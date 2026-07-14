Canal 1: Copa deixa lições, CazéTV ganha força e Globo, SBT e Band movimentam os bastidores

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Flávio Ricco nalisa os aprendizados das transmissões do Mundial, a disputa pelos direitos esportivos, mudanças nas emissoras e novidades da TV

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Nenhuma outra Copa do Mundo deixou tantas lições como a de agora

Hoje, com as semifinais, a Copa do Mundo entra na sua fase decisiva. E, como toda grande competição que vai chegando ao fim, também deixa lições importantes para as transmissões esportivas.

No aspecto técnico, não tem porque se queixar. Ranhetices à parte, a geração internacional dos jogos, no todo, foi muito boa, valorizando detalhes e repetições com critério, apenas nos lances realmente importantes.

Mas alguns pontos merecem reflexão.

Um deles reforça uma observação que já fiz no X, a partir do gol da Noruega sobre a Inglaterra, no último sábado. Enquanto tudo acontecia, a repórter se perdeu totalmente em tantas palavras, impedindo a descrição do lance.

O narrador deve ter a voz de comando, ser sempre a principal de qualquer transmissão. Comentaristas e repórteres são importantes, mas precisam participar pontualmente, nos momentos certos. Quando o falatório é demais, quem perde é o telespectador e, como vimos, o próprio conjunto do trabalho.

Também chama a atenção o excesso de profissionais em um único jogo e a preocupação de querer fazer humor a qualquer custo, alguns, inclusive, sem a menor vocação para tal.

A transmissão não deve nunca competir com o jogo.

Pode até ser leve e descontraída, mas sem jamais desviar do seu principal compromisso que é informar no momento certo e com absoluta previsão. A Copa ainda em jogo deixa aprendizados bem importantes.

(Fernando Nardini teve sua narração atrapalhada no jogo de sábado) - Divulgação

TV Tudo

Golpe mortal

Como hoje, a Cazé optou por também transmitir com exclusividade, Globo e SBT não terão a primeira das semifinais da Copa do Mundo. E o jogo é “só” França e Espanha.

Isto, a exemplo do que aconteceu nas duas quartas-de-final, sábado passado. Tudo bem as circunstâncias e decisões erradas tomadas em outros tempos, mas a TV aberta jamais poderia se permitir a isso.

Vale o esclarecimento

Como existem algumas informações desencontradas a respeito, a Globo transmitiu mundiais de futebol com exclusividade de 2002 a 2018.

Antes, de 1970 a 1998, sempre teve a companhia de outras TVs e nos dois últimos da Cazé.

Ainda a propósito

Existem alguns narradores nessa Copa usando frases e bordões do falecido Silvio Luiz, sem o devido e merecido crédito. Meio esquisito isso.

Vale o aviso: conhecendo ele como conheci, perigas de vir puxar o pé de algum e querer tirar satisfações.

Baita injustiça

Tenho lido muita coisa, algumas bem agressivas, sobre a presença do Paulo Renato Soares substituindo eventualmente Maju Coutinho ou Poliana Abritta no “Fantástico”.

Gente que julga e fala mal só por julgar e falar mal, sem o menor conhecimento de nada.

Paulo Renato Soares - (Divulgação Globo)

Procura saber

Paulo Renato Soares é, sim, irmão do diretor do Amauri Soares. E daí?

Só que cada um soube construir a sua carreira, independentemente do outro. Paulo Renato está nessa estrada desde 1993 e, com muita luta, veio a se tornar um dos principais nomes do jornalismo da TV Globo. Uma história que começou no interior de São Paulo, passou pela Bahia e Porto Alegre, até chegar onde chegou. Enfim, fez por chegar lá. O resto é o resto.

Galvão confirmado

Como já era esperado, Galvão Bueno será a voz de Inglaterra x Argentina, nesta quarta-feira, às 16h, na transmissão do SBT e da N Sports pela semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Junto com ele, lá e aqui, Mauro Betting, Pato, Nadine Bastos e Muricy Ramalho.

Na mosca

Lógicas e das mais justas as escolhas da Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano para apresentadores da “Sessão +SBT”, como parte das comemorações dos 45 anos.

Antes de tudo, uma aposta correta, porque são dois que estão pedindo passagem faz tempo.

Volta do Fogaça

Nesta terça, o “MasterChef Brasil” terá a volta de Henrique Fogaça ao seu júri, afastado há duas semanas após um acidente de moto.

Às 22h30, na Band.

Henrique Fogaça - (Divulgação)

Falta definir

A CNN Brasil ainda não tem escolhido o seu representante no debate presidencial do pool “A Hora da Decisão”, marcado para 14 de setembro.

Ainda não tem, mas é uma escolha que não deve ir além de Márcio Gomes ou William Waack.

É ela

Flávia Noronha, apresentadora do “TV Fama”, é a convidada do nosso programa nesta terça-feira.

Depois do começo da Band e BandNews, fez a sua história continuar no esporte e entretenimento da Rede TV!. Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”, na LeoDias TV.

Flávia Noronha - (Divulgação)

Bate – Rebate

A Missa de 7ª Dia do Benedito Ruy Barbosa será celebrada nesta terça-feira, às 17h30, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Aclimação.

A Record estreia no dia 21, a sexta temporada do “Canta Comigo Teen”...

... A novidade é que esta próxima edição terá duas exibições semanais, terças e quartas-feiras, às 22h30.

O terceiro episódio de “Justiça 2”, exibido na última quinta-feira, deu 10 pontos de média no Rio e 24% de participação....

... Foi o seu melhor resultado até aqui.

A série de reportagens do Rodrigo Hidalgo para o “Jornal da Band”, dentro da Penitenciária Federal de Brasília vai ganhar uma versão ampliada...

... Que será exibição numa edição especial do “Documento Band” no começo de agosto.

Depois de conquistar espaço no Brasil e em outros países da América Latina, a animação “José Totoy” amplia seu alcance na Netflix....

... Desde este começo de semana, as temporadas 3, 4 e 5 passaram a integrar o catálogo da plataforma em mais de 190 países.

C´est fini

A nova temporada de “Tô de Graça” no Multishow e no Globoplay, amplia a interação da personagem de Rodrigo Sant'anna com produções da TV Globo.

Desta vez, envolvendo programas como “Encontro” e “Altas Horas”, em ações que prometem reforçar o humor da temporada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira