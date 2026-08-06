Canal 1: Números do Ibope geram debate e SBT celebra seus 45 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco questiona a forma de medição do Ibope, comenta os 45 anos do SBT e destaca as principais novidades nos bastidores da televisão.

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A forma do Ibope apresentar seus números é injusta e das mais equivocadas

O Ibope, poque acha que deve assim ou não tem condições de fazer melhor, insiste em individualizar e só apresentar os resultados de cada TV aberta, contra a soma das plataformas de streaming e dos canais da TV paga.

Nada pode ser mais injusto e incoerente.

Se existem condições de fornecer a soma, devemos concluir que ela é feita a partir do resultado de cada uma. Netflix dá isso, Globoplay aquilo, Prime aquele tanto e assim por diante. Este é um ponto.

O outro é se os números obtidos são inteiramente confiáveis, por que não tornar público este desempenho individual do streaming e TV por assinatura?

Ou por que só o de Globo, Record, SBT, Band e companhia bela é que precisam ser e continuar assim?

O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco.

E isto, talvez nem todos os dias, mas uma semaninha por mês, para se ter melhor ideia já reduziria bem as tantas leituras erradas.

Então, por que não? O que impede?

Ainda seguiríamos longe do “mundo ideal”, claro, mas pelo menos diante de uma situação maias clara e justa. Concorda?

Imagem: Ibope - Divulgação

TV Tudo

Não é por nada

Não tem nada mais ilógico do que, por exemplo, querer mostrar que Globo ou SBT... ou Record, perdeu do streaming neste ou naquele horário. Então quem ganhou, cara pálida?

Se não quer ou não tem condições apresentar os números de cada um, não deve colocar todos no mesmo bolo. Seguir com isso é de uma incoerência total.

Também tem o seguinte

O que a TV aberta, e por aí Globo, SBT, Record, Band e companhia bela, está fazendo para não permitir esta e outras distorções do Ibope?

Ao que parece, nada. O nem aí sempre tem um preço.

Band em festa

Ontem foi um dia de comemorações na Band, graças ao terceiro lugar do “Brasil Urgente” na terça-feira.

O programa, no seu horário de exibição, com muita prestação de serviço e bem alavancado pelo “Melhor da Tarde”, só foi superado pela Globo e Record.

Imagem: Joel Datena - Divulgação/LeoDias TV

Boa ideia

Em meio a tantas discussões que cercam a arbitragem, um programa dedicado exclusivamente ao tema chega em boa hora.

O "Giro do Apito", com Maurício Noriega e Sálvio Spinola, dois craques, tem essa proposta. E com a intenção de explicar regras, analisar lances e traduzir decisões.

Imagem: Maurício Noriega e Sálvio Spinola - Divulgação/R7

A propósito

Propositadamente na nota acima, não foi colocado que o “Giro do Apito” está nas plataformas da Record.

E isso é muito bom. Parece que passou a existir por lá o desejo de realizar esta correção e voltar a investir no digital.

Tá bem legal

Todas as homenagens ao SBT e aos seus 45 anos são perfeitamente justas.

Uma história que se mistura à vida e ao trabalho de Silvio Santos, em cima de tudo o que ele faz para chegar onde chegou e se tornar dono de uma das mais importantes redes de TV do país.

Só um porém

No ar, as comemorações do aniversário do SBT, todos os seus recuerdos, ainda estão muito limitadas à figura de Silvio Santos.

Evidente que ele merece tudo e mais um pouco, mas é também necessário destacar outros fatos e demais figuras que ajudaram a construir tão bela história.

No mesmo ponto

Sobre Catia Fonseca e a Jovem Pan nada mais significado aconteceu nesses últimos dias. Se vai rolar ou não.

Existe a proposta para um programa diário e as condições, de lado a lado, foram colocadas. Mas ainda falta uma conversa final.

Tem o seguinte

O “SBT Cidade”, do Rodrigo Bocardi e Érica Reis”, no ar desde esta última segunda, também será exibido aos sábados. Mas sem os dois.

A apresentação será de Luara Castilho.

Imagem: Luara Castilho - Divulgação/SBT

E outro detalhe

Luana Castilho acaba de ser definida também, como nova apresentadora do tempo no “SBT Brasil” e do SBT News.

E sem deixar a reportagem, especialmente durante o período das eleições.

Bate – Rebate

Sete anos depois, "Carta a um Jovem Ator", com João Vithor Oliveira, reestreia nesta sexta-feira no Teatro Municipal Domingos Oliveira, no Rio....

... Este retorno acontece no ano em que Domingos Oliveira completaria 90 anos.

Hoje vai ao ar, das 12h às 12h, uma edição especial do "Revista Brasil", da rádio Nacional, para celebrar os seus 40 anos.

O Prêmio Grande Otelo 2026 terminou com um fato raro: "Manas", de Marianna Brennand, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, empataram na votação e dividiram o troféu de Melhor Longa de Ficção...

... "Manas" encerrou a noite com cinco prêmios, enquanto "O Agente Secreto" conquistou quatro estatuetas...

... Enquanto "Homem com H", de Esmir Filho, foi o grande campeão da premiação, ao somar seis troféus, entre eles Melhor Ator para Jesuíta Barbosa e o Voto Popular.

O Times Brasil | CNBC estreia, ainda em agosto, novos programas produzidos em seu estúdio de Inteligência Artificial Integrada...

... Entre esses, "Quantum", com Walter Longo, "Tech Check", de Christiane Pelajo, e o "EY Insights", voltado ao mundo dos negócios.

O campeonato alemão estava no colo da Rede TV!...

... Porque alguém de lá resolveu fazer jogo duro, foi parar na Jovem Pan.

C´est fini

Está bem difícil aceitar a facilidade com que as redes sociais tentam transformar falta de respeito em entretenimento.

Chamar Boni de "gagá", como fez um internauta, ignora não apenas a pessoa, mas a trajetória de um dos maiores responsáveis pela construção da televisão brasileira. Com que a melhor resposta veio próprio Bonifácio, com lucidez, bom humor e inteligência que sobra.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

