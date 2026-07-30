Canal 1: Volta das novelas no SBT, primeira novela vertical de humor do Globoplay e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Dani Calabresa fará estreia na primeira novela vertical de humor do Globoplay, SBT retorna às novelas e outras novidades do entretenimento

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A volta das novelas no SBT virou um dramalhão daqueles. Culpa de quem?

No SBT, poucas decisões têm se mostrado tão enroscadas quanto a retomada da produção de novelas.

É uma verdadeira novela da novela, com direito a uns tantos zilhões de capítulos e barriga no meio.

O desejo de voltar a investir, já há algum tempo foi manifestado. Mais que iniciativas ou simples providências, decisões foram tomadas envolvendo a JPO como produtora, discussões sobre formato e até nomes para tocar o projeto. Além de Marcelo Travesso, o ex-Globo, definido como novo diretor do departamento.

O problema é que, conversa vai, conversa vem, tudo permanece exatamente na mesma. Rodinha de botequim perde.

A decisão final depende do departamento comercial se empenhar e após necessárias prospecções, garantir a venda e tomar providências para tal.

Só que há meses, está parado nisso. Não anda de lado nenhum.

O processo segue paralisado, sem avanços concretos, preso a uma espera que ninguém sabe até onde vai.

E amarrado às mesmas dificuldades que o departamento comercial do SBT já demonstrou em tantas outras ocasiões. A venda da Copa do Mundo foi só o penúltimo dos seus dramas. Agora as novelas.

E só Deus sabe quando isso irá se resolver.

Marcelo Travesso - (Divulgação)

TV Tudo

Teve a conversa

Catia Fonseca, acompanhada do seu marido, o diretor Rodrigo Riccó, participou de uma reunião na Jovem Pan, segunda-feira.

Em conversa com Walter Zagari, do comercial, e Fernando Pelégio, Artístico, foi discutida a possibilidade de um novo programa, todas as tardes.

Catia e Rodrigo - (Crédito: LeoDias TV)

Como ficou?

Em se tratando da Catia – Rodrigo, foi só um primeiro encontro, mas bem animado.

Agora tudo será analisado, para muito provavelmente se chegar a uma decisão definitiva até meados da semana que vem.

Do jeito dele

Da Pan ainda, o “Morning Show” ganhou um oxigênio novo com a chegada do Fernando Rocha na sua apresentação.

A sua versatilidade e experiência no jornalismo se encaixaram perfeitamente com o espírito do programa. Entre entrevistas e convidados, virou um a atração das mais interessantes.

Band na dela

A direção da Band reconhece, sem maiores traumas, que ainda não reúne meios e nem condições de entrar nas principais “divididas” dos direitos esportivos.

Tudo deve seguir de acordo com as possibilidades e pés no chão. Os dois.

Segue o jogo

Mesmo sem os direitos de nenhuma grande competição, a Band é o canal aberto com maior volume de programação esportiva.

São cerca de 35 horas na semana.

Pilotando

Camila Bonfim, uma das craques do nosso jornalismo, vai estrear o “GloboNews Radar”, segunda-feira, para exibição diária, das 8h30 às 11h.

Participações fixas de Fernando Nakagawa e Malu Gaspar. Pilotos em curso.

Camila Bonfim - (Instagram)

Assim não

É natural que televisão e internet se alimentem uma da outra.

Mas começa a chamar atenção o excesso de quadros e programas inteiros sustentados apenas por vídeos amadores, quase sem qualquer elaboração.

Braço curto

Evidente que a internet se tornou uma ferramenta necessária e indispensável para a TV, assim como a recíproca também é inteiramente verdadeira.

Agora é preciso uma maior parcimônia no uso e não uma relação de completa dependência. Passa por aí um pouco de preguiça ou falta de capacidade de fazer. Uma boa dose de criatividade, com algumas gotas de vontade, certamente faria bem.

Sem pressa

Depois da informação publicada aqui sobre o novo programa de Leo Dias, surgiram especulações de que outros projetos serão anunciados ainda neste ano na Band. Mas não é bem por aí.

Ou não no plural. Além dele, ainda terá o da Luciana Gimenez. E só.

Calabresa na vertical

Dani Calabresa será a protagonista da primeira novela vertical de humor do Globoplay.

Gravações em São Paulo, já nos primeiros dias de outubro, com direção de Marcelo Zambelli. Produção da Formata.

Dani Calabresa - (Divulgação)

Bate – Rebate

A Paramount Pictures definiu para 14 de janeiro de 2027, a chegada aos cinemas de "Filhos de Sangue e Osso". O primeiro trailer foi divulgado na terça-feira...

... Dirigido por Gina Prince-Bythewood e baseado no livro de Tomi Adeyemi, o filme tem Thuso Mbedu, Amandla Stenberg, Damson Idris, Regina King, Idris Elba e Viola Davis no elenco.

O MGM+ será a casa de "Embassy", nova série de ação e suspense estrelada por Anna Kendrick, Sam Heughan e J.K. Simmons...

... Serão seis episódios e também estará disponível no Brasil.

A produção de “Dois de Nós” reforça que a temporada carioca no Teatro Adolpho Bloch, no Rio, vai até 1º de novembro, e não 9 de agosto, como chegou a ser divulgado...

... O espetáculo, com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, tem efemérides que devem ser celebradas...

... Os 60 anos de carreira de Fagundes e os 50 de Torloni.

Arnold Schwarzenegger completa 79 anos nesta quinta-feira, e o Megapix preparou uma programação especial para celebrar a data....

... A partir das 16h50, três filmes dele serão exibidos em sequência: “Um Tira no Jardim de Infância”, “Rota de Fuga” e “Efeito Colateral”.

Como parte das comemorações pelos 20 anos em cartaz, A Alma Imoral, com Clarice Niskier, fará três apresentações especiais no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 16 de agosto, com ingressos a preços populares...

... Será a primeira vez que o espetáculo ocupará o palco do teatro. Nessas sessões, a atriz também apresentará histórias inéditas da obra de Nilton Bonder, autor que inspirou a montagem, já vista por mais de 750 mil espectadores.

Depois de percorrer diversas cidades brasileiras, Um Dia Muito Especial, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, volta ao Rio de Janeiro para uma curta temporada em agosto...

... As apresentações serão nos dias 1º e 2, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, e em 8 e 9 de agosto, no Teatro da Ilha, na Ilha do Governador.

A minissérie brasileira “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, da HBO, foi selecionada para a mostra Primetime do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) 2026, dedicada às principais produções para televisão e streaming...

... O evento será realizado entre os dias 10 e 20 de setembro, no Canadá, e é considerado um dos mais importantes da indústria audiovisual.

C´est fini

Por favor, se alguém já viu um trabalho mais ou menos do Dan Stulbach, por favor levanta a mãe.

Ele é um desses que nunca erra e todo personagem nas suas mãos ganha ainda maior importância. Está sendo assim agora o Ademir, um advogadozinho bem daqueles em “Quem Ama Cuida”. O Dan é craque.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery