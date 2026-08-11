Canal 1: Audiência da TV, Xuxa e mudanças no SBT são destaques

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As emissoras Record, SBT, Globo e Band estão entre os destaques da coluna, que também aproveita para trazer novidades sobre Xuxa e Rafa Kalimann.

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Por : Flávio Ricco

: Flávio Ricco Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

Audiência da TV não muda e nem tem jeito de mudar

Hoje, na classificação da audiência da televisão brasileira, a única disputa que de fato existe é pela vice-liderança.

A Globo segue disparada na primeira colocação, sem qualquer perspectiva e nem circunstância de ser alcançada. A Band, por sua vez, ainda está concentrada em colocar ordem na casa e, neste momento, não se permite a voos mais ousados.

A questão está justamente ou se resume às duas principais concorrentes.

A Record, acomodada, não demonstra preocupação nenhuma em melhorar seus resultados. Do jeito que está, parece que está bom e vamos nessa.

Quanto ao SBT, apesar das tentativas, nada de mais interessante tem acontecido para buscar o lugar perdido há mais de seis anos.

É só bolinha de lado.

Um quadro, no fundo, no fundo, desanimador. E pior: pouco ou nada contribui para que a televisão aberta reaja à concorrência cada vez mais forte de outros meios.

É preciso fazer por merecer e, mais do que lugar na tabela, Record e SBT têm que voltar a disputar público. Porque, sem reação, a simples aceitação de hoje poderá custar bem caro amanhã.

Imagem ilustrativa da batalha entre as emissoras quanto à audiência da TV - Divulgação

TV Tudo

Show da Xuxa

O “Último Voo da Nave”, da Xuxa, no Rio, em 20 de dezembro, teve todos os ingressos vendidos no último final de semana. Maracanã lotado.

Tudo caminha para exibição, ao vivo, no Multishow e melhores momentos na Globo, depois do “Fantástico”. Mas sujeito ainda a confirmação.

Imagem: Xuxa - Divulgação

Debate da Band - 1

Desde que os debates existem, a Band sempre saiu na frente e foi a primeira a realizar, como aconteceu domingo com os candidatos a governador e também será com os presidenciáveis, dia 23. Todos, como sempre, muito bem realizados.

Algo orgulhosamente considerado, embora já com sérias as dúvidas de ser mesmo o melhor negócio.

Debate na Band – 2

Por exemplo, com relação a São Paulo, o fato mais comentado e repercutido no confronto Tarcísio versus Haddad foi a cabeçada do cinegrafista da Globo num repórter nos bastidores.

A audiência muito baixa, em se tratando de todas as praças, apenas demonstra que está tudo muito no começo. Candidatos frios e o eleitor nem aí.

Outro fator

Também por ser o primeiro e tudo muito no começo, os próprios candidatos morrem de medo de queimar na largada.

Não por acaso as ausências de Sergio Moro no Paraná e Eduardo Paes no Rio. A temperatura, os embates e a atenção crescem com o tempo.

Microfone aberto

A LeoDias TV, em parceria com o PlatôBR, também está abrindo espaço para os candidatos apresentarem suas propostas no “Política em Minutos”, com Caio Barbieri.

Silvia Abravanel, Simone Tebet e, mais recentemente, Romeu Zema já passaram pelo programa.

É ela

Rafa Kalimann, atriz e apresentadora, é a convidada do nosso programa nesta terça-feira, na LeoDias TV, às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

Uma conversa de vida e trabalhos.

Bem pensado

Nos jogos ao vivo, domingo, Dia dos Pais, na apresentação dos seus narradores, comentaristas e repórteres, a Globo inseriu nos caracteres nomes dos filhos e, em alguns casos, dos pais de cada um.

Uma iniciativa das mais simpáticas.

Ponto de virada

A chegada de Monica D’Alfonso à Diretoria de Redação do SBT News e a contratação de Alexandre Gimenez, ex-UOL, para a chefia da redação marcam um ponto de virada dos mais significativos.

Oito meses depois de entrar no ar, é hora de buscar resultados maiores. A nova dupla tem tudo para ajudar nessa próxima fase.

Trabalhos divididos

A dramaturgia da Globo tem diversificado bem essa proposta de não deixar só o Rio como eixo principal de suas novelas.

“Lá na Minha Terra”, do Mario Teixeira, terá parte de suas principais ações em São Paulo. Dira Paes como protagonista.

Imagem: Dira Paes - Divulgação

Bate – Rebate

Anitta é a convidada do “Sem Censura”, da Cissa Guimarães, hoje, às 16h, na TV Brasil…

... Além dela, Nídia Aranha, Rodney de Oxóssi e Hugo Gloss. Luana Xavier participa como debatedora.

“MasterChef Brasil” coloca fogo na cozinha em episódio dedicado ao churrasco…

... O 12º episódio, que vai ao ar hoje, terá participação de Leo Salles, campeão do “MasterChef Confeitaria”.

Muito interessante a série “Jornalistas no Front”, do "Fantástico"', sobre os bastidores da cobertura em áreas de guerra, crime e crises humanitárias…

... Trabalho do Caco Barcellos, Sara Pavani e Danielle Zampolo, em três episódios, sobre os riscos e dilemas de quem trabalha na linha de frente.

“Roda Viva” entrevista Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, ao vivo, em seus próximos programas…

... Tarcísio no dia 24 e Haddad, dia 31.

Leo Dias está mandando ver na produção do “Dossiê Celebridade”, novo programa da Band…

... Ontem, no Rio, ele gravou com o Belo, para o programa de estreia.

C´est fini

Bacana mesmo. Digna dos melhores elogios, a nova vinheta do SBT, comemorativa aos seus 45 anos e com a participação de todo o elenco da casa.

Trabalho de profissionais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

