenta, observa-se, já acontece para diferentes finalidades, da criação de peças e trilhas à produção de conteúdos. Aí que bate o medo.

Em alguns casos, essa utilização é pontual. Parcimoniosa. Mas em outros, começa a ganhar espaço de maneira muito ampla, com consequências que também são inevitáveis.

O problema, no fim das contas, não está em usar a tecnologia, mas sim em permitir que ela substitua quem pensa, cria e dá personalidade ao conteúdo.

Televisão que é televisão depende essencialmente de criatividade, do dedo e da participação humana. Ideias surgem de pessoas, de experiências, de referências, sentimentos e até de erros.

É essa combinação que produz algo original.

E, por mais avançada que seja a tecnologia, ainda é difícil imaginar uma ferramenta generativa reproduzindo aquilo que realmente faz diferença: a capacidade de criar algo que surpreenda, emocione e tenha alma.

Imagem: Domingão tem quadro com IA - Divulgação

TV Tudo

Ano que vem

A direção do SBT tem atuado pontualmente e procurado atender as necessidades do agora, mas com as atenções voltadas para uma montagem de grade mais competitiva em 2027.

Fonte segura: mais de 35 projetos foram avaliados até agora.

Imagem de Daniela Beyrutti - Divulgação/Roberto Nemanis

Uma coisa é certa

Sobre a dramaturgia, há o desejo de colocar no ar só novelas inéditas no ano que vem.

Já existem alguns títulos negociados e reservados.

Ibope – Rádio

Levantamento da audiência do rádio em São Paulo, maio a julho, mostra Alpha, Antena Um e Band FM nos três primeiros lugares.

Massa, Gospel e TMC nos três últimos.

Novo comando

A sexta temporada de “Arcanjo Renegado” entrou em pré-produção, e a novidade é Isabella Gabaglia na direção geral da série.

Integrante da equipe de direção desde sempre, ela se torna agora a primeira mulher a assumir a direção-geral de uma série brasileira de ação.

Olha a loucura

Ontem, aqui mesmo, se falou do patrocínio de uma novela turca no YouTube, o que nos leva a ver que a Record, com as suas, também não pode se queixar.

“Coração de Mãe”, em cartaz, tem patrocínio do Mercado Livre e outras 15 marcas envolvidas nos seus beakes.

A propósito

Ontem, dia lindo em Istambul, a correspondente internacional Patrícia Nielsen entrevistou Cansu Dere, protagonista de “A Iludida”, a próxima a entrar em cartaz na Record.

Exibição, em breve, no “Domingo Espetacular”.

Imagem de Cansu Dere, protagonista de "A Iludida" - Divulgação

Espanholização

Tem quem ainda não aceite que o futuro do futebol brasileiro, em pouco tempo, se resumirá a um “Real Madrid e Barcelona”, aqui representados por Flamengo e Palmeiras. Mas tudo nos leva a esta conclusão.

Os valores que esses clubes ganham entre patrocínios, televisão, premiações por colocações na tabela, venda de jogadores, camisas etc é zilhões de vezes superior aos demais.

Não tem como

O Corinthians, abaixo do Flamengo e o que mais fatura com os direitos de mídia e TV, mas o Palmeiras, por aí no mesmo nível que o São Paulo, se supera em todos os outros itens.

É um círculo vicioso. Porque têm mais, Flamengo e Palmeiras sempre ganharão mais. Em todos os sentidos.

Prioridade

Ainda do campo esportivo, a Globo está se empenhando com todas as forças, para voltar a transmitir os principais campeonatos regionais de futebol.

O Paulista, principalmente. Se ainda não foi, a Record, dona atualmente, será procurada para um acordo. É claro que por aí, a conversa poderá se estender por trocas de outras competições. Copa do Brasil, por exemplo.

Dúvidas da Fazenda

Ainda não está totalmente descartada a participação do Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão” ou em qualquer outra coisa na “Fazenda” da Record. Tem conversa.

Assim como pode ser possível também a participação de Dudu Camargo. O único problema dele é o jornal pela manhã.

Imagem de Dudu Camargo - Divulgação

Bate – Rebate

Pelos playoffs da UEFA Champions League, o SBT vai transmitir. Fenerbahçe x Lyon, terça que vem, 16h…

... No dia 25, mesmo horário, será a vez de Bodo/Glimt x NEC Nijmegen. Na TV e no +SBT.

“Reino Selvagem” chega ao Discovery e à HBO Max em 27 de agosto…

“Reino Selvagem” chega ao Discovery e à HBO Max em 27 de agosto… ... Filmada na Zâmbia ao longo de cinco anos, a série acompanha quatro predadoras em disputa por território, liderança e proteção das famílias.

“Alucinação”, série inédita do Canal Brasil inspirada na trajetória de Belchior, estreia no próximo dia 29. Direção de Eduardo Albergaria.

Jovem Pan acaba de conquistar o prêmio Top de Marketing 2026, promoção da ADVB, como destaque de comunicação.

“Elis & Eu” estreia em 25 de agosto, revelando o lado maternal e pouco conhecido de Elis Regina pelo olhar do filho, João Marcello Bôscoli…

“Zico, o Samurai de Quintino” será exibido a partir desta sexta, 22h30, no Sportv…

... Será a primeira exibição do filme de João Wainer na televisão brasileira.

C´est fini

Por todo carinho e respeito que tenho pelo Carlos Alberto de Nóbrega, não encontro sentido nenhum em toda essa confusão que também envolve a sua ex, Andrea de Nóbrega, e a atual, Renata Dominguez.

Desgaste total. Daquelas que ninguém ganha nada com nada. Ao contrário, é só uma total queimação de filme.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

