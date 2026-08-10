Canal 1: Paralisação do Brasileirão gera debate e SBT ganha destaque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nessa edição da coluna de Flávio Ricco ele critica a pausa do Brasileirão durante o Mundial Feminino e comenta as novidades de Band, SBT e RedeTV!.

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A decisão de interromper o Campeonato Brasileiro masculino na metade do ano que vem, em razão da realização da Copa do Mundo Feminina, parece um equívoco.

São competições distintas, com públicos, calendários e operações diferentes. Não há uma dependência que justifique paralisar uma por causa da outra.

Até porque a estrutura existente no país permite que ambas aconteçam simultaneamente, sem maiores dificuldades. Os estádios e a logísticas são suficientes para atender aos dois eventos.

Quem perde com essa interrupção são todos os envolvidos. Os clubes têm seu planejamento comprometido, os torcedores ficam privados da principal competição nacional por um longo período e as emissoras detentoras dos direitos de transmissão também sofrem com a quebra de continuidade de um produto de enorme interesse.

A Record, por exemplo, que tem uma competição, mas não tem a outra, será tremendamente prejudicada.

Valorizar o futebol feminino é indispensável e deve ser uma prioridade. Mas isso não exige, necessariamente, colocar o Brasileirão em compasso de espera. Uma competição não precisa abrir espaço para a outra. Ambas podem conviver, crescer e se valorizar juntas.

Imagem de um estádio - José Manoel Idalgo / Agência Corinthians

TV Tudo

Toque de classe

Beira redundância, a toda hora destacar o trabalho da Amora Mautner e da equipe dela em “Quem Ama Cuida”.

Todas cenas aparecem com o dedo da direção. As últimas da Isabel Teixeira e José Loreto, por exemplo, foram sempre muito especiais. Coisa de cinema.

Imagem de Isabel Teixeira - Beatriz Damy

Transição

Em vez de trazer de fora e precisa de um tempo para esse alguém começar a entender funcionamento de tudo, a Band optou por uma solução caseira na direção do seu departamento comercial.

Sai Giselle Estefano e assume Rogério Domingos, ele que, também como ela, já estava lá há muito tempo.

Estreias da Rede TV!

A Rede TV! definiu para domingo que vem a estreia de “Melhor de Tudo”, série chinesa, às 23h30.

E confirma também o lançamento de “O Grande Vencedor”, dia 25, com apresentação de Gianne Albertoni. É um game show de viagens.

E tem outra

De volta ao MMA, a Rede TV! está transformando um dos seus estúdios em uma arena permanente de lutas.

A ideia é montar uma programação de lutas para toda última sexta-feira do mês.

Posto de observação

Um levantamento nos leva a um resultado de mais de 200 atrações internacionais no “Domingão”, isso nos tempos do Fausto Silva.

Atrações mesmo, de Tony Bennett, Bon Jovi, Shakira, Mariah Carey, Black Eyed Peas, Jimmy Cliff, Dionne Warwick e Scorpions a tantos outros. Por que não mais em programa nenhum?

Imagem de Shakira - Divulgação

Outro nível – 1

As "Câmeras Escondidas" exibidas ontem deixaram uma impressão difícil de ignorar.

A parceria com a Warner Bros. Pictures e as participações de astros de Hollywood como J.J. Abrams e Anne Hathaway colocaram o quadro em um patamar pouco comum para a TV brasileira.

Outro nível - 2

Não é só uma ação de divulgação de filme. É o reconhecimento de um formato que atravessou fronteiras e hoje desperta interesse até de grandes nomes de Hollywood.

Isso diz bastante sobre a força da marca construída pelo SBT.

Festival do SBT

Evidente que todo desenho de homenagens ao SBT nos seus 45 anos, foi discutido e planejado intensamente.

Mas será que em vez de começar com Silvio Santos, terminar com ele não pegaria melhor? A cereja do bolo?

Tá no páreo

Além do SporTV, em negociações com a LiveMode sobre o sublicenciamento dos jogos do campeonato espanhol, LaLiga, a Paramount+ também continua nessa parada. Detalhes sendo discutidos.

O que vai contar e decidir tudo isso é o tamanho da grana.

Você decide

A Ge TV encontrou uma maneira interessante de aproximar ainda mais o torcedor da sua transmissão.

Em vez da definição partir dela, abriu votação para que o público escolha qual jogo da 24ª rodada do Brasileirão será exibido no domingo, dia 23: Palmeiras x Vasco, Bragantino x Grêmio ou Vitória x Bahia.

Bate – Rebate

O A&E estreia nesta segunda-feira, a minissérie documental "Culto à Personalidade"...

... Produção em seis episódios dedicada a investigar alguns dos líderes de seitas mais conhecidos da história, como Charles Manson, David Koresh e Jim Jones.

A Billboard Brasil realiza na quarta a primeira edição nacional do Power Players, lista que vai destacar 50 dos principais executivos e profissionais da indústria da música no país…

... Além da homenagem aos nomes mais influentes do mercado, o evento, no Hotel Unique, também anunciará o Executivo do Ano de 2026.

Augusto Branco, um dos principais nomes da poesia aforística, estreia na ficção com o romance "A Samira e o Deserto"...

... Depois de conquistar milhões de leitores com seus poemas, Branco inicia uma nova fase na literatura.

O Canal Brasil prepara uma programação especial para o Festival de Cinema de Gramado, desta quarta-feira até o dia 22…

... Além das edições especiais do “Cinejornal”, transmissões de vários momentos, além da abertura e encerramento.

A transmissão da Copa do Mundo foi um grande negócio para o SBT…

... A audiência cresceu, o alcance foi expressivo e o desempenho entre o público jovem e nas plataformas digitais mostrou que existe espaço para ampliar essa frente de negócios

C´est fini

A decisão da RedeTV! de deixar de considerar o tempo real do Ibope e passar a destacar métricas digitais, ações de merchandising e pesquisas próprias nas suas análises simplesmente não faz o menor sentido.

Tentar substituir o Ibope por outros números só cria uma comparação que interessa à própria emissora, mas dificilmente convence mercado, anunciantes ou quem acompanha o setor.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

