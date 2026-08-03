Canal 1: Injustiçado no passado, SBT Repórter pode representar um ganho de qualidade ao SBT

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Vídeo de sucesso no passado, SBT Repórter pode ser o resgate de qualidade, prestígio e audiência que a grade da emissora precisa hoje

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Injustiçado no passado, SBT Repórter pode representar um ganho de qualidade ao SBT

O “SBT Repórter” é um daqueles casos que a televisão brasileira tem na lista dos inexplicáveis.

Quando foi lançado, em 1995, primeiro com a direção de Mônica Teixeira e, depois, de Odilon Coutinho, tornou-se um produto de enorme prestígio. Audiência, repercussão e faturamento caminhavam juntos, de mãos dadas. Era um programa que se pagava e ainda conceituava a imagem da emissora.

Porém, em um determinado momento, graças a uma planilha falsa e fraudulenta, feita na maldade conforme relato do diretor comercial de então, Rubens Carvalho, foi decidida a sua descontinuidade.

Tudo em favor de fazer uma televisão mais barata, “porque os resultados serão os mesmos”.

Foi por aí, em meio a outras aberrações do tipo, o início de uma das principais derrocadas do SBT. O programa teve a sua produção interrompida e acabou relegado a aparições esporádicas, muitas vezes atendendo interesses comerciais, na “chapa branca” descarada, ou em versões sem o mesmo cuidado de antes.

Nunca mais, e nem mesmo agora, voltou a ser o mesmo.

A pergunta continua atual: por que não recuperar um formato que já provou seu valor? Em um momento em que a grade do SBT carece de produtos de maior qualidade e identidade, o “ SBT Repórter” reúne todas as condições para voltar a ocupar um espaço fixo e merecido na grade. Não seria uma aposta no passado, mesmo porque as suas valorosas equipes jamais serão novamente reunidas, mas o resgate de uma marca que já demonstrou, na prática, toda a sua capacidade de entregar audiência, prestígio e receita.

Assim como corrigir um problema, que nunca foi o formato, mas a decisão de deixar de investir nele.

(Marília Gabriela apresentou o SBT Repórter no passado) - Divulgação

TV Tudo

Futuro em questão

A informação no mercado é que a N Sports está em busca de investidor, para tornar possível a boa continuidade das suas operações e serviços.

A situação pós Copa está longe de ser a ideal. Um dos que saíram, por exemplo, foi o narrador e apresentador Gerson Jr.

Gerson Jr. - (Divulgação)

Quem explica?

Apesar de a própria Conmebol já dar como certa a transmissão das próximas temporadas da Libertadores pela Paramount+, o anúncio oficial ainda não foi feito.

Sabe-se lá a razão. Ou quando pretendem.

Problema de sempre

Hoje, considerando tudo, temos uma enorme quantidade de canais esportivos, o que, de um lado, é muito bom.

Mas de outro, e pela própria questão da sobrevivência, todos têm necessidade de contar sempre com bons atrativos em suas grades de programação. Uma boa maioria, não está conseguindo. Pior: passam por situação bem difícil.

Passe errado

A X Sports, canal aberto, graças ao acordo com a Disney, tinha jogos da Premier League, LaLiga, campeonatos italiano e português, entre outros.

Só que resolveu romper esse acerto e trocar pelo francês, russo e saudita. Todos bem ruinzinhos de audiência. Certo pelo incerto.

Copa do Brasil - 1

Assuntando aqui e ali, é possível ter uma melhor ideia e chegar a algumas conclusões sobre essa próxima licitação da Copa do Brasil, para 2027 a 2030.

A CBF recebeu mais propostas do que imaginava. Daí certa demora.

Copa do Brasil – 2

Globo, não tem erro, vai levar. Não perde de jeito nenhum. Mas há a possibilidade de mais uma aberta, SBT ou Record, com um pacote menor.

Na TV fechada, SporTV com certeza. E, talvez, uma outra, entre ESPN, Paramount e Amazon. YouTube deve dar GE, com LiveMode (Cazé) descartada. Meio que lógica.

Volta dela

Depois de um descanso de mais de 20 dias, substituída por Valéria Almeida e Talitha Morete, Patrícia Poeta está reassumindo o comando do “Encontro” nesta segunda-feira.

Além de um VT sobre a viagem dela na Turquia, o programa ainda terá as presenças de Daphne Bozaski e Ganrirela Medvedovsky.

Patrícia Poeta - (Instagram)

Importação

A nova "Vale Tudo" da Globo, de 2025, estreia nesta segunda-feira na Telefuturo, do Paraguai.

O lançamento só reforça a freguesia, depois das exibições de “Pantanal”, “Renascer” e “Terra e Paixão”, todas com bom desempenho de audiência.

Champions de graça

A TNT Sports anunciou novos pacotes comerciais para a cobertura da UEFA Champions League 2026/27 em seu canal no YouTube. Serão 31 jogos ao vivo e gratuitos.

Além das transmissões, os parceiros comerciais terão espaço em diferentes formatos de publicidade antes, durante e depois dos jogos, com ações integradas entre estúdio, transmissões e demais plataformas digitais da marca.

O lado bom

Levada por alguma razão, a direção da Rede TV! decidiu centralizar numa só impressora as necessidades dos seus diversos departamentos, entre produção e jornalismo.

A medida, a princípio inexplicável, tem um fundo saudável: a necessidade do bom preparo físico, entre o start da reprodução e o correr para buscar. Uma São Silvestre particular.

Horários diferentes

Na Record, com vistas às eleições, os debates para governadores serão realizados nos dias 21 de setembro e 13 de outubro na faixa da tarde, primeiro e segundo turnos, às 13h25.

Já os presidenciais, 27 de setembro e 13 de outubro, dois domingos, às 21h.

Mariana Godoy vai mediar o debate do Rio - Instagram

Bate – Rebate

Valeu muito a pena: a Itatiaia informa que fechou a cobertura da Copa do Mundo de 2026 com números expressivos: mais de 25 milhões de pessoas alcançadas e 600 milhões de visualizações em seus conteúdos...

... Foi a sua 16ª cobertura in loco da competição, movimentando mais de 100 profissionais, com equipes espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos, México e Canadá.

A transição entre o "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" e o "Comédia SBT" mostra como é importante ter alguém que entenda, cuidando disso...

... A passagem de um para o outro tem tudo a ver. Tem uma “conversa” entre eles...

... Victor Sarro e Rodrigo Capella também estão saindo no lucro com essa nova fase do programa.

Na Cultura, o “Roda Viva” desta segunda-feira, 22h, recebe o endocrinologista Bruno Halpern. Foco na questão da obesidade e avanço das chamadas canetas emagrecedoras.

O "Dog House Brasil", que a Sabrina Sato vai apresentar no GNT e Globoplay, também terá desdobramentos nas redes sociais...

... Uma espécie de micro reality com episódios curtos, mostrando a rotina dela ao lado de seus cães.

Depois da temporada carioca, "O Funcionário Que Pede Para Não Ser Identificado" estreia, nesta quarta, no Teatro Anchieta, do Sesc Consolação...

... Escrito e dirigido por Michel Melamed, o espetáculo reúne Inez Viana, Simone Mazzer, Thalma de Freitas e Yasmin Gomlevsky.

C´est fini

Sobre os debates presidenciais, em se tratando do primeiro turno e dos dois primeiros colocados nas pesquisas, uma coisa é certa: Flávio Bolsonaro não irá onde o Lula não for. E a recíproca também é verdadeira.

Diante disso, em se tratando de TV, é enorme o risco de Band e SBT ficarem sem os dois. Para Record e Globo, mais às vésperas, são maiores as chances de comparecimentos dos dois.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira