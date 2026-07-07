Canal 1: A internet não cabe inteira dentro da TV — e o "Domingão" está descobrindo isso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe os bastidores e detalhes da televisão brasileira com os destaques da coluna do Canal 1

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A internet não cabe inteira dentro da TV — e o "Domingão" está descobrindo isso

Desde que assumiu o "Domingão", Luciano Huck tem demonstrado um interesse cada vez maior em aproximar o programa do universo digital.

Influenciadores, criadores de conteúdo e personagens da internet passaram a ser convocados, numa tentativa evidente de renovar o público e dialogar com novas gerações.

Uma aposta que, no papel, faz todo sentido.

O problema é que, na prática, os resultados ainda estão longe de comprovar essa teoria.

O exemplo mais recente foi Virginia Fonseca, escalada para o "Diário de Virginia" durante a Copa do Mundo. Desde antes da estreia, o quadro gerou enorme repercussão, mobilizou críticas e dominou as redes sociais, mas não há qualquer evidência de que tenha provocado uma migração significativa dos tantos seguidores dela para o "Domingão". O debate em torno foi mais ruidoso do que o próprio conteúdo.

E esta não chegou a ser uma experiência isolada.

Nos últimos anos, o programa abriu espaço para nomes fortemente ligados ao ambiente digital.

É claro que isso não significa um erro de estratégia. Ao contrário. A televisão precisa conversar com quem produz todo tipo de conteúdo. O erro, talvez, esteja em imaginar que seguidores se transformam automaticamente em telespectadores. Não acontece e nunca aconteceu assim.

Internet e televisão compartilham artistas, assuntos e audiência em determinados momentos, mas funcionam sob lógicas completamente diferentes.

Quem acompanha um criador por vídeos de poucos segundos no celular não necessariamente reservará parte do seu domingo para assistir a um programa de duas, três horas de duração. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa.

Talvez o maior desafio da Globo não seja levar influenciadores para o "Domingão", mas encontrar uma maneira de fazer com que eles funcionem dentro da linguagem da televisão. Porque audiência tem que ser conquistada e não se transfere por osmose, nem quando quem aparece na tela soma dezenas de milhões de seguidores.

Luciano Huck - (Crédito: Beatriz Damy)

TV Tudo

Esquisito isso

Há um esforço enorme em se normalizar o tanto de coisa na cobertura desta Copa do Mundo, no mesmo tempo que existem críticas à uma jornalista, no caso a Fernanda Gentil, que se emocionou numa entrevista.

Onde está a coerência?

Fernanda Gentil - Divulgação

Vale explicar

Na entrevista com Casemiro, no final do jogo, com o Brasil eliminado, a Fernanda não se segurou ao falar das criancinhas.

Com certeza as mesmas criancinhas que o Pelé, um dia, pediu para olharem para elas e também foi criticado. E isso foi um 1969, no milésimo gol e só que até agora ninguém continua olhando.

Fora do tom

Logo depois da eliminação do Brasil, o “Programa Silvio Santos” entrou no ar em clima de festa, com o palco nas cores da bandeira e um astral completamente diferente do sentimento do público.

Todo programa gravado precisas se preparar para qualquer coisa. Diante do impacto da derrota, faltou sensibilidade de para perceber que o momento não era o mais apropriado e pedia outra atmosfera.

Mesmíssima coisa

Na Globo, aconteceu algo parecido. No “Domingão” entrou um "Você Decide" gravado, sem qualquer relação com o clima deixado pela Copa.

São situações que reforçam uma velha lição da televisão: nem sempre basta ter um bom produto. É preciso que ele converse com o estado de espírito de quem está do outro lado da tela.

Acabou a Copa

Não sei pra você e independentemente da eliminação brasileira, mas diante do cancelamento da suspensão do cartão vermelho ao jogador americano, como continuar confiando nos bastidores do futebol?

Tudo o mais é possível. Basta um telefonema. Pior é que fortunas inimagináveis são envolvidas nessas calamidades. O presidente da FIFA é um desastre.

Troca na Record

O ex-Globo, Davi Lacerda, não está mais na direção-geral da série “Amor em Ruínas”, da Record/Serriella.

Nem ele e nem mais algumas pessoas que estavam em sua equipe. Arme Manente, que já era de lá, agota está à frente dos trabalhos.

Mistério

“Amor em Ruínas” está com as suas gravações em curso e tem estreia confirmada para o próximo dia 24. E com um elenco de gente muito boa, como ZéCarlos Machado, Letícia Laranja, Sérgio Marone e Murilo Cesar, entre outros.

A informação é que teve um teretetê nos bastidores, certa confusão, tipo tentativas de pega-pega e disputas em torno de um amor proibido. E deu no que deu.

Turnê da novela

No dia 31, a Globo grava em Goiânia para exibir no dia 8 de agosto, o início da turnê de “Coração Acelerado”.

Presenças de Daniel, Chitãozinho e Xororó, Bruninho e Davi e Ana Castela. Apresentação de Luellem de Castro.

Ana Castela - (Ana Castela - Divulgação)

Coisa feia

Acho louvável e perfeitamente cabível o SBT comemorar seus feitos de audiência, como tem acontecido na Copa do Mundo.

Mas qual o interesse ou a necessidade de afirmação, em colocar coisas como “desconhecer a concorrência” e cutucar a Globo, “que teve sua menor audiência num jogo do Brasil”? Já houve maior cordialidade entre as TVs. Ou do SBT com as demais.

Dia da Fátima

Hoje é dia do nosso programa receber Fátima Bernardes, para falar das coisas da TV e dos seus trabalhos nesses 43 anos de jornalista.

Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”, na LeoDias TV.

Fátima Bernardes - (Crédito: Leo Rosário)

Bate – Rebate

Renato Luciano, como motorista da Pilar (Isabekl Teixeira), morre em “Quem Ama Cuida”...

... A sua participação termina amanhã, após sofrer um assalto...

... Mas o ator segue em cartaz com “O Pequenino Grão de Areia”, em cartaz Centro Cultural SESI, em São Paulo.

Ainda são mais duas semanas de Copa do Mundo, mas o SBT já anuncia transmissões da Sul-Americana e Liga dos Campões para depois.

HNO e Discovery anunciam para o próximo 15, nova temporada de “Irmãos à Obra – Sob Pressão”. Serão 14 episódios.

Rafael Bianco não é mais editor-chefe do jornalismo do SBT. Saiu na boa...

... Agora vai se dedicar a novos projetos na produção de conteúdo...

... Ainda não foi indicado ninguém para o seu lugar.

Momento nervoso no jornalismo da Globo em Minas Gerais...

... Só nesses últimos dias, tivemos as demissões de Karina Sommerfeld e Graciela Andrade.

C´est fini

Marina Ruy Barbosa concluiu seus trabalhos nas gravações da segunda temporada de “Tremembé” para o Prime Video.

Sobre televisão, ainda nada pela frente. Como se sabe, ela não pode atender o chamado para “Paraíso Perdido” do Glolboplay.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrque Oliveira