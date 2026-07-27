Canal 1: Canal do Galvão e SBT estão abertos para novas parcerias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coluna reúne negociações esportivas, mudanças nas emissoras, estreias na TV e novidades do cinema e do entretenimento.

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Canal do Galvão e SBT estão abertos para novas parcerias

A Copa do Mundo fez estreitar, de forma bem interessante, as relações entre a N Sports, canal do Galvão Bueno, e o SBT, muito disso pelos bons resultados alcançados, que acabam propiciando espaço para novas conversas no mercado.

Nesse cenário, ganha força a possibilidade de ampliação desta parceria, especialmente em futuras disputas por direitos esportivos. A Copa do Brasil, entre outros eventos que estarão disponíveis nos próximos anos, passa naturalmente a fazer parte desse radar.

É um movimento que interessa aos dois lados. O canal de Galvão agrega prestígio, credibilidade e forte presença digital. O SBT, por sua vez, oferece estrutura, alcance na TV aberta e tradição nas transmissões esportivas.

Em um mercado em que os custos dos direitos são cada vez mais elevados, dividir investimentos e potencializar a distribuição dos conteúdos deixou de ser apenas uma alternativa para se tornar uma estratégia.

Enquanto essas possibilidades são estudadas, uma certeza permanece: Galvão Bueno continuará à frente do "Galvão FC", nas noites de segunda-feira.

O programa se consolida como um ponto de encontro para o debate esportivo e reforça que, mais do que uma figura histórica da narração, Galvão segue como um protagonista relevante na comunicação esportiva brasileira.

Canal do Galvão e SBT estão abertos para novas parcerias - Reprodução/SBT

TV Tudo

Copa do Brasil

Em se tratando dos direitos da Copa do Brasil, a partir do ano que vem, a CBF está chamando todo mundo para conversar.

Por enquanto, é isso. E só isso. Encontros para apresentação e análises.

Menos um

O chamamento da CBF está se estendendo a todas as grandes empresas de comunicação, com exceção de uma: a LiveMode.

Por problemas políticos.

Andar da carruagem

Em se tratando da TV aberta, qualquer resultado que não seja a Globo é uma surpresa que ninguém espera. É quase natural e lógica a sua renovação.

No entanto, o plus, uma TV a mais, o SBT pode ser a surpresa, com um jogo por rodada.

Caminhão de mudança

A já tão anunciada mudança de endereço do BandSports está muito perto de acontecer. Todas as providências a respeito estão sendo tomadas.

Vai trocar a Tabapuã pela Luiz Carlos Berrini.

Caminhão de mudança - Reprodução / BandSports Nova leva

O History estreia hoje, às 22h10, novos episódios da série documental "Segunda Guerra Mundial com Tom Hanks". A produção chega com histórias inéditas sobre o maior conflito da história.

Ao longo de 20 episódios, a série reúne imagens restauradas, arquivos raros, áudios recuperados e registros históricos que abordam operações militares, espionagem, resistência e relatos de sobrevivência.

Nova leva - Reprodução / Sony Pictures

Canopla nova

A nova canopla dos microfones do SBT, eleita pelos funcionários, começará a ser usada a partir do dia 3 de agosto, primeira segunda-feira do mês.

Data em que terão início as comemorações dos 45 anos.

Canopla nova - Reprodução

A volta dela - 1

A grande novidade para amanhã é a reunião entre Walter Zagari e Fernando Pelégio, pela Jovem Pan, com Catia Fonseca e o marido dela, Rodrigo Riccó.

Encontro confirmado para as 17h.

A volta dela – 2

A Pan, a partir do início da sua operação em TV aberta, tem interesse em promover a volta de um programa diário com Catia Fonseca.

Nos moldes do que ela sempre fez na Record, Gazeta e Band, com exibição das 15h às 17h.

A volta dela – 2 - Reprodução / Band

Vale esclarecer

A CGCom esclarece que não está previsto nenhum evento para o mercado, entre patrocinadores, imprensa ou influenciadores, para a apresentação dos novos cenários da GloboNews.

Haverá, sim, um encontro entre o pessoal da própria casa, entre direção e jornalistas.

Bate-Rebate

A Paramount Pictures confirmou o lançamento de "Ebenezer e os Fantasmas do Natal" para 12 de novembro nos cinemas brasileiros...

... O filme é estrelado por Johnny Depp, que interpreta o protagonista do clássico conto de Natal de Charles Dickens.

O "Roda Viva" recebe hoje o psiquiatra e professor Hermano Tavares, coordenador do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da USP.

O SBT tem motivos para comemorar os resultados alcançados em sua faixa de entretenimento...

... Na última semana, "The Noite" e "A Praça É Nossa" registraram bons índices de audiência e reforçaram o bom momento da emissora.

Grande acerto da TV Cultura com a série "Museus de São Paulo". O episódio mais recente, dedicado ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), foi didático, interessante e soube valorizar uma das mais importantes instituições culturais do país...

... A produção vai ao ar aos domingos, às 19h30, com reprise às sextas-feiras, às 20h. Vale conferir.

Entre os dias 13 e 19 de agosto, a Imovision realiza a Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, celebrando aniversários de quatro obras marcantes da cinematografia brasileira: "Baile Perfumado", "Baixio das Bestas", "Cinema, Aspirinas e Urubus" e "Boi Neon"...

... A abertura será em 6 de agosto, no Cine São Luiz, em Recife. Depois, a mostra seguirá para cerca de 30 salas de cinema pelo país, com debates, ingressos sociais e ações voltadas à democratização do acesso.

Nesta segunda-feira, os fãs da saga "Crepúsculo" vão poder aproveitar, no canal Megapix, uma maratona completa da franquia...

... A partir das 14h10, vão ao ar "Crepúsculo", seguido de "Lua Nova", "Eclipse", "Amanhecer - Parte 1" e "Amanhecer - Parte 2".

A vencedora do Miss Universe Brasil 2026 será a convidada do "Hoje em Dia" nesta segunda-feira. Será a primeira entrevista da nova Miss após a conquista da coroa...

... Ao vivo, ao lado de Celso Zucatelli e Renata Alves, ela falará sobre os momentos decisivos da competição e as expectativas para representar o Brasil no Miss Universe.

C'est fini

Todo projeto novo exige ajustes, mas há um limite que não pode ser ultrapassado: o das divergências internas transformadas em espetáculo. Foi esse recado que a Globo fez chegar à equipe da ge TV após as recentes polêmicas.

A ge TV segue apresentando bons resultados, porém discussões de bastidor devem permanecer nos bastidores. Quando isso não acontece, o foco deixa de ser o conteúdo e passa a ser a crise.

Por hoje é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira