Canal 1: Jornalismo, mudanças no The Voice e bastidores das emissoras dominam a semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coluna aborda os desafios da credibilidade na TV, a reformulação do The Voice no SBT, os preparativos de A Fazenda, novidades na BandNews e mais

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A Copa do Mundo inteira pela Caze TV tem seu preço e pontos em questões, que agora serão avaliados

A compra de todos os jogos da Copa 2026 pela CazéTV vai além de um simples negócio, não só pelos resultados conquistados, mas também pelos sinais que serão significativos nesses próximos tempos.

O primeiro deles comprova que as plataformas digitais deixaram de ser coadjuvantes. Hoje, elas concorrem e podem efetivamente vencer a concorrência na briga dos maiores eventos esportivos do mundo. Isso muda a forma como FIFA, confederações e demais detentores de direitos passam a negociar seus produtos.

Segundo, acaba de vez com a ideia de que apenas as grandes redes de televisão têm capacidade para sustentar uma operação dessa dimensão. A CazéTV mostrou que é possível montar um modelo apoiado em publicidade, distribuição multiplataforma e parcerias, ampliando o alcance do conteúdo.

Ao mesmo tempo, a experiência também evidenciou pontos que precisam ser corrigidos. O excesso de comentaristas em algumas transmissões, a disputa pela palavra, muita gritaria e uma maior objetividade, além de ajustes técnicos e de ritmo, são aspectos naturais para quem assumiu uma operação dessa escala. O crescimento exige amadurecimento editorial.

Mas a maior das lições, com toda certeza, é que a partir de agora, a disputa pelos direitos esportivos dificilmente voltará a ser só entre televisão aberta e TV paga apenas. O jogo passou a incluir, em igualdade de condições, plataformas digitais, streamings e novos modelos de distribuição.

A Copa de 2026 será lembrada justamente como a competição que consolidou essa nova realidade.

Imagem da logo da Cazé TV - Divulgação

TV Tudo

Triste realidade

Nunca uma Copa do Mundo teve do rádio, uma cobertura tão apagada e insignificante como a de agora. E de forma geral.

Foi só um arrozinho com feijão, ainda assim mal temperado, sem nada a oferecer a mais, nem de diferente ou à frente das outras mídias. Ou se reinventa ou morre.

Autor desconhecido

Só o recorte da rede social não permitiu identificar seu autor, mas foi enorme a sua precisão ao analisar o torcedor de futebol atual, mesmo entre aqueles que só acompanham a Copa do Mundo. A tal da torcidinha intelectual.

Hoje parece que existe um manual para quem você deve obrigatoriamente torcer, isto de acordo com xenofobia, colonialismo, imperialismo, visão histórica, partido político, reparação histórica... Até com a remada viking foram implicar. Seria até uma loucura, não fosse tão chato demais.

Outra coisa

O jornalismo, especialmente esse nosso da TV, está numa fase de tantas mentiras e invencionices, que se você escrever o certo e verdadeiro, estará cometendo o perjúrio de estar desmentindo alguém.

Então como fica? A ordem agora é enganar? Sair caçando clique e repercussão? Já vivi outros tempos.

Leviandade

É preciso ter muito claro, e muita gente não tem, que as notícias intencionalmente mal dadas e falsas, podem comprometer a vida de uma pessoa e a carreira de muitas.

Nunca vi tamanha irresponsabilidade. Está ficando complicado demais para quem trabalha sério. Que fase horrorosa.

Lição permanente

Renato Machado, que nos deixou ontem, costumava dizer que o telejornalismo era um aprendizado diário. Em um depoimento ao Memória Globo, resumiu a profissão como um permanente acúmulo de conhecimento, da apuração ao texto, passando pela técnica e pelo trabalho em equipe.

Aos 83 anos, deixa uma carreira que confirma exatamente esse pensamento. Foi um dos jornalistas que melhor compreenderam que credibilidade se constrói todos os dias — e nunca se considera pronta.

Formato definido

A Record definiu “Amor em Ruínas” terá 35 capítulos, distribuídos ao longo de dez semanas de exibição. Inspirada na história do profeta Oseias, a produção aposta em um drama sobre fé, perdão, redenção e reconstrução emocional.

Escrita por Cristiane Cardoso e equipe, tem no elenco nomes como Sergio Marone, Luiza Tomé, Dalton Vigh, Iran Malfitano, Sidney Sampaio, Larissa Maciel, Letícia Laranja e Pedro Cassiano.

(Letícia Laranja – Record) - (Letícia Laranja – Record)

Cronograma adiantado

Pessoal da “Fazenda”, diferentemente de outras temporadas, não terá a correria das outras vezes, para as obras e decoração necessárias da casa. Já está quase tudo pronto.

Embora na mesma área, a “Casa do Patrão”, que terminou ontem, foi construída em outro lugar.

Mumuzinho fora

O “The Voice” que vem aí no SBT, terá o seu júri quase que inteiramente modificado, em relação à temporada do ano passado.

Péricles e Duda Beat já tinham as suas saídas anunciadas e agora chega a informação que o Mumuzinho também não estará. Por enquanto, sabe-se que apenas Lauana Prado será uma das novidades.

Mumuzinho - Divulgação

Cheirando a tinta

Está quase tudo pronto para a inauguração do novo estúdio da BandNews TV.

Para não tirar a surpresa, a divulgação de imagens não é permitida e só acontecerá mesmo no dia 23, com as solenidades de praxe. Ficou bonito e funcional.

Descanso merecido

A partir de segunda-feira, o “Jornal Nacional” não terá Renata Vasconcellos, que retornará dos Estados Unidos e terá uns dias de folga.

E também não terá o César Tralli, que ficará em férias até agosto e poder voltar inteiro para o período eleitoral.

Renata Vasconcellos e César Tralli - (Crédito: Daniela Toviansky)

Bate – Rebate

A versão brasileira do musical “Percy Jackson – O Ladrão de Raios” estreia no dia 10 de outubro, no Teatro Liberdade, em São Paulo...

... No elenco, Marianna Alexandre, João Lucas, Fernando Caruso, Thales Cesar, Rodrigo Filgueiras e Nicole Luz.

Muito do que a Globo vai mexer no seu esporte, vai passar pelos comentaristas de futebol...

... Segundo se comenta, algumas apostas não deram o resultado esperado.

A terceira temporada do “Descosturando com Herchcovitch” estreia em 6 de agosto no E!, com as participações de Karol Conká e Márcia Pantera...

... A proposta permanece a mesma: transformar histórias pessoais em criações de moda, reforçando conceitos de sustentabilidade, identidade e reaproveitamento.

O Multishow deu início às gravações de “Todo Santo Ajuda”, nova série de humor para estrear ainda este ano...

... Em seu elenco, Luiz Salem, Flávia Reis, Flávio Bauraqui, Luana Xavier, João Pimenta, Luisa Perisse, Pedro Ottoni e Manu Morelli. Direção de Gigi Soares.

Ana Paula Araújo, em férias, só reassumirá o comando do “Bom Dia Brasil“ no dia 27.

O “Altas Horas” deste sábado, do Serginho Groisman, terá Sandra Annenberg e William Bonner entre os convidados.

C´est fini

O SporTV 3 e a GE TV estão transmitindo o Ultimate Tennis Show, que vai até amanhã no Maracanãzinho, que reúne oito grandes tenistas, entre eles, o nosso João Fonseca.

Narração do Eusebio Resende o, comentários de Joana Cortez e reportagem de Domingos Venâncio.

Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira