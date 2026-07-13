Canal 1: Record amplia universo de A Fazenda, GloboNews busca mudanças e Band prepara novidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coluna destaca os novos documentários de A Fazenda, ajustes na GloboNews, planos de Globo, SBT e Band, além dos bastidores do entretenimento e da TV.

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Jornalismo se junta à Fazenda da Record em três novas iniciativas

O Jornalismo da Record trabalha na produção de três documentários, todos com vistas ao começo e desenvolvimento da nova “Fazenda”, que tem sua estreia confirmada para 14 de setembro.

O primeiro vai acompanhar todo o processo de preparação da Adriane Galisteu, com a proposta de mostrar ao público detalhes que normalmente ficam restritos aos bastidores. Isto desde os figurinos até algumas das suas escolhas bem particulares.

O segundo abre as portas de um dos processos que mais despertam curiosidade: o trabalho da equipe desde a montagem do elenco aos detalhes da engrenagem que existem por trás.

E o terceiro é um acompanhamento em toda jornada do vencedor, também com uma narrativa completa, que vai desde o convite até a consagração final.

Mais do que simples materiais complementares, os documentários funcionam como uma extensão da marca “A Fazenda”, reforçando o envolvimento do público e oferecendo novos pontos de interesse para quem acompanha o programa.

É uma iniciativa que segue uma tendência cada vez mais presente na televisão: explorar os bastidores e transformar o próprio processo de preparação em conteúdo tão atraente quanto o produto principal.

No fim das contas, a Record parece apostar que, em tempos de forte concorrência por atenção, mostrar como tudo acontece pode ser tão interessante quanto o resultado final.

(Adriane Galisteu) - Divulgação/Record

TV Tudo

Maior equilíbrio

Todas as mudanças que o GloboNews vem realizando, isto desde a saída da Daniela Lima e em acordo com as pesquisas realizadas, visam obter um maior equilíbrio jornalístico. Nem tanto à esquerda, nem à direita.

É bem por aí também, a chegada do Fernando Nakagawa.

(Fernando Nakagawa) - Divulgação

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Outro ponto

A GloboNews, que sempre se colocou à frente no jornalismo da TV fechada, ainda não aprendeu a lidar com o digital.

Ao contrário. Neste aspecto, em relação a todos os outros canais de jornalismo, está bem na rabeira.

E vem mais

A direção da Band está bem na dela e por enquanto não abre nada, até porque os contratos ainda precisam ser assinados, mas já estão praticamente definidas as compras de mais duas novelas turcas.

E isto já em se tratando da substituta de “Guerra das Rosas”, atualmente em cartaz, e de uma próxima.

Combinado assim

A proposta de uma revista eletrônica nas manhãs do SBT nunca foi descartada, porem existem condições bem definidas para vir a acontecer.

A principal delas é a necessidade do departamento comercial bancar essa iniciativa, para poder fazer alguma coisa com qualidade e em condições de competir no horário. Fazer por fazer, como foram o “Vem pra Cá” e “Chega Mais”, nem pensar.

Visual confuso – 1

Está chamando a atenção de todos o fato de duas vilãs com praticamente o mesmo visual e nomes de sonoridade muito parecida — Zilá, de “Coração Acelerado”, e Pilar, de “Quem Ama Cuida”, ambas na Globo.

A observação faz sentido. Diferenciação também passa por caracterização. Nesse ponto, deixaram escapar um detalhe importante.

(Leandra Leal) - Manoella Melo

Visual confuso – 2

Ainda em relação a isso, nem se trata de comparar personagens ou atrizes. O problema é a identidade visual. Cada novela precisa construir um universo próprio, principalmente quando divide espaço na programação.

Foi um descuido incomum para quem sempre fez da caracterização um dos seus maiores diferenciais. Desta vez, alguém bobeou.

Show de encerramento

Mumuzinho vai fazer o show de encerramento da “Casa do Patrão”, quinta-feira, na Record.

Final ao vivo, evidentemente.

Ponto em questão

Sobre a “Casa do Patrão”, data hoje, nada se pode afirmar sobre uma próxima temporada. Se sim ou se não.

E isto porque foi um projeto que o departamento comercial abraçou e bancou. E que agora exige uma análise mais cuidadosa, por parte de outros setores, dos seus resultados. Se foi compensador ou não.

Fenômeno revisitado

O Canal Brasil terá, no dia 24, a estreia de “Não Se Reprima”, que relembra o fenômeno Menudo entre 1970 e 1980, por meio de depoimentos de fãs, jornalistas, músicos e ex-integrantes do grupo.

Dirigida por Rafael Terpins, a série coincide com o anúncio da turnê que marcará o retorno do grupo para comemorar 50 anos de carreira.

Adnet diferente

Conhecido pelo humor, Marcelo Adnet surge em registro bem diferente, um papel dramático, em “Jogada de Risco”, série do Globoplay, que estreia dia 23.

É um ex-jogador, Fernando Veiga, ex-jogador, movido pelo desejo de vingança e que faz de tudo para sabotar o protagonista vivido por Cauã Reymond.

(Marcelo Adnet ) - Fábio Rocha

Bate – Rebate

“Alerta Aeroporto”, na Record, tem sua estreia definida para a próxima segunda-feira, com apresentação de Reinaldo Gottino.

A Rádio Cultura Brasil, em 77,9 MHz, apresenta uma programação especial em comemoração aos 80 anos de João Bosco hoje, a partir das 7h.

A Jovem Pan promoveu, na quarta-feira passada, a segunda edição do “Arraiá JP”, evento voltado para as agências de publicidade, parceiros comerciais e talentos da emissora...

... Realizado na Fazenda Churrascada, em São Paulo, o encontro reforçou o relacionamento da empresa com o mercado publicitário.

O musical “Os Últimos 5 Anos” voltará aos palcos de São Paulo para uma temporada especial entre 9 e 18 de outubro, no Teatro Nair Bello, no Shopping Frei Caneca...

...A montagem celebra os 25 anos da obra com o retorno de Beto Sargentelli e Eline Porto.

Destaque na série “Impuros”, Jack Barraquero foi confirmado na segunda temporada de “Volte Sempre”, do Multishow.

Fernando Morgado, jornalista, mais uma vez muito certeiro: como já era esperado, o Brasil não foi muito longe na Copa do Mundo...

... Em compensação, a disputa entre SBT, Globo e Cazé continua empolgando muito mais.

Foram das mais acertadas as mudanças realizadas no “MasterChef” da Band...

... As novidades apresentadas, e os próprios resultados demonstram, foram muito bem aceitas pelo público...

... Está agora num embalo mais próprios dos realities shows.

C´est fini

A Band vai estrear novos programas em agosto, mas já anuncia para setembro uma reunião com o mercado publicitário, para anunciar a grade de 2027.

É claro que “Jogo Aberto”, “Os Donos da Bola”, “Melhor da Tarde”, “Brasil Urgente” e “Jornal da Band” têm lugares cativos, mas algumas surpresas devem acontecer nos outros horários.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira