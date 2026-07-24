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Canal 1: Ana Maria transforma imprevisto em exemplo, La Liga movimenta o mercado e jornalismo ganha destaque

Coluna reúne o bom humor de Ana Maria Braga ao vivo, a disputa pelos direitos do Campeonato Espanhol, reforços na ESPN e muito mais

Por Flávio Ricco Publicado em 24/07/2026 às 7:49
Imagem dos destaques do Canal 1
Imagem dos destaques do Canal 1 - Reprodução

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Ana Maria Braga dá exemplo ao transformar imprevisto ao vivo no "Mais Você" em bom humor

Apresentadora e Louro Mané mostraram, mais uma vez, por que o programa mantém uma relação tão próxima com o público

Ao vivo, a televisão sempre está sujeita ao imponderável. E foi exatamente isso que aconteceu no "Mais Você", quando Ana Maria Braga e parte da equipe sentiram um desconforto no estômago após experimentarem uma barra de "chocolate" feita com óleo de coco e cacau em pó, inspirada em uma receita que viralizou nas redes sociais.

Em vez de esconder o problema ou fingir que nada havia acontecido, Ana Maria dividiu a situação com o público, explicou que não está acostumada a consumir alimentos tão gordurosos e ainda aproveitou para alertar quem pretendia reproduzir a receita em casa.

O bom humor também fez toda a diferença. Louro Mané arrancou risadas ao brincar que "metade da equipe estava no banheiro", enquanto Ana Maria tratou o imprevisto com naturalidade, sem perder o controle da atração.

Esse tipo de reação ajuda a explicar a longevidade da apresentadora. Em vez de transformar um contratempo em constrangimento, ela o converteu em informação, descontração e serviço ao telespectador, reforçando uma característica que a acompanha há décadas: a capacidade de rir de si mesma sem perder a credibilidade.

O doce pode não ter dado certo para quem o provou, mas Ana Maria Braga e sua equipe acertaram em cheio na maneira de conduzir a situação. É nessas horas que a experiência faz diferença.

(Reprodução / Globo)
Ana Maria Braga - (Reprodução / Globo)

TV Tudo

Disputa aberta - 1

A Livemode iniciou conversas para sublicenciar os direitos de transmissão da La Liga no Brasil para plataformas de TV por assinatura. Entre os interessados aparecem Amazon Prime Video e sportv.

As negociações ainda estão em andamento e fazem parte da estratégia da empresa para ampliar a distribuição do Campeonato Espanhol no mercado brasileiro.

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Disputa aberta - 2

Quem também entrou na disputa foi a Paramount, que aparece com boas chances de avançar nas negociações pelos direitos da La Liga.

A empresa americana, inclusive, conversa diretamente com a organização do campeonato para acordos envolvendo transmissões em outros mercados, além do Brasil.

Reforço digital

A ESPN anunciou a chegada da jornalista Domitila Becker ao seu time de creators de Sports. A profissional reforçará a produção de conteúdo digital, com foco na cobertura de futebol e nos bastidores dos principais eventos esportivos.

Além das redes sociais, Domitila também participará de novos formatos, como reacts e projetos especiais, e terá presença em programas da ESPN.

(Reprodução / SBT)
Domitila - (Reprodução / SBT)

Tributo

A TV Brasil altera sua programação desta sexta-feira (24) para homenagear o produtor Luiz Carlos Barreto, que morreu na quarta-feira (22), aos 98 anos. Às 21h, o canal exibirá uma entrevista exclusiva concedida por ele ao programa "Cine Resenha".

Na sequência, às 21h30, vai ao ar o clássico "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976). A entrevista e o filme também estarão disponíveis no aplicativo TV Brasil Play.

Limite necessário - 1

Em meio à cobertura do caso do empresário Marcelo Magalhães, um momento chamou atenção no "Primeiro Impacto". Diante do apelo da família para que o corpo não fosse exibido, a equipe respondeu no ar: "Fica tranquilo que a gente não vai mostrar".

Foi a decisão correta. Há uma diferença enorme entre informar e expor a dor alheia. O jornalismo não perde absolutamente nada quando escolhe respeitar esse limite.

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Limite necessário - 2

Casos de violência exigem ainda mais cuidado das equipes de reportagem. A busca por imagens impactantes nunca pode se sobrepor ao respeito às vítimas e aos seus familiares.

Quando o bom senso prevalece, ganha o jornalismo. E, principalmente, preserva-se a dignidade de quem já está enfrentando uma perda irreparável.

Novo desafio

Márcio Atalla estreia neste domingo (26), no "Domingo Espetacular", o quadro "Idade Real". A proposta é acompanhar a transformação da atriz Suzy Rêgo e do apresentador Gilberto Barros em busca de mais saúde e qualidade de vida.

Com acompanhamento multidisciplinar, os dois serão desafiados a alinhar a idade biológica à cronológica por meio de mudanças de hábitos, em um projeto baseado em ciência e longevidade.

(Reprodução / Record)
Márcio Atalla - (Reprodução / Record)

Perda precoce

A morte do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, do Espírito Santo, aos 33 anos, provoca enorme tristeza. Tão jovem, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o bom jornalismo e pelo respeito dos colegas.

Neste momento, resta prestar solidariedade à família, aos amigos e aos profissionais da emissora. Uma perda precoce, difícil de aceitar.

Em alta

A BBC News Brasil comemora um expressivo crescimento de audiência.

Segundo Caio Quero, diretor da operação, o veículo registrou alta de 58% no último ano, resultado atribuído à ampliação da presença em diferentes plataformas e ao investimento em vídeos e documentários.

Empreendedores em foco

João Brásio reuniu autoridades, empresários, jornalistas e influenciadores para marcar a estreia do reality "Elevator Pitch Brasil", da Record News. O evento aconteceu no SP Haus, em São Paulo, com exibição coletiva do primeiro episódio da atração.

O programa coloca 70 empreendedores de favelas e comunidades diante do desafio de apresentar seus negócios em apenas 60 segundos para conquistar um investimento e disputar um prêmio de R$ 1 milhão.

(Reprodução / Divulgação)
João Brásio - (Reprodução / Divulgação)

Bate-Rebate

  • A Academia Internacional de Cinema confirmou para os dias 4, 5 e 6 de agosto a realização da 14ª edição da Semana de Cinema e Mercado. O encontro reunirá nomes como Fábio Cesnik, Marcelo Zambelli e Paulo Schmidt...
  • ... O evento também marcará a inauguração da nova sede da AIC, no INK Studios, na Vila Leopoldina, em São Paulo.
  • Leona Cavalli estreia, no dia 30, a temporada de "Elogio da Loucura" na CAIXA Cultural São Paulo. Com direção de Eduardo Figueiredo, o espetáculo ficará em cartaz até 9 de agosto, com ingressos gratuitos...
  • ... Além das apresentações, Eduardo Figueiredo comandará, em 1º de agosto, a oficina "Dramaturgia da Imagem", voltada à concepção estética na encenação teatral.
  • O Arte1 acompanha a 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) com a transmissão das mesas do programa principal e uma cobertura dedicada aos principais debates do evento...
  • ... Os bastidores e entrevistas estarão reunidos em uma edição especial do "Arte1 em Movimento", que será exibida no dia 30 de julho, às 21h30.
  • A Apple TV+ adquiriu os direitos de "Peculiar Stars", próximo romance de Rebecca Yarros, autora do fenômeno editorial "Quarta Asa". O anúncio foi feito nesta terça-feira (22)...
  • ... A adaptação será desenvolvida pela Apple Studios, com a própria escritora atuando como produtora executiva do projeto.
  • Premiado no último Festival do Rio, "Pequenas Criaturas" estreou nos cinemas. O filme é dirigido por Anne Pinheiro Guimarães...
  • ... Protagonizado por Carolina Dieckmann, o longa acompanha a chegada de uma família a Brasília no fim dos anos 1980. Letícia Sabatella, Caco Ciocler, Théo Medon e Lorenzo Mello completam o elenco.
  • O cantor, ator e multiartista indígena Baré Eric Max foi anunciado entre os finalistas do InterContinental Music Awards 2026, na categoria World Music, com a canção "Rio Negro"...
  • ... Os vencedores da premiação internacional serão conhecidos no dia 23 de agosto.
  • Bianca Bin e Sergio Guizé recebem convidados nesta sexta-feira para a estreia da peça "Meu Deus!", no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo. A sessão de abertura está marcada para as 20h.
  • Cissa Guimarães passa a emprestar seu nome à Bolsa Cissa Guimarães, iniciativa do Minerva Impacto voltada a estudantes de baixa renda vindos da rede pública de ensino...
  • ... O programa oferece auxílio mensal de R$ 900 durante os primeiros 15 meses da graduação, além de formação em inglês e mentoria profissional para incentivar a permanência e o desenvolvimento dos universitários.

C'est fini

O "Globo Repórter" desta sexta-feira (24) volta a percorrer os países que sediarão a próxima Copa do Mundo. Depois da conquista do título pela Espanha, o programa destaca as conexões históricas, culturais e sociais entre espanhóis, portugueses e marroquinos.

A reportagem capitaneada por William Bonner visita cidades históricas para mostrar como arquitetura, música, idioma, agricultura e costumes aproximam os três países muito além da geografia.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira

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