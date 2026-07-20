Canal 1: SBT trava novela, Jovem Pan mira futebol e Dudu Camargo amplia sua torcida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Enquanto o projeto de dramaturgia do SBT segue à espera de apoio comercial, a Jovem Pan acelera seus planos de expansão e Dudu Camargo chama atenção

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Dudu Camargo tem toda uma organizada torcida do lado dele

Desde a sua passagem na “Fazenda”, cresceu muito a mobilização em torno do Dudu Camargo, em tudo o que ele faz, atua ou aparece. Agora, à frente do “Balanço Geral”, nas manhãs da Record, nada acontece de forma diferente.

É um engajamento espontâneo que poucas figuras da televisão conseguem alcançar.

Não por nada, Dudu chega a ser um fenômeno que desafia a própria lógica da televisão.

Surgiu muito jovem, cometeu seus erros, não é o tipo galã, só que também soube conquistar seu espaço, acumular polêmicas e, como qualquer um, marcar sua trajetória por altos e baixos.

É um personagem que desperta curiosidade, divide opiniões e gera interesse.

Sem dúvida, mais um caso para se reconhecer: Silvio Santos sempre enxergou longe.

(DUDU CAM RGOP) - INSTAGRAM

TV Tudo

Caso Viviane

O contrato da Viviane Araujo com a Globo valeu para a novela “Três Graças” e ponto.

Mas existe o interesse acertar com ela um compromisso de longa duração “para novos projetos”. Conversas em curso.

(VIVIANE ARAUJO) - DIVULGAÇÃO

Tá difícil...

Para não dizer impossível, o SBT fazer deslanchar ainda neste 2026 o seu projeto de novelas.

Já existe uma série de definições a respeito, porém tudo ainda depende do departamento comercial endossar o projeto, com as devidas garantias do mercando. Aí é que o bicho está pegando. E já faz mais de ano.

Casa do PFL

A ESPN e o Disney+ passam a ser a casa exclusiva da Professional Fighters League (PFL) no Brasil, em acordo de longo prazo anunciado pelas empresas.

A parceria garante a transmissão de todos os eventos da organização, incluindo PFL Global, PFL MENA e PFL África, pelos canais ESPN e pelo plano Premium do Disney+.

Novo combo

Prime Video e Globo lançaram o combo Prime + Premiere, reunindo em uma única assinatura os dois serviços no mercado brasileiro.

A nova oferta promete economia de até 20% em relação aos planos separados e garante acesso à cobertura de 100% dos jogos do Brasileirão Série A.

Tem esse lado

As operadoras da TV paga, durante muito tempo, deram as cartas, cobrando o que bem entendiam pelos serviços prestados.

O mundo mudou. O YouTube de graça virou uma sombra e agora, só agora, muitas delas começam a botar os pezinhos no chão.

Emoção no ar

Sandra Kogut adianta que o documentário da Preta Gil, “Preta – Eu Não Ando Só”, além da intimidade, vai mostrar a força e a alegria da artista, mas sem esconder os momentos mais difíceis.

A estreia é nesta segunda, na Globo, com imagens dos últimos anos de vida e passagens marcantes de sua carreira.

Preta Gil - (DIVULGAÇÃO)

Nos detalhes - 1

Sobre o projeto de expansão da Jovem Pan, após negociação com o empresário Rinaldi Faria, foi estabelecido um “compromisso irretratável” de aquisição de 50% de dois canais que pertenciam a Rede Mais Família.

Por aí se entenda, o 51 de São Paulo e o 41 de Campinas.

Nos detalhes – 2

O acordo prevê ainda a possibilidade de, no futuro, a Jovem Pan adquirir os 50% restantes. Entre outras coisas, isto significa também que, com exceção dessas duas, o Rinaldi vai seguir com a sua rede de TV e afiliadas.

Assim como se confirma o projeto da Jovem Pan, em fortalecer o jornalismo e investir em conteúdo.

Por exemplo

Já existe, na direção da Pan, o desejo de disputar a compra de direitos do futebol.

Detentores e agenciadores serão procurados.

E tem outra

A Pan já tem uma conversa encaminhada com o José Paulo Vallone, da JPO, para a compra de uma das suas novelas.

O título escolhido é “O Direito de Nascer”, a versão exibida no SBT em 2001.

(GUILHERMINA GUINLE E ELAINE CRISTIONA EM O DIREITO DE NASCER) - Divulgação

Bate – Rebate

O “Roda Viva”, da Cultura, recebe a engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa, Mariangela Hungria. Hoje, a partrir das 22h.

Chris Canto, depois de mais de 30 anos em posições de liderança em empresas como Globosat, estreia como autora em "CEO da Própria Vida – Como assumir o controle da sua trajetória e construir um legado consistente”.

O MGM+, streaming da MGM, anunciou o início das a produção da segunda temporada de “Robin Hood”. Filmagens na Sérvia.

A Intro Pictures e a Migdal Filmes preparam “O Zelador”, filme inspirado na série “Meu Querido Zelador”, disponível no Disney+...

... Com roteiro de Fil Braz, direção de Pedro Antônio e distribuição da Buena Vista International, o filme terá Matheus Nachtergaele e Gregório Duvivier nos papéis principais.

O Paramount+ transmitirá com exclusividade, em 12 de setembro, a luta entre Ryan Garcia e Conor Benn, na T-Mobile Arena, em Las Vegas...

... Válido pelo título mundial dos meio-médios, o confronto marcará o primeiro evento do Zuffa Boxing na plataforma.

No dia seguinte à final da Copa do Mundo, a N Sports retoma as transmissões do futebol feminino com rodada dupla da Copa do Brasil Feminina...

... Primeiro, Coritiba x Internacional e, na sequência, Flamengo x Instituto 3B da Amazônia, em jogos válidos pelas oitavas de final.

C´est fini

“Voltei na Foto”, comédia com Leandro Hassum, estreia no Telecine Premium em 8 de agosto, às 22h.

Dirigido por Matheus Malafaia, o filme reúne ainda Tony Ramos, Eliane Giardini, Regiane Alves, Luis Miranda, Mariana Santos, Augusto Madeira e Gabriel Gentil no elenco.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira