Canal 1: Respeito às críticas, Copa do Mundo e os próximos passos de Globo e SBT
Flávio Ricco comenta a repercussão envolvendo Raony Pacheco, as homenagens a Benedito Ruy Barbosa e as estratégias das emissoras para o Mundial
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Entre as notas 0 e 10, é bom sempre haver equilíbrio e respeito
Dia desses, a jornalista Anna Luiza Santiago, de O Globo, seguindo um antigo padrão da coluna, deu nota zero para o narrador da Cazé TV, Raony Pacheco.
E a reação do Raony, ainda que com alguma ironia, foi de boa.
Tanto a observação dela, como a manifestação dele se deram em temos elevados e é por aí mesmo que deve ser.
Crítica e comunicação sempre conviveram, e isso faz parte do jogo. Quem trabalha diante das câmeras ou dos microfones está sujeito a elogios e também a avaliações negativas.
O legal nesse caso, é que cada um exerceu o seu papel. A crítica manifestou sua opinião, ainda que severa. O narrador, por sua vez, respondeu sem agressividade, preservando o respeito.
Num momento em que qualquer divergência costuma rapidamente ganhar tons de confronto nas redes sociais, ver uma crítica dura ser recebida com serenidade acaba sendo um exemplo interessante. Não significa que um tenha convencido o outro, mas mostra que é possível discordar sem transformar tudo em um embate pessoal.
No fim, a melhor resposta de qualquer profissional continua sendo o próprio trabalho. A crítica tem o direito de avaliar. O público, de concordar ou não.
E o profissional, de seguir fazendo o seu ofício, procurando evoluir a cada novo desafio. Vida que segue.
TV Tudo
Retorno
Depois de dez anos longe das novelas, Ana Rosa está confirmada em “Por Você”, próxima das 19h na Globo, como Iracema, governanta da família Romano.
Iracema carrega uma longa história na casa, como pessoa de confiança e grande protetora de Bela, médica obstetra. vivida por Sheron Menezzes.
Benedito – 1
A Globo prestou suas homenagens a Benedito Ruy Barbosa, com espaço no “JN”, a exibição de um especial na madrugada e destacou suas novelas no Globoplay. Fez o que era esperado, mas, diante da dimensão de sua obra, ainda pareceu pouco.
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Poucos autores tiveram tanta identificação com a casa. Benedito sempre vai merecer mais.
Benedito - 2
Por outro lado, a Record acertou ao lembrar que Benedito Ruy Barbosa também fez parte de sua história.
Em nota de pesar, resgatou trabalhos importantes do autor no fim dos anos 1960, quando ele ainda estava começando a sua trajetória tão vitoriosa.
Planejamento
O esporte do SBT tem resolvido que Galvão Bueno fará hoje França e Marrocos, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo.
Depois uma das semifinais e a final, todos os jogos direto dos Estados Unidos.
Por sua vez
Caberá ao Tiago Leifert a transmissão, amanhã, de Noruega e Inglaterra também pelas quartas-de-final.
E depois a disputa do terceiro lugar. No caso dele, tudo daqui.
É o que dizem
Ainda não existem maiores informações a respeito ou o que exatamente virá a acontecer e se nomes estarão envolvidos, mas certo é que o esporte da Globo passará por algumas mudanças.
E isto já no decorrer dos próximos tempos.
Preocupação
O surgimento e crescimento da Cazé fez aparecer alguns problemas no esporte da Globo.
Há o entendimento de que é necessário rever estratégias e aprimorar os seus projetos, para não correr maiores riscos.
Alcance gigante
Independentemente de tudo e do que virá a acontecer, os resultados da Globo são bem convincentes.
O balanço dos cinco jogos da Seleção Brasileira aponta um alcance de 106,5 milhões de pessoas, somando TV Globo, Sportv e GE. O crescimento foi de 43%, comparado com as quatro semanas anteriores.
Reality inédito
A Record News, no próximo dia 21, às 22h30, terá a estreia de "Elevator Pitch Brasil", com apresentação de Danni Suzuki.
É um reality de empreendedorismo, o primeiro com a presença de um jurado criado por inteligência artificial.
Inspiração americana
Idealizador do "Elevator Pitch Brasil", Ricardo Bellino revela que o formato nasceu de uma experiência marcante ao lado de Donald Trump.
Na ocasião, ele teve apenas três minutos para apresentar um projeto ao então empresário, encontro que acabou inspirando a dinâmica do programa.
Bate – Rebate
- A LiveSports, do João Palomino, conquistou o Selo Prata no Programa Brasileiro GHG Protocol, conduzido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV...
- ... Um trabalho desenvolvido a partir do inventário completo de emissões de gases de efeito estufa.
- Não são animadoras as notícias sobre “Beleza Fatal 2” da HBO Max...
- ... Sobre ela, por enquanto, nada vai além do texto escrito por Raphael Montes e supervisão de Silvio de Abreu...
- ... Nenhuma outra providência concreta ainda foi tomada para a sua produção.
- O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe no dia 1º de agosto mais uma edição do Festivalzinho, evento voltado para pais e filhos...
- ... A programação reúne nomes como Samuel Rosa, Mart'nália, Toni Garrido, Chico César, Bob Zoom, Beatles para Crianças, Hora do Blec e Raulzito Beleza, entre outras atrações.
- A TV Cultura estreia neste domingo, às 16h, a série “Amazônia”....
- ... Dividida em três episódios, a produção acompanha o fotógrafo Luciano Candisani em uma expedição pela floresta.
C´est fini
"As Filhas da Senhora Garcia" chegou ao catálogo do Globoplay preservando a dublagem produzida pela Rio Sound para a exibição no SBT.
Um detalhe que faz diferença e atende a uma reivindicação antiga do público, cada vez mais atento à qualidade e à preservação das versões brasileiras.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
Colaboração: Luiz Henrique Oliveira