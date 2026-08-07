Canal 1: Band renova o E.C., SBT busca audiência e Record estreia "Reis"
Esporte, entretenimento e bastidores da TV: confira as principais mudanças no Band E.C., bem como os desafios do SBT e os planos futuros da Record.
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O “Band E.C.”, desde as suas primeiras exibições, em 2007, entre mudanças de formatos e diferentes fases, sempre buscou se adaptar aos novos hábitos do público.
Tendo em vista essa mesma preocupação, uma nova temporada de mudanças acaba de ser decidida, talvez até a mais ampla e abrangente de todas.
O esporte, claro, continuará como eixo principal, mas não o único, porque, com a já decidida inclusão de quadros de entretenimento, games e novos formatos, a Band deseja apostar na ampliação do seu alcance, com possibilidades de conversar com diferentes faixas de público e tornar o conteúdo mais variado.
É um caminho, percebe-se, que vai bem ao encontro da televisão atual. Os programas segmentados, muitas vezes, precisam abrir espaço para outros ingredientes sem perder a identidade.
O desafio estará justamente aí: preservar a credibilidade construída ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, apresentar novidades capazes de renovar o interesse do telespectador.
Mantido aos sábados e sob o comando de Kalinka Schutel, o “Band E.C.” prepara-se para esta nova etapa que, se bem conduzida, poderá ampliar ainda mais a sua importância na programação da Band.
TV Tudo
Pedreira - 1
As poucas exibições até agora devem ter mostrado à equipe do “SBT Cidades” que a parada não é fácil.
O público desse horário, final de tarde, começo de noite, há muito tempo foi levado a encontrar programas bem diferentes deste que Rodrigo Bocardi passou a apresentar.
Pedreira – 2
Elementos suficientes nesta hora já devem existir para as correções de rota que o “SBT Cidades” necessariamente terá que realizar. Isso é uma coisa.
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Mas a outra, mais complicada e com maiores exigências, será buscar o público que se acostumou a assistir à Globo, à Record e à Band no horário. Quebra de hábito, na TV, é sempre bem complicada.
Rescaldo
Os tantos desencontros, envolvendo programas, apresentadores e jornalistas desses últimos dias, não contribuem rigorosamente em nada na vida da TV.
Os confrontos, além de desnecessários, são bem desproporcionais e as suas consequências sempre lamentáveis.
A televisão, ou algumas delas, numa fase como de agora, está conseguindo se destacar mais pelos fuzuês dos bastidores. Nada que leve ninguém a lugar nenhum.
Reis inédita
A Record está guardando para o final de setembro o início da exibição da 12ª temporada de “Reis”, inédita na TV aberta.
Juliana Knust é um dos principais nomes de “A Emboscada”.
Setembro
A direção da Band, com total participação de Guillermo Pendino, está se ajeitando para anunciar agora, em setembro, as novidades da programação para este ano ainda.
Luciana Gimenez e Leo Dias entre elas.
90 anos
Em se tratando da Band, todos os seus contratados e diferentes setores estão sendo convidados a participar do planejamento para a festa dos 90 anos do Grupo Bandeirantes.
A ideia é reservar todo o mês de maio de 2027 para essas comemorações.
Vale destacar
As verticais, mesmo no começo por aqui, já cumprem um papel bem significativo no nosso mercado.
Além de atender a toda uma demanda de consumo, abriram espaço para atores e atrizes que, há tempos, vinham encontrando dificuldade para se encaixar nas novelas tradicionais.
Novo caminho
Outro aspecto das verticais que chama atenção é a possibilidade de revelar novos talentos.
Em certa medida, passaram a exercer o papel que "Malhação" desempenhou por muitos anos na Globo.
Mundo novo - 1
Por muito tempo, a “reserva de mercado” foi um dos principais entraves na vida da produção independente no Brasil.
Podia-se fazer, mas as dificuldades eram enormes para conseguir exibir. Era na TV e só na TV.
Mundo novo – 2
Nos dias atuais, os meios de exibição se multiplicaram tremendamente, assim como passaram a ser inúmeras as possibilidades de colocação.
E outra: na realização das novelas, a Globo, em muitas ocasiões, foi a única ou principal opção. Nos tempos atuais, tem muita gente boa produzindo.
Bate – Rebate
- “A Fazenda” já tem os seus 22 participantes definidos. Uma boa maioria, no entanto, ainda não está com o contrato assinado…
- ... A estreia do programa, confirmada, será em 14 de setembro.
- Convidado pela Prime Video, Marcelo Serrado vai fazer o filme sobre a vida de Marília Mendonça…
- ... O papel é o do empresário da cantora, Wander Oliveira.
- Fernanda Gentil acertou com a TV Connect, dos Estados Unidos…
- ... Mas também vai continuar com os seus compromissos normalmente por aqui, entre canal próprio, rede de entregas e CazéTV.
- Veio a explicação de por que só deu Silvio Santos nesta primeira semana de homenagens ao SBT pelos seus 45 anos…
- ... Na verdade, a série começou com ele, mas, a partir da semana que vem, serão destacados outros artistas e acontecimentos…
- ... Momentos de Hebe, Gugu, Jô, Golias..., até chegar aos dias atuais.
C'est fini
Networking: Johnny e Paulo Saad receberam o cineasta Walter Salles para uma reunião e almoço na Band.
Em um encontro dos mais cordiais, foi discutida a utilização do arquivo da TV na realização do filme sobre a Democracia Corintiana. Caio Carvalho também teve uma conversa com ele sobre o Arte 1.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira