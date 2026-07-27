Canal 1: Canal do Galvão e SBT estão abertos para novas parcerias
Coluna reúne negociações esportivas, mudanças nas emissoras, estreias na TV e novidades do cinema e do entretenimento.
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Canal do Galvão e SBT estão abertos para novas parcerias
A Copa do Mundo fez estreitar, de forma bem interessante, as relações entre a N Sports, canal do Galvão Bueno, e o SBT, muito disso pelos bons resultados alcançados, que acabam propiciando espaço para novas conversas no mercado.
Nesse cenário, ganha força a possibilidade de ampliação desta parceria, especialmente em futuras disputas por direitos esportivos. A Copa do Brasil, entre outros eventos que estarão disponíveis nos próximos anos, passa naturalmente a fazer parte desse radar.
É um movimento que interessa aos dois lados. O canal de Galvão agrega prestígio, credibilidade e forte presença digital. O SBT, por sua vez, oferece estrutura, alcance na TV aberta e tradição nas transmissões esportivas.
Em um mercado em que os custos dos direitos são cada vez mais elevados, dividir investimentos e potencializar a distribuição dos conteúdos deixou de ser apenas uma alternativa para se tornar uma estratégia.
Enquanto essas possibilidades são estudadas, uma certeza permanece: Galvão Bueno continuará à frente do "Galvão FC", nas noites de segunda-feira.
O programa se consolida como um ponto de encontro para o debate esportivo e reforça que, mais do que uma figura histórica da narração, Galvão segue como um protagonista relevante na comunicação esportiva brasileira.
TV Tudo
Copa do Brasil
Em se tratando dos direitos da Copa do Brasil, a partir do ano que vem, a CBF está chamando todo mundo para conversar.
Por enquanto, é isso. E só isso. Encontros para apresentação e análises.
Menos um
O chamamento da CBF está se estendendo a todas as grandes empresas de comunicação, com exceção de uma: a LiveMode.
Por problemas políticos.
Andar da carruagem
Em se tratando da TV aberta, qualquer resultado que não seja a Globo é uma surpresa que ninguém espera. É quase natural e lógica a sua renovação.
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No entanto, o plus, uma TV a mais, o SBT pode ser a surpresa, com um jogo por rodada.
Caminhão de mudança
A já tão anunciada mudança de endereço do BandSports está muito perto de acontecer. Todas as providências a respeito estão sendo tomadas.
Vai trocar a Tabapuã pela Luiz Carlos Berrini.
Nova leva
O History estreia hoje, às 22h10, novos episódios da série documental "Segunda Guerra Mundial com Tom Hanks". A produção chega com histórias inéditas sobre o maior conflito da história.
Ao longo de 20 episódios, a série reúne imagens restauradas, arquivos raros, áudios recuperados e registros históricos que abordam operações militares, espionagem, resistência e relatos de sobrevivência.
Canopla nova
A nova canopla dos microfones do SBT, eleita pelos funcionários, começará a ser usada a partir do dia 3 de agosto, primeira segunda-feira do mês.
Data em que terão início as comemorações dos 45 anos.
A volta dela - 1
A grande novidade para amanhã é a reunião entre Walter Zagari e Fernando Pelégio, pela Jovem Pan, com Catia Fonseca e o marido dela, Rodrigo Riccó.
Encontro confirmado para as 17h.
A volta dela – 2
A Pan, a partir do início da sua operação em TV aberta, tem interesse em promover a volta de um programa diário com Catia Fonseca.
Nos moldes do que ela sempre fez na Record, Gazeta e Band, com exibição das 15h às 17h.
Vale esclarecer
A CGCom esclarece que não está previsto nenhum evento para o mercado, entre patrocinadores, imprensa ou influenciadores, para a apresentação dos novos cenários da GloboNews.
Haverá, sim, um encontro entre o pessoal da própria casa, entre direção e jornalistas.
Bate-Rebate
- A Paramount Pictures confirmou o lançamento de "Ebenezer e os Fantasmas do Natal" para 12 de novembro nos cinemas brasileiros...
- ... O filme é estrelado por Johnny Depp, que interpreta o protagonista do clássico conto de Natal de Charles Dickens.
- O "Roda Viva" recebe hoje o psiquiatra e professor Hermano Tavares, coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da USP.
- O SBT tem motivos para comemorar os resultados alcançados em sua faixa de entretenimento...
- ... Na última semana, "The Noite" e "A Praça É Nossa" registraram bons índices de audiência e reforçaram o bom momento da emissora.
- Grande acerto da TV Cultura com a série "Museus de São Paulo". O episódio mais recente, dedicado ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), foi didático, interessante e soube valorizar uma das mais importantes instituições culturais do país...
- ... A produção vai ao ar aos domingos, às 19h30, com reprise às sextas-feiras, às 20h. Vale conferir.
- Entre os dias 13 e 19 de agosto, a Imovision realiza a Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, celebrando aniversários de quatro obras marcantes da cinematografia brasileira: "Baile Perfumado", "Baixio das Bestas", "Cinema, Aspirinas e Urubus" e "Boi Neon"...
- ... A abertura será em 6 de agosto, no Cine São Luiz, em Recife. Depois, a mostra seguirá para cerca de 30 salas de cinema pelo país, com debates, ingressos sociais e ações voltadas à democratização do acesso.
- Nesta segunda-feira, os fãs da saga "Crepúsculo" vão poder aproveitar, no canal Megapix, uma maratona completa da franquia...
- ... A partir das 14h10, vão ao ar "Crepúsculo", seguido de "Lua Nova", "Eclipse", "Amanhecer - Parte 1" e "Amanhecer - Parte 2".
- A vencedora do Miss Universe Brasil 2026 será a convidada do "Hoje em Dia" nesta segunda-feira. Será a primeira entrevista da nova Miss após a conquista da coroa...
- ... Ao vivo, ao lado de Celso Zucatelli e Renata Alves, ela falará sobre os momentos decisivos da competição e as expectativas para representar o Brasil no Miss Universe.
C'est fini
Todo projeto novo exige ajustes, mas há um limite que não pode ser ultrapassado: o das divergências internas transformadas em espetáculo. Foi esse recado que a Globo fez chegar à equipe da ge TV após as recentes polêmicas.
A ge TV segue apresentando bons resultados, porém discussões de bastidor devem permanecer nos bastidores. Quando isso não acontece, o foco deixa de ser o conteúdo e passa a ser a crise.
Por hoje é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
Colaboração: Luiz Henrique Oliveira