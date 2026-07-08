Canal 1: Reality, audiência, despedidas e bastidores marcam a semana da televisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A coluna reúne as mudanças em A Fazenda, os números da Copa do Mundo, novidades na BandNews, o sucesso de Belíssima, a despedida de Benedito e mais

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Fazenda vem com novidades, mas não terá paiol



Antes mesmo da estreia, a nova edição de “A Fazenda” já sinaliza mudanças importantes.

Serão 22 participantes, divididos igualmente entre homens e mulheres, mas sem o Paiol e também sem a figura do infiltrado, recursos que marcaram temporadas recentes. Embora especulados, desta vez não haverá nem um e nem outro.

Em compensação, a primeira semana terá uma dinâmica inédita, capaz de provocar a entrada ou a saída de um ou mais participantes logo no início do jogo. Sobre a sua mecânica, ainda existe todo um mistério em cima, porque promete mexer dos dois lados, com quem está dentro e o público do lado de fora.

É uma maneira de renovar o formato sem recorrer a mecanismos já conhecidos, apostando no fator surpresa para movimentar a disputa desde os primeiros dias. Resta saber se essa novidade terá impacto apenas na largada ou se influenciará os rumos de toda a temporada.

Apresentação, claro, de Adriane Galisteu e estreia em 14 de setembro. Um dia antes, domingo, todos serão confinados.

Adriane Galisteu - (Adriane Galisteu – Antonio Chahestian)

TV Tudo

Em alta - 1

A derrota do Brasil para a Noruega garantiu ao SBT um dos seus melhores resultados no torneio.

A emissora marcou 12,75 pontos de média e pico de 14 na Grande São Paulo, ficando como a segunda maior audiência da emissora no Mundial, considerada apenas uma casa decimal.

Imagem de Galvão Bueno - (Reprodução / SBT)

Em alta - 2

Na Globo, o balanço dos cinco jogos da Seleção Brasileira aponta um alcance de 106,5 milhões de pessoas, somando TV Globo, sportv e ge.

Na comparação com a média das quatro semanas anteriores ao início da Copa, houve crescimento de 43%, confirmando o impacto do torneio sobre o consumo de conteúdo esportivo.

Por sua vez

Entre as informações de audiência distribuídas após o jogo do Brasil, um dado da Globo que chamou atenção foi o seu desempenho junto aos mais jovens.

Entre os telespectadores de 18 a 34 anos, o avanço foi de 72% em relação ao período anterior à Copa. Além disso, 52,9 milhões de brasileiros acompanharam os jogos da seleção exclusivamente pela Globo, o equivalente a 42% de todo o público alcançado pelas partidas.

Bom resultado

O “Melhor da Tarde”, na Band, segunda-feira, registrou a segunda melhor audiência do ano, com 1,79 ponto de média.

Desempenho impulsionado pela cobertura da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e pela repercussão das revelações apresentadas por Leo Dias sobre os bastidores envolvendo jogadores da equipe brasileira.

Jornalismo

A direção da BandNews trabalha com a data do próximo dia 23 para a reinauguração do seu estúdio principal e a estreia da nova grade de programação.

Na semana que vem começam as gravações dos pilotos.

Insistência burra

A imagem suja sempre foi criticada por aqui e, a cada dia, percebe-se que é ainda maior a insistência dos canais de jornalismo em empetecar a tela com um sem-número de informações. Algumas, até que nada têm a ver.

Isso acontece em todos e cada vez mais. Não percebem que o rotativo tira a atenção do fato principal que é apresentado ou comentado.

Luto

A dramaturgia brasileira perde mais um dos seus gigantes com a morte de Benedito Ruy Barbosa. Dono de uma obra das mais importantes da televisão, deixa um legado que continuará como referência para autores, produtores e para o próprio público.

Não faz tanto tempo assim que também nos despedimos de Manoel Carlos. São ausências que empobrecem a nossa teledramaturgia e tornam ainda mais rara a presença de autores capazes de transformar histórias em verdadeiros patrimônios da TV.

Imagem de Benedito Ruy Barbosa - (Reprodução / João Miguel Júnior / Globo)

Quadrilha famosa

A tradicional Quadrilha dos Famosos já tem data para acontecer. O evento será realizado no próximo dia 18, durante a Quermesse do Mosteiro da Luz de Frei Galvão, em São Paulo, com organização de Roberto Rabello.

Entre os participantes confirmados, Sonia Abrão e Leo Dias serão os "noivos" da quadrilha. Amanda Françoso, Vanessa Jackson, Rita Cadillac, Sylvia Design, Luiza Ambiel e outros artistas também marcarão presença na festa.

Saiu do ar

Começou a valer, nesta semana, o chamado desligamento eleitoral. Quem pretende disputar as eleições e trabalha em programas de rádio ou televisão não pode mais permanecer no ar, exigência prevista pela legislação para evitar vantagem decorrente da exposição em veículos de comunicação.

Para alguns, é só uma pausa. Para o telespectador, fica a curiosidade de descobrir quem fazia mais sucesso na TV do que nas urnas — ou o contrário.

Resistência intacta

A volta de “Belíssima” ao Globoplay Novelas, nesta última segunda-feira, fez barulho nas redes sociais. Bastou o primeiro capítulo para que personagens, cenas e bordões voltassem a circular com força.

Passados mais de 20 anos da exibição original, a novela continua despertando interesse. É mais uma prova da resistência da obra de Silvio de Abreu.

Tony Ramos - (Reprodução / Globo)

Vale lembrar

Já foi dito aqui, e vale reforçar. O SBT tem, sim, motivos para comemorar seus resultados de audiência, mas não precisa transformar isso em disputa permanente com a Globo e nem com a Record. Os números, por si só, já falam bastante. Além de tudo, mal-educado.

Assim como é justo observar que esse não é um comportamento exclusivo do SBT. A Record igualmente costuma exagerar no tom de seus comunicados. Band e Globo, em geral, preferem divulgar seus resultados de forma mais sóbria e sem tanto alarde.

Escolhida

Olívia Torres foi anunciada no elenco de “Cássia – O Filme”, produção que vai contar a trajetória de Cássia Eller nos cinemas. A atriz interpretará Maria Eugênia, companheira da cantora.

Com roteiro de Bia Crespo e Fernando Bonassi, o longa terá as filmagens iniciadas em outubro. A produção é da Migdal Filmes, em coprodução com H2O Produções e Diadorim Ideias, com distribuição da H2O Films.

Olivia Torres - (Reprodução / Lucas Cunha)

BATE-REBATE

Entra em sua última semana, em São Paulo, a temporada do musical em homenagem a Dalva de Oliveira, escrito e estrelado por Renato Borghi...

... Com Soraya Ravenle no papel da cantora, fica em cartaz até o próximo dia 12, no Teatro do SESI-SP, na Avenida Paulista.

O teatro do CEU Parque do Carmo – João Cândido (Almirante Negro), em São Paulo, passa a levar o nome da atriz Marcia Manfredini, falecida em dezembro de 2022...

... Marcia ficou nacionalmente conhecida por interpretar Dona Abigail, namorada de Beiçola, em A Grande Família.

A entrevista de Camila Pitanga ao “Cinejornal”, exibida na última segunda-feira, no Canal Brasil, mereceu atenção especial...

... Ao conversar com Simone Zuccolotto, a atriz fez um balanço dos seus 30 anos de carreira com lucidez, sinceridade e sem recorrer a frases prontas.

Gui Araújo, modelo, ator e personalidade das plataformas digitais, é o novo apresentador da Link TV, emissora da Record Entretenimento.

A Arena B3 recebe, nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho, o espetáculo “É o Otimismo que Faz o Besouro Voar!”, monólogo estrelado por David Pinheiro...

... Inspirado nos escritos do jornalista e humorista Barão de Itararé, a montagem tem dramaturgia de Ivan Jaf e direção de Maria Rita Rezende.

Neste sábado, a partir das 15h, a TV Cultura apresenta o curta “Uma História de Futebol”, dirigido por Paulo Machline...

... Indicado ao Oscar de 2001 na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action, o filme abre a sessão especial da emissora neste fim de semana.

O musical “Gil – Andar com Fé”, que estreia no dia 20 de agosto, no Teatro Santander, em São Paulo. A direção é de Miguel Falabella...

... A produção revisita mais de seis décadas da carreira de Gilberto Gil unindo canções, memórias e momentos marcantes de um dos maiores nomes da música brasileira.



C'est fini

Começou a nova fase de “Quem Ama Cuida”, marcada por uma passagem de seis anos na história. E, pelo que adiantou Isabel Teixeira, a vilã Pilar voltará ainda mais intensa.

Segundo a atriz, a personagem continua sem qualquer limite moral e, agora, mais rica e poderosa, terá motivos de sobra para ampliar suas armações. "Teremos mais motivos para xingar essa vilã", resumiu Isabel ao comentar o novo momento da trama de Walcyr Carrasco.

Isabel Texeira - (Reprodução / Globo)

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira