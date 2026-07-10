Canal 1: CazéTV mira novos voos enquanto Globo amplia aposta no esporte e emissoras definem próximos passos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coluna reúne análises sobre o futuro da CazéTV, a disputa pelos direitos esportivos, os bastidores de Globo, SBT e Record e mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Por onde mais a CazéTV pode crescer?

Já são dois mundiais de futebol, uma Olimpíada, a todo instante anúncios de novas conquistas e a esta altura, talvez a pergunta já não seja quais serão as suas próximas conquistas, mas para onde mais a CazéTV vai crescer.

O projeto nasceu no YouTube, encontrou uma linguagem própria e soube aproveitar como poucos as oportunidades do mercado esportivo. Hoje, reúne audiência, credibilidade comercial e capacidade para disputar eventos de grande porte. Deixou de ser uma experiência para se tornar enorme realidade do setor.

É difícil imaginar que uma operação desse tamanho e com tal poder de mobilização permaneça, para sempre, limitada a um único ambiente de distribuição. A tendência natural é ampliar horizontes, diversificar produtos e buscar novos espaços de atuação, sem abrir mão da identidade que a fez chegar até aqui.

Nada disso significa, necessariamente, virar uma emissora de televisão nos moldes tradicionais. Os tempos são outros. Mas o fortalecimento da marca e da empresa indica que há um caminho de expansão pela frente. E, pelo que a CazéTV já demonstrou, dificilmente deixará de fazer isso, embora seus diretores assegurem que não e só “seguir no YouTube, com algumas distribuições”.

CazéTV - (Divulgação)

TV Tudo

Placar de momento

Fonte segura: como não haverá BID, assim como não teve da última vez, a CBF está bem adiantada com a Globo em relação aos direitos da Copa do Brasil, de 2027 a 2030.

E isto em se tratando de TV aberta, TV paga e digital. Qualquer outro resultado, sem ser a definição por ela, será uma enorme surpresa.

Copa do Brasil - (CBF)

O detalhe

O apetite da Globo, em se apropriar do maior número de direitos esportivos, voltará a ser o mesmo de tempos passados.

A ordem é entrar em todas as disputas e levar o maior número possível.

Férias

Daniela Beyruti tirou alguns dias de férias no SBT e deixou todo comando dos trabalhos com Leon Abravanel, Murilo Fraga e Alfonso Aurim.

Está com a família em Orlando.

Importante esclarecer - 1

Sobre novela no SBT, produção própria, por enquanto, zero novidade, porque tudo continua na dependência de um necessário apoio comercial.

E que até agora não existe. Só possibilidades, por enquanto.

Importante esclarecer - 2

Há alguma coisa, ainda em relação à novela no SBT, com perspectivas de acontecer nessas duas próximas semanas. Um entendimento comercial bem avançado, para, aí sim, se trabalhar em bases mais concretas.

Só que, por enquanto, compasso de espera. Internamente, o assunto é conduzido com devido cuidado.

Data da Dança

O “Domingão”, do Huck, fixou para 15 de agosto, o início de mais uma edição da “Dança dos Famosos”.

Dia em que serão anunciadas as 16 celebridades convidadas.

Otaviano Costa é nome confirmado na "Dança" - Divulgação

Situação complicada

Na Record, ainda não há uma manifestação oficial sobre a “Casa do Patrão” no ano que vem.

Mas o que já existe são muitos votos contrários de alguns dos seus diretores sobre uma próxima temporada.

Relações preservadas

Por mais conflitante possa parecer, o fato de não vir a ter uma próxima “Casa do Patrão” não significará o fim das relações com o Boninho.

Ao contrário. São boas as possibilidades de novas parcerias.

Cestinha

Juliana Didone está craque nos preparativos para viver Hortência no cinema. Nos vídeos postados, está com uma coleção respeitável de “chuás”.

E no lance livre, o inspira e respira é exatamente no mesmo compasso que a “rainha” tornou famoso no mundo inteiro.

Juliana Didone - Divulgação

Voz da experiência

A entrevista de Muricy Ramalho ao “ The Noite”, quinta-feira, teve um dos seus melhores momentos quando o treinador analisou o futuro de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, dizendo que ele pode não chegar até 2030 no cargo.

Muricy conhece como poucos o ambiente do futebol brasileiro e falou com a autoridade de quem acumulou décadas de vestiário. Experiência, nesse caso, continua sendo um argumento difícil de contestar.

Muricy Ramalho - Divulgação

Wimbledon ao vivo

Mesmo com a Copa do Mundo atraindo enorme atenção, a ESPN vai dedicar esse próximo final de semana para as finais de Wimbledon. Amanhã, a feminina, e domingo, a masculina.

E com todo seu pessoal acompanhando de perto: a repórter Mariana Capra, Felipe Andreoli e os tenistas Bruno Soares e Marcelo Demoliner.

Bate – Rebate

Sobre o novo programa da Luciana Gimenez na Band, o formato ainda não está definido...

... São duas as ideias que o diretor Guillermo Pendino têm em estudos.

Rede TV! vai acelerar os preparativos do game show de viagens “O Grande Vencedor”, com apresentação de Gianne Albertoni e estreia em agosto.

As férias escolares ganham reforço no Telecine com a chegada de “O Gênio do Crime” ao seu catálogo nesta sexta-feira.

“Tina – Tina Turner, O Musical” chega às suas últimas apresentação no Teatro Santander neste domingo...

... O trabalho da atriz Analu Pimenta, em seu primeiro grande protagonismo, é dos mais elogiados.

Bacana ver o Gustavo Coruja, em nova fase da sua carreira, na apresentação do “TV Fama” da Rede TV!.

Ainda que por temporada, a volta do Pedro Bial é sempre um acontecimento importante...

... A atual temporada de programa, que começou com Fernanda Torres, vai até 22 de setembro.

Assim como a Globo já tem definido que o “Estrelas da Casa”, com Ana Clara, será exibido de 25 de agosto a 24 de setembro...

... Ao todo serão 31 episódios.

O “Altas Horas” deste sábado reúne diferentes momentos da música brasileira em um programa especial...

... Serginho Groisman recebe Maiara & Maraisa, Fred & Fabrício e Naiara Azevedo dividem o palco com Patrícia Marx, Juninho Bill e Luciano Nassyn.

C´est fini

A Netflix divulgou o trailer de “Elize: Sombras de Uma Mulher’, que estreia no próximo dia 22 e com um detalhe chamou atenção de imediato: a caracterização de Lorena Comparato. O trabalho de composição da atriz impressionou pela semelhança com Elize Matsunaga.

Independentemente da repercussão que o caso ainda desperta, a primeira impressão é das melhores. A transformação física de Lorena reforça a expectativa por uma produção que promete revisitar um dos crimes de maior repercussão do país sob o olhar da ficção.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira