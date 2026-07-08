Canal 1: Reality, audiência, despedidas e bastidores marcam a semana da televisão
A coluna reúne as mudanças em A Fazenda, os números da Copa do Mundo, novidades na BandNews, o sucesso de Belíssima, a despedida de Benedito e mais
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Fazenda vem com novidades, mas não terá paiol
Antes mesmo da estreia, a nova edição de “A Fazenda” já sinaliza mudanças importantes.
Serão 22 participantes, divididos igualmente entre homens e mulheres, mas sem o Paiol e também sem a figura do infiltrado, recursos que marcaram temporadas recentes. Embora especulados, desta vez não haverá nem um e nem outro.
Em compensação, a primeira semana terá uma dinâmica inédita, capaz de provocar a entrada ou a saída de um ou mais participantes logo no início do jogo. Sobre a sua mecânica, ainda existe todo um mistério em cima, porque promete mexer dos dois lados, com quem está dentro e o público do lado de fora.
É uma maneira de renovar o formato sem recorrer a mecanismos já conhecidos, apostando no fator surpresa para movimentar a disputa desde os primeiros dias. Resta saber se essa novidade terá impacto apenas na largada ou se influenciará os rumos de toda a temporada.
Apresentação, claro, de Adriane Galisteu e estreia em 14 de setembro. Um dia antes, domingo, todos serão confinados.
TV Tudo
Em alta - 1
A derrota do Brasil para a Noruega garantiu ao SBT um dos seus melhores resultados no torneio.
A emissora marcou 12,75 pontos de média e pico de 14 na Grande São Paulo, ficando como a segunda maior audiência da emissora no Mundial, considerada apenas uma casa decimal.
Em alta - 2
Na Globo, o balanço dos cinco jogos da Seleção Brasileira aponta um alcance de 106,5 milhões de pessoas, somando TV Globo, sportv e ge.
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Na comparação com a média das quatro semanas anteriores ao início da Copa, houve crescimento de 43%, confirmando o impacto do torneio sobre o consumo de conteúdo esportivo.
Por sua vez
Entre as informações de audiência distribuídas após o jogo do Brasil, um dado da Globo que chamou atenção foi o seu desempenho junto aos mais jovens.
Entre os telespectadores de 18 a 34 anos, o avanço foi de 72% em relação ao período anterior à Copa. Além disso, 52,9 milhões de brasileiros acompanharam os jogos da seleção exclusivamente pela Globo, o equivalente a 42% de todo o público alcançado pelas partidas.
Bom resultado
O “Melhor da Tarde”, na Band, segunda-feira, registrou a segunda melhor audiência do ano, com 1,79 ponto de média.
Desempenho impulsionado pela cobertura da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e pela repercussão das revelações apresentadas por Leo Dias sobre os bastidores envolvendo jogadores da equipe brasileira.
Jornalismo
A direção da BandNews trabalha com a data do próximo dia 23 para a reinauguração do seu estúdio principal e a estreia da nova grade de programação.
Na semana que vem começam as gravações dos pilotos.
Insistência burra
A imagem suja sempre foi criticada por aqui e, a cada dia, percebe-se que é ainda maior a insistência dos canais de jornalismo em empetecar a tela com um sem-número de informações. Algumas, até que nada têm a ver.
Isso acontece em todos e cada vez mais. Não percebem que o rotativo tira a atenção do fato principal que é apresentado ou comentado.
Luto
A dramaturgia brasileira perde mais um dos seus gigantes com a morte de Benedito Ruy Barbosa. Dono de uma obra das mais importantes da televisão, deixa um legado que continuará como referência para autores, produtores e para o próprio público.
Não faz tanto tempo assim que também nos despedimos de Manoel Carlos. São ausências que empobrecem a nossa teledramaturgia e tornam ainda mais rara a presença de autores capazes de transformar histórias em verdadeiros patrimônios da TV.
Quadrilha famosa
A tradicional Quadrilha dos Famosos já tem data para acontecer. O evento será realizado no próximo dia 18, durante a Quermesse do Mosteiro da Luz de Frei Galvão, em São Paulo, com organização de Roberto Rabello.
Entre os participantes confirmados, Sonia Abrão e Leo Dias serão os "noivos" da quadrilha. Amanda Françoso, Vanessa Jackson, Rita Cadillac, Sylvia Design, Luiza Ambiel e outros artistas também marcarão presença na festa.
Saiu do ar
Começou a valer, nesta semana, o chamado desligamento eleitoral. Quem pretende disputar as eleições e trabalha em programas de rádio ou televisão não pode mais permanecer no ar, exigência prevista pela legislação para evitar vantagem decorrente da exposição em veículos de comunicação.
Para alguns, é só uma pausa. Para o telespectador, fica a curiosidade de descobrir quem fazia mais sucesso na TV do que nas urnas — ou o contrário.
Resistência intacta
A volta de “Belíssima” ao Globoplay Novelas, nesta última segunda-feira, fez barulho nas redes sociais. Bastou o primeiro capítulo para que personagens, cenas e bordões voltassem a circular com força.
Passados mais de 20 anos da exibição original, a novela continua despertando interesse. É mais uma prova da resistência da obra de Silvio de Abreu.
Vale lembrar
Já foi dito aqui, e vale reforçar. O SBT tem, sim, motivos para comemorar seus resultados de audiência, mas não precisa transformar isso em disputa permanente com a Globo e nem com a Record. Os números, por si só, já falam bastante. Além de tudo, mal-educado.
Assim como é justo observar que esse não é um comportamento exclusivo do SBT. A Record igualmente costuma exagerar no tom de seus comunicados. Band e Globo, em geral, preferem divulgar seus resultados de forma mais sóbria e sem tanto alarde.
Escolhida
Olívia Torres foi anunciada no elenco de “Cássia – O Filme”, produção que vai contar a trajetória de Cássia Eller nos cinemas. A atriz interpretará Maria Eugênia, companheira da cantora.
Com roteiro de Bia Crespo e Fernando Bonassi, o longa terá as filmagens iniciadas em outubro. A produção é da Migdal Filmes, em coprodução com H2O Produções e Diadorim Ideias, com distribuição da H2O Films.
BATE-REBATE
- Entra em sua última semana, em São Paulo, a temporada do musical em homenagem a Dalva de Oliveira, escrito e estrelado por Renato Borghi...
- ... Com Soraya Ravenle no papel da cantora, fica em cartaz até o próximo dia 12, no Teatro do SESI-SP, na Avenida Paulista.
- O teatro do CEU Parque do Carmo – João Cândido (Almirante Negro), em São Paulo, passa a levar o nome da atriz Marcia Manfredini, falecida em dezembro de 2022...
- ... Marcia ficou nacionalmente conhecida por interpretar Dona Abigail, namorada de Beiçola, em A Grande Família.
- A entrevista de Camila Pitanga ao “Cinejornal”, exibida na última segunda-feira, no Canal Brasil, mereceu atenção especial...
- ... Ao conversar com Simone Zuccolotto, a atriz fez um balanço dos seus 30 anos de carreira com lucidez, sinceridade e sem recorrer a frases prontas.
- Gui Araújo, modelo, ator e personalidade das plataformas digitais, é o novo apresentador da Link TV, emissora da Record Entretenimento.
- A Arena B3 recebe, nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho, o espetáculo “É o Otimismo que Faz o Besouro Voar!”, monólogo estrelado por David Pinheiro...
- ... Inspirado nos escritos do jornalista e humorista Barão de Itararé, a montagem tem dramaturgia de Ivan Jaf e direção de Maria Rita Rezende.
- Neste sábado, a partir das 15h, a TV Cultura apresenta o curta “Uma História de Futebol”, dirigido por Paulo Machline...
- ... Indicado ao Oscar de 2001 na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action, o filme abre a sessão especial da emissora neste fim de semana.
- O musical “Gil – Andar com Fé”, que estreia no dia 20 de agosto, no Teatro Santander, em São Paulo. A direção é de Miguel Falabella...
- ... A produção revisita mais de seis décadas da carreira de Gilberto Gil unindo canções, memórias e momentos marcantes de um dos maiores nomes da música brasileira.
C'est fini
Começou a nova fase de “Quem Ama Cuida”, marcada por uma passagem de seis anos na história. E, pelo que adiantou Isabel Teixeira, a vilã Pilar voltará ainda mais intensa.
Segundo a atriz, a personagem continua sem qualquer limite moral e, agora, mais rica e poderosa, terá motivos de sobra para ampliar suas armações. "Teremos mais motivos para xingar essa vilã", resumiu Isabel ao comentar o novo momento da trama de Walcyr Carrasco.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
Colaboração: Luiz Henrique Oliveira