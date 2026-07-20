Canal 1: SBT trava novela, Jovem Pan mira futebol e Dudu Camargo amplia sua torcida
Enquanto o projeto de dramaturgia do SBT segue à espera de apoio comercial, a Jovem Pan acelera seus planos de expansão e Dudu Camargo chama atenção
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Dudu Camargo tem toda uma organizada torcida do lado dele
Desde a sua passagem na “Fazenda”, cresceu muito a mobilização em torno do Dudu Camargo, em tudo o que ele faz, atua ou aparece. Agora, à frente do “Balanço Geral”, nas manhãs da Record, nada acontece de forma diferente.
É um engajamento espontâneo que poucas figuras da televisão conseguem alcançar.
Não por nada, Dudu chega a ser um fenômeno que desafia a própria lógica da televisão.
Surgiu muito jovem, cometeu seus erros, não é o tipo galã, só que também soube conquistar seu espaço, acumular polêmicas e, como qualquer um, marcar sua trajetória por altos e baixos.
É um personagem que desperta curiosidade, divide opiniões e gera interesse.
Sem dúvida, mais um caso para se reconhecer: Silvio Santos sempre enxergou longe.
TV Tudo
Caso Viviane
O contrato da Viviane Araujo com a Globo valeu para a novela “Três Graças” e ponto.
Mas existe o interesse acertar com ela um compromisso de longa duração “para novos projetos”. Conversas em curso.
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Tá difícil...
Para não dizer impossível, o SBT fazer deslanchar ainda neste 2026 o seu projeto de novelas.
Já existe uma série de definições a respeito, porém tudo ainda depende do departamento comercial endossar o projeto, com as devidas garantias do mercando. Aí é que o bicho está pegando. E já faz mais de ano.
Casa do PFL
A ESPN e o Disney+ passam a ser a casa exclusiva da Professional Fighters League (PFL) no Brasil, em acordo de longo prazo anunciado pelas empresas.
A parceria garante a transmissão de todos os eventos da organização, incluindo PFL Global, PFL MENA e PFL África, pelos canais ESPN e pelo plano Premium do Disney+.
Novo combo
Prime Video e Globo lançaram o combo Prime + Premiere, reunindo em uma única assinatura os dois serviços no mercado brasileiro.
A nova oferta promete economia de até 20% em relação aos planos separados e garante acesso à cobertura de 100% dos jogos do Brasileirão Série A.
Tem esse lado
As operadoras da TV paga, durante muito tempo, deram as cartas, cobrando o que bem entendiam pelos serviços prestados.
O mundo mudou. O YouTube de graça virou uma sombra e agora, só agora, muitas delas começam a botar os pezinhos no chão.
Emoção no ar
Sandra Kogut adianta que o documentário da Preta Gil, “Preta – Eu Não Ando Só”, além da intimidade, vai mostrar a força e a alegria da artista, mas sem esconder os momentos mais difíceis.
A estreia é nesta segunda, na Globo, com imagens dos últimos anos de vida e passagens marcantes de sua carreira.
Nos detalhes - 1
Sobre o projeto de expansão da Jovem Pan, após negociação com o empresário Rinaldi Faria, foi estabelecido um “compromisso irretratável” de aquisição de 50% de dois canais que pertenciam a Rede Mais Família.
Por aí se entenda, o 51 de São Paulo e o 41 de Campinas.
Nos detalhes – 2
O acordo prevê ainda a possibilidade de, no futuro, a Jovem Pan adquirir os 50% restantes. Entre outras coisas, isto significa também que, com exceção dessas duas, o Rinaldi vai seguir com a sua rede de TV e afiliadas.
Assim como se confirma o projeto da Jovem Pan, em fortalecer o jornalismo e investir em conteúdo.
Por exemplo
Já existe, na direção da Pan, o desejo de disputar a compra de direitos do futebol.
Detentores e agenciadores serão procurados.
E tem outra
A Pan já tem uma conversa encaminhada com o José Paulo Vallone, da JPO, para a compra de uma das suas novelas.
O título escolhido é “O Direito de Nascer”, a versão exibida no SBT em 2001.
Bate – Rebate
- O “Roda Viva”, da Cultura, recebe a engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa, Mariangela Hungria. Hoje, a partrir das 22h.
- Chris Canto, depois de mais de 30 anos em posições de liderança em empresas como Globosat, estreia como autora em "CEO da Própria Vida – Como assumir o controle da sua trajetória e construir um legado consistente”.
- O MGM+, streaming da MGM, anunciou o início das a produção da segunda temporada de “Robin Hood”. Filmagens na Sérvia.
- A Intro Pictures e a Migdal Filmes preparam “O Zelador”, filme inspirado na série “Meu Querido Zelador”, disponível no Disney+...
- ... Com roteiro de Fil Braz, direção de Pedro Antônio e distribuição da Buena Vista International, o filme terá Matheus Nachtergaele e Gregório Duvivier nos papéis principais.
- O Paramount+ transmitirá com exclusividade, em 12 de setembro, a luta entre Ryan Garcia e Conor Benn, na T-Mobile Arena, em Las Vegas...
- ... Válido pelo título mundial dos meio-médios, o confronto marcará o primeiro evento do Zuffa Boxing na plataforma.
- No dia seguinte à final da Copa do Mundo, a N Sports retoma as transmissões do futebol feminino com rodada dupla da Copa do Brasil Feminina...
- ... Primeiro, Coritiba x Internacional e, na sequência, Flamengo x Instituto 3B da Amazônia, em jogos válidos pelas oitavas de final.
C´est fini
“Voltei na Foto”, comédia com Leandro Hassum, estreia no Telecine Premium em 8 de agosto, às 22h.
Dirigido por Matheus Malafaia, o filme reúne ainda Tony Ramos, Eliane Giardini, Regiane Alves, Luis Miranda, Mariana Santos, Augusto Madeira e Gabriel Gentil no elenco.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
Colaboração: Luiz Henrique Oliveira