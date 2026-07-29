Canal 1: EBC troca de endereço, estreia da Dança dos Famosos, Avenida Brasil 2 e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques do Canal 1 revelam novidades na programação da Dança dos Famosos, mudança de estrutura de emissora e mais

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EBC troca de endereço e prepara nova estrutura para suas operações em São Paulo

TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil passam a funcionar em novo local a partir de novembro

A Empresa Brasileira de Comunicação já tem todo um cronograma pronto, para a transferência de suas operações em São Paulo, a partir de novembro. Afastada a possibilidade de mudança para o prédio da Gazeta, na Paulista, a TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil serão instaladas em uma nova sede, o antigo edifício da Receita Federal, na avenida Prestes Maia.

Até lá, o quinto andar do imóvel estará inteiramente adaptado para abrigar as redações dos três veículos, além da instalação de dois estúdios de rádio e um estúdio de televisão.

Segundo a presidente da EBC, Antonia Pellegrino, tal iniciativa faz parte de uma estratégia de melhor aproveitamento do patrimônio público, por se tratar de um imóvel que pertence à União. Assim como também será maior a facilidade de acesso para os funcionários.

A expectativa é que a nova estrutura ofereça melhores condições de trabalho e concentre as suas operações na capital paulista em um espaço mais adequado às necessidades atuais da produção jornalística.

Em um momento em que, de forma geral, se busca racionalizar despesas sem abrir mão de investir em infraestrutura, a iniciativa parece seguir o caminho da coerência. Aproveitar um imóvel próprio do governo, reduzindo custos operacionais, é uma decisão que faz muito sentido.

Também chama atenção o fato desta transferência vir acompanhada de novos estúdios e de uma reorganização das redações. A troca de endereço, portanto, é uma oportunidade para modernizar o funcionamento e criar melhores condições para quem produz conteúdo diariamente.

Antonia Pellegrino - (EBC)

TV Tudo

Já tinha um nome

Aqui se anunciou Otaviano Costa como uma das certezas da nova “Dança dos Famosos” no “Domingão”.

A estreia do quadro está confirmada para 16 de agosto.

Agora mais um

E além da certeza do Otaviano , a participação de Junno Andrade também já pode ser anunciada.

O contrato dele estava pronto na semana passada para ser assinado. São dois nomes bem interessantes.

Xuxa e Junno - Estevam Avellar

No tempo dela

Algumas mudanças serão executadas no esporte da Globo, e isto de maneira geral, no que diz respeito a todos os seus veículos. Só que sem passar recibo.

Informa-se que tudo num tempo bem estabelecideo, em “doses homeopáticas”, para não chamar tanto a atenção.

Em todos os níveis

Na reestruturação planejada para o esporte da Globo, três propósitos estão bem definidos: conservar o oferecimento da TV aberta em alto nível, reconstruir a importância dos canais da TV paga e oferecer condições de crescimento ainda maiores do streaming. Aqui, no entanto, o problema passa pela questão do custo, que já é muito alto.

Objetivos que podem, naturalmente, implicar na troca de nomes.

Duas coisas

Sobre a Rede TV!, entre as iniciativas recentemente tomadas, duas, chamam especial atenção e de maneira não muito boa: a extinção do departamento de audiência – foi todo mundo mandado embora e a ordem para ampliar o uso da IA.

Uma TV sem ter ninguém cuidando do Ibope é esquisito. Mas muito mais ainda é a substituição de pessoas, inclusive redatores, pelo uso de uma ferramenta tecnológica.

Aposta certeira

A Band merece crédito pela decisão de investir em uma faixa de documentários sobre grandes casos envolvendo celebridades, projeto que será comandado por Leo Dias e tem estreia prevista para o segundo semestre.

É um formato bastante consolidado no mercado internacional, mas ainda pouco explorado pela televisão brasileira. Com boa apuração, narrativa envolvente e qualidade de produção, tem tudo para dar um sambalelê legal na área do entretenimento.

Velhos sucessos – 1

A febre das verticais segue em alta e, curiosamente, e agora tem buscado inspiração em histórias que já provaram seu valor. Em vez de só inéditas, reeditar novelas de sucesso pode ser um caminho dos mais eficientes.

“O Outro Lado do Paraíso” será a primeira a ser testada neste formato novo para uma história que continua encontrando público.

Velhos sucessos – 2

Em tempo: poucos autores seguem tão indispensáveis na Globo quanto Walcyr Carrasco. Enquanto “Quem Ama Cuida” ocupa o horário nobre com excelente repercussão, outra de suas novelas volta ao centro das atenções em novo formato.

Um sinal dos tempos. Em qualquer plataforma, quando é preciso recorrer a um nome de confiança, Walcyr continua entre os primeiros da lista.

Aquecimento

Aos poucos, o próximo “The Voice” começa a ganhar maior velocidade na sua linha de produção.

Só que tudo, por enquanto, limitado à fase das assinaturas de contratos. Gravações valendo em setembro.

Participação especial

A ideia da Globo para o elenco da “Avenida Brasil 2” é repetir praticamente todo o pessoal da primeira versão.

Mas autor João Emanuel Carneiro, segundo se informa, dará rumos bem diferentes para alguns personagens. Por exemplo, a participação da Débora Falabella, voltando como Nina, será só em alguns poucos capítulos.

Débora Falabella - (Crédito: Evelyn Kosta)

Bate – Rebate

O Paramount+ transmite, com exclusividade, os jogos de volta dos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana nesta semana...

... Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam, hoje, em busca da classificação às oitavas de final.

A Academia Brasileira de Cinema acelera os preparativos para a 25ª edição do Prêmio Grande Otelo, marcada para o próximo dia 4, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro...

... Maior premiação do audiovisual brasileiro, o evento entregará 32 troféus a filmes e séries nacionais, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia e pelo Canal Brasil.

O 17º Festival de Música Rádio Nacional encerrou as inscrições com um resultado expressivo: 1.512 músicas cadastradas, novo recorde da iniciativa...

... O volume supera em 444 canções o total do ano passado, um crescimento de aproximadamente 42%.

Cartunista do “Roda Viva”, da Cultura, Eduardo Baptistão acaba de lançar um projeto que une caricatura, memória e música brasileira...

... Ao lado do radialista Geraldo Leite, está lançando “Heróis e Heroínas da MPB”, livro-caixinha com 52 artistas retratados em cartas ilustradas...

... Além das caricaturas, cada personagem é apresentado com uma minibiografia e uma playlist.

C´est fini

No SBT, muito das atenções estão voltadas para a estreia de Rodrigo Bocardi na próxima segunda-feira.

Entre últimos ajustes e gravações de pilotos, está tudo dentro do estabelecido, inclusive com a proposta de ser um produto que se diferencie quase que totalmente da concorrência no horário.

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira