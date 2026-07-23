Canal 1: Sem Censura cresce no digital, SBT comemora a Copa e BandNews inaugura nova fase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto o programa de Cissa Guimarães amplia seu alcance além da TV, a coluna traz os próximos passos de Amaury Jr. e resultados da Copa para o SBT

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Com Cissa, "Sem Censura" reafirma sua força e amplia alcance muito além da TV

Programa da TV Brasil encontrou um novo momento ao combinar tradição, bons debates e uma presença crescente no ambiente digital.

O "Sem Censura" atravessa uma de suas melhores fases desde que foi repaginado pela TV Brasil. Sob o comando de Cissa Guimarães, a atração recuperou a relevância de um formato que sempre privilegiou a boa conversa e, ao mesmo tempo, conseguiu dialogar com um público que já não está restrito à televisão aberta. O resultado aparece cada vez mais na repercussão de seus conteúdos na internet.

Muito desse movimento passa pela condução da apresentadora. Cissa encontrou um tom leve, sem abrir mão da seriedade quando os assuntos exigem. O programa voltou a apostar em entrevistas e mesas de discussão capazes de promover reflexões, reunindo convidados de diferentes áreas para tratar de temas que realmente despertam interesse e repercutem para além da exibição original.

Outro mérito está na escolha das pautas. Saúde, comportamento, cultura, direitos sociais, entretenimento e questões do cotidiano passaram a dividir espaço de forma equilibrada, sem a necessidade de recorrer à polêmica gratuita. São conversas que frequentemente geram cortes compartilhados nas redes sociais e alimentam discussões por horas, alcançando um público que muitas vezes sequer acompanha a programação da emissora.

Essa circulação digital acabou funcionando como uma segunda vitrine para o "Sem Censura". Os trechos publicados nas plataformas digitais encontram audiência própria e ajudam a renovar o interesse pelo programa completo, algo indispensável em um cenário em que televisão e internet deixaram de disputar espaço para atuar de forma complementar.

O caso do "Sem Censura" demonstra que ainda existe espaço para programas de entrevistas bem produzidos e com conteúdo relevante. Não basta apenas reunir convidados conhecidos; é preciso oferecer boas conversas, assuntos pertinentes e uma apresentação capaz de dar ritmo ao debate. Nesse aspecto, a TV Brasil parece ter reencontrado um caminho que merece atenção do mercado.

Cissa Guimarães - (Reprodução / TV Brasil)

TV Tudo

Programa do Amaury

A expectativa é que, ainda ao longo desta semana, se defina a contratação de Amaury Junior pela TV Gazeta.

No rigor de tudo, só falta assinar.

Tem um porém...

A ideia de Amaury apresentar o "Almoço com as Estrelas", ou algo próximo a ele, neste seu retorno à Gazeta continua entre as possibilidades.

Mas existem outras em estudo. Uma de viagens, por exemplo.

Olha o problema

A Amazon dispensou primeiro os serviços de Galvão Bueno, muito também pelo acerto da N Sports com o SBT, e depois se viu obrigada a demitir o narrador Rômulo Mendonça.

Agora só tem Marcelo do Ó.

O detalhe

Quando se fala em "só tem" Marcelo do Ó, é porque a Prime Video tem uma série de propriedades e agora um só narrador para tanto.

Entre esses direitos, NBA, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

E o Marcelo ainda tem as obrigações dele com a BandNews TV e a RedeTV!.

Marcelo do Ó - (Reprodução / Facebook)

Piripaque

Guillermo Pendino, do Artístico e Programação da Band, teve um "apagão" na semana passada e passou três dias no hospital por causa disso.

Mas tudo bem. Passou por todos os exames e hoje já reassumiu suas funções.

Caso mais grave

Ainda da Band, a diretora do "MasterChef", Marisa Mestiço, sofreu um AVC e passou dez dias internada.

Felizmente, sem sequelas. Deve voltar em breve ao trabalho.

Balanço positivo – 1

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo, Daniela Abravanel classificou a transmissão da Copa do Mundo de 2026 como uma "virada de chave" para o SBT.

Segundo ela, o retorno ao torneio, depois de 28 anos, marcou uma nova fase para a emissora.

Daniela Abravanel - (Reprodução / SBT)

Balanço positivo – 2

A executiva também destacou o investimento na equipe, liderada por Galvão Bueno e Tiago Leifert, além da cobertura multiplataforma em parceria com a N Sports.

Para Daniela, o projeto conseguiu unir força comercial, audiência e o DNA do SBT, baseado em leveza, emoção e proximidade com o público.

Futuro

O mais importante, talvez, seja justamente essa visão de futuro.

A Copa passou, mas deixou a sensação de que o SBT reencontrou um caminho para voltar a disputar grandes eventos, atrair o mercado e reforçar sua marca. Agora, o desafio é transformar esse impulso em uma estratégia permanente.

Novo reforço

A Globo anunciou a contratação de Ana Soares para assumir, a partir de agosto, a diretoria de Dados & Inteligência Artificial. Ela passará a integrar a estrutura de Tecnologia da empresa, com reporte direto a Raymundo Barros.

Ana terá como missão ampliar o programa de Dados & IA da Globo, com foco em projetos estratégicos, publicidade, conteúdo e relacionamento com o consumidor.

Vale destacar

A aposta da Record em "Quilos Mortais", sob o comando de Celso Zucatelli, vem entregando resultados importantes e, em algumas praças, alcançando picos de audiência bastante competitivos.

É mais um exemplo de que o gênero factual, quando bem trabalhado, continua encontrando espaço e resposta do público na televisão aberta.

Despedida forte

Galvão Bueno encerrou sua trajetória como narrador de Copas do Mundo em alta. Na final entre Espanha e Argentina, ficou mais de cinco horas no ar e garantiu ao SBT média de 8,8 pontos na Grande São Paulo, com pico de 10,7 durante a prorrogação.

A transmissão permaneceu na vice-liderança de forma ininterrupta das 15h36 às 20h04, coroando a despedida de um dos principais nomes da narração esportiva da televisão brasileira.

Galvão Bueno - (Reprodução / SBT)

Fim de ciclo

Por falar nele: a despedida de Galvão Bueno das Copas do Mundo teve o tamanho da carreira que construiu.

A homenagem exibida por SBT e N Sports, reunindo amigos, companheiros de jornada e personagens da história do futebol, foi simples na forma, mas enorme no significado.

É ele

Nesta terça, o convidado do nosso programa é Walter Zagari, um dos nomes mais conhecidos da TV quando o assunto é a área comercial. Tupi, Band, SBT, Record e agora Jovem Pan no currículo.

Na LeoDias TV, às 17h30, depois do "Jornal dos Famosos".

Walter Zagari - (Reprodução / TalkTV)

Bate – Rebate

A Rádio Cultura FM de São Paulo (103,3 MHz) lança o programa "Mundo, Vasto Mundo", podcast dedicado à análise de fatos que são notícia no mundo e despertam o interesse do público brasileiro...

... A estreia acontece nesta quarta-feira (22/7), com apresentação de Laura Greenhalgh, nome de destaque no jornalismo brasileiro e colunista da Folha de S.Paulo.

Magda Cotrofe e Ciro Bottini participam do "Gol Show", no "Programa do Ratinho", e entram na disputa por prêmios que podem chegar a R$ 100 mil.

O Apple TV+ estreia na próxima sexta-feira (24) a comédia "The Dink - A Última Chance"...

O filme conta com direção de Josh Greenbaum, produção de Ben Stiller e reúne Jake Johnson, Ed Harris, Mary Steenburgen e o ex-tenista Andy Roddick no elenco.

Izabella Camargo estreia, no próximo dia 22, uma nova fase do videocast "Interioriza"...

... Gravado em um novo estúdio, em São Paulo, o programa retorna às 18h, tendo Lúcia Helena Galvão como primeira convidada.

A HBO Max avisa que "Mortal Kombat II", da New Line Cinema, estreia com exclusividade na plataforma em 24 de julho.

"Desalmada", sucesso mexicano, chegou em edição especial à programação do SBT. Exibição sempre a partir das 14h...

... A novela mexicana acompanha a trajetória de Fernanda, que vê sua vida mudar completamente após perder o marido e sofrer uma sequência de violências na noite de seu casamento.



C’est fini

Nesta terça, em meio às comemorações dos seus 25 anos, a BandNews TV vai inaugurar seus novos estúdios, na presença de 100 convidados, entre patrocinadores, parceiros e autoridades.

Assim como a apresentação das suas recentes contratações: Luiz Felipe Pondé, Veruska Donato, Aod Cunha, Carlos Andreazza, Emanuel Pessoa e Leandro Stoliar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira