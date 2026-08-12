Canal 1: Cenários virtuais, Band e SBT movimentam os bastidores da TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco debate o uso de cenários virtuais na televisão e reúne algumas novidades sobre Band, SBT, Record, GloboNews e TV Cultura.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Cenário virtual, você é contra ou a favor?

Há sempre uma discussão em torno da utilização dos cenários virtuais, de até que ponto eles podem ser aceitos ou não.

Entre votos contrários ou a favor, podemos concluir que existe um meio termo dos mais adequados.

Para situações de emergência ou programas esporádicos, com durações definidas, por que não? Afinal, é uma ferramenta com enormes recursos e das mais adequadas para ocasiões do tipo.

Nunca, porém, pode ser a primeira opção para produtos fixos da grade. Dentro de um tratamento maior e mais propício que todos merecem, um cenário fixo, especialmente pensado e construído, torna-se indispensável.

O virtual, quando usado de maneira permanente, quase sempre passa a sensação de improviso ou até de não querer gastar dinheiro com isso.

E a boa televisão, especialmente em seus produtos mais importantes, também se faz pela imagem que transmite.

Imagem: Camila Busnello e Roberto Cabrini no "cenário" do "Domingo Espetacular" - Reprodução/Instagram

TV Tudo

Vida complicada - 1

Na eleição de 1989, a Record bem pobrezinha e sérias dificuldades antes de ser vendida, não conseguiu entrar no pool do último debate Collor e Lula.

Mas o “Programa Ferreira Netto”, que ainda estava lá, decidiu convidar os dois candidatos para entrevistas e assim não ficar totalmente fora de um momento tão importante.

Vida complicada – 2

Última semana da campanha, época do fax ainda, foram enviados os devidos convites ao PT e PRN, respectivos partidos, para Lula e Collor participarem.

Collor apareceu, Lula não. O presidente do TSE, Francisco Rezek, estranhando a ausência dele, ligou e pediu que o programa fosse tirado do ar. Informado que ambos foram chamados nas mesmas condições, solicitou a cópia do fax e permitiu que a exibição continuasse.

Só para encerrar

No dia seguinte, criada toda uma confusão em torno, o presidente do PT, Plinio de Arruda Sampaio ligou para a direção da Record e pediu que o programa desse o mesmo espaço ao partido.

E foi dado, mas em vez do Lula, o próprio Plinio apareceu, com uma folha de perguntas prontas, para dar “entrevista”. E deu. A diferença toda ficou na audiência de um dia e do outro.

Mutatis mut1antis

Está aí a Band às voltas com o seu debate do dia 23, porque até agora não teve confirmadas as presenças dos dois primeiros colocados nas pesquisas, Lula e Flávio Bolsonaro.

Há ainda um trabalho de convencimento em curso, mas está muito difícil. Uma pena se isso vier a acontecer porque será a primeira vez desde 1989.

Imagem de Lula e Flávio Bolsonaro - Divulgação

Turcas em alta

“Amor de Aluguel” é mais um novo exemplo de como as novelas turcas encontraram espaço por aqui e agora também no YouTube.

A audiência e a patrocínio de uma grande marca só reforçam essa certeza. O digital está também sabendo se aproveitar desse interesse.

Indiscutível

Adriana Araújo foi bem contundente, na Band, ao falar da decisão da Record em entrevistar o marido de Maria da Penha, que ficou paraplégica depois de duas tentativas de homicídio.

Não havia, de fato, necessidade jornalística nenhuma de dar espaço a alguém que está proibido pela Justiça de falar publicamente sobre a ex-companheira.

Nova Repórter

A TV Cultura estreia no domingo a nova fase do “Repórter Eco”, agora com uma hora de duração, novo formato e apresentação da indígena Cleicí Patauá.

O programa também deixa os estúdios e vai para as ruas ampliar a cobertura sobre meio ambiente e emergência climática.

Imagem: Cleicí Patauá - Divulgação

Ruído - 1

O “GloboNews Radar” mal começou e já precisou lidar com manchetes sobre audiência e, agora, com fofoca de bastidor.

Camila Bomfim, sempre discreta, acabou envolvida em um suposto atrito com o repórter Túlio Amâncio.

Ruído - 2

Essa história do “GloboNews Radar” é só mais uma sem comprovação, entre as tantas atualmente em cartaz, e assim vamos indo. A fofoca pela fofoca.

Em vez de discutir o conteúdo e o desempenho do novo telejornal, tudo é empurrado para o terreno das mentiras. Tipo de ruído que o tempo se encarrega de desmentir, mas não sem antes fazer vítimas pelo caminho.

Samba na tela

A LeoDias TV estreia na próxima segunda-feira o “Hoje Tem Samba”, sob o comando de Leandro Brito, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Mumuzinho, Chrigor e Salgadinho já passaram pelos estúdios para as primeiras gravações.

Imagem do programa 'Hoje Tem Samba' - Divulgação

Bate – Rebate

“Colegas e o Herdeiro” estreia nos cinemas nesta quinta, resgatando os personagens do filme de 2013…

... Dirigido por Marcelo Galvão, o filme traz quatro novos protagonistas em uma aventura sobre amizade, coragem e inclusão.

Dia 31, a Record News inicia a sua série de entrevistas com candidatos ao Senado de todas as regiões…

... Começa com os principais concorrentes de São Paulo: André do Prado, Guilherme Derrite, Marina Silva, Ricardo Salles e Simone Tebet.

“Jackass: O Último é o Melhor” estreia hoje nas plataformas digitais…

... O filme de Jeff Tremaine poderá ser comprado ou alugado em diferentes serviços, entre eles Amazon Prime Video, Apple TV, Claro TV+ e Vivo Play.

O “Sessão +SBT” revisita hoje, às 21h30, grandes momentos do humor da sua história…

... Entre os destaques estão “Reapertura”, “Veja o Gordo”, “Coitado”, “Meu Cunhado” e “A Praça é Nossa”.

“A Igreja do Diabo” retorna a São Paulo para curta temporada em outubro, no Teatro Estúdio…

... Inspirado em Machado de Assis, o espetáculo premiado tem texto, direção e músicas de Guilherme Gila. Segundas e terças-feiras, às 20h.

O “Alerta Aeroporto” vem funcionando bem na programação da Record…

... O ritmo do Reinaldo Gottino é dos mais interessantes, deixando as histórias falarem por si, sem precisar forçar a mão.

“Meu Filho é um Musical” chega a São Paulo no dia 20, para curta temporada no Teatro Renault…

... A montagem celebra a trajetória e o legado de Paulo Gustavo, com direção de Ju Amaral e João Fonseca e roteiro de Fil Braz.

C´est fini

No Summit Globo, Manzar Feres e William Bonner discutiram os caminhos da influência e o valor da confiança na construção de relevância.

O encontro também marcou o lançamento da campanha “Sua marca conversa com o Brasil”, voltada ao mercado publicitário.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

