Canal 1: A internet não cabe inteira dentro da TV — e o "Domingão" está descobrindo isso
Acompanhe os bastidores e detalhes da televisão brasileira com os destaques da coluna do Canal 1
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A internet não cabe inteira dentro da TV — e o "Domingão" está descobrindo isso
Desde que assumiu o "Domingão", Luciano Huck tem demonstrado um interesse cada vez maior em aproximar o programa do universo digital.
Influenciadores, criadores de conteúdo e personagens da internet passaram a ser convocados, numa tentativa evidente de renovar o público e dialogar com novas gerações.
Uma aposta que, no papel, faz todo sentido.
O problema é que, na prática, os resultados ainda estão longe de comprovar essa teoria.
O exemplo mais recente foi Virginia Fonseca, escalada para o "Diário de Virginia" durante a Copa do Mundo. Desde antes da estreia, o quadro gerou enorme repercussão, mobilizou críticas e dominou as redes sociais, mas não há qualquer evidência de que tenha provocado uma migração significativa dos tantos seguidores dela para o "Domingão". O debate em torno foi mais ruidoso do que o próprio conteúdo.
E esta não chegou a ser uma experiência isolada.
Nos últimos anos, o programa abriu espaço para nomes fortemente ligados ao ambiente digital.
É claro que isso não significa um erro de estratégia. Ao contrário. A televisão precisa conversar com quem produz todo tipo de conteúdo. O erro, talvez, esteja em imaginar que seguidores se transformam automaticamente em telespectadores. Não acontece e nunca aconteceu assim.
Internet e televisão compartilham artistas, assuntos e audiência em determinados momentos, mas funcionam sob lógicas completamente diferentes.
Quem acompanha um criador por vídeos de poucos segundos no celular não necessariamente reservará parte do seu domingo para assistir a um programa de duas, três horas de duração. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa.
Talvez o maior desafio da Globo não seja levar influenciadores para o "Domingão", mas encontrar uma maneira de fazer com que eles funcionem dentro da linguagem da televisão. Porque audiência tem que ser conquistada e não se transfere por osmose, nem quando quem aparece na tela soma dezenas de milhões de seguidores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TV Tudo
Esquisito isso
Há um esforço enorme em se normalizar o tanto de coisa na cobertura desta Copa do Mundo, no mesmo tempo que existem críticas à uma jornalista, no caso a Fernanda Gentil, que se emocionou numa entrevista.
Onde está a coerência?
Vale explicar
Na entrevista com Casemiro, no final do jogo, com o Brasil eliminado, a Fernanda não se segurou ao falar das criancinhas.
Com certeza as mesmas criancinhas que o Pelé, um dia, pediu para olharem para elas e também foi criticado. E isso foi um 1969, no milésimo gol e só que até agora ninguém continua olhando.
Fora do tom
Logo depois da eliminação do Brasil, o “Programa Silvio Santos” entrou no ar em clima de festa, com o palco nas cores da bandeira e um astral completamente diferente do sentimento do público.
Todo programa gravado precisas se preparar para qualquer coisa. Diante do impacto da derrota, faltou sensibilidade de para perceber que o momento não era o mais apropriado e pedia outra atmosfera.
Mesmíssima coisa
Na Globo, aconteceu algo parecido. No “Domingão” entrou um "Você Decide" gravado, sem qualquer relação com o clima deixado pela Copa.
São situações que reforçam uma velha lição da televisão: nem sempre basta ter um bom produto. É preciso que ele converse com o estado de espírito de quem está do outro lado da tela.
Acabou a Copa
Não sei pra você e independentemente da eliminação brasileira, mas diante do cancelamento da suspensão do cartão vermelho ao jogador americano, como continuar confiando nos bastidores do futebol?
Tudo o mais é possível. Basta um telefonema. Pior é que fortunas inimagináveis são envolvidas nessas calamidades. O presidente da FIFA é um desastre.
Troca na Record
O ex-Globo, Davi Lacerda, não está mais na direção-geral da série “Amor em Ruínas”, da Record/Serriella.
Nem ele e nem mais algumas pessoas que estavam em sua equipe. Arme Manente, que já era de lá, agota está à frente dos trabalhos.
Mistério
“Amor em Ruínas” está com as suas gravações em curso e tem estreia confirmada para o próximo dia 24. E com um elenco de gente muito boa, como ZéCarlos Machado, Letícia Laranja, Sérgio Marone e Murilo Cesar, entre outros.
A informação é que teve um teretetê nos bastidores, certa confusão, tipo tentativas de pega-pega e disputas em torno de um amor proibido. E deu no que deu.
Turnê da novela
No dia 31, a Globo grava em Goiânia para exibir no dia 8 de agosto, o início da turnê de “Coração Acelerado”.
Presenças de Daniel, Chitãozinho e Xororó, Bruninho e Davi e Ana Castela. Apresentação de Luellem de Castro.
Coisa feia
Acho louvável e perfeitamente cabível o SBT comemorar seus feitos de audiência, como tem acontecido na Copa do Mundo.
Mas qual o interesse ou a necessidade de afirmação, em colocar coisas como “desconhecer a concorrência” e cutucar a Globo, “que teve sua menor audiência num jogo do Brasil”? Já houve maior cordialidade entre as TVs. Ou do SBT com as demais.
Dia da Fátima
Hoje é dia do nosso programa receber Fátima Bernardes, para falar das coisas da TV e dos seus trabalhos nesses 43 anos de jornalista.
Às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”, na LeoDias TV.
Bate – Rebate
- Renato Luciano, como motorista da Pilar (Isabekl Teixeira), morre em “Quem Ama Cuida”...
- ... A sua participação termina amanhã, após sofrer um assalto...
- ... Mas o ator segue em cartaz com “O Pequenino Grão de Areia”, em cartaz Centro Cultural SESI, em São Paulo.
- Ainda são mais duas semanas de Copa do Mundo, mas o SBT já anuncia transmissões da Sul-Americana e Liga dos Campões para depois.
- HNO e Discovery anunciam para o próximo 15, nova temporada de “Irmãos à Obra – Sob Pressão”. Serão 14 episódios.
- Rafael Bianco não é mais editor-chefe do jornalismo do SBT. Saiu na boa...
- ... Agora vai se dedicar a novos projetos na produção de conteúdo...
- ... Ainda não foi indicado ninguém para o seu lugar.
- Momento nervoso no jornalismo da Globo em Minas Gerais...
- ... Só nesses últimos dias, tivemos as demissões de Karina Sommerfeld e Graciela Andrade.
C´est fini
Marina Ruy Barbosa concluiu seus trabalhos nas gravações da segunda temporada de “Tremembé” para o Prime Video.
Sobre televisão, ainda nada pela frente. Como se sabe, ela não pode atender o chamado para “Paraíso Perdido” do Glolboplay.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
Colaboração: Luiz Henrque Oliveira