Canal 1: Band renova o E.C., SBT busca audiência e Record estreia "Reis"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esporte, entretenimento e bastidores da TV: confira as principais mudanças no Band E.C., bem como os desafios do SBT e os planos futuros da Record.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O “Band E.C.”, desde as suas primeiras exibições, em 2007, entre mudanças de formatos e diferentes fases, sempre buscou se adaptar aos novos hábitos do público.

Tendo em vista essa mesma preocupação, uma nova temporada de mudanças acaba de ser decidida, talvez até a mais ampla e abrangente de todas.

O esporte, claro, continuará como eixo principal, mas não o único, porque, com a já decidida inclusão de quadros de entretenimento, games e novos formatos, a Band deseja apostar na ampliação do seu alcance, com possibilidades de conversar com diferentes faixas de público e tornar o conteúdo mais variado.

É um caminho, percebe-se, que vai bem ao encontro da televisão atual. Os programas segmentados, muitas vezes, precisam abrir espaço para outros ingredientes sem perder a identidade.

O desafio estará justamente aí: preservar a credibilidade construída ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, apresentar novidades capazes de renovar o interesse do telespectador.

Mantido aos sábados e sob o comando de Kalinka Schutel, o “Band E.C.” prepara-se para esta nova etapa que, se bem conduzida, poderá ampliar ainda mais a sua importância na programação da Band.

Imagem de Kalinka Schutel - Divulgação

TV Tudo

Pedreira - 1

As poucas exibições até agora devem ter mostrado à equipe do “SBT Cidades” que a parada não é fácil.

O público desse horário, final de tarde, começo de noite, há muito tempo foi levado a encontrar programas bem diferentes deste que Rodrigo Bocardi passou a apresentar.

Imagem: SBT – Rodrigo Bocardi e Érica Reis - Divulgação/SBT

Pedreira – 2

Elementos suficientes nesta hora já devem existir para as correções de rota que o “SBT Cidades” necessariamente terá que realizar. Isso é uma coisa.

Mas a outra, mais complicada e com maiores exigências, será buscar o público que se acostumou a assistir à Globo, à Record e à Band no horário. Quebra de hábito, na TV, é sempre bem complicada.

Rescaldo

Os tantos desencontros, envolvendo programas, apresentadores e jornalistas desses últimos dias, não contribuem rigorosamente em nada na vida da TV.

Os confrontos, além de desnecessários, são bem desproporcionais e as suas consequências sempre lamentáveis.

A televisão, ou algumas delas, numa fase como de agora, está conseguindo se destacar mais pelos fuzuês dos bastidores. Nada que leve ninguém a lugar nenhum.

Reis inédita

A Record está guardando para o final de setembro o início da exibição da 12ª temporada de “Reis”, inédita na TV aberta.

Juliana Knust é um dos principais nomes de “A Emboscada”.

Imagem de Juliana Knust - Reprodução/Instagram

Setembro

A direção da Band, com total participação de Guillermo Pendino, está se ajeitando para anunciar agora, em setembro, as novidades da programação para este ano ainda.

Luciana Gimenez e Leo Dias entre elas.

90 anos

Em se tratando da Band, todos os seus contratados e diferentes setores estão sendo convidados a participar do planejamento para a festa dos 90 anos do Grupo Bandeirantes.

A ideia é reservar todo o mês de maio de 2027 para essas comemorações.

Vale destacar

As verticais, mesmo no começo por aqui, já cumprem um papel bem significativo no nosso mercado.

Além de atender a toda uma demanda de consumo, abriram espaço para atores e atrizes que, há tempos, vinham encontrando dificuldade para se encaixar nas novelas tradicionais.

Novo caminho

Outro aspecto das verticais que chama atenção é a possibilidade de revelar novos talentos.

Em certa medida, passaram a exercer o papel que "Malhação" desempenhou por muitos anos na Globo.

Mundo novo - 1

Por muito tempo, a “reserva de mercado” foi um dos principais entraves na vida da produção independente no Brasil.

Podia-se fazer, mas as dificuldades eram enormes para conseguir exibir. Era na TV e só na TV.

Imagem: Dani Calabresa vai estrear nas verticais - Divulgação

Mundo novo – 2

Nos dias atuais, os meios de exibição se multiplicaram tremendamente, assim como passaram a ser inúmeras as possibilidades de colocação.

E outra: na realização das novelas, a Globo, em muitas ocasiões, foi a única ou principal opção. Nos tempos atuais, tem muita gente boa produzindo.

Bate – Rebate

“A Fazenda” já tem os seus 22 participantes definidos. Uma boa maioria, no entanto, ainda não está com o contrato assinado…

... A estreia do programa, confirmada, será em 14 de setembro.

Convidado pela Prime Video, Marcelo Serrado vai fazer o filme sobre a vida de Marília Mendonça…

... O papel é o do empresário da cantora, Wander Oliveira.

Fernanda Gentil acertou com a TV Connect, dos Estados Unidos…

... Mas também vai continuar com os seus compromissos normalmente por aqui, entre canal próprio, rede de entregas e CazéTV.

Veio a explicação de por que só deu Silvio Santos nesta primeira semana de homenagens ao SBT pelos seus 45 anos…

... Na verdade, a série começou com ele, mas, a partir da semana que vem, serão destacados outros artistas e acontecimentos…

... Momentos de Hebe, Gugu, Jô, Golias..., até chegar aos dias atuais.

C'est fini

Networking: Johnny e Paulo Saad receberam o cineasta Walter Salles para uma reunião e almoço na Band.

Em um encontro dos mais cordiais, foi discutida a utilização do arquivo da TV na realização do filme sobre a Democracia Corintiana. Caio Carvalho também teve uma conversa com ele sobre o Arte 1.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!