Canal 1: Futebol domina a TV, SBT aposta em Bocardi e CazéTV avança
Saiba mais sobre como futebol virou peça-chave na disputa entre TVs e plataformas. A coluna também traz novidades sobre Bocardi, CazéTV e Pantanal.
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Durante muito tempo, as grandes disputas da TV brasileira aconteceram no campo das novelas, programas de auditório e no entretenimento. Hoje, o cenário mudou de forma significativa.
O esporte, especialmente o futebol, transformou-se no maior e mais importante objeto de desejo. É em torno dele que se concentram os maiores investimentos, as negociações mais pegadas e as principais estratégias de mercado.
Não por acaso, cada novo campeonato ou pacote de direitos desperta uma disputa que envolve emissoras abertas, canais por assinatura e plataformas digitais.
A razão para isso é que o futebol continua sendo um dos poucos conteúdos capazes de reunir milhões de pessoas ao mesmo tempo, num hábito de consumo que praticamente desapareceu em outros gêneros.
Enquanto novelas, filmes e séries podem ser assistidos a qualquer hora, o jogo, com delay ou sem delay, exige o acompanhamento ao vivo. É um conteúdo que mobiliza, repercute e ainda impulsiona audiência, publicidade e assinaturas.
A atual concorrência entre Globo, Record, SBT, CazéTV e outros players demonstra que o futebol deixou de ser apenas um atrativo da programação.
Mas se transformou também em instrumento estratégico capaz de fortalecer marcas, conquistar público e abrir caminho para novos negócios.
Mais do que nunca, quem consegue oferecer o melhor esporte também conquista visibilidade, relevância e competitividade.
Hoje, a principal disputa da televisão brasileira acontece, efetivamente, dentro dos gramados.
TV Tudo
Agenda cheia
A CazéTV, por tudo que já tem adquirido, deve seguir com um número elevado de buscas, mesmo após a Copa do Mundo.
Muito disso por força das suas propriedades: campeonatos espanhol, italiano, francês, a Premier League, além do Brasileiro. Isso dá em torno de 10 jogos nos finais de semana.
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Duas questões
O atual cenário da TV, com toda essa força que o esporte vem alcançando, já tem efeitos bem imediatos.
O primeiro, claro, a sempre bem-aventurada melhor situação para o mercado de trabalho. A outra, essa bem perigosa, que é o risco do preço dos direitos disparar nas alturas.
Não tem perdão
As grandes agencias negociadoras de direitos, hoje em uma situação bem confortável, trabalham com valores que para nós são bem proibitivos.
E não é só a questão da moeda, Euro ou Dólar, mas pela gulodice mesmo.
Todas as fichas
Já são muitas as chamadas do “SBT Cidades”, anunciando a sua estreia para 3 de agosto.
Há, e nem poderia deixar de ser, uma enorme expectativa em torno do trabalho que o Rodrigo Bocardi irá apresentar, neste seu retorno à televisão. Este é um ponto...
O outro...
É que o SBT está apostando fichas muito altas neste jornal, entendendo que será, finalmente, resolvida a questão deste horário.
Não é por nada, mas as tentativas realizadas por ali só nesses últimos dois anos e pouco já vão bem longe.
Olha a lista
Desde a estreia do “Tá na Hora”, em março de 2024, com Christina Rocha e Marcão do Povo muitos já passaram por ali.
Além dos dois, olha a continuação da lista: Márcia Dantas, Macedão da Chinelada, Bruno Peruka, José Luiz Datena, Geraldo Luís, Marco Pagetti, Darlison Dutra e Dani Brandi. Se não faltou ninguém, é quase um time de futebol.
Vale dizer
Dani Brandi vai deixar o final de tarde, começo de noite do SBT, mas seguirá na casa.
A toda e qualquer consulta, vem a resposta é de que ela considerada um “patrimônio” e que não vai deixar o jornalismo diário.
Mais três
Sobre o pool “A Hora da Decisão”, formado para as próximas eleições, novas adesões continuam acontecendo.
Além da Rede Vida, acabam de entrar A Crítica, Portal Platô e a Rede Catedral. Todos como participantes da transmissão, mas sem representantes nas mediações ou perguntas.
Falando nisso
O SBT e o SBT News serão representados neste pool por jornalistas que ainda não foram definidos.
Um será mediador e o outro fará perguntas aos candidatos.
Seis meses - 1
Foram cerca de seis meses de conversas, telefonemas e encontros até que Benedito Ruy Barbosa aceitasse autorizar a nova versão de “Pantanal”. A revelação foi feita por Carlos Henrique Schroder, ex-diretor-geral da Globo, em um relato publicado nas redes sociais.
Segundo ele, a ideia de resgatar a novela nasceu quando houve a decisão de voltar a investir em histórias ambientadas no Brasil rural. O maior desafio, porém, era convencer Benedito, que dizia não querer mais escrever novelas e preferia deixar qualquer decisão sobre a obra nas mãos da família.
Seis meses - 2
Carlos Henrique Schroder conta que a negociação mudou de rumo quando argumentou a Benedito Ruy Barbosa que “Pantanal” teria a oportunidade de alcançar uma nova geração de telespectadores, desta vez pela Globo, além de permitir que o autor acompanhasse todo o processo em vida.
A conversa, segundo o executivo, abriu caminho para que Benedito passasse a discutir elenco, decisões criativas e os detalhes da produção, culminando na autorização para o remake exibido em 2022.
Olha o que deu
João Kleber e Edmilson, campeão do penta, um aqui e o outros nos Estados Unidos, continuam fazendo um barulho dos mais interessantes no Kawai com um projeto da Copa do Mundo. Recorde de visualizações.
Uma pena que a Rede TV!, tão pobre em novidades, não aceitou abraçar essa ideia.
Bate – Rebate
- Falei no Benedito, mas não disse: a TV Cultura vai prestar uma homenagem a ele nesta sexta-feira...
- ... Às 23h30 serão exibidos dois episódios de “Meu Pedacinho de Chão” na faixa “Cultura Memória”.
- Antonio Fagundes será o convidado do “Sem Censura”, da Cissa Guimarães, nesta sexta, na TV Brasil...
- ... O Fagundes está completando 60 anos de carreira.
- A cobertura da Copa do Mundo impulsionou os números digitais da TNT Sports...
- ... No Instagram, foram mais de 200 milhões de pessoas desde o início do torneio.
- ... Um crescimento de 95% em relação à média diária registrada ao longo de 2026.
- Depois de duas décadas consolidada entre as principais marcas do entretenimento infantil, a Galinha Pintadinha chega ao cinema...
- ... O primeiro filme da personagem vai estrear em 1º de outubro, distribuído pela Imagem Filmes.
C´est fini
A boa repercussão de “Pablo & Luisão” na Globo reforça uma constatação antiga: o público responde muito bem quando encontra humor de qualidade.
Sucesso que é um recado claro ao mercado: a inexistência de outros produtos no mesmo campo se dá por má vontade ou falta de talento mesmo.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
- Colaboração: Luiz Henrique Oliveira