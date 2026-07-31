Canal 1: Após volta ao futebol, Record ainda precisa dar o próximo passo no esporte

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Emissora acertou ao investir em Paulista e Brasileirão, mas decisões sobre Copa do Brasil e outros torneios indicarão seu real tamanho nos esportes

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Faltas um pouco mais de garra e vontade da Record no campo esportivo

A volta da Record ao futebol, primeiro com o Campeonato Paulista e depois com o Brasileirão, foi uma das decisões mais acertadas da sua direção nesses últimos tempos. Não apenas por honrar as tradições, mas pelos resultados alcançados e o reposicionamento da marca no mercado de transmissões esportivas.

A questão agora é saber se esse movimento terá continuidade ou se continuará restrito ao que foi conquistado.

Ficar de fora da Copa do Mundo já representou uma oportunidade perdida. Um evento dessa dimensão, além de agregar prestígio, tem como outros fatores a favor, o fortalecimento da imagem, impulso comercial e a presença entre os grandes players do mercado. Entre terreno perdido e ausência sentida, as duas coisas.

Mas já foi.

Agora temos os direitos da Copa do Brasil começando a entrar em jogo. Globo e SBT já demonstraram interesse. A Record, como todas, também foi convidada, mas, oficialmente, ainda não tem nada definido a respeito. A sua participação ou não está em análise.

Aliás, esta é uma decisão que não pode se limitar apenas a apenas uma competição, mas ser mais ampla e até definitiva: se existe mesmo o interesse de se colocar entre os principais protagonistas das grandes transmissões esportivas ou só continuar do jeito que está, em uma posição intermediária.

Quando se trata desse mercado não existe meio-termo. Quem decide competir tem que entrar com tudo, de forma clara, planejada e consistente. Permanecer entre a cautela, indecisão e timidez nunca levará aos melhores resultados. O esporte, e em tudo que ele significa, exige continuidade, estratégia e disposição para entrar na briga até o fim.

Equipe Record - (Divulgação)

TV Tudo

Bastidor político

Fonte do Alvorada assegura que o presidente Lula está disposto a aceitar os convites de todas as TVs para dar entrevista como candidato. Sem qualquer problema. Desde que do seu gabinete em Brasília, sem ter a necessidade de ir aos estúdios .

Record e SBT já toparam. Globo ainda não.

Lula - Divulgação

Sinal amarelo

Trocar programação por televendas pode resolver um problema de caixa imediato, mas dificilmente ajuda a fortalecer uma TV no médio e longo prazos. O telespectador percebe esse movimento — e costuma reagir.

No caso da Rede Massa, conforme notícias do TV Pop, as recentes mudanças na grade e as dificuldades operacionais fizeram acender um sinal de alerta. Preservar a identidade de uma afiliada passa, antes de tudo, por valorizar seu conteúdo.

Guardadas as proporções

Tudo o que foi colocado acima, também se aplica à Band. O dinheiro da igreja colocado no seu horário nobre – hoje fala-se em R$ 6 mi/mês, sem dúvida fortalece pontualmente o caixa.

Mas se colocar nessa conta, o que se perde com ele ou deixa-se de faturar com o que vem depois, o prejuízo é enorme.

E vamos combinar

Se vender horários resolvesse a vida de qualquer televisão, a Rede TV! seria, já de muito tempo, a maior de todas. Tal prática é a maior especialidade da casa.

No entanto, a rabeira é o seu lugar cativo de sempre.

Sou testemunha

Posso assegurar, porque já estive lá: a Rede Massa, e muito especialmente a sua geradora em Curitiba, é uma das TVs mais completas e bem equipadas do país.

Maior até do que muitas cabeças-de-rede que também conhecemos.

Só confirmando

Ontem, a direção de jornalismo do SBT dispensou os serviços de Thiago Gardinalli, ex-Record, contratado em março deste ano.

Darlisson Dutra, a partir de hoje, assume a apresentação do “Se Liga Brasil!”. Descarta-se, assim, a possibilidade de trazer alguém de fora.

Mudanças à vista

O “Agro Mais”, de todas as manhãs na Band, não vai fechar, mas iniciará um bem significativa processo de mudanças, desde cenário, parte gráfica, novos quadros e previsão do tempo.

Apresentação segue com Carolina Rabelo e Valteno de Oliveira.

Carolina Rabelo - Divulgação

Você sabe por que?

Capítulo 1: algumas razões foram colocadas e espalhadas para justificar a mudança na estreia do “Aeroporto – Área Restrita” no SBT.

Inicialmente seria em agosto, em meio as comemorações do aniversário e, depois, transferidas para 4 de setembro.

Você sabe por que?

Capítulo 2: o verdadeiro motivo da mudança da estreia do “Aeroporto” é que um dos personagens principais das matérias será candidato a deputado federal nas próximas eleições. Isso não pode.

Tudo o que estava gravado e se referia a ele, teve que ser refeito e editado de novo. Daí a mudança.

Preparação especial

“Paraíso Perdido”, próxima novela do Globoplay, vai iniciar as suas gravações em setembro.

Mas já a partir da próxima semana, o elenco com Alanis Guillen, Alexandre Nero, Maeve Jinkings, Juliano Floss e Eduardo Sterblitch, entre outros, inicia todo processo de preparação. É uma estreia prometida para abril do ano que vem.

Nas ruas

Renata Vasconcellos e César Tralli deixaram o estúdio para gravar a série especial "JN nas Ruas – Brasil que Ensina", que será exibida pelo “Jornal Nacional” no período eleitoral.

Um dos cenários escolhidos foi o Viaduto Santa Ifigênia, em São Paulo, onde os dois conversaram com eleitores em uma proposta que busca aproximar o telejornal da realidade vivida pela população.

Renata Vasconcelos e César Tralli - (Divulgação)

Bate – Rebate

O Times Brasil | CNBC promove, no próximo dia 4, em São Paulo, a Climate Week 2026 – Brasil 2030: Economia, Clima e Competitividade...

... O encontro reunirá autoridades, empresários e especialistas para discutir os impactos da agenda climática sobre investimentos e desenvolvimento econômico. Mediação de Marcelo Torres e Natália Ariede.

A BandNews FM ampliou sua distribuição e passou a integrar o Samsung TV Plus...

... Desde terça-feira, a sua programação pode ser acompanhada gratuitamente pela plataforma de FAST TV da fabricante.

Pasquale Cipro Neto em sua volta à Rádio Cultura FM, estreia domingo o “Letra & Música”, que une análise de canções brasileiras, curiosidades e entrevistas, marcando seu retorno à emissora após mais de duas décadas. Começa com Tom Jobim.

Os dez anos da morte de Elke Maravilha serão lembrados nos palcos com a estreia do monólogo Quero Ser Elke Maravilha. A temporada acontece de 14 a 30 de agosto, no Teatro Candido Mendes, em Ipanema...

... Idealizado e protagonizado por Igor Castilho, o espetáculo mistura memórias e ficção para revisitar momentos marcantes da trajetória da artista.

O documentário “Não Sei Viver Sem Palavras”, sobre o escritor Ignácio de Loyola Brandão, estreou nos cinemas nesta quinta-feira...

... O filme é dirigido por André Brandão, filho do autor, que revisita sua trajetória pessoal e literária.

O Canal Futura exibe nesta sexta-feira o documentário Brincar é Direito, dirigido por Rapha Erichsen...

... O filme mostra a transformação de um parquinho no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, a partir da mobilização dos moradores da região.

C´est fini

Bola cantada, a Prime Video passou a encontrar dificuldades após dispensar antes Cleber Machado, depois Galvão Bueno e Rômulo Mendonça da sua equipe de narradores. A solução desesperadora de asgora foi emprestar o Fernando Nardini da Cazé.

Mas por que não procurar o Milton Leite, que é excelente? Ele aceitando seria uma solução definitiva.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira