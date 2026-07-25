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Canal 1: Globo acerta com "Pablo & Luizão" e mostra que humor inteligente segue vivo

Série da Globo conquista audiência e repercussão ao apostar em texto de qualidade, elenco afinado e histórias simples, desmentindo previsões

Por Flávio Ricco Publicado em 28/07/2026 às 11:29
Imagem dos destaques do Canal 1
Imagem dos destaques do Canal 1 - Divulgação/Reprodução/TV Globo

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Sucesso de Pablo & Luizão é uma resposta a quem decretou o fim do humor na TV

“Pablo & Luisão” não pode ser visto e nem entendido como um humorístico de sucesso. E não pode porque é mais que isso.

O que o programa passou a representar vai além da audiência alcançada e da sua repercussão nos diferentes meios, porque resgata uma característica que sempre marcou os melhores momentos da televisão brasileira: a capacidade de produzir conteúdo de qualidade, com texto inteligente, direção cuidadosa, elenco afinado e uma história capaz de conquistar o público sem recorrer a fórmulas baratas e nem fúteis.

Em tempos de tanta pressa e de uma busca permanente por maior quantidade, “Pablo & Luisão” lembra que a qualidade, aliada a simplicidade, continua com um dos maiores segredos da televisão.

O investimento em bons projetos pode exigir mais tempo e dedicação, mas o retorno aparece no reconhecimento do público, da crítica e na força que uma produção ganha ao longo do tempo.

Os resultados da série estão aí para confirmar uma velha verdade: fazer a boa televisão nunca deixou de ser possível. Basta querer e saber fazer. Hoje e sempre.

(Crédito: TV Globo)
Otavio Muller e Ailton Graça - (Crédito: TV Globo)

TV Tudo

A importância disso

O sucesso de “Pablo & Luizão” vai contra todas as justificativas de que não é possível fazer humor nos dias atuais.

Está provado que sim. O mais, passa por má vontade e incompetência.

Este é o nome

A “novela” que é a volta das novelas no SBT continua no mesmo compasso, mas existem algumas perspectivas das mais animadoras.

O ex-Globo, Marcelo Travesso, é o nome para assumir a direção da teledramaturgia. Tudo conversado e bem alinhavado.

(Divulgação)
Marcelo Travesso - (Divulgação)

Operação eleições – 1

A CNN Brasil entra em agosto com toda uma programação especial dedicada às Eleições 2026, entre edições temáticas, entrevistas, debates e uma cobertura multiplataforma acompanhando a disputa pela Presidência da República e pelos governos estaduais até o segundo turno.

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Começa no dia 3, segunda que vem, com o “CNN Eleições – Convenções”, apresentado por Iuri Pitta, fazendo um balanço das definições partidárias e do cenário político após o fim das convenções.

Operação eleições – 2

Em meio a essas novidades da CNN, William Waack comandará o "WW Especial Presidenciáveis", enquanto "O Grande Debate Eleições" ganhará uma edição especial, ao vivo, com novo formato.

A CNN, como se sabe, também integrará o pool de empresas de comunicações, “A Hora da Decisão”, criado para a produção e exibição dos debates.

O que vem aí

Aqui e ali, em alguns dias, devem começar as especulações e até algumas certezas do elenco de “A Fazenda”.

Na Record, o desafio que a sua própria direção se impôs e lançou é o de botar no ar a maior edição de todos os tempos. Os nomes escolhidos devem surpreender.

É ela

Sempre uma honra: hoje, Sonia Abrão é a convidada do nosso programa, alguém que no nosso colunável começo, trocávamos notícias adoidados.

Às 17h30, na LeoDias TV, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

(Divulgação)
Sonia Abrão - (Divulgação)

Sem limites – 1

Infelizmente, aumentam os casos de ameaças a jornalistas durante o exercício da profissão. Desta vez, a vítima foi a equipe do "Balanço Geral Bahia", da Record, obrigada a interromper uma entrada ao vivo após a intimidação de um homem em Salvador.

O episódio serve de alerta. Informar é um direito da sociedade. E garantir condições de segurança para quem está nas ruas fazendo esse trabalho deveria ser uma preocupação permanente.

Sem limites – 2

A reação de Marcus Pimenta, do estúdio, ao orientar a equipe a acionar a polícia foi a única providência possível diante da situação. O repórter Ramon Lisboa e o cinegrafista precisaram se afastar até a chegada das autoridades.

A violência contra profissionais da imprensa, infelizmente, tem deixado de ser exceção. E isso jamais pode ser tratado como algo normal.

Últimos dias

Helio Vargas, em processo de retirada fica na Globo e na direção do “Caldeirão” até sexta-feira, último dia do mês.

Uma saída combinada. Desde o começo do ano, entre janeiro e fevereiro, em um momento que até o SBT demonstrou interesse no seu trabalho, isso vinha sendo acertado.

Talento tem nome

Se alguém quiser apostar, estou topando: Isabel Teixeira tem meu voto e, com certeza, vai levar os principais prêmios da TV neste ano.

É absolutamente perfeito o seu trabalho como Pilar Brandão da Costa, a vilã de “Quem Ama Cuida”. Uma personagem criada com todos os requintes, até divertida, às vezes.

(Crédito: Beatriz Damy)
Isabel Texeira - (Crédito: Beatriz Damy)

Bate – Rebate

  • O SBT definiu 19 de agosto para a estreia da novela "Amor Valente", nos primeiros dias em dobradinha com "A História de Joana – A Virgem", na reta final.
  • Lilia Cabral é a convidada desta terça-feira do "Provoca", às 22h40, na TV Cultura, com Marcelo Tas...
  • ... Além de relembrar os seus muitos personagens, ela também comenta a repercussão da peça "Rita Lee – Uma Autobiografia Musical".
  • Depois de um longo intervalo, a AppleTV anuncia que "Ted Lasso" retorna para sua quarta temporada no dia 5 de agosto...
  • ... Agora, o treinador vivido por Jason Sudeikis terá pela frente o desafio de comandar uma equipe feminina da segunda divisão.
  • Premiado em festivais no Brasil e no exterior, o documentário "A Fabulosa Máquina do Tempo" chega aos cinemas na próxima quinta-feira, dia 30...
  • ... Dirigido por Eliza Capai, o filme acompanha um grupo de meninas do sertão do Piauí em uma jornada de imaginação, memória e descobertas.
  • O documentário "TERCEIRÃO – Um ano, quatro vidas", produzido pelo Jornalismo da Globo, conquistou o Prêmio Gabo 2026 na categoria Imagem...
  • ... Dirigido por Eliane Scardovelli e Caio Cavechini, o doc acompanhou, durante um ano, a rotina de quatro estudantes do Ensino Médio de diferentes regiões do país.
  • A Netflix vai transformar "Feliz Ano Velho", clássico autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, em uma nova produção para o streaming...
  • ... O projeto será realizado em parceria entre a Amaia e a O2 Filmes. O anúncio foi feito durante a 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

C´est fini

Em tempos de rivalidade exagerada, vale destacar a boa troca entre Marcos Mion e Celso Portiolli neste fim de semana. Os dois entraram na brincadeira da pesquisa exibida no "Caldeirão", que apontou o apresentador do SBT como o famoso com quem as mulheres mais trairiam os maridos, e mostraram que há espaço para bom humor entre concorrentes.

É assim que deve ser. Disputa por audiência, sempre. Inimizade, nunca.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

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