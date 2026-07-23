Canal 1: Documentário de Preta Gil prova que a TV aberta ainda sabe criar momentos inesquecíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Produção da Globo emociona ao retratar a trajetória da cantora com sensibilidade e reforça a força do documentário

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Documentário sobre Preta Gil emociona, ensina e já pode ser considerado um marco da TV

Exibido pela Globo, "Preta – Eu Não Ando Só" mostrou a força de uma história contada sem filtros e com enorme sensibilidade

Não foi apenas um documentário. Preta – Eu Não Ando Só, exibido pela Globo na última segunda-feira, mostrou como a televisão ainda é capaz de produzir obras que emocionam, fazem refletir e permanecem na memória. O trabalho de Sandra Kogut e Mônica Almeida na direção e de Renato Terra no roteiro merece todos os elogios possíveis.

Sem recorrer à dramatização fácil, os dois encontraram o tom exato para contar uma história extremamente delicada. Não há exageros, nem apelos. Há respeito. E isso faz toda a diferença quando se trata de acompanhar os momentos mais difíceis da vida de alguém.

Também impressiona a coragem de Preta Gil. Ao abrir as portas de seu calvário sem esconder a dor, o medo, as fragilidades e, ao mesmo tempo, a vontade de viver, ela transformou sua própria trajetória em um poderoso testemunho de humanidade. Poucos artistas aceitariam se expor dessa maneira.

Talvez por isso o documentário tenha reverberado com tanta intensidade nas redes sociais. Quem assistiu encontrou muito mais do que a história de uma cantora. Encontrou uma mulher enfrentando a vida com uma dignidade comovente, mesmo diante das maiores adversidades.

É uma obra que presta homenagem à Preta artista, mas, principalmente, à Preta ser humano. E deixa uma lição: a de que a coragem, às vezes, está justamente em não esconder as próprias fraquezas.

Preta Gil - Reprodução/Globo

TV Tudo

Boa fase

Andréia Sadi atravessa um momento especialmente feliz também como entrevistadora. Sem abrir mão da firmeza que a caracteriza no jornalismo político, ela tem conduzido conversas leves, interessantes e, principalmente, humanas.

A entrevista com Carolina Dieckmann, exibida no POD_i, é um bom exemplo. Deixou a atriz à vontade, abriu espaço para reflexões e mostrou que uma boa entrevista nem sempre depende de perguntas difíceis, mas das perguntas certas.

Andréia Sadi - (Reprodução / Divulgação GloboNews)

Comemoração

A boa repercussão do SBT Brasil na cobertura da Copa do Mundo também chegou à direção de jornalismo da emissora.

Nas redes, o editor-chefe Alessandro Lefèvre destacou que a edição mais recente alcançou mais de 17 milhões de pessoas e reforçou a importância do trabalho profissional em tempos de desinformação.

Marca importante

Cem programas no ar não acontecem por acaso. O Acerte ou Caia! alcança essa marca nas tardes de domingo da Record, mostrando que encontrou seu espaço e, principalmente, seu público.

Tom Cavalcante também tem seus méritos nessa marca. O programa acertou ao apostar em um entretenimento leve, familiar e sem complicações. Simples, divertido e eficiente.

Tom Cavalcante - (Reprodução / Record)

Agenda cheia – 1

A Globo mobiliza suas plataformas para o encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A rodada será fechada na quinta-feira, com transmissões na TV Globo, sportv, Premiere e ge TV, além de uma cobertura reforçada dos confrontos que definem a metade inicial da Série A.

O principal destaque da quarta-feira é Chapecoense x Flamengo, São Paulo x Athletico-PR e Internacional x Cruzeiro para diferentes praças, enquanto o sportv e o Premiere completam a cobertura nacional da rodada.

Agenda cheia – 2

Além da reta final do Brasileirão, a programação esportiva da Globo reserva espaço para a Copa do Brasil Feminina, o Campeonato Brasileiro Feminino e o Brasileirão Sub-20 ao longo da semana.

Entre os destaques estão Atlético-MG x Bahia e Corinthians x Remo, pela Série A, além da rodada dupla do Brasileiro Feminino na sexta-feira, com Flamengo x Grêmio e Cruzeiro x São Paulo, ambos com transmissão do sportv.

Porchat na Globo

Depois de mais uma temporada no GNT, o Que História É Essa, Porchat? também passa a integrar a programação da TV Globo.

A oitava temporada estreia na emissora nesta quinta-feira, 23, logo após Pablo e Luisão. No primeiro episódio, Fábio Porchat recebe Isabel Teixeira, Gabriel Godoy e Márcia Sensitiva.

Isabel Texeira - (Reprodução / GNT)

No YouTube

A TNT Sports vai ampliar a distribuição da UEFA Champions League na temporada 2026/27. A marca anunciou que transmitirá, ao vivo e gratuitamente, um pacote de partidas em seu canal no YouTube, que reúne mais de 13 milhões de inscritos.

A HBO Max segue como a casa de todos os jogos da competição para os assinantes da plataforma. A iniciativa reforça a estratégia multiplataforma da TNT Sports e amplia o alcance do principal torneio de clubes da Europa.

Necessário – 1

A Band acertou em cheio ao lançar a campanha "A Band Não Se Cala". Em vez de tratar o feminicídio apenas como pauta de noticiário, a emissora assumiu um compromisso público com um tema que exige atenção permanente e mobilização de toda a sociedade.

A televisão tem alcance e responsabilidade. Quando usa essa força para conscientizar, informar e provocar reflexão, cumpre uma de suas funções mais importantes.

Necessário – 2

Também merece destaque a escolha de Adriana Araújo para conduzir a campanha. Pela credibilidade construída ao longo da carreira, sua participação deu o peso e a seriedade que uma iniciativa dessa natureza exige.

Sem recorrer a exageros, o filme conseguiu transmitir a gravidade do problema e reforçar uma mensagem que precisa ser repetida quantas vezes forem necessárias.

Adriana Araújo - (Reprodução / Band)

Contagem regressiva

O Fofoca Awards já começa a movimentar sua terceira edição. Na próxima semana, os organizadores promovem uma coletiva de imprensa, em São Paulo, para apresentar as novidades da premiação.

O encontro acontecerá na manhã de 29 de julho, no Cortina, e também servirá para abrir oficialmente a contagem regressiva para mais uma edição do evento.

Bate-Rebate

O Prime Video anuncia que Mestres do Universo, adaptação em live-action da clássica franquia da Mattel, terá sua estreia global no streaming nesta quarta-feira (22)...

... O filme traz a nova encarnação do He-Man, herói clássico e de muito sucesso no Brasil nos anos 1980, agora interpretado por Nicholas Galitzine.

Depois de conquistar milhões de visualizações nas plataformas digitais, o espetáculo 3 Continentes – O Show desembarca em São Paulo para apresentação única no próximo dia 23, às 20h30, no Teatro Liberdade...

... No palco, Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda misturam stand-up, improviso e participação da plateia, transformando diferenças culturais e situações do cotidiano em humor.

Estão abertas, até 7 de agosto, as inscrições para o PPA – Prêmio Profissionais do Ano 2026, um dos mais tradicionais reconhecimentos da publicidade brasileira...

... Neste ano, a campanha de divulgação tem Milton Cunha como protagonista, celebrando a criatividade e a capacidade de transformar o jeito brasileiro de viver e se comunicar em campanhas memoráveis.

Lee Taylor faz sua estreia em um monólogo com Manifesto, espetáculo dirigido por Georgette Fadel e inspirado na trajetória e no pensamento de Eduardo Marinho, conhecido como "o filósofo das ruas"...

... Após a pré-estreia desta quarta-feira (22), a montagem cumpre temporada gratuita na Funarte, em São Paulo, entre 23 de julho e 30 de agosto.

A comédia Camarim Drag Show estreia neste domingo (26), às 19h, no Teatro Maria Della Costa, em São Paulo, reunindo TchaKa Drag Queen, Jade Odara e Regina Schazzitt no elenco...

... Com direção de Carla Pagani e texto de Chico Tomaz, o espetáculo mistura humor e emoção ao abordar os desafios do etarismo no universo drag, celebrando a amizade, a resistência e a história do transformismo brasileiro.

C'est fini

Os cerca de 2,5 bilhões de visualizações obtidos pela CazéTV com os jogos completos da Copa do Mundo confirmam algo que já não pode mais ser tratado como exceção. O digital deixou de ser promessa para ocupar um espaço definitivo na transmissão de grandes eventos.

A televisão aberta segue forte, mas quem ainda subestima a força das plataformas digitais insiste em ignorar uma realidade que já se consolidou.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!