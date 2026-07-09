Canal 1: Respeito às críticas, Copa do Mundo e os próximos passos de Globo e SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco comenta a repercussão envolvendo Raony Pacheco, as homenagens a Benedito Ruy Barbosa e as estratégias das emissoras para o Mundial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Entre as notas 0 e 10, é bom sempre haver equilíbrio e respeito

Dia desses, a jornalista Anna Luiza Santiago, de O Globo, seguindo um antigo padrão da coluna, deu nota zero para o narrador da Cazé TV, Raony Pacheco.

E a reação do Raony, ainda que com alguma ironia, foi de boa.

Tanto a observação dela, como a manifestação dele se deram em temos elevados e é por aí mesmo que deve ser.

Crítica e comunicação sempre conviveram, e isso faz parte do jogo. Quem trabalha diante das câmeras ou dos microfones está sujeito a elogios e também a avaliações negativas.

O legal nesse caso, é que cada um exerceu o seu papel. A crítica manifestou sua opinião, ainda que severa. O narrador, por sua vez, respondeu sem agressividade, preservando o respeito.

Num momento em que qualquer divergência costuma rapidamente ganhar tons de confronto nas redes sociais, ver uma crítica dura ser recebida com serenidade acaba sendo um exemplo interessante. Não significa que um tenha convencido o outro, mas mostra que é possível discordar sem transformar tudo em um embate pessoal.

No fim, a melhor resposta de qualquer profissional continua sendo o próprio trabalho. A crítica tem o direito de avaliar. O público, de concordar ou não.

E o profissional, de seguir fazendo o seu ofício, procurando evoluir a cada novo desafio. Vida que segue.

(Raony Carneiro – Instagram) - (Raony Carneiro – Instagram)

TV Tudo

Retorno

Depois de dez anos longe das novelas, Ana Rosa está confirmada em “Por Você”, próxima das 19h na Globo, como Iracema, governanta da família Romano.

Iracema carrega uma longa história na casa, como pessoa de confiança e grande protetora de Bela, médica obstetra. vivida por Sheron Menezzes.

Ana Rosa - (Divulgação)

Benedito – 1

A Globo prestou suas homenagens a Benedito Ruy Barbosa, com espaço no “JN”, a exibição de um especial na madrugada e destacou suas novelas no Globoplay. Fez o que era esperado, mas, diante da dimensão de sua obra, ainda pareceu pouco.

Poucos autores tiveram tanta identificação com a casa. Benedito sempre vai merecer mais.

Benedito - 2

Por outro lado, a Record acertou ao lembrar que Benedito Ruy Barbosa também fez parte de sua história.

Em nota de pesar, resgatou trabalhos importantes do autor no fim dos anos 1960, quando ele ainda estava começando a sua trajetória tão vitoriosa.

Planejamento

O esporte do SBT tem resolvido que Galvão Bueno fará hoje França e Marrocos, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo.

Depois uma das semifinais e a final, todos os jogos direto dos Estados Unidos.

Galvão Bueno - (Arquivo pessoal)

Por sua vez

Caberá ao Tiago Leifert a transmissão, amanhã, de Noruega e Inglaterra também pelas quartas-de-final.

E depois a disputa do terceiro lugar. No caso dele, tudo daqui.

É o que dizem

Ainda não existem maiores informações a respeito ou o que exatamente virá a acontecer e se nomes estarão envolvidos, mas certo é que o esporte da Globo passará por algumas mudanças.

E isto já no decorrer dos próximos tempos.

Preocupação

O surgimento e crescimento da Cazé fez aparecer alguns problemas no esporte da Globo.

Há o entendimento de que é necessário rever estratégias e aprimorar os seus projetos, para não correr maiores riscos.

Alcance gigante

Independentemente de tudo e do que virá a acontecer, os resultados da Globo são bem convincentes.

O balanço dos cinco jogos da Seleção Brasileira aponta um alcance de 106,5 milhões de pessoas, somando TV Globo, Sportv e GE. O crescimento foi de 43%, comparado com as quatro semanas anteriores.

Reality inédito

A Record News, no próximo dia 21, às 22h30, terá a estreia de "Elevator Pitch Brasil", com apresentação de Danni Suzuki.

É um reality de empreendedorismo, o primeiro com a presença de um jurado criado por inteligência artificial.

Danni Suzuki. - Divulgação

Inspiração americana

Idealizador do "Elevator Pitch Brasil", Ricardo Bellino revela que o formato nasceu de uma experiência marcante ao lado de Donald Trump.

Na ocasião, ele teve apenas três minutos para apresentar um projeto ao então empresário, encontro que acabou inspirando a dinâmica do programa.

Bate – Rebate

A LiveSports, do João Palomino, conquistou o Selo Prata no Programa Brasileiro GHG Protocol, conduzido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV...

... Um trabalho desenvolvido a partir do inventário completo de emissões de gases de efeito estufa.

Não são animadoras as notícias sobre “Beleza Fatal 2” da HBO Max...

... Sobre ela, por enquanto, nada vai além do texto escrito por Raphael Montes e supervisão de Silvio de Abreu...

... Nenhuma outra providência concreta ainda foi tomada para a sua produção.

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe no dia 1º de agosto mais uma edição do Festivalzinho, evento voltado para pais e filhos...

... A programação reúne nomes como Samuel Rosa, Mart'nália, Toni Garrido, Chico César, Bob Zoom, Beatles para Crianças, Hora do Blec e Raulzito Beleza, entre outras atrações.

A TV Cultura estreia neste domingo, às 16h, a série “Amazônia”....

... Dividida em três episódios, a produção acompanha o fotógrafo Luciano Candisani em uma expedição pela floresta.

C´est fini

"As Filhas da Senhora Garcia" chegou ao catálogo do Globoplay preservando a dublagem produzida pela Rio Sound para a exibição no SBT.

Um detalhe que faz diferença e atende a uma reivindicação antiga do público, cada vez mais atento à qualidade e à preservação das versões brasileiras.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira